TV PREPORUKA ZA VIKEND: Hladnu jesensku večer provedite uz filmove Termin, Ukradeni identitet, Insajder i Sam u kući

SUBOTA, RTL TV, 15.40, FANTASTIČNI OBITELJSKI FILM, Priče za laku noć

Domara Skeetera Bronsona (Adam Sandler) iznenadi otkriće da se priče za laku noć koje priča svojim nećacima na neki neobjašnjivi način obistinjuju. Skeeter se ponada da može iskoristiti ovaj fenomen u svoju korist, ali neočekivani dječji „doprinosi“ okreću priče naopako.

SUBOTA, RTL2, 19.55, AKCIJSKI FILM, Brzi i žestoki: Povratak

Pet godina nakon što je napustio Los Angeles, Dominic Toretto (Vin Diesel) i ekipa, koju čine njegova djevojka Letty (Michelle Rodriguez), Leo Tego (Tego Calderón), Rico Santos (Don Omar), Cara Mirtha (Mirtha Michelle) i Han (Sung Kang), kradu tankere s benzinom u Dominikanskoj Republici. Nakon što im je provaljeno u jednu od garaža, Dominic odlučiti raspustiti družinu i ostaviti djevojku, kako bi je zaštitio od opasnosti koja prijeti.

SUBOTA, HRT1, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, A strana

Sjećate li se zbog čega su nas osvojili? Zbog stihova, glazbe, glasa, stasa ili zbog njih samih. Oni su Vlado Kalember, Saša Lošić, Zoran Predin i Drago Diklić! Bez obzira nazvali ih mi šarmerima, zavodnicima, oni su nas već davno osvojili glazbom. Zato su gosti naše “A strane” u kojoj vas zavodimo najljepšim pjesmama!

SUBOTA, HRT2, 21.00, PRIJENOS, Dodjela Nagrada hrvatskog glumišta

Tradicionalna dodjela Nagrade hrvatskog glumišta, ove godine 26. put, održava se svake godine na povijesni dan hrvatskoga glumišta, 24. studenoga, kada je 1860. godine nakon burnih rodoljubnih prosvjeda građanstva, a po uputama Dimitrija Demetra, glumac Vilim Lesić objavio da će se na zagrebačkoj pozornici govoriti samo hrvatski. U kategorijama za najbolja ostvarenja iz područja dramske, operne i operetne, plesne, radijske i televizijske umjetnosti nominirana su po tri kandidata, a voditelji će laureate pročitati tijekom svečanosti uživo iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Nagrada za svekoliko umjetničko djelovanje ove godine u kategoriji Drame pripala je dramskom umjetniku Mustafi Nadareviću, a za operno stvaralaštvo dodijeljena je Blaženki Milić, sopranistici i dugogodišnjoj prvakinji Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu.

SUBOTA, HRT3, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83.

Moritzovoj majci presadit će prijeko potrebna nova jetra, ali donor će biti on. Na putu kući mora dostaviti naizgled bezopasni paket tajanstvenom čovjeku u Zapadnom Berlinu.

SUBOTA, DOMA TV, 21.35, DRAMA, Potraga za srećom

Nakon financijskog sloma Chrisa Gardnera i 5-godišnjeg sinčića Christophera ostavlja njihova supruga i majka da se snalaze sami. Chrisu sada ne preostaje ništa drugo nego da pronađe bolje plaćeni posao, a za to vrijeme pristaje sudjelovati u programu uspješne brokerske tvrtke, s nadom da će mu to na posljetku donijeti siguran i dobro plaćeni posao. No, ipak za to vrijeme ostaje bez prihoda, a računi se gomilaju. Bez dovoljno novca otac i sin završavaju na ulici, a noći provode u skloništima za beskućnike i autobusnim kolodvorima. No, iako je situacija teška i gotovo bezizlazna, ljubav prema sinu pomoći će Chrisu u ostvarivanju onoga za čim je težio.

SUBOTA, NOVA TV, 22.40, AKCIJSKI TRILER, Ukradeni identitet

Nakon automobilske nesreće koju je proživio, dr. Martin Harris (Liam Neeson) budi se u Berlinu te otkriva kako ga vlastita supruga (January Jones) ne prepoznaje, a netko je preuzeo njegov identitet. Vlasti mu ne vjeruju i progone ga misteriozni ubojice te se nađe u bijegu potpuno sam i napušten. Jedina pomoć koju ima je nenadana saveznica. U ovakvoj situaciji, dr. Martin sve dublje zadire u misterij koji će ga natjerati da preispita samog sebe i koliko je daleko ići kako bi otkrio istinu.

SUBOTA, HRT1, 22.40, KOMEDIJA, Termin

Film o čovjeku (R. Downey Jr.) koji mora na vrijeme doći na drugi kraj zemlje, u Los Angeles, kako bi prisustvovao rođenju svojega djeteta te je u to ime prisiljen krenuti na put s glumcem u usponu (Z. Galifianakis).

SUBOTA, HRT2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

Maddie je pronašla čovjeka koji bi joj mogao pomoći da si osigura slobodu. Jules se, uz pokoju čašicu, povjerava osobi kojoj ne bi trebala. Doktor donosi iznenađujuću odluku o sudbini Prevarenih.

SUBOTA, RTL TV, 23.15, TRILER, Insajder

Dalton Russell (Clive Owen) nije obični pljačkaš banaka. On je perfekcionist koji će zločin isplanirati do najmanjeg detalja i ništa neće prepustiti slučaju. Banda ulazi u banku na Manhattanu, zaključava sva vrata, a ljude u banci uzima kao taoce. Detektiv Frazier (Denzel Washington) dolazi na mjestu pljačke kao glavni pregovarač. No Dalton je uvijek korak ispred zakona i sva nastojanja Fraziera da osujeti pljačku čine se uzaludnima.

SUBOTA, HRT1, 00.15, KRIMI FILM, Divlja igra

Policijski detektiv otkriva urotu koja stoji iza slučaja u koji je upleten srednjoškolski savjetnik nakon što su ga za silovanje optužile dvije učenice.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav na ledu

Emily James (J. Berman) ima 27 godina. Smatraju je fosilom u svijetu umjetničkog klizanja. Nakon što mladi trener u njoj prepozna veličinu, dobiva iznenadnu priliku da vrati klizačku slavu. Zajedno će shvatiti da njihova ljubav nije ograničena samo na klizanje.

NEDJELJA, HRT3, 17.05, VESTERN, Strijela mržnje

Ed Bannon (C. Heston) radi kao izviđač za američku vojsku u Fort Clarku u Teksasu. Odrastao je s Apašima i sanja o tome da pripomogne miru i stabilnosti u tom području usprkos protivljenjima obiju strana, vojske i Apaša… Scenarij je napisan prema romanu W. R. Burnetta.

NEDJELJA, RTL2, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Umri muški

Na tridesetom katu Nakotomi Corporation nebodera u Los Angelesu zaposlenici priređuju božićni tulum. No zabavu naprasno prekida grupa terorista predvođena Hansom Gruberom (Alan Rickman) i uzme ih za taoce. Konačna namjera otmičara je provaliti u dobro osiguran sef korporacije i ukrasti 600 milijuna dolara. Gruber i njegovi plaćenici prave se da je otmica politički motivirana kako bi zavarali vlasti i policiju. Isto tako ne namjeravaju osloboditi taoce, barem ne žive. U međuvremenu njujorški policajac John McClane (Bruce Willis) stiže u Los Angeles u posjetu svojoj ženi Holly (Bonnie Bedelia), koja je igrom slučaja također zarobljena u neboderu.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNI FILM, Ninja kornjače

Tama se nadvila nad New York, a nemilosrdni zlikovac Shredder i njegova banda zavlada cijelim gradom te kontrolira sve, od policije do političara. Budućnost se čini tmurnom, sve dok iz dubina kanalizacije ne izađu posebni superjunaci: četiri tinejdžerske ninžda kornjače. Zajedno s neustrašivom reporterkom April O’Neil (Megan Fox) i kamermanom mudrijašem Vernom Fenwickom (WIll Arnett), njih će četvorica krenuti u misiju spašavanja New Yorka od zlog Shreddera.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući

Kada Kevinova mnogobrojna obitelj u potpunoj strci odjuri na aerodrom odakle leti u Pariz, gdje će provesti tri dana božićnih praznika, nitko ni ne sluti kako su za sobom ostavili zaspalog dječaka. Majka primijeti neprisutnost Kevina tek u zraku nasred Atlantskog oceana, a sva njezina nastojanja da se vrati u Chicago ne daju velike rezultate. Za to vrijeme Kevin uživa u svojoj nenadanoj slobodi sve dok kuća McCallisterovih ne postane meta dvojici provalnika, Harryju (Joe Pesci) i Marvu (Dan Stern), koji očekuju lak posao u kući koju čuva samo, po njihovoj procjeni, bespomoćni dječarac.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika

U šezdesetima su se rodile mnoge društvene i političke struje koje su i danas glavni naslovi. U ovoj epizodi istražujemo početke ženskog, ekološkog, konzervativnog i homoseksualnog pokreta. Bavit ćemo se knjigama “Tiho proljeće” Rachel Carson i “Ženska mistika” Betty Friedan, Barryjem Goldwaterom, nemirima u Stonewallu i pojavom organizacije “Studenti za demokratsko društvo” te Nove ljevice.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Ivek dobije ponudu da napiše autobiografiju u kojoj bi iznio sočne detalje kojima je svjedočio u svom bogatom životu. Nakon početnih kolebanja Ivek pristane pa ubrzo počne glumiti velikog pisca hodajući naokolo s bilježnicom. Žigmund pokušava doznati što će Ivek napisati o njemu, a Joža i Matek strahuju da bi im Ivekova autobiografija mogla ugroziti biznis. Kada Ivek zapadne u spisateljsku blokadu, odluči potražiti pomoć tzv. ghost writera.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Četiri mjesta u finalu Supertalenta već su se popunila, a tko će im se još pridružiti, doznat ćemo u još jednoj emisiji uživo koja obećava snažne emocije i najluđu zabavu.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, HUMANITARNA AKCIJA, Korak u život

Iz zagrebačkog HNK-a prenosimo 10. Korak u život, svečani humanitarni koncert namijenjen školovanju 10. generacije stipendista Rotary kluba, na kojem sudjeluje 10 glazbenika: Franka Batelić, Mia Dimšić, Jelena Rozga, Jole, Tony Cetinski, Giuliano, Željko Bebek, Psihomodo pop, Filip Merčep, Bow vs Plectrum tj. Tihomir Hojsak i Filip Novosel. U call centru će na pozive gledatelja odgovarati poznate osobe iz javnog života. Humanitarnu akciju Korak u život, koju HRT prati od samih početaka, pokrenuo je Rotary klub Zagreb Kaptol 2008. Otada svake godine stipendira mlade koji nakon završetka srednje škole, zbog zakonskih ograničenja, moraju napustiti domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i udomiteljske obitelji.

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Šezdesete: Vremena se mijenjaju

U šezdesetima su se rodile mnoge društvene i političke struje koje su i danas glavni naslovi. U ovoj epizodi istražujemo početke ženskog, ekološkog, konzervativnog i homoseksualnog pokreta. Bavit ćemo se knjigama “Tiho proljeće” Rachel Carson i “Ženska mistika” Betty Friedan, Barryjem Goldwaterom, nemirima u Stonewallu i pojavom organizacije “Studenti za demokratsko društvo” te Nove ljevice.

NEDJELJA, RTL TV, 22.10, KOMEDIJA, Posljednji provod

Georgia Byrd (Queen Latifah) sasvim je prosječna djevojka iz susjedstva koja živi neobično sigurnim i dosadnim životom izbjegavajući svaki nepotreban rizik. Njezina je svakodnevica ispunjena zahtjevnim poslom, usamljenim junk food večerama ispred televizora i snovima o slatkom kolegi s posla (LL Cool J) u kojeg je zaljubljena. Ali kada ova punašna ljepotica iz New Orleansa navečer legne u postelju, sanjari o životu na visokoj nozi, luksuznim večerama i bogatom društvu. No sve se promijeni kada Georgia sazna da boluje od bolesti koja joj daje još samo tri tjedna života.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 22.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Na svemirskoj postaji

Međunarodna svemirska postaja (ISS) je bez sumnje jedan od najambicioznijih projekata u orbiti ikada izgrađen. Ovaj velebni objekt pokriva 9700 m2 i omogućio je ženama i muškarcima da se pripreme za duga razdoblja u bestežinskom stanju, kao pripremu za moguća putovanja na Mars.

NEDJELJA, HRT2, 23.00, KOMEDIJA, Bronco Billy

Antoinette Lily (S. Locke) bogata je njujorška nasljednica, no bogatstvo će naslijediti ukoliko pronađe muža i uda se do tridesetog rođendana. Udaje se za vrlo siromašnog i ne baš karakternog Johna Arlingtona (G. Lewis), no odmah nakon vjenčanja ga napušta. Istodobno, njezina maćeha Irene (B. McKinsey) i odvjetnik, u dogovoru s Arlingtonom, proglašavaju Antoinette mrtvom. Ubojica je Arlington, a ubojstvo je počinio u neuračunljivom stanju i stoga je smješten u umobolnicu, a ona ostaje bez ičega. Traži prijevoz do sljedećeg grada i nabasa na Bronca Billyja (C. Eastwood) i njegov “Wild West Show”. Da bi je prevezao do sljedećeg grada Bronco zahtijeva da nastupi s trupom.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI SF FILM, Početak

Dom Cobb (DiCaprio) vješt je lopov, apsolutno najbolji u opasnom umijeću ekstrakcije i krađe vrijednih tajni iz najdublje podsvjesti tijekom sna, kada se um nalazi u najranjivijem stanju. Cobbova rijetka sposobnost učinila ga je prestižnim igračem u ovom podmuklom svijetu korporativne špijunaže, ali je također od njega napravila međunarodnog bjegunca i koštala ga svega što je ikada volio. No, Cobb dobiva priliku za iskupljenjem. Posljednjim zadatkom može vratiti svoj život, ali jedino ako uspije ono nemoguće – vratiti se na početak.