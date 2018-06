TV PREPORUKA ZA VIKEND: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras s Nigerijom igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji

SUBOTA, HRT3, 15.00, GLAZBENA KOMEDIJA, Modri Havaji

Chad Gates (E. Presley) upravo se sretan vratio iz vojske na Havaje svojoj ekipi s plaže, dasci za jahanje na valovima i, dakako, djevojci Maile (J. Blackman). Trebao bi slijediti obiteljsku tradiciju i zaposliti se u kompaniji koja se bavi voćem ali Chadu to baš i nije po volji. Stoga prihvati posao turističkog vodiča u agenciji njegove djevojke. ž

SUBOTA, HRT1, 15.00, FILM ZA MLADE, Podigni glas

Terry (H. Duff) je darovita pjevačica i željela bi usavršiti pjevanje na uglednom konzervatoriju Bristol-Hillman u Los Angelesu, koji ima poseban ljetni program za iznimno darovite mlade glazbenike. Otac (D. Keith) se protivi, jer misli da je za 16-godišnju djevojku prerano da ode od kuće na cijelo ljeto, ali je podržava njezin brat Paul (J. Ritter), s kojim je vrlo bliska i koji i sam trpi zbog očeve autoritarnosti i nerazumijevanja. Paul bez njezinog znanja uz Terrynu prijavu šalje DVD, na kojemu je Terry briljantna i zbog kojega dobije poziv da se javi na audiciju. No, kad Terry i Paul odluče proslaviti njegovu maturu, dožive prometnu nesreću, Paul pogine, a Terry je samo ozlijeđena, ali neutješna zbog bratove smrti. Terry nakon bratove smrti više nema volje ići na konzervatorij ni pjevati, ali je majka (R. Wilson), a osobito teta Nina (R. DeMornay), nagovore da ipak ide, protiv očeve volje. I dok otac vjeruje da Terry provodi ljeto s Ninom, Terry je u Los Angelesu.

SUBOTA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANA KOMEDIJA, Shrek

Shrek je ljudožder koji u šumi živi sam i mrzi ljude. Kada lord Farquaad, vladar Duloca, progna sva bića iz bajki u šumu, Shrek odjednom više nije sam i njegov dom postane skloništem za izbjeglice, što ga neizmjerno živcira. Naime, sve što Shrek želi je da ga ostave na miru, a to je trenutačno nemoguće. Shrek traži od lorda Farquaada da primi natrag bića iz bajke, na što ovaj pristane, uz jedan uvjet: ako mu Shrek dovede princezu Fionu kako bio on, ženidbom s njom postao kralj.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, KOMEDIJA, Dva tjedna za ljubav

Lucky Kelson (Sandra Bullock) je sjajna, ali neurotična odvjetnica čiji klijent je milijunaš George Wade (Hugh Grant). Wade svoju odvjetnicu tretira više kao dadilju nego kao pravnicu, prihvaćajući je zdravo za gotovo, kao uostalom i sve što posjeduje. Lucy više ne može trpjeti njegovo ponašanje te odluči usprkos izvrsnim uvjetima dati otkaz. Kada uvidi koliko mu je značila njegova odvjetnica, Wade će učiniti sve ne bi li je vratio natrag u svoj život.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA MELODRAMA, Sve što želim si ti

John Tyree (C. Tatum) mladi je pripadnik specijalnih postrojbi američke vojske koji 2001. godine sa službe u Njemačkoj stigne na dvotjedni odmor u rodni grad Wilmington u Sjevernoj Karolini. Dok skrbi o svom bolesnom ocu Billu (R. Jenkins), jednog dana na kupanju ugleda privlačnu Savannah Curtis (A. Seyfried), studenticu u koju se zaljubi na prvi pogled. Nakon što se i Savannah ubrzo snažno zaljubi u njega, ona Johnu prije povratka na fakultet obeća da će mu često pisati tijekom slijedećih 12 mjeseci, sve dok opet ne stigne kući i dok se ponovo ne vide. No ostvarenju njihove ljubavi i romantičnih planova ispriječit će se mnoštvo nepredviđenih stvari počevši od terorističkog napada na njujorške Blizance zbog kojeg će John otići u rat.

SUBOTA, FOX CRIME, 20.05, KRIMI SERIJA, Mrtvozvornica

U svakoj epizodi druge sezone, Jane i Davey istraživat će nov i intrigantan slučaj, a prvi takav biti će pronalazak trupla nesretnog instruktora letenja čiji se padobran nije otvorio prilikom skoka iz aviona. Iako su u fokusu do sada bile Janeine detektivske sposobnosti, u drugj sezoni gledatelji će napokon saznati što se to dogodilo u prošlosti između Jane i Daveyja te tko zapravo stoji iza njihovog prekid.

SUBOTA, HRT2, 21.00, NOGOMET – SP 2018.: Hrvatska – Nigerija

Na otvaranjima dosadašnjih svjetskih prvenstava Vatreni su upisali samo jednu pobjedu i tri poraza.

“Izbornik će složiti najbolju kombinaciju za utakmicu s Nigerijom, a mi smo spremni, kazao je u Ivan Rakitić prije utakmice.

“Vidim da slažete razne kombinacije, a mislim da će izbornik spremiti najbolju. Što god izbornik odluči, mi smo tu da damo sve od sebe za Hrvatsku. Spremni smo, treniramo dobro, a atmosfera je sjajna” poručio je.

Vatreni su pobjedom otvorili nastup u Francuskoj 1998. godine, a potom smo na idućim svjetskim prvenstvima (2002, 2006, 2014) bilježili poraze u prvim kolima. U Francuskoj smo pobijedili Jamajku (3-1), a potom izgubili od Meksika (0-1), te dva puta od Brazila (0-1, 1-3).

SUBOTA, RTL TV, 21.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Neka bolji pobijedi

Agenti CIA-e, Frank (Chris Pine) i Tuck (Tom Hardy) nalaze se u Hong Kongu kako bi zaustavili međunarodnog kriminalaca Karla Heinricha (Til Schweiger) u kupnji oružja za masovno uništenje. No misija pođe po zlu i Heinrichov brat Jonas pogine, a Heinrich se zaklinje na osvetu. Kada se agenti vrate u Ameriku, šefica (Angela Bassett) daje im posao u uredu kako bi ih zaštitila od opasnosti na terenu. Preko internetske stranice koja spaja samce Tuck se sprijatelji s Lauren (Reese Witherspoon) i izvede je na spoj. Nešto kasnije Lauren upozna Franka, koji joj se također svidi. Kada prijatelji doznaju da im se sviđa ista djevojka, u borbi za nju spremni su ići do kraja.

SUBOTA, NOVA TV, 21.45, AKCIJSKI SF FILM, Početak

Dom Cobb (DiCaprio) vješt je lopov, apsolutno najbolji u opasnom umijeću ekstrakcije i krađe vrijednih tajni iz najdublje podsvjesti tijekom sna, kada se um nalazi u najranjivijem stanju. Cobbova rijetka sposobnost učinila ga je prestižnim igračem u ovom podmuklom svijetu korporativne špijunaže, ali je također od njega napravila međunarodnog bjegunca i koštala ga svega što je ikada volio. No, Cobb dobiva priliku za iskupljenjem. Posljednjim zadatkom može vratiti svoj život, ali jedino ako uspije ono nemoguće – vratiti se na početak. Umjesto savršene pljačke, Cobb i njegov tim stručnjaka moraju izvesti sve obrnuto: njihov zadatk nije ukrasti ideju već je usaditi. Uspiju li, to može biti savršen zločin. No, ni mnogo pomnog planiranja ni stručnost ne mogu ih pripremiti za opasnog neprijatelja koji uspijeva predvidjeti svaki njihov pokret – neprijatelja kojeg je samo Cobb mogao očekivati.

SUBOTA, HRT1, 21.55, GLAZBENA DRAMA, Pjesma koja ljubav znači

Kad su glazbeni i ljubavni partneri, Gretta (K. Knightley) i Dave (A. Levine), došli u New York, njegov uspjeh bio je ujedno i kraj njihove veze. Osamljena i tužna Gretta izvodi svoju glazbu u kafiću a sluša je lovac na talente, Dan (M. Ruffalo), koji je netom dobio otkaz u diskografskoj kući koju je bio pokrenuo. Ni Danov privatni život baš ne blista, brak mu je propao, ima buntovnu kćer tinejdžericu, a usto voli popiti koju više pa je često mamuran. Očaran Grettinim talentom predloži joj suradnju pa će loš dan i dobre vibracije povezati dvoje glazbenika. Počinju snimati album na ulici, svaku pjesmu u drugom dijelu New Yorka.

SUBOTA, RTL TV, 22.50, PRIJENOS, Boks: Milas vs. Pianeta

Hrvatski boks, uz Filipa Hrgovića, u Petru Milasu ima boksača svjetskog kalibra, velikog borca, mladića koji se već sada smjestio u vrh svjetskog boksa!

22-godišnji Splićanin po prvi put brani svoj IBO internacionalni pojas u teškoj kategoriji protiv bivšeg izazivača za naslov WBA svjetskog prvaka, 33-godišnjeg Talijana Francesca Pianete.

SUBOTA, HRT3, 22.50, TRILER, Mete

Ogorčeni glumac Byron Orlok (B. Karloff) objavi da odlazi u mirovinu i vraća se u domovinu, Englesku. Drži da ga je vrijeme pregazilo, ali ipak pristaje nakon mnogo nagovaranja prije odlaska pojaviti se na jednoj promociji.

Mladi Bobby Thompson (T. O’Kelly) uredan je, miran i počešljan osiguravatelj koji živi sa ženom i svojim roditeljima u predgrađu. Ali on je i vijetnamski veteran čiju sklonost skupljanju oružja i duboki nemir izgleda nitko ne primjećuje. I onda jednoga dana kad mu je otac otišao na posao, Bobby je izvadio oružje, ubio ženu i majku, zatim dostavljača i krenuo dalje. Uspio je pobjeći policiji i u svojem krvavom pohodu došao je do kina u kojem se treba pojaviti Orlok i uzeo taoca.

SUBOTA, HRT1, 00.15, BIOGRAFSKA DRAMA, Frances

Godine 1931., kad je imala šesnaest godina, Frances (J. Lange) pobuđuje pozornost svojega grada školskom zadaćom u kojoj je napisala da je “Bog umro”. Neki je hvale, no većina je napada. Dobro se slaže jedino s Harryjem Yorkom (S. Shepard), mladićem angažiranim u lokalnoj predizbornoj kampanji na strani ljevičarskog kandidata. Ali, glavnu riječ u Francesinom životu ima agresivna majka Lillian (K. Stanley), a otac Ernest (B. Burns) je slabić. Frances odlazi u New York da bi postala glumica. Tamo je zapaze predstavnici holivudskih producenata i pozovu u Hollywood.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Knjižničar: Potraga za oštricom

Flynn Carsen (Noah Wyle) je novi zaposlenik knjižnice Metropolitan Public. Ubrzo otkrije kako njegov posao i nije baš tako jednostavan kakvim se na prvi pogled činio. Flynn zapravo postaje čuvarem velikog svjetskog blaga, skrivenog u beskrajnim hodnicima zgrade. Kad članovi misterioznog bratstva ukradu jednu od tri svete relikvije koja im omogućuje upravljanje sudbinom svijeta, uz pomoć Nicole (Sonya Walger) knjižničar Flynn odlazi u Amazonu kako bi spriječio da ukradu preostale dvije.

NEDJELJA, HRT3, 14.30, PUSTOLOVNI FILM, Hatari

Negdje u Africi kozmopolitska grupa pustolova lovi životinje za europske zoološke vrtove. Najveću im poteškoću predstavlja lov na nosoroga, jer im najbolji strijelac, Indijanac Mali Vuk (B. Cabot), zbog rana zadobivenih od životinje, leži u bolnici. Iako je ekipa dobro organizirana i posao napreduje, jednoga se dana neočekivano pojavi lijepa Talijanka (E. Martinelli), fotografkinja švicarskog zoološkog vrta. Njezina prisutnost, iako ljudima ugodna, ljuti Seana (J. Wayne), šefa ekipe, koji se polako počinje u nju zaljubljivati.

NEDJELJA, FOX LIFE, 14.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Nova cura

Sedma, a ujedno i posljednja sezona započinje nakon što su prošle tri godine. Jess i Nick sretni su zajedno te se vraćaju s turbulentne europske turneje promocije knjige. Dok njih dvoje uživaju zajedno, Schmidt i Cece nose se sa svakodnevnim izazovima koje pred njih postavlja podizanje njihove kćeri Ruth. No, to nisu jedine novosti koje u posljednoj sezoni očekuju ovu grupu prijatelja.

NEDJELJA, HRT2, 15.55, DOKUMENTARNI FILM, Smrt na Matterhornu

Samo nekoliko trenutaka ranije sedmorica ljudi – četvorica britanskih planinara i njihovi vodiči – stajala su na vrhu 4000 metara visokog Matterhorna, posljednjeg neosvojenog alpskog vrha. Bilo im je osigurano mjesto u alpinističkoj povijesti. Ali ubrzo nakon njihova trijumfa dolazi do katastrofe: tijekom silaska najslabiji član ekipe poskliznuo se i pao na kolegu. Obojica su se stropoštala niz planinu, povukavši svoje partnere za sobom. Najprije velečasnog Hudsona, zatim lorda Douglasa. Potom je uže puklo.

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Chuka

Revolveraš stiže u utvrdu američke vojske, koja je pod zapovjedništvom pukovnika Valoisa. Godina je 1876. i još uvijek traje rat s Indijancima. Počinje indijanska opsada utvrde a vojska se nije pripremila za to…

Snimljeno prema romanu Richarda Jessupa.

NEDJELJA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI FILM, Pepeljuga

Pepeljuga je vrijedna i skromna djevojka koja je kao dijete ostala bez majke. Njezin otac pronalazi naizgled idealnu suprugu u čijoj pratnji stižu i njezine dvije kćeri. Nakon iznenadne očeve smrti, Pepeljuga je prisiljena živjeti s maćehom i zlim polusestrama koje je prisiljavaju da radi najteže fizičke poslove. Jedino što je veseli maćehino je obećanje da će smjeti prisustvovati kraljevskom balu ako uspije napraviti sve poslove i sama si sašije haljinu. Nakon što ljubomorne polusestre unište sve na čemu je Pepeljuga marljivo radila, u pomoć joj dolazi Dobra vila koja joj daruje haljinu, cipelice i kočiju, uz upozorenje kako čarolija traje samo do ponoći. Pepeljuga na balu upoznaje Princa i zaboravi na vrijeme, a kad je sat otkucao ponoć, prisiljena je pobjeći. Na putu joj ispada staklena cipelica, jedini trag pomoću kojeg je Princ može ponovno pronaći.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Oceanovih 11

Tek što je izašao na uvjetnu slobodu pljačkaš Danny Ocean (George Clooney) planira istodobno opljačkati tri casina u Las Vegasu, u vlasništvu nemilosrdnog poduzetnika Terryja Benedicta, koji je nedavno započeo ljubavnu vezu s Dannyjevom bivšom suprugom Tess. Plan je dogovoren, a pravila su jasna. Ocean okuplja ekipu od jedanaest vrhunskih profesionalaca, a glavni mu je suradnik Rusty Ryan.Pljačku će izvesti u vrijeme dugo očekivanog boksačkog meča između svjetskog prvaka Lennoxa Lewisa i izazivača Vladimira Klička, kad će u kazinima biti čak 150 milijuna dolara.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Ban Jelačić

U prvoj epizodi “Hrvatskih velikana” zavirit ćemo u sve slojeve bogatog života bana Josipa Jelačića. U Hrvatskoj slavljen, u Mađarskoj etiketiran, osim što je bio sjajan vojskovođa, Jelačić je pisao i pjesme, bio je omiljen u društvu, a nije mu bilo strano ni nošenje vlasulja (zbog problema sa ćelavosti nosio ih je do ustoličenja za bana). U emisiji sudjeluju stručnjaci iz Zagreba, Beča i Budimpešte, a ekipa je posjetila i brojne lokacije na kojima je Josip Jelačić boravio kako bismo saznali zašto je njegov život bio tragičan, te čime je zaslužio spomenik na glavnom trgu glavnoga grada Hrvatske.

NEDJELJA, FOX LIFE, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Američka kućanica

Ova vesela obitelj i u drugoj sezoni serije pokušava pronaći svoje mjesto među pretencioznim stanovnicima Westporta i prilagoditi se novoj sredini u kojoj je najbitnije biti bogat i popularan. Katie kroz glas spikera daje uvid u svoje najdublje, ali urnebesne misli, dok svoj život u ovom zanimljivom predgrađu provodi kao druga najdeblja kućanica u Westportu.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Sin

Mladi Eli mora se naviknuti na život s Komančima 1849. godine. Godine 1915. Eli i Pete sukobe se kad raspravljaju o tome kako će reagirati na neočekivani napad na njihov dom.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.45, KOMEDIJA, Obračun legendi

Boksači Henry ‘Razor’ Sharp (Sylvester Stallone) i Billy ‘The Kid’ McDonnen (Robert De Niro) žestoki su rivali. Neposredno prije njihove velike borbe, Henry se odluči povući i umiroviti jer je Billy spavao s njegovom djevojkom. Trideset godina kasnije, boksački promotor Dante Slate (Kevin Hart) nudi im veliku priliku da se vrate u ring i jednom zauvijek poravnaju račune.

NEDJELJA, RTL TV, 21.55, KOMEDIJA, Pedeset nijansi crne

Mlada studentica Hannah Steale (Kali Hawk) tijekom intervjua za studentske novine upoznaje moćnog biznismena Christiana Blacka (Marlon Wayans), koji je vrlo brzo oduševi svojim uspjesima i pričama o životu prepunom avantura. Oboje osjete trenutnu privlačnost i započinju svoju burnu vezu, no Christianove su seksualne preferencije puno bizarnije i drugačije od onoga na što je Hannah navikla. Malo po malo, počinje otkrivati Christianove tajne, ali istraživati i vlastite mračne želje.

NEDJELJA, HRT2, 23.50, AKCIJSKI TRILER, Teška meta

New Orleans noću. Čovjek bježi pred ubojicama, ali unatoč svojoj okretnosti ne može umaći tajanstvenim progoniteljima. Sljedeći dan Nat Binder (Y. Butler) dolazi u grad kako bi rasvijetlila nestanak svog oca, no nitko ne zna što se točno s njim dogodilo. Na izlasku iz restorana napadnu je huligani od kojih je obrani Chance Boudreaux (J.-C. Van Damme), mornar s trgovačkog broda. Zahvalna, Nat mu ponudi posao da joj nađe oca, a on nakon kolebanja ipak pristane.