TV PREPORUKA ZA VIKEND: Filmove Soba panike, XXX: Povratak Xandera Cagea i Posljednji lovac na vještice gledat ćete u jednom dahu

SUBOTA, HRT1, 17.25, KOMEDIJA, Blagajnica hoće ići na more

Barica radi kao blagajnica na periferiji Zagreba i mašta o tome kako će svoju bolesnu kćer odvesti na more. No, kad se konačno uspije izboriti za dopust, stvari se kompliciraju kad se u samoposluživanju zaposli nova dugonoga radnica.

SUBOTA, DOMA TV, 19.30, PUSTOLOVNI FILM, Pan: Putovanje u Nigdjezemsku

Nestašni dvanaestogodišnjak Petar veoma je znatiželjan i buntovan dječak iz londonskog sirotišta. Jedne noći Peter duhom odlazi u čarobnu zemlju gusara, ratnika i vila, nazvanu Nigdjezemska. U toj zemlji pokušava pronaći svoje mjesto pod suncem te doživjeti najnejvjerojatnije avanture. Preživljava borbe u kojima mu je ugrožen život, usput tražeći istinu o svojoj majci koja ga je ostavila kao malenu bebu.

SUBOTA, RTL TV, 19.35, ANIMIRANI FILM, Malci

Malci su mala žuta stvorenja koja postoje od početka vremena. Isprva kao jednostanični organizmi, no s vremenom su evoluirali. Oduvijek su služili najomraženijim gospodarima, koji su, pak, stradavali na najrazličitije načine. T-Rex je završio u vulkanu, pećinskog čovjeka pojeo je medvjed, faraon je završio pod kamenjem piramide, grof Drakula se zapalio na vlastitom rođendanskom tulumu, a Napoleon se slučajnu našao pod paljbom svog topa. Malci nakon silnih drama s gospodarima odlaze u izolaciju te započinju novi život u špilji na Arktiku.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI FILM, Crni pas

Jack Crews (Patrick Swayze) je vozač kamiona koji je upravo pušten iz zatvora zbog prometne nesreće kad je ubio dvoje ljudi jer mu se zbog nevjerojatne iscrpljenosti priviđao crni pas. Nakon odslužene kazne želi započeti novi život, no njegovoj obitelji prijete porezni obveznici da će im zaplijeniti kuću pa bude primoran zaposliti se. Prihvati prevesti pošiljku iz Atlante u New Jersey, no u početku ne zna da prevozi oružje.

SUBOTA, HRT2, 20.05, AKCIJSKI TRILER, Razneseni

Ryan Gearty (T. L. Jones) uspije pobjeći iz strogo čuvanog irskog zatvora Castle Gleigh. Uskoro stiže u Ameriku, a cilj mu je Boston jer tamo živi Jimmy Dove (J. Bridges), vješti stručnjak za eksplozive koji radi za policiju. Da spasi brak s Kate (S. Amis), Jimmy odluči povući se s opasnog posla. Međutim, nakon oproštajne zabave pogine njegov kolega Fred Roarke (J. Finn), a Jimmy prepozna stil svog davnog znanca Ryana. Ubrzo pogine još dvoje kolega i javi mu se Ryan s riječima da se došao osvetiti. Sada je Jimmy prisiljen Kate otkriti neke detalje o svojoj prošlosti, da je on Irac Liam McGivney i da je nekad s Ryanom bio pripadnik IRA-e.

SUBOTA, HRT2, 20.05, BIOGRAFSKA DRAMA, Trumbo

Dalton Trumbo je scenarist koji se zahvaljujući svom talentu vinuo u holivudsku elitu. No svojim aktivnim članstvom u Komunističkoj partiji SAD-a navlači bijes zakletih protivnika Sovjetskog Saveza među vodećim imenima industrije zabave kao što su kolumnistica Hedda Hopper i glumac John Wayne. S još devetoricom scenarista Trumbo dobije poziv da svjedoči pred Kongresnim odborom za neameričke aktivnosti o navodnoj komunističkoj propagandi u holivudskim filmovima.

SUBOTA, RTL TV, 21.30, KOMEDIJA, U tuđoj koži

Dave Lockwood (Jason Bateman) i Mitch Planko (Ryan Reynolds) bliski su prijatelji koji jedan drugome zavide na tome kako vode život. Dave je odvjetnik sa suprugom i djecom, dok je Mitch glumac koji mijenja djevojke kako mu se prohtije. Jednog jutra Mitch i Dave shvate da su zamijenili tijela te se sjete prošle pijane noći kada su pred fontanom želja poželjeli zamijeniti živote. Vrate se u park, no fontana više nije tamo, maknuta je da bi se restaurirala. Prisiljeni pričekati nekoliko dana, prijatelji se dogovore da nikome neće ispričati što se dogodilo i da će se strpjeti dok fontana ne bude vraćena.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, XXX: Povratak Xandera Cagea

U trećem eksplozivnom poglavlju franšize koja je redefinirala špijunski triler zatječemo ekstremnog sportaša koji je postao vladin operativac Xandera Cagea (Vin Diesel) na izlasku iz samonametnutog izgnanstva i na putanji k srazu s ubojitim alfa-ratnikom Xiangom i njegovim timom u utrci za povratak zlokobnog i naizgled nezaustavljivog oružja poznatog kao Pandorina kutija. Unovačivši posve novu skupinu pomagača gladnih uzbuđenja, Xander se uplete u ubojitu urotu koja upućuje na dosluh u najvišim redovima svjetskih vlada.

SUBOTA, HRT3, 22.25, MELODRAMA, Na dokovima New Yorka

Robusni Terry Malloy (M. Brando) nekad je bio perspektivan boksač, ali mu je karijera propala nakon što je s bratom Charleyem (R. Steiger) pristao na suradnju s vođom sindikata Johnnyjem Friendlyjem (L. J. Cobb), čovjekom povezanim s mafijom. Sad Terry radi kao lučki radnik na njujorškim dokovima, dok je Charley završio pravni fakultet te kao korupciji sklon odvjetnik još uvijek surađuje s Friendlyjem.

SUBOTA, HRT1, 22.30, KRIMI DRAMA, Soba panike

Rastavljena žena (J. Foster) i njezina kći (K. Stewart) dijabetičarka sakriju se u sigurnoj sobi nove kuće kad u nju provale trojica u potrazi za nestalim bogatstvom.

SUBOTA, NOVA TV, 23.30, PUSTOLOVNO-AKCIJSKI FILM, 2012

Prema majanskom kalendaru 21. prosinca 2012. dogodit će se smak svijeta. Kada globalna kataklizma pretvori svijet u kaos, razvedeni pisac Jackson Curtis (John Cusak) iskoristit će spoznaje iz prastarih proročanstava da spriječi potpuno istrebljenje ljudske vrste.

SUBOTA, HRT1, 00.20, KRIMI DRAMA, Krv i vino

Alex Gates (J. Nicholson) trgovac je vinima iz Miamija kojemu u posljednje vrijeme i ne ide najbolje. Njegova supruga Suzanne (J. Davis) sve je nezadovoljnija brakom i novčanim problemima, dok ga posinak Jason (S. Dorff) već godinama ignorira. Stoga je Alexu jedina utjeha romantična veza s atraktivnom Gabrielom (J. Lopez) koja je zaposlena kao dadilja u vili mjesnog bogataša Reesea (J. Seitz). Alex odluči opljačkati Gabrieline poslodavce te angažira postarijeg lopova Victora (M. Caine) da ukrade dijamantnu ogrlicu vrijednu 1,3 milijuna dolara.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, DRAMA, Politika ljubavi

Noah McManus napušta posao u uredu bostonskog gradonačelnika jer ga u Washingtonu čeka onaj iz snova. No u istom danu doznaje da ga novi šef u Washingtonu više ne može zaposliti te da ga djevojka vara. Očajan, Noah putuje u pitoreskni gradić na rtu Cape Cod i neočekivano se nađe doma.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Incident kod Phantom Hilla

Nakon pljačke konvoja koji je prenosio milijun dolara u zlatu, vojska pošalje satnika na tajni zadatak da zlato vrati, u čemu mu nevoljko pomaže jedan od pljačkaša.

NEDJELJA, HRT1, 17.25, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie: Čudnovata otmica malog Brunoa

Slavna spisateljica Eloise Zennefort i njezin muž Hadrien primili su prijetnje da će netko oteti njihova malog sina Brunu. Iako im inspektor Laurence osigura policijski nadzor, dijete otmu naočigled svih. Zahtjev za otkupninu potpisuje Greg Atlas, koji je jedan od likova u romanima Eloise Zennefort. Lik iz romana koji se dolazi osvetiti svojoj autorici zaista je neobičan trag, no inspektor Laurence ga mora slijediti.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNA DRAMA, Orao

Dvadeset godina nakon neobjašnjivog nestanka Devete legije u planinama Škotske, mladi centurion Marcus Aquila stiže iz Rima ne bi li objasnio misteriju i povratio dobar glas svog oca, komandanta Devete legije. Marcus se upućuje preko Hadrijanovog zida u divljinu Kaledonije kako bi vratio davno izgubljeni amblem orla devete legije.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Posljednji lovac na vještice

Prije osamsto godina kraljica vještica (Julie Engelbrecht) čovječanstvo je zarazila kugom kako bi se ljudima izbrisao svaki trag. Vitezovi, na čelu s Kaulderom (Vin Diesel), čija je obitelj umrla od bolesti, upadnu u kraljičinu jazbinu i uspiju je poraziti. No prije nego što izdahne, ona proklinje Kauldera na vječni život. Danas se Kaulder još uvijek se bori protiv vještica kao lovac u Redu sjekire i križa i pomaže uspostavi mira između ljudi i vještica, koje se ipak smiju koristiti čarolijama, no ne i nad ljudima. Jednako tako, Kaulder može presuditi vještici ili je zatvoriti ako se ogriješila o zakon.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA ‘ko te šiša

K Žigmundu slučajno navrati Rauch, posljednji izdanak plemićke loze koja je posjedovala većinu zagrebačkih objekata. Ubrzo se otkrije da to podrazumijeva i zgradu u kojoj je Salon Božica. Žigmund nagovori Raucha da traži povrat imovine nadajući se da će Božica ostati bez prostora za rad. No ubrzo se briljantan Žigmundov plan izjalovi jer Rauch baci oko na Sanjicu.

NEDJELJA, VIASAT EXPLORE, 20.10, PUTOPISNA SERIJA, Plemenska obuka

Informativna i zabavna putopisna serija prati Joela i njegova prijatelja komičara Nisha Kumara dok putuju svijetom, od Meksika do Mongolije, i posjećuju šest raznolikih zajednica. Svako od tih društava, unatoč svojoj različitosti, živi nevjerojatno aktivne živote utemeljene na drevnim oblicima tjelovježbe kao što su kickboxing, planinsko trčanje ili 24-satna zaštita stoke.

NEDJELJA, RTL2, 20.15, KRIMI DRAMA, Colombiana

Kolumbija 1992. Fabio Restrepo (Jesse Borrego) posjeduje važne informacije o mafijaškom bossu Donu Luisu Sandovalu (Beto Benites), koji se pribojava da će ga Fabio pokušati ubiti pa, da bi ga preduhitrio, šalje svojeg čovjeka Marca (Jordi Mollà) da ga se riješi. Tajne o mafijašu Fabio otkriva svojoj 9-godišnjoj kćeri Cataleyi (Zoe Saldana) te joj govori da u slučaju opasnosti pobjegne ujaku Emiliju u Chicago. Nakon obračuna u kojem poginu Fabio i njegova supruga, Cateleya je u bijegu, a informacije koje joj je povjerio otac posluže joj da dobije američko državljanstvo te ona uđe u SAD.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNI FILM, Naslovnica

Hrvatska je 2013. ušla u petu godinu recesije, dosegla rekordnu nezaposlenost od 20 posto, priključila se Europskoj uniji, a konzervativna je većina na referendumu izglasala ustavnu definiciju po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca. U toj 2013. najčitanija vijest na hrvatskim portalima bila je ona o tragičnoj smrti Dolores Lambaše. Film prati zadnju godinu života mlade glumice te njezin intenzivan odnos prema medijima.

NEDJELJA, RTL TV, 22.15, AKCIJSKI SF FILM, Dan kad je Zemlja stala

Znanstvenici primijete objekt koji se velikom brzinom iza Jupiterove orbite primiče Zemlji te previđaju da će se njegov udar sa Zemljom dogoditi na području Manhattana, snagom koja može uništiti sav život na planeti. SAD odmah okupi skupinu znanstvenika, uključujući dr. Helen Benson (Jennifer Connelly) i njezina prijatelja dr. Michaela Graniera (Jon Hamm), s namjerom da osmisle plan koji će spasiti ljudski rod. No kako se približava Zemlji, objekt polako uspori te stane iznad Central parka i pokaže se kao ogroman svemirski brod. Sferu ubrzo okruže policijske i vojne snage.

NEDJELJA, HRT2, 22.25, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Dok George nastoji osvojiti prazno mjesto u parlamentu, Agatha planira proslavu stotog rođendana, a Ross dobije ponudu. U vikarovu rezidenciju u Whithworthu dolazi netko novi.