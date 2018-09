TV PREPORUKA ZA VIKEND: Neki od filmova su Kod kuće, Brži od pravde, Veliko plavetnilo, Medvjedić Paddington i Elysium

SUBOTA, HRT1, 15.00, KRIMI TRILER, Opasni klijent

Melissa Eco (A. Sheedy) uspješna je odvjetnica. Predana je poslu, dobiva sporove i odlično zarađuje, no posao joj oduzima sve vrijeme, pa zanemaruje osobni život. To joj zamjera njezina sedamnaestogodišnja kći Abby (A. Clark), koja se sve više otuđuje od majke i optužuje ju da brani samo bogate klijente. Da bi joj pokazala da nije tako, Melissa uzima slučaj mladog prijestupnika Grega Millesa (R. Ward), koji je, zajedno s kompanjonom Dennisom (E. Knudsen), osumnjičen za ubojstvo mlade djevojke.

SUBOTA, RTL TV, 15.30, GLAZBENA KOMEDIJA, Na putu do zvijezda

Na nacionalnom natjecanju a cappella grupa ženska skupina s Barden sveučilišta, Bellas, dobro se drži, sve dok Aubery Posen (Anna Camp) toliko ne pozli da povrati na pozornici. Osramoćene, djevojke izgube na natjecanju. Četiri mjeseci kasnije, brucošica na Bardenu, Beca Mitchell (Anna Kendrick) ne pokazuje zanimanje za pohađanje nastave, no ipak je prisiljenja ostati u školi zbog oca (John Benjamin), tamošnjeg profesora.

SUBOTA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 19.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Zeleni junaci Jackieja Chana

Planeta Zemlja već se dugo nosi s izazovima uzrokovanim viškom otpada. Najveći izazov je višak plastike, koja se jako teško i jako dugo razgrađuje te predstavlja najveću ekološku opasnost za budućnost života na Zemlji. Mnogobrojne akcije koje su pokrenute posljednjih godina, prije svega pokušavaju podići razinu svijesti o problemu kojeg je čovjek sam uzrokovao. Jackie Chan, strastveni zagovornik zaštite okoliša je u kombinaciji s inovatorom Huangom odlučio promijeniti ekološku sliku Zemlje koristeći izume koji će pomoći u recikliranju otpada. Na takav način su i izumili novi mobilni stroj – Trashpresso s kojim pomažu udaljenim i zaboravljenim zajednicama u borbi protiv ekološkog otpada.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI FILM, Kod kuće

U bijegu od neprijatelja Gorgova, izvanzemaljci Buvi stignu na Zemlju, proglase je novim domom i započnu “prijateljsku” invaziju premještajući ljude i useljavajući se u njihove kuće. Jedan od Buva, simpatični Ou nešto slobodoumniji pripadnik svoje vrste, koja ne voli individualnost i isticanje, već teži kolektivnom razmišljanju, odluči pozvati svoje zemljake na tulum, iako je očigledno da ga svi gledaju ispod oka. No Ou počini veliku pogrešku – na druženje slučajno pozove i Gorgove!

SUBOTA, HRT1, 20.05, AKCIJSKI TRILER, Dokaz života

U Tecali, koja je poslije Kolumbije drugo najveće središte kokainskih bandi, za američku naftnu kompaniju radi inženjer Peter Bowman (D. Morse). Iako je voli, zaokupljen je poslom i zanemaruje sve osamljeniju i sve nesretniju ženu Alice (M. Ryan). Odlazeći na teren, njega i skupinu drugih ljudi otmu tobožnji revolucionari i otpadnici, koji otimaju bogate ljude ne iz političkih razloga nego isključivo zbog novca. Vjeruju da im je Peter Bowman posebno važan jer su otkrili da sudjeluje u izgradnji naftovoda koji bi trebao proći posred kokainskih polja. Terry Thorne (R. Crowe) profesionalni je pregovarač u otmicama, koji radi za vojno-obavještajnu agenciju.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Diana – sedam dana koji su potresli svijet

Drugi dio dokumentarnog filma o dramatičnom tjednu u Britaniji nakon pogibije princeze Diane 31. kolovoza 1997. Odmah nakon objave vijesti javnost je obuzela neviđena tuga. Otkazani su sportski događaji, tisuće ljudi nahrupile su u London želeći odati poštovanje, a ispred Kensingtonske palače nikao je cvjetni tepih dug 15 metara.

O tim danima govore: Dianino osoblje, najviši savjetnici Downing Streeta, novinari, stručnjaci i pripadnici javnosti.

SUBOTA, RTL TV, 21.30, KOMEDIJA, Dozvola za Fockere

Nakon što je muškoj medicinskoj sestri Gregu Fockeru (Ben Stiller) ipak dao dopuštenje da mu oženi kćer Pam (Teri Polo), bivši CIA-in agent Jack Byrnes (Robert De Niro) želi upoznati i Gregove roditelje pa zajedno sa suprugom Dinom (Blythe Danner) putuje u Miami, gdje Fockeri žive. Susret dviju obitelji potvrđuje ono što je Jack slutio od samog početka, a to je da ih ne povezuje ama baš ništa, ali će se ipak potruditi naći zajednički jezik, zbog sreće svoje djece.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, KRIMI DRAMA, Brži od pravde

Boravak u zatvoru može utjecati na čovjeka na dva različita načina – ili će ga slomiti, ili će ga ojačati. Za Drivera (Dwayne Johnson), koji je odslužio 10 godina, vrijedi ovo drugo. Njegova snaga nije proizašla samo iz vremena provedenog u zatvoru, nego i iz želje da osveti svojega brata koji je ubijen u pljački banke koja je i dovela do Driverova uhićenja. Na dan njegova izlaska na slobodu, s listom imena i adresa u ruci, odlučan je da odmah krene u svoju osvetničku misiju.

SUBOTA, DOMA TV, 21.40, KRIMI TRILER, Čistač

Samohrani otac i bivši policajac Tom Carver (Samuel L. Jackson) ima neobično zanimanje – čisti mjesta zločina nakon uviđaja policije. No, nakon što je pozvan da počisti luksuznu rezidenciju iz predgrađa u kojoj se dogodilo brutalno ubojstvo, Carver nakon što ukloni krucijalni dokaz, nenamjerno biva upleten u zataškavanje ubojstva. Sam slučaj ubojstva odlučuje istražiti uz pomoć svog bivšeg partnera Eddieja Lorenza (Ed Harris).

SUBOTA, HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon što je Elizabeth održala prvi govor pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda kako bi službeno osudila terorističku skupinu Hizb al-Shahid, s ruskim ministrom vanjskih poslova razgovarat će o stvaranju koalicije u borbi protiv terorista. Međutim, Elizabeth i Henry naći će se u sukobu interesa zbog tih pregovora. Henry nastoji spasiti Dmitrijevu sestru Taliju Petrovu od ruske vlade.

SUBOTA, HRT3, 22.30, KOMEDIJA, Tora i njegova obitelj

Torajiro Kuruma (K. Atsumi), Tora-san, nakon 20 godina vratio se u kvart gdje je rođen, i to usred festivala. Slijedio je ganutljiv susret s ujakom, tetom i sestrom Sakurom (C. Baisho) kojoj se pridružio na sastanku s mogućim budućim mužem. Bio je neotesan i pod utjecajem alkohola što je upropastilo druženje i njezine izglede za udaju. Takvo ponašanje izazvalo je sukob s ujakom pa je Tora-san napustio kuću i uputio se u Naru gdje je upoznao Fuyuko u koju se zaljubio.

SUBOTA, HRT1, 22.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Štemer 2

Dave Lizewski (A. Taylor-Johnson) pomalo se dosađuje jer se ne bori protiv zločina kao Kick-Ass pa počinje trenirati s Hit-Girl (C. G. Moretz) da postane stvarni junak. Luda hrabrost Kick-Assa navela je ostale građane da postanu maskirani ratnici i uvode red na ulicama. Ali pojavila se i skupina superzločinaca koja želi ubiti Kick-Assa i uništiti sve što on predstavlja.

SUBOTA, NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI SF FILM, Robocop

Godina je 2028. i multinacionalni konglomerat OmniCorp predvodnik je razvoja robotske tehnologije. Kad Alex Murphy (Joel Kinnaman) – brižni suprug, otac i vrijedan policajac koji daje sve od sebe da iskorijeni zločin i korupciju u Detroitu – zadobije teške ozljede, OmiCorp prepozna priliku da proizvede policajca koji će biti kombinacija robota i čovjeka. Konglomerat na projektu RoboCop samo želi zaraditi dodatne milijarde, no nisu računali na jednu stvar – unutar robotskog odijela nalazi se pravi čovjek u potrazi za pravdom.

NEDJELJA, HRT2, 10.10, KRIMI SERIJA, Maigret

Svjetski poznati i cijenjeni glumac Rowan Atkinson glumi Simenonova legendarnog detektiva Maigreta u dvjema uzbudljivim kriminalističkim pričama čija je radnja smještena u Pariz pedesetih godina 20. stoljeća.

Montmartre, Pariz. Serijski ubojica vreba na ulicama. Već je ubio pet žena i ljudi se boje izlaziti na ulicu po mraku. Novinari se odaju nagađanju. A viši zapovjednik Maigret nema nikakvih tragova i pod velikim je pritiskom. Tako počinje priča “Maigret postavlja zamku”, prvi film u ovoj novoj kriminalističkoj seriji na temelju romana Georgesa Simenona. Detektiv Maigret stavlja na kocku sve – svoju karijeru, ugled, pa čak i živote svojih kolega – kako bi pronašao krivca.

NEDJELJA, HRT2, 13.00, DRAMA, Pilot mlažnjaka

Pukovnik Shannon (J. Wayne) zapovjednik je zračne baze američke vojske na Aljasci, koja se nalazi na samo četrdeset kilometara udaljenosti od Sovjetskog Saveza. Jednog dana u bazu mu dovode pilotkinju (J. Leigh) ruske vojske koja želi prebjeći u SAD. Iako je isprva skeptičan i zatečen, lijepa Ruskinja zaintrigira Shannona i on se u nju zaljubi. No, uskoro će Shannon otkriti da je Anna dvostruka špijunka.

NEDJELJA, HRT3, 15.30, DRAMA, Sedam žena

Grupici američkih misionara u Kini, sastavljenoj uglavnom od žena, hitno treba liječnik. U malom selu, gdje je smještena njihova baza, bolesti su česte, a epidemije kuge i kolere desetkuju stanovništvo. Misionarke ne gube nadu i strpljivo šire kršćanski nauk u iščekivanju liječnika, no kada se on pojavi, to unosi nemir u njihovu malu zajednicu. Liječnik je zapravo liječnica (A. Bancroft), koja ne mari puno za propovijedi i štovanje Boga. Pije, puši i psuje, pa su misionarke, a pogotovo voditeljica misije, Andrews (M. Leighton), šokirane svjetonazorima koje se doktorica ne libi podijeliti s njima.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Posljednja zapovijed

Početkom 19. stoljeća Texas je bio dio Meksika u koji se doseljavalo sve više Amerikanaca. Teksašku polunezavisnost odlučio je ograničiti general Santa Anna (J. Carrol Naish), meksički diktator. Teksašani su se pobunili, a u tome su ih vodili stari generalov prijatelj Jim Bowie (S. Hayden) i Davy Crockett (A. Hunnicutt). Kod Alama su se suprotstavili brojčano nadmoćnoj vojsci generala Santa Anne.

NEDJELJA, RTL TV, 19.50, OBITELJSKI FILM, Medvjedić Paddington

U džungli Perua britanski geograf Montgomery Clyde (Tim Downie) otkrije nepoznatu vrstu medvjeda, točnije inteligentan par medvjeda koji bez problema nauči engleski jezik! Clyde ih nazove Lucy i Pastuzo te ih na odlasku pozove u London. Nekoliko godina kasnije medvjedi još uvijek bezbrižno žive s nećakom sve dok ih jednog dana ne pogodi zemljotres, a Pastuzo od zadobivenih ozljeda premine. Nećak pronađe šešir, koji je stricu Pastuzu ostavio Clyde, te na nagovaranje Lucy krene put Londona kako bi pronašao novi dom.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Sveti Leopold Mandić

Može li netko visine 1,35 cm, s govornom manom i nespretnog hoda postati velikanom svjetskih razmjera? Primjer sv. Leopolda Bogdana Mandića pokazuje nam da može. On nije zaslužan za neki važan izum poput izmjenične struje, ali je ispovijedajući i po 12 sati dnevno izmijenio brojne ljude. A jeste li znali da je bio plemićkog roda i da je završio u progonstvu jer je odbio prihvatiti talijansko državljanstvo? Jeste li znali da njegovo svetište u Padovi godišnje posjeti više od 150.000 hodočasnika i da mu je tijelo i danas neraspadnuto? Zašto ga kao sveca časti cijela Katolička Crkva i što znači biti svet, otkrivamo u novoj epizodi Hrvatskih velikana. Gledajte u miru.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Veliko plavetnilo

Jacques (J.-M. Barr) je slavni francuski ronilac na dah. Za vrijeme posla na zaleđenom jezeru u peruanskim planinama upozna privlačnu newyoršku pustolovku. Zaljubivši se u njega, ona ga odluči slijediti u Taorminu gdje se održava ronilačko natjecanje. Tom prigodom Jacques se namjerava suočiti sa svojim suparnikom Enzom (J. Reno). Slijedit će neočekivani događaji.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Kilimanjaro 2018.

Nakon višemjesečnih priprema u siječnju mjesecu 2018. šesnaesteročlana ekspedicija iz Dubrovačko-neretvanske županije krenula je u osvajanje najvišeg vrha Afrike. Kilimandžaro, visok 5895 metara, tehnički nije prezahtjevna planina, ali od svakog člana zahtijeva maksimum. Problemi s visinskom bolešću, loše vrijeme, hladnoća i umor često su nepremostive prepreke i razlozi odustajanja. U filmu ćemo osim samog uspona vidjeti i živopisnu Tanzaniju, vješte ulične prodavače, nezaobilazne divlje životinje i veselo selo ratnika naroda Masai.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKA DRAMA, Elysium

Godina je 2154. i postoje dvije skupine ljudi: oni vrlo bogati, koji žive na svemirskoj postaji nazvanoj Elysium, te ostali, koji žive na prenapučenoj i uništenoj planeti Zemlji. Druga skupina očajno želi pobjeći od kriminala i siromaštva i hitno im je potrebna vrhunska medicinska skrb koja je dostupna samo na Elysiumu. Međutim, određeni stanovnici ove svemirske postaje odlučno se bore za antiimigrantske zakone i očuvanje svojeg luksuznog načina života. Jedini čovjek koji može donijeti ravnotežu između ova dva svijeta je Max (Matt Damon), običan građanin čiji život visi o koncu. On stoga nevoljko prihvaća opasnu misiju koja ga sukobljava s moćnom tajnicom Elysiuma, Delacourt (Jodie Foster). No ako uspije obaviti misiju, neće spasiti samo vlastiti život, već i živote milijuna Zemljanina.

NEDJELJA, DOMA TV, 21.35, KRIMI DRAMA, Posljednji preživjeli

Proračunati profesionalni ubojica nađe se usred rata između irske i talijanske mafije u gradu duhova u vrijeme prohibicije. U Teksasu za vrijeme prohibicije zagonetni lik kJohn Smith (Bruce Willis) dolazi u Jericho, nedaleko od meksičke granice. U gradu gotovo da i nema ljudi, osim dviju zaraćenih banda koje krijumčare alkohol: talijanske bande koju predvodi Fredo Strozzi i irske bande koju predvodi Doyle. Mafijaši su otjerali gotovo sve stanovnike. Ostali su samo pipničar Joe Monday (William Sanderson), pogrebnik M. Blair “Smiley” Richardson, mehaničar Slim i korumpirani šerif Ed Galt (Bruce Dern). Svi oni zarađuju na kriminalnim aktivnostima u Jerichu. Smith odmah stekne ugled ubivši Doyleova glavnog strijelca po imenu Finn. Njegov drski čin privuče pozornost obiju bandi. Smith se odmah priključi Strozzijevoj (Ned Eisenberg) bandi u nadolazećem mafijaškom ratu. Prepoznavši priliku za laku zaradu na putu za Meksiko, Smith počinje poticati sukob među bandama.

NEDJELJA, RTL TV, 21.45, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Nacionalno blago

Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) je arheolog čija je obitelj već osmu generaciju u potrazi za legendarnim bogatstvom. Gatesi smatraju da su George Washington, Thomas Jefferson i Benjamin Franklin sakrili veliku količinu zlata za vrijeme američkog Građanskog rata, a informacije o njegovoj lokaciji pohranili u originalnim prijedlozima Deklaracije o nezavisnosti. Bez dokaza da postoji, Gates pokušava odgonetnuti šifru koja će ga odvesti do blaga koje će on zaštititi jer se kao član obitelji Gates zakleo da će blago spasiti od onih koji ga žele iskoristiti za svoj osobni probitak.

NEDJELJA, VIASAT EXPLORE, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Dobrodošli u pakao: Kameleon

Sebastian Perez Pezzani je kameleon. Prilagođava se svakoj situaciji, posebno na onim mjestima koja ljudi radije ne bi posjetili. Tražeći negostoljubiva okruženja, Sebastian putuje svijetom da bi upoznao žene i muškarce kojima će se pridružiti u svakodnevnom životu. Od meksičkih ‘vlakova smrti’ do bolivijskog zatvora Palmasola, preko filipinskih rudarskih sela i najopasnijih argentinskih slamova, naš se kameleon uči uklapati u mjesta u kojima je teško živjeti, nudeći nam upečatljive portrete njihovih stanovnika.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.25, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, XXX2: Stanje pripravnosti

Agent Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson) upravo je preživio udar na tajni stožer Nacionalne sigurnosne agencije. No kako otkrije da se sprema vojni udar koji želi srušiti vladu te ubiti predsjednika August mora odmah djelovati. Gibbons odabire zatvorenog bivšeg američkog mornaričkog marinca Dariusa Stonea (Ice Cube), novog agenta u programu XXX da otputuje u Washington. Darius otkriva da ondje struju američke vojske koja planira ustanak vodi bivši general George Deckert (Willem Dafoe). Stone shvati kako je vođa pobune njegov bivši zapovjednik protiv kojeg je nekoć vodio pobunu. Skupina radikala unutar američke vlade želi ga ubiti, a novi agent XXX mora razotkriti pobunjenike.