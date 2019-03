TV PREPORUKA ZA VIKEND: Kvalifikacijska utakmica između Mađarske i Hrvatske, show Super par te filmovi Vatrom na vatru i Spasilačka služba

SUBOTA, RTL TV, 15.50, ANIMIRANI FILM, Merida Hrabra

Kao mala djevojčica, škotska princeza Merida od oca, kralja Fergusa za rođendan prima dar – luk i strijelu, uz neslaganje kraljice Elinor. U šumi u kojoj se igra Merida sreće zloduha te uskoro demonski medvjed napadne obitelj. I dok Merida s majkom pobjegne od zvijeri, kralj se ostaje oduprijeti, ali u borbi izgubi nogu. Kasnije, kao djevojka, i to poprilično tvrdoglava, Merida se nevoljko zaručuje za sina jednog od prijatelja svog oca. Majka je upozorava na legendu o djevojci koja je odbijanjem očevih želja uništila kraljevstvo te joj kaže da bi njezin neposluh mogao donijelo nesreću Dunbrochu.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Zootropola

Nekada je životinjski svijet bio pun straha i ubijanja, a društvo podijeljeno na grabežljivce i lovinu. Danas u velegradu Zootropoli zajedno žive različite vrste životinja, štoviše, u tom gradu svatko može biti što god poželi. Pa tako zečica Iva Hoplić, čija obitelj živi na farmi izvan grada i uzgaja mrkve, ispuni svoj san iz djetinjstva kada postane prva policajaka u gradu. No iako je briljirala na akademiji, njezin šef Bizo ne vjeruje u njezin potencijal zbog toga što je zečića pa joj dodijeli posao prometne policajke.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, RATNA DRAMA, Spašavanje vojnika Ryana

Tijekom Drugoga svjetskog rata otkriva se da su tri brata ubijena, a da četvrti nije nađen. General Marshall informiran je o velikoj tragediji koja je zadesila obitelj Ryan te nakon tog saznanja učinit će sve ne bi li pronašao Jamesa Ryana. Jedinica ga odlazi spasiti unatoč maloj vjerojatnosti da je preživio, jer se nalazi na opasnom području. Jedinica od osam vojnika s kapetanom Millerom (Tom Hanks) na čelu, odlazi na zadatak pronaći jedinog preživjelog Ryana i vratiti ga kući.

SUBOTA, RTL2, 20.05, AKCIJSKA KOMEDIJA, Red 2

Tri godine nakon zadnje akcije, Frank Moses (Bruce Willis) pokušava voditi normalni život s djevojkom Sarah Ross (Mary-Louis Parker), no Marvin Boggs (John Malkovich) tvrdi da još uvijek ima ljudi koji ih traže. Frank ignorira Marvinove riječi pripisujući ih njegovoj paranoji, no kada Marvinov auto eksplodira, Franku, iako ne vjeruje da je Marvin mrtav, postaje jasno kao dan da ima ljudi koji ih žele mrtve.

SUBOTA, HRT3, 20.25, PUSTOLOVNA DRAMA, Oluja bez oblaka

SAD, 1960. Chuck Gieg (S. Wolf) završnu je godinu srednje škole odlučio pohađati na jedrenjaku Albatross koji nezrelim mladićima služi kao ploveća škola, kako u životnom tako i u edukativnom smislu. Chuck se priključio posadi istomišljenika kako bi u dugoj plovidbi Karipskim morem očvrsnuo svoje tijelo i duh. Učenicima na brodu zapovijeda iskusni kapetan Sheldon (J. Bridges), a predaju im njegova supruga Alice (C. Goodall) i ekscentrik McCrea (J. Savage). Još za višetjednih priprema u luci, Sheldon je učenicima dao do znanja da na brodu nema milosti ni tolerancije spram nediscipline i razmaženosti. Momci će ubrzo i shvatiti zašto.

SUBOTA, RTL TV, 21.30, REALITY SHOW, Super par

U čak osam inačica diljem svijeta, prema licenciji showa “Power Couple”, izraelske producentske kuće Dori Media, u Hrvatskoj će ga voditi popularni glumac Enis Bešlagić, koji će se pobrinuti da uz naglašene emocije ne nedostaje humora! Smatrate li da vaš partner zna ispeglati košulju ili da vaša partnerica može bez problema bočno parkirati auto? Sigurni ste da toliko dobro poznajete svojeg partnera ili partnericu da ste spremni i kladiti se u to? Kroz neobične, zabavne i pomalo nevjerojatne zadatke kandidati će, uz svoju snalažljivost, otkriti i slušaju li jedno drugo onoliko koliko tvrde.

SUBOTA, NOVA TV, 21.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, Spasilačka služba

Film prati predanog, opasnog, popularnog i voljenog Mitcha Buchannona, voditelja Spasilačke službe, u zaljevu u Miamiju. Iako zaljev izgleda kao i svaki drugi, tajanstveni događaji u lokalnom klubu na plaži navode Mitcha da pomisli kako su njegova omiljena plaža i njezini posjetitelji u velikoj opasnosti. Kako bi spasio zaljev, morat će se udružiti s mladim i bahatim spasiocem Mattom Brodyjem, koji ne poštuje nikakva pravila.

SUBOTA, HRT1, 21.40, AKCIJSKA DRAMA, Vatrom na vatru

Vatrogasac Jeremy Thomas Coleman (J. Duhamel) u trgovini je bio svjedok ubojstava vlasnika i njegovog sina, a počinitelj je mafijaš David Hagan (V. D’Onofrio). U slučaju dvostrukog ubojstva detektiv Mike Cella (B. Willis) vidi priliku da napokon stane na kraj kriminalcu Haganu koji je bio ubio njegovog partnera i privede ga na sud. Zato Coleman postaje zaštićeni svjedok i mora napustiti vatrogasnu postrojbu.

SUBOTA, HRT2, 22.25, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

U Yorku, Bjorn (Alexander Ludwig) sklapa strateški savez. Wessexu opet prijete vikinške horde, a postavlja se pitanje tko će predvoditi sasku vojsku. Zbog neočekivanog obrata u koloniji, Floki (Gustaf Skarsgard) gubi sav utjecaj.

SUBOTA, HRT3, 22.50, SF TRILER, Istrebljivač

Tvrtka Tyrell koja proizvodi replikante suočena je s problemom. Roboti koji se ni u čemu ne razlikuju od ljudi, “samo” nemaju emocija, pobunili su se i njih nekoliko se vraća na Zemlju. Tamo ih čekaju posebni policajci, “istrebljivači” osposobljeni za njihovu likvidaciju. Tvrtka je iz mirovine pozvala u pomoć najboljeg od njih, Deckarda (H. Ford). Vođa pobunjenih replikanata je opasni Batty (R. Hauer) koji želi pronaći svog konstruktora, a i ne sviđa mu se da mu je životni vijek, kao replikantu, ograničen.

SUBOTA, NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI SF FILM, Green Lantern

U beskrajnom, mističnom Svemiru mala ali moćna sila djeluje stoljećima. Zaštitnici mira i pravde nazivaju se odred Green Lantern. To je bratstvo ratnika koji su prisegnuli održavati intergalaktički red, a svaki Green Lantern nosi prsten koji mu osigurava super moći. Kad novi neprijatelj Parallax zaprijeti narušiti odnos snaga u Svemiru, njihova sudbina i sudbina Zemlje leži u rukama novaka, prvog ikad izabranog iz ljudske vrste. Njegovo ime je Hal Jordan i nadareni je testni pilot.

SUBOTA, HRT1, 00.00, TRILER DRAMA, Pakleni poslovi

Mladi Chen Wing Yan (T. Leung Chiu Wai) policijska je krtica ubačena u redove podzemlja, izuzetno sposoban agent čiji pravi identitet zna samo glavni inspektor Wong Chi Shing (A. Wong Chau-Sang), koji ga je i regrutirao prije deset godina. Chenov vršnjak Lau Kin Ming (A. Lau) pripadnik je podzemlja koji je također prije jednog desetljeća ubačen u redove policije. Radi za zloglasnog Hona Sama (E. Tsang), šefa jedne od najutjecajnijih hongkonških mafijaških organizacija. Obojica su regrutirana kao mladići i sada su već visoko u hijerarhiji svojih organizacija.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav na prvi lavež

Priča o ženi koja je udomila psa i obratila se zgodnom dreseru za pomoć. Pas dobro napreduje na treningu, a česta druženja s njegovim trenerom pokrenu nježne osjećaje.

NEDJELJA, VIASAT NATURE, 17.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Veliko otapanje

Nacionalni park Yellowstone doista je jedinstven; nigdje drugdje nema tako netaknute divljine kao u njemu. No iako je zapanjujuće lijep dom obilju divljih životinja, također prolazi kroz jedno od najtežih proljeća na Zemlji. Njegov se krajolik mijenja u samo tri mjeseca; snježna zima pretvara se u vruće i suho ljeto.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Sudac za vješanje

Krajem 19. stoljeća područje zapadno od rijeke Pecos u Teksasu sinonim je bezakonja. Roy Bean (P. Newman) dojaše u mjestašce zapadno od Pecosa koje se sastoji od improvizirane krčme, korala i par daščara. Tu ga pretuku lokalni nasilnici, nakon čega ga njeguje mlada Meksikanka Maria Elena (V. Principal). Oporavljeni Bean vraća se u krčmu i ubije sve koji su ga zlostavljali, zatim ih kršćanski pokopa te potom samog sebe proglasi sucem.

NEDJELJA, HRT1, 17.20, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie – Pansion Vanilos

Marlenina sestra vodi studentski pansion u kojemu se zbivaju čudne stvari. Mladi je student ubijen, a Laurence otkriva da bi pansion mogao biti paravan za veliku preprodaju droge. Kako da to dokaže? Osim toga, Marlene se svim snagama bori za svoju voljenu sestru koja je mušičava koliko je Marlene draga i predivna.

NEDJELJA, DOMA TV, 17.30, NOGOMET, KVALIFIKACIJE ZA EURO 2020.: Mađarska – Hrvatska

Nakon što su, teže nego očekivano, pobijedili Azerbajdžan, Vatreni u nedjelju nastavljaju svoju kvalifikacijsku kampanju za Euro 2020. Modrić i društvo igraju protiv neugodnog domaćina i tražiti još jednu pobjedu na putu za europsku smotru.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KRIMI TRILER, Uhvati Gringa

Odjeveni kao klauni, vozač (Mel Gibson) i njegov ranjeni partner bježe od američke policije prema meksičkoj granici, gdje ih uhite meksički policijaci Vasquez (Mario Zaragoza) i Romero (Gerardo Terecena). Pokvareni policajci u vozilu pronađu 2 milijuna dolara, koja zadrže za sebe, vozača pošalju u El Pueblito zatvor pod izmišljenim optužbama, dok vozačevog suučesnika kremiraju u tajnosti. Kao jedini Amerikanac, vozač postane poznat kao Gringo, u zatvoru koji funkcionira više kao mali geto. Gringo brzo shvati tko vlada, tj. prepozna hijerarhiju u zatvoru te krene pokradati neke koji se bave manje cijenjenim poslovima.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, ŠPAGETI VESTERN, Dobar, loš, zao

Pustopoljina usred Divljeg zapada. Joe (C. Eastwood) uhvati meksičkog bandita bjegunca Tuca (E. Wallach) i predaje ga mjesnim vlastima. No, to je samo varka, jer Joe spasi Tuca neposredno prije izvršenja smrtne kazne vješanjem. Dvojica odmetnika podijele nagradu, te odluče sve to ponoviti. Nakon sljedeće uspješne prevare Joe napusti Tuca i ostavi ga u preriji.

NEDJELJA, RTL2, 20.15, KRIMI DRAMA, Građanin opasnih namjera

Obitelj Clydea Sheltona (Gerard Butler) brutalno je silovana pa ubijena, a počinitelji Clarence James Darby (Christian Stolte) i njegov sudionik Rupert Ames (Josh Stewart) uhićeni su i izvedeni pred lice pravde. No tužitelj Nick Rice (Jamie Foxx) zbog greške u postupku ne može koristiti DNK s mjesta zločina te ne želeći riskirati da se ubojice oslobode, odluči s Darbyjem napraviti dogovor po kojem bio ovaj priznao krivnju, ali dobio manju presudu jer bi svjedočio protiv Amesa.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Osamdesete: Borba protiv side

Tijekom 1980-ih tajanstvena i smrtonosna bolest razvila se u pandemiju s golemim političkim i kulturološkim posljedicama. Ono što je počelo kao medicinska detektivska priča preraslo je u društvenu noćnu moru kad su se prvi deseci i naposljetku tisuće ljudi diljem svijeta zarazili smrtonosnim virusom koji je postao poznat kao AIDS. Priča je to o neznanju i dubokoj boli, ali i o suosjećanju, hrabrosti i predanosti.

NEDJELJA, RTL2, 22.05, TRILER, Na rubu

Nick Cassidy (Sam Worthington) prijavljuje se pod lažnim imenom u Roosevelt hotel u New Yorku te odlazi u svoju sobu na 21. katu i penje se na rub prozora spreman izvršiti samoubojstvo. Okupljeni prolaznici zovu policiju, koja pokušava razgovarati s njim, no on je spreman kontaktirati isključivo s psihoterapeutkinjom Lydijom Mercer (Elizabeth Banks), koja se nalazi na bolovanju nakon što nije uspjela spasiti policajca koji je počinio samoubojstvo. Lydia stiže u hotel te dozna da je Cassidy bivši policajac kojeg su uhitili jer je ukrao 40 milijuna dolara vrijedne dijamante biznismena Davida Englandera (Ed Harris).

NEDJELJA, NOVA TV, 22.45, KOMEDIJA, Obitelj Miller

David (Jason Sudeikis) je sitni diler koji se ne voli previše isticati. Kada ga napadnu huligani i ukradu mu sav novac i zalihu robe koju prodaje svojoj vjernoj klijenteli, nađe se u nemilosti svojeg dobavljača (Ed Helms). Kako bi mu nadoknadio počinjenu štetu, David je prisiljen prokrijumčariti veliku količinu droge iz Meksika. Međutim, svjestan je da sam ne može uspješno odraditi misiju, pa nagovori svoje susjede – ciničnu striptizetu (Jennifer Aniston), snalažljivu tinejdžericu (Emma Roberts) i naivnog štrebera (Will Poulter) – da mu pomognu i glume njegovu savršenu obitelj. Napravili su savršeni plan i zajedno kreću u nezaboravnu avanturu!

NEDJELJA, HRT2, 23.00, DRAMSKA SERIJA, Poldark

George se pokaže kao nemilosrdan sudac, a Clowance krste. Ross otkrije kako će ujedno pomoći Dwightu i riješiti problem gladi u Cornwallu.