TV PREPORUKA ZA VIKEND: Izdvojili smo novu američku seriju Sin kao i filmove Dobri dileri iz Dallasa, Utrka života, Šetnja među grobovima i Asterix: Grad bogova

SUBOTA, HRT2, 10.30, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Borgo Larici, 1922.

U svome novome Alfa Romeu u Borgo Larici vraća se Francesco Sormani, potomak vlasnika tvornice tkanina u malome mjestu nadomak Torina. Mladi Sormani želi shvatiti što doista znači anonimno pismo koje mu je stiglo u Pariz, u kojemu živi. U pismu je navedeno kako “postoji druga istina” u vezi smrti njegove majke, koja se ubila prije 23 godine, no nailazi na šutnju u svojoj obitelji: djeda i oca Giulia.

SUBOTA, NOVA TV, 12.35, KOMEDIJA, Neženja

Jimmie Shannon (Chris O’Donnell) je čovjek koji prije svega cijeni svoju slobodu. Nakon tri godine veze odluči zaprositi svoju djevojku Anne (Renée Zellweger), no s obzirom da je osjetila njegovu nesigurnost Anna ga odbije. Nakon smrti Jimmievog djeda on postaje milijunaš no pod jednim uvjetom, mora se oženiti prije svog 30. rođendana. Problem je što će Jimmie navršiti tridesetu za otprilike 24 sata i sada hitno mora pronaći mladenku ili će izgubiti svojih 100 milijuna dolara.

SUBOTA, HRT3, 13.15, GLAZBENA KOMEDIJA, Zabava u Acapulcu

Mike (E. Presley) je bivši artist na trapezu, koji nakon nesreće u cirkusu u kojoj je poginuo njegov brat, odlazi u Meksiko kao član posade na brodu. Međutim dobiva otkaz koji mu namjesti poslodavčeva maloljetna kći, jer joj nije uzvratio naklonost. U potrazi za novim poslom pomaže mu dječak Raoul (L. Domasin) koji postaje njegov menadžer i odvodi ga u hotel gdje je zamijenio bolesnog pjevača. Mike upozna spasioca na bazenu, svjetskog prvaka u skakanju sa stijena i ronjenju, Morena (A. Rey) čija djevojka, prekrasna Margarita (U. Andress), odmah zapne Mikeu za oko. Da bi se mogao nadmetati za njezinu naklonost i Mike se zaposli u istom hotelu kao spasilac. Uskoro Margarita postaje ljubomorna na lijepu matadoricu Dolores koja odluči pokazati svoje čari mladom pjevaču. Zbog ljubavi prema Margariti Mike će pobijediti svoj strah od visina.

SUBOTA, HRT1, 15.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ponoćni maskenbal

Odvjetnički ured Carter i sinovi desetljećima zastupa kompaniju Samford, koju je od oca preuzela mlada, lijepa, sposobna, ali istodobno dobra i poštena, Elyse Samford (A. Reeser). Carterovi sinovi, Emmett (D. Runyan) i Andrew (D. Smith), prilični su zgubidani i nesposobni za posao. Emmett je obijestan i ohol, a Andrew lijenčina i neznalica. Obojica iskorištavaju znanje Roba Carellija (C. Russell), izvrsnog mladog odvjetnika zaposlenog u uredu. On im priprema sve materijale za rasprave, a oni ubiru pohvale svojega oca i klijenata. Tako je i s Elyse Samford, u koju se Rob zaljubljuje gotovo na prvi pogled. Bal pod maskama u Noći vještica, na kojemu će biti i ona, dobra je prilika da se s njom bolje upozna izvan ureda, no upravo te večeri šef mu naredi da ostane na poslu do deset sati, i to pod prijetnjom otkaza.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, KOMEDIJA, Whiskey Tango Foxtrot

Želeći što više od života, Kim Barker odluči prihvatiti zadatak reporterke u Afganistanu. Daleko od kuće i svoje zone komfora sprijatelji se s novinarkom Tanyom Vanderpoel, pukovnikom i fotoreporterom kako bi se što bolje snašla u opasnom svijetu. Nalazeći se usred velike borbe s vanjskim svijetom, no i samom sobom, otkriva svoju pravu snagu riskirajući sve što ima kako bi pronašla veliku priču.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Mumija

Prije više od 3 000 godina Imhotep je cijenjeni svećenik (Arnold Vosloo) posvećen obredima za zagrobni život. Sve se promijeni kada upozna faraonovu ljubavnicu koja ga toliko očara da on napravi kobnu grešku i ubije faraona. Za počinjeni zločin svećenik je živ spaljen i zatočen u grobu da besmrtan zauvijek pati. Godina je 1925., grupa avanturista pod vodstvom Ricka O’Connela (Brendan Fraser), bivšeg člana Legije stranaca, i knjižničarke i arheologinje amaterke Evelyn Carnarvon (Rachel Weisz) pronađe Imhotepov grob u Egiptu. Ekipa pustolova počinje kopati u potrazi za blagom, a greškom oslobode prokletog svećenika koji traži osvetu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SPORTSKA DRAMA, Utrka života

Film o suparništvu vozača Formule 1 Jamesa Hunta i Nikija Laude, koje je počelo tijekom sezone 1970. Pratimo nadmetanje nadarenog engleskog playboya Jamesa Hunta (C. Hemsworth) i metodičnog, smirenog Austrijanca Nikija Laude (D. Brühl) iz utrke u utrku, zakulisne igre, kao i njihov privatni život…

“Utrka života” je vješto snimljena sportska drama s uzbudljivim dijelovima utrka te izvrsnom glumom C. Hemswortha i D. Brühla. Na međunarodnim festivalima film je osvojio šest nagrada i 62 nominacije.

SUBOTA, HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Luka

Slobodan Despot, junak “Luke”, inženjer i nositelj društveno važnih projekata, našao se u poziciji da izgradnjom luke uništi svoje rodno mjesto, potopi zavičaj i sve njegove kulturno-povijesne tragove, unesreći ljude.

SUBOTA, RTL TV, 20.15, PRIJENOS, Hrgović vs. Tovar

U prijenosu iz Njemačke gledat ćemo meč od 10 rundi, u kojem će se sresti dva neporažena teškaša. I dok je Hrgović u tri, od četiri, borbe svoje protivnike prijevremeno poslao na odmor, Tovar je u devet borbi zabilježio pet nokauta, što govori da ćemo gledati borbu snažnih i odlučnih, samopouzdanih udarača.

Meksikancu će to biti prvi profesionalni susret izvan njegove zemlje, gdje je u svojem posljednjem nastupu, prema odluci sudaca, svladao Christiana Larronda, dok je Filip Hrgović ove veljače u svojem posljednjem nastupu protiv Seana Turnera u Nürnbergu jednoglasnom odlukom sudaca, nakon osam rundi svladao iskusnog irskog borca, jedinog protivnika koji do sada nije pokleknuo prije posljednjeg udarca gonga.

SUBOTA, HRT2, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Utrka

Njemačka, ljeto 1936. Sve su oči uperene u Berlin gdje je nacistička Njemačka domaćin Olimpijskih igara koje još i danas slove kao jedne od najispolitiziranijih u povijesti. Ali ono što većina tada ne opaža jest to da se u Berlinu odvija još jedna politička drama koja još i danas izaziva kontroverze.

SUBOTA, NOVA TV, 21.45, KRIMI DRAMA, Šetnja među grobovima

Policajac Matt Scudder (Liam Neeson) pristane pomagati raspršivaču heroina koji je u lovu na čovjeka koji je oteo i brutalno ubio njegovu ženu. Granice između pravde i zločina postaju nevidljive, a Scudder je nepogrešiv u detektiranju zločinaca koji će sasvim sigurno ubiti opet. Vrijeme mu otkucava, a opasnost je sve veća… Film je snimljen po istoimenom bestseleru Lawrenca Blocka.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, AKCIJSKI SF FILM, Bojni brod

Znanstvenici otkriju planet izvan Sunčevog sustava s uvjetima za život koji podsjećaju na one na Zemlji te ga nazovu planet G. U namjeri komunikacije ubrzo je snažan signal odaslan prema novo otkrivenom svijetu. Sedam godina kasnije Alex (Taylor Kitch) je neposlušni poručnik na USS John Paul Jones američkom ratnom brodu, a Sam Stone (Brooklyn Decker) zapovjednica USS Sampsona. Alex i Sam su u vezi, a ratni brodovi na kojima rade nalaze se na velikoj godišnjoj ratnoj vježbi blizu Havaja. Za vrijeme vježbe pet izvanzemaljskih brodova odazove se NASA-inom signalu i stiže na Zemlju. Jedan strani brod sruši se u Hong Kong, dok ostali slijeću u Tihi ocean.

SUBOTA, HRT3, 22.10, HOROR, Rosemaryna beba

Mladi bračni par Rosemary (M. Farrow) i Guy (J. Cassavetes) useli se u zgradu loše reputacije. Susjedi su im stariji par, Roman (S. Blackmer) i Minnie (R. Gordon) Castevet, koji Rosemary pružaju više pažnje no što bi ona željela. Uskoro se počinju događati neobične stvari – djevojka iz zgrade pogine na nerazjašnjen način, Rosemary progone strašne noćne more, a Guy postaje hladan i dalek. Kad Rosemary zatrudni, počinje gubiti na težini, blijeda je i iscrpljena, a muče je i jaki bolovi. Uskoro počinje sumnjati da stanari zgrade imaju nekakav njoj nepoznat plan za njezino nerođeno dijete i ona će pokušati učiniti sve da ga zaštiti. No, možda nije dijete ono koje treba zaštitu.

SUBOTA, HRT1, 22.45, BIOGRAFSKA DRAMA, Dobri dileri iz Dallasa

Priča o Ronu Woodroofu (M. McConaughey) koji zbog ozlijede završi u bolnici i dozna da ima HIV. Woodroof živi u Dallasu, teče 1985. godina. Radi kao električar i sudjeluje na rodeu, previše puši, pije, uzima kokain i uživa u seksu bez zaštite. Kad sazna da ima HIV i da će umrijeti u roku od mjesec dana, odbija prihvatiti činjenicu da je bolestan, a potom ga obuzme ljutnja zato jer ima “pedersku” bolest. Kad se to pročuje, ubrzo ga obitelj i prijatelji počnu izbjegavati, dobije otkaz i ostane bez stana. U bolnici dozna da tretman AZT-om može produljiti život, ali u SAD-u ta je terapija eksperimentalna. Woodroof koji umire spreman je na borbu i iskoristit će svaku priliku da se domogne AZT-a.

SUBOTA, HRT1, 00.35, KRIMI DRAMA, Rampart

Los Angeles, 1999. Policajac Dave Brown (W. Harrelson) vijetnamski je veteran i radi u postaji Rampart koja obavlja “prljave poslove”. On pravdu kroji po svome i pritom često prelazi granicu između dobrog i lošeg, što se uklapa u njegovu predodžbu o samom sebi kao akcijskom junaku. No kad ga snime kako batina sumnjivca, počinje njegovo osobno i emocionalno urušavanje. Sudbinu mu zapečaćuju posljedice njegovih grijeha iz prošlosti i tvrdoglavo odbijanje da prihvati promjene nastale nakon što na vidjelo ispliva korupcijski skandal u cijelom odjelu.

NEDJELJA, HRT3, 14.30, DRAMA, Havaji

Film o rigidnom američkom misionaru (M. von Sydow) i njegovoj prelijepoj ženi (J. Andrews), koji dolaze na egzotično otočje Havaje, kraljevstvo u kojem su namjeravali preobraćati starosjedioce na kršćanstvo. Sudar dviju kultura bio je prejak i umjesto razumijevanja došlo je do tragedije…

Film je snimljen prema romanu Jamesa A. Michenera. Osvojio je Zlatni globus u dvije kategorije, a za Oscara je nominiran čak u sedam kategorija.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.30, ROMANTIČNA KOMEDIA, Moje veliko grčko vjenčanje

Mlada Grkinja se zaljubljuje u ne-Grka i želi se s njim vjenčati što se nimalo neće svidjeti njenoj konzervativnoj obitelji… Svi u obitelji Portokalos brinu se za Toulu koja je neudata, a ima već trideset godina. Touli je s druge strane dosta posla u restoranu svojih roditelja i spremna je na promjenu, ali ostatak obitelji, na njenu nesreću – nije. Nakon što se ipak zaposli u tetkinoj putnoj agenciji, zaljubljuje se u Iana, učitelja koji je visok, zgodan i sasvim sigurno nije Grk. Toula nije sigurna hoće li njenog oca više uznemiriti što je on stranac ili što je vegeterijanac. Ali sve to nije bitno kada je on pita da se uda za njega. Tada započinje pravo ludilo na velikom debelom grčkom vjenčanju.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Potjera

Savezni šerif Howard Nightingale (K. Douglas) na čelu je potjere za zloglasnim pljačkašem banaka Jackom Strawhornom (Bruce Dern), čije će mu uhićenje pomoći u političkoj karijeri jer želi postati senator. Međutim, dogodio se obrat, Strawhorn je oteo Nightingalea i traži otkupninu. Da bi došli do novca, Nightingaleovi ljudi moraju u pljačku, a to okreće javno mnijenje protiv amobicioznog šerifa…

U glavnoj ulozi nastupa hollywoodski veteran K. Douglas koji je ujedno i redatelj filma. U Berlinu je 1975. nominiran za Zlatnog medvjeda.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Asterix: Grad bogova

Julije Cezar mora osvojiti malo galsko selo kako bi konačno mogao izjaviti da je cijela Galija pod njegovog okupacijom. Ovoga puta taktika mu je da rimsku kulturu donese među Gale, koji bi se tada trebali stopiti s njegovim carstvom. Pa tako angažira arhitekta Squareonthehypotenusa, koji gradi zgrade, koje, prema njegovim riječima – još uvijek stoje, da izgradi rimski grad u blizini malog sela, kako bi „barbari“ pod utjecajem luksuza jednostavno odustali od otpora. No Cezar nikako da nauči jednu jednostavnu stvar – Gali su „ludi“.

NEDJELJA, RTL2, 20.00, TRILER, Ralje

Za vrijeme tuluma na plaži, na otoku Amity, mlada žena odlazi plivati u ocean. Odjednom, njezino je tijelo povučeno ispod površine i ona nestane u sekundi. Iduće jutro njezini su ostaci nađeni na obali. Mrtvozornik tvrdi da se radi o napadu morskog psa te šef obalne straže Martin Brody (Roy Scheider) zatvara plažu. Gradonačelnik Larry Vaugh (Murray Hamilton) proturječi Brodyju te je ipak otvara u strahu da će priče o zvijeri u moru upropastiti sezonu i prihod malog grada. Iznenada mrtvozornik okrene priču i slaže se s gradonačelnikovom teorijom da je djevojka poginula pod brodskim motorom, no ubrzo se dogodi još jedan napad morske psine te počinje sveopći lov mještana na čudovište.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, SPORTSKA DRAMA, Utakmica života

Usprkos nikakvim izgledima u nogometnoj utakmici s Englezima, Amerikancima je uspjelo pobijediti ih s 1 : 0 na Svjetskom nogometnom kupu 1950. u Brazilu. Pobjednička momčad temeljila se na obiteljskoj tradiciji i strasti prema lopti…

Snimljeno prema istoimenoj knjizi Geoffreyja Douglasa iz 2005.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

U finale pete sezone popularnog showa ušli su Maja Bajamić, Paola Valić Bekić, Katarina Baban i Amel Ćurić. Dok će se ovih četvero finalista boriti za pobjedu, ostalih četvero natjecatelja nastupit će u parovima u revijalnom tonu.

NEDJELJA, HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Sin

Nova američka od deset jednosatnih epizoda prati priču o preobražaju Elija McCullougha, u interpretaciji slavnoga Piercea Brosnana, od dobrodušnog i nedužnog doseljenika do proračunatog nasilnika koji na Divljem zapadu izgubi sve i nakon toga počne stvarati rančersko-naftašku dinastiju nenadmašenog bogatstva i povlastica. Serija “Sin” dobro pokazuje kako Elijeva nemilosrdnost i žeđ za moći imaju posljedice koje zahvaćaju nekoliko naraštaja dok McCulloughovi postaju jedna od najmoćnijih obitelji koje vladaju Teksasom.

NEDJELJA, RTL TV, 21.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prisila na brak

Margaret Tate (Sandra Bullock) izvršna je urednica izdavačke kuće koja objavljuje dječje knjige. Nakon što shvati da će se morati vratiti u Kanadu jer joj je istekla radna viza, nagovori svog asistenta Andrewa Paxtona (Ryan Reynolds) da je oženi. Također ga podsjeti da, ako ona mora otići, i on će izgubiti posao te će svi njegovi snovi da jednog dana postane urednik ostati samo – snovi. Gospodin Gilbertson (Denis O’Hare) informira ih da zna da su brak sklopili iz koristi te da će ih pojedinačno ispitati, a ako se pokaže da je brak namješten, Margaret će biti deportirana, a on kažnjen velikim novčanim iznosom i možda čak zatvorom.

NEDJELJA, HRT2, 21.45, RATNI TRILER, Gradska vijećnica

Nakon što je u obračunu policajca i gangstera slučajno ubijen šestogodišnjak, pravnik Kevin Calhoun (J. Cusack), štićenik gradonačelnika Johna Pappasa (A. Pacino), krene u otkrivanje pozadine zločina. Ubrzo će otkriti da situacija u gradu nije onakva kakvom ju je zamišljao, te da je svojedobno i sam gradonačelnik pristajao na određene kompromise.

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Više od riječi

Ljudi često govore suprotno od onoga što misle i osjećaju. No, kroz ovu seriju pokušat ćemo naučiti gledatelje jednu vrstu “telepatije” tj. vještinu “čitanja misli” na temelju govora tijela i drugih oblika neverbalne komunikacije.

Gledatelje vodimo na istraživačko putovanje i otkrivanje složenosti ljudskog tijela i ponašanja i kao biološke stvarnosti i kao kulturnog fenomena.

Putovanje započinjemo povijesnim pregledom razvoja neverbalne komunikacije, pojavom pisama, simbola, njezinom usporedbom s ostalim živim bićima na Zemlji (prvenstveno primatima), urođenom i stečenom komunikacijom te završavamo s posebnim oblicima neverbalne komunikacije. Usporedit ćemo reakcije životinja u situacijama u kojima reagiraju slično kao ljudi. Koliko smo slični?

NEDJELJA, HRT3, 22.30, GLAZBENO-DOKUMENTARNI FILM, Billie Holiday – Senzacija

Njezin je život bio vrlo uzbudljiv i tema je bezbrojnih mitova, legenda i glasina. Billie Holiday (1915. – 1959.) sreću je nalazila samo u glazbi. Živjela je za jazz i dala mu je sve što je imala. Voljela je družiti se i nastupati s glazbenicima. Život joj je bio ispunjen boli, poniženjima, neutaživom žeđi za ljubavi, depresijom i očajem. Posljednjih godina pojavilo se mnogo podataka o njezinom životu. Ta svjedočanstva ljudi koji su je poznavali dovode u sumnju mnoge od tih mitova i otkrivaju nam snažnu osobu, ženu koja je bila sve samo ne otužna žrtva droge, alkohola, muškaraca, boje kože, segregacije ili okolnosti u kojima je odrastala.