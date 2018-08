TV PREPORUKA ZA VIKEND: Nećete ni trepnuti zbog filmova Ubojstvo po brojevima, Bijeg, Pirati s Kariba: Na kraju svijeta, Fokus i Transformeri

SUBOTA, HRT3, 13.00, KRIMI FILM, Tajna Procaneova dokumenta

Vrhunski provalnik u Los Angelesu, Abner Procane (J. Houseman) otkrije da mu je netko ukrao planove za sljedeću pljačku. Unajmi pisca krimića Raymonda St. Ivesa (C. Bronson), koji je bio novinar i pratio crnu kroniku, da bude njegov pregovarač za povrat dragocjenih dokumenata…

Snimljeno prema romanu Olivera Bleecka.

SUBOTA, HRT1, 15.00, KRIMI DRAMA, Nestala sa 17

Candace (A. Kell) ne voli školu, buntovna je i često je u sukobu s nastavnicima. No, najgori je ispad počinila na satu biologije kad je profesorici pred cijelim razredom rekla da laže, jer je na predavanju o genima tumačila kako dijete mora imati plave oči ako oba roditelja imaju plave oči. Candace je tvrdila da je to laž jer njezini roditelji imaju plave oči, a ona smeđe. Kod kuće doznaje da je posvojena, a to je tako potrese da ode od kuće, osjećajući se samom i iznevjerenom. Prvi koga upoznaje je Toby (B. Gavin), dečko koji je prema njoj pažljiv, pomaže joj, vodi je k sebi da prespava i čak joj daje novac da preko privatnog detektiva nađe pravu majku.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI FILM, Lorax: Zaštitnik šume

Dvanaestogodišnji Ted živi u Thneedvilleu, u kojem je sve umjetno. Čitav grad je sagrađen od plastike, metala ili sintetike, bez biljaka. Tedova simpatija Audrey zagovara zaštitu prirode i čovjekovo odgovorno ponašanje prema njoj te žarko želi u gradu vidjeti pravo drvo, pa Ted odluči pronaći jedno kako bi je impresionirao. Baka Norma otkriva Tedu legendu o Once-leru, koji zna priču o drveću, no on, da bi podijelio priču, zauzvrat traži 15 centi, čavao te prapuževu kućicu. Ted napusti grad te otkrije da je vanjski svijet zagađena i neplodna pustoš. Kada pronađe Once-lera, ovaj mu pristane ispričati sve od drveću, no u više navrata, pa ga Ted mora nastavljati posjećivati.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, DRAMA, Gran Torino

Walt Kowalski (Clint Eastwood), mrzovoljni je udovac koji se i dalje čvrsto drži svojih predrasuda unatoč svim promjenama koje se dešavaju u susjedstvu. Jedina radost u njegovom životu je automobil Gran Torino kojeg redovito održava. No, kada Thao (Bee Vang), Waltov mladi susjed, pokuša ukrasti vrijedni automobil kako bi se priključio bandi, Walt shvati da je konačno pronašao novu svrhu u životu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Sve zbog jednog dječaka

Will (H. Grant) je ciničan, samoživ, nezreo i za sve oko sebe nezainteresiran samac. On nije u stanju imati dulje veze sa ženama i spada u onu vrstu muškaraca koji vole mnoge žene radije nego jednu. Nakon niza prekida padne mu na pamet da mu je bolje hodati sa samohranim majkama nego sa slobodnim curama, jer vjeruje da će ih lakše napuštati kad mu dojade. Pridruži se skupini samohranih majki i među njima odabere najzgodniju, plavušu Susan. Da bi bio uvjerljiviji, Will izmisli da je samohrani otac, da ima dvogodišnjeg sina i da ga je žena napustila. Uz Susan, slučaj će na njegov put dovesti Susaninu prijateljicu Fionu (T. Collette) i Fioninog devetogodišnjeg sina Marcusa (N. Hoult).

SUBOTA, RTL TV, 21.25, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Pirati s Kariba: Na kraju svijeta

Kapetan Jack Sparrow (J. Depp) zatočen je u klopci Davyja Jonesa, a Leteći Holandez i Davy Jones (B, Nighy) pod kontrolom su istočnoindijske trgovačke kompanije i lorda Cutlera Becketta (T. Hollander), koji je odlučio očistiti mora od svih pirata. Will Turner (O. Bloom) i Elizabeth Swann (K. Knightly) moraju se udružiti s kapetanom Barbossom (G. Rush) žele li starog prijatelja Jacka izbaviti iz zamke u kojoj očajava. Will, Elizabeth i Barbossa zovu pirate sa svih krajeva svijeta, uključujući azijskog pirata (C. Yun-Fat) da se udruže i oslobode božicu Calypso, ukletu ljubavnicu Davyja Jonesa kako bi im pomogla te osigurala budućnost i slobodu svih pirata svijeta. U epskoj bitci protiv Becketta, Jonesa i admirala Jamesa Norringtona (J. Davenport) odlučuje se o sudbini pirata čitavog svijeta.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI FILM, Bijeg

Bivši vozač automobilskih utrka Brent Magna (Ethan Hawke) prisiljen je još jednom sjesti za upravljač i odvoziti najvažniju i najopasniju utrku svojega života. Naime, kako bi spasio svoju otetu suprugu, Brent mora voziti slušajući naredbe tajanstvene osobe (Jon Voight) koja nadgleda svaki njegov pokret. Brent u očaju pristaje igrati opasnu igru, no ako želi spasiti život supruge, morat će preuzeti kontrolu i nadigrati tajanstvenog otmičara.

SUBOTA, HRT1, 21.45, PSIHOLOŠKI TRILER, Ubojstvo po brojevima

Justin Pendleton (M. Pitt) pred razredom čita esej u kojemu izlaže stavove o slobodi pojedinca i pravu svakog čovjeka da sam odluči što je dobro, a što loše. Krajnja posljedica te teze jest i pravo na zločin. Ono što Justin izlaže kao teoriju spreman je iskušati razmaženi, bogati i vrlo inteligentni Richard Haywood (R. Gosling). Nitko u razredu ne zna da se Richard i Jason potajno druže i da imaju zajednički “projekt”. Osim tajne koju dijele, zajednička im je i naklonost prema Lisi (A. Bruckner), lijepoj djevojci iz razreda. Kad se u obližnjoj šumi otkrije tijelo ubijene djevojke, istragu preuzima detektivka Cassie Mayweather (S. Bullock), sa svojim novim partnerom Samom Kennedyjem (B. Chaplin). Trag vodi do školskog domara policiji poznatog po dilanju droge. Sam smatra slučaj zaključenim, no Cassie misli da su im tragovi uredno podmetnuti.

SUBOTA, HRT2, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Elizabeth nastoji spasiti mirovni sporazum s Rusijom nakon što neočekivani događaji zaprijete prekidom pregovora. Osim toga mora se i nenadano pozabaviti rješavanjem hitnog slučaja u Međunarodnoj svemirskoj postaji.

SUBOTA, HRT3, 23.00, DRAMA, Naša majka

Nakon majčine smrti blizanici Jeanne (M. Désormeaux-Poulin) i Simone (M. Gaudette) suočili su se s oporukom prepunom zagonetki i zadataka koji ih čekaju. Među ostalim trebaju pronaći brata, za čije postojanje su saznali iz oporuke, i oca, za kojeg su mislili da je mrtav. Put ih vodi iz Kanade na Bliski istok gdje malo-pomalo otkrivaju šokantnu istinu o svom rođenju i majčinom (L. Azabal) životu tijekom građanskog rata, prije nego je emigrirala…

Film je prikazan na mnogim međunarodnim festivalima, zapažen je i nagrađen. Među ostalima bio je nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma.

SUBOTA, NOVA TV, 23.00, AKCIJSKI FILM, Čuvar

Iskusni stariji policajac Roland Salinger (S. Seagal) i njegov partner Trevor (B. K. Gamble) upadaju u stan gdje nekolicina kriminalaca pakira goleme svežnjeve dolara. U pucnjavi ginu svi kriminalci i Trevor predloži Rolandu da uzmu torbu s dva milijuna dolara – to nitko neće primijetiti, nema svjedoka. Roland odbije jer je on pošten te izazove gnjev svoga partnera koji u njega ispuca nekoliko metaka i torbu s dva milijuna ubaci u kontejner sa smećem. Pozove pomoć i bolničare no iznenadi se kad mu kažu da Roland nije mrtav. Kad dozna da će Roland preživjeti, pokuša ga ubiti, ali Roland uspije ubiti njega i razotkriti zločin.

SUBOTA, HRT1, 00.20, POLITIČKA DRAMA, F.I.S.T.

Cleveland, 1937. Velika ekonomska kriza i dalje uzima danak u nezaposlenosti. Vozač kamiona Johnny Kovak (S. Stallone) u prijevozničkoj tvrtki “Consolidated” Wina Talbota (H. Wilcoxon) nema problema s poslom, ali ga poput njegovih kolega muče loši uvjeti rada. Johnny živi s majkom, najbolji mu je prijatelj Abe (D. Huffman), također vozač, a zaljubljen je u Annu (M. Dillon) radnicu u tvornici tekstila. Kada se suprotstavi šefovu nepriznavanju prekovremenog posla, Johnny s kolegama odluči izboriti svoja prava. Pregovarajući s upravom, Johnny dobije jamstvo da će ubuduće svi vozači biti plaćeni i za prekovremeni rad. Do jučer skromni radnik preko noći postane najpopularniji čovjek u tvrtki, a sindikalni predstavnik Mike Monahan (R. Herd) ponudi mu angažman u svojoj rastućoj organizaciji. Također, i lokalni gangster Vince Doyle (K. Conway) u Johnnyjevoj omiljenosti među kolegama vidi priliku za širenje svog utjecaja.

NEDJELJA, HRT2, 12.30, ROMANTIČNA DRAMA, Crna orhideja

Rose Bianco (S. Loren) ostala je udovica nakon što su joj gangsteri ubili muža. Sada sate provodi izrađujući umjetno cvijeće da zaradi za sebe i svojeg problematičnog sina. Zbliži se s udovcem Frankom (A. Quinn), ali njegova kći (I. Balin) ne želi prihvatiti Rose…

Sophia Loren na festivalu u Veneciji 1958. dobila je nagradu Volpi za najbolju glumicu, a redatelj Martin Ritt nominiran je za Zlatnog lava.

NEDJELJA, HRT3, 15.20, SPORTSKA DRAMA, Crvena linija 7000

Mladi i daroviti vozači sportskih automobila Mike Marsh (J. Caan) i Jim Loomis (A. Rogers) voze za tim bivšeg natjecatelja u Daytoni Pata Kazariana (N. Alden). I dok Jim planira vjenčanje s lijepom Holly (G. Hire), Mike je još uvijek samac. No Jim pogine u nesreći na trkalištu, te ga Pat zamijeni novim vozačem, Nedom Arpom (J. R. Crawford). Ned ubrzo stekne ugled sjajnog sportaša, ali i velikog zavodnika. Osobito ga privlači Patova mlađa sestra Julie (L. Devon). U međuvremenu Holly počne raditi u restoranu svoje prijateljice Lindy (C. Holt), dok Mikea sve više zanima Gabrielle (M. Hill), djevojka novog prvotimca Dana McCalla (J. Ward) kojeg je Pat doveo na mjesto otpuštenog Neda.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Catlow

Jed Catlow (Y. Brynner) i Ben Cowan (R. Crena) borili su u Građanskom ratu i tamo postali prijatelji, sada Cowan štiti zakon, a Catlow se našao s njegove druge strane. Bez obzira što su mu za petama šerif Cowan i okrutni lovac na ucijenjene glave, Miller (L. Nimoy), Catlow uspije pobjeći uz pomoć svoje bande, ukrasti zlato i krenuti s plijenom preko opasnog apaškog teritorija…

U ulozi plaćenika nastupa L. Nimoy, mnogo poznatiji kao Spock iz Zvjezdanih staza, kojemu je ova uloga omogućila da se napokon odmakne od dugovječne znanstveno-fantastične serije.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, FANTASTIČNI OBITELJSKI FILM, Priče za laku noć

Domara Skeetera Bronsona (Adam Sandler) iznenadi otkriće da se priče za laku noć koje priča svojim nećacima na neki neobjašnjivi način obistinjuju. Skeeter se ponada da može iskoristiti ovaj fenomen u svoju korist, ali neočekivani dječji “doprinosi” okreću priče naopako.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Sin

Prerijski Cvijet se 1849. godine dvoumi između ljubavi i dužnosti. Godine 1915. Pete se sve više zbližava s Mariom, a Eli Phineasu odaje opasnu tajnu.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.30, KRIMI DRAMA, Fokus

Nicky Spurgeon (Will Smith) iskusni je prevarant koji svakoga može uvjeriti u bilo što. Nicky pod svoje okrilje uzima zanosnu plavušu Jess (Margot Robbie) i stvari između njih postanu osobne. Nicky se sve više i više zaljubljuje u nju te polako počinje gubiti fokus. Jess odlično savladava tajne zanata iako je ustvari riječ samo o jednome: Sve se svodi na skretanje pažnje.

NEDJELJA, RTL TV, 21.40, AKCIJSKI SF FILM, Transformeri

Prije mnogo godina, na udaljenom planetu Cybertron vodio se rat između plemenitih Autobota i prevrtljivih Decepticona, različitih vrsta robota koji se mogu transformirati, koji su se bili sukobili zbog kontrole nad mističnim talismanom koji svome vlasniku omogućava neograničenu moć. Autoboti su talisman uspjeli prokrijumčariti s planeta, ali za njim je krenuo i zli Megatron. Čitavo stoljeće kasnije, na Zemlji, na kojoj ljudi ništa ne znaju o toj bitci, Sam Witwicky (Shia LaBeouf) kupuje svoj prvi automobil, ne znajući kako je vozilo ujedno i Autobot Bumblebee. Robotov zadatak je Samova zaštita, jer mladić posjeduje naočale na koje je prije mnogo godina ucrtana mapa do talismanova nalazišta. Zle snage neće dozvoliti da ih to spriječi u naumu.

NEDJELJA, HRT2, 21.40, FILM CESTE, Barski pjevač

Oklahoma početkom tridesetih godina. Obitelj Stovall ima farmu pamuka. No, žive vrlo teško, jer je doba velike ekonomske krize. Da sve bude još gore, velika oluja uništava njihovu plantažu. Red Stovall (C. Eastwood), član obitelji, vraća se na farmu upravo kad prestane oluja. On je country pjevač, no teško je bolestan od tuberkuloze, u ono doba neizlječive bolesti. Kad dobije poziv da zapjeva u hramu countryja, na Grand Ole Opryju u Nashvilleu, čini se da će se ostvariti njegov najveći životni san. No, Nashville je daleko, a on je bolestan. Na put s njim kreću njegov djed i četrnaestogodišnji nećak Whit (K. Eastwood), koji u tom putu vidi svoju životnu priliku – da ne odraste kao berač pamuka.

NEDJELJA, DOMA TV, 21.45, DRAMA, Oči širom zatvorene

Na božićnom domjenku bogatog i nekovencionalnog Victora Zieglera (Sydney Pollack), provokativni i bezazleni flert postaje sumnjiv kad se dr. William Harford (Tom Cruise) i njegova seksi supruga Alice (Nicole Kidman) promatraju s udaljenosti. Poslije, ovaj naizgled savršeni bračni par, nastavlja sa svojim seksualnim maštanjima, ali s drugim osobama.U svijetu stvarnosti i iluzije William se bori s ljubomorom i opsesijama i skrivenim željama. Hoće li ostvariti svoje erotske fantazije ili će ostati skrivene duboko u njemu?

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o Bogu s Morganom Freemanom: Tko je Bog?

Postoje li neke ideje o Bogu koje su zajedničke svim religijama? Kako se identitet Boga mijenjao tijekom tisućljeća? U velikoj potrazi s ciljem da razumije milijune bogova čovječanstva Morgan Freeman kreće u vrlo osobnu istragu koja ga vodi diljem svijeta. Od suvremene američke goleme crkve s desecima tisuća ljudi do hinduističkih hramova s milijunima bogova. Obilazi Navajo Indijance u Novom Meksiku gdje jedna djevojka komunicira sa svojim božanskim precima do džamije u Kairu gdje se muslimani obraćaju Bogu bez tjelesnog lika. Istražuje kakve veze poganski Stonehenge u Velikoj Britaniji ima s odmetnutim egipatskim faraonom i nastankom judaizma. S pomoću visoke tehnologije i skeniranja mozga Morgan otkriva postoji li u našem mozgu božanski otisak.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.20, HOROR, Ivica i Marica: Lovci na vještice

Jeremy Renner i Gemma Arterton glume brata i sestru, koji nakon proživljene traume i bijega iz kuće medenjaka odluče svoj život posvetiti lovu i ubijanju vještica. Naoružani do zuba, dvojac se bori protiv čudovišta i traga za zlom vješticom koja otima djecu. U jednom trenutku vještica otima petero djece iz sela, a Ivica i Marica bez razmišljanja kreću u lov. Imaju oružje, stav i iskustvo za pobjedu, ali ovog će se puta morati suočiti sa puno snažnijim silama zla.