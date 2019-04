TV PREPORUKA ZA VIKEND: Filmove Ratnik, Ledeno doba 5, Odvjetnik iz Lincolna, Državni neprijatelj i Interstellar svakako morate pogledati

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba 5: Veliki udar

U svom upornom trudu pronalaska savršenog mjesta za skrivanje dragocjenog žira, Scrat slučajno aktivira napušteni izvanzemaljski svemirski brod koji ga odvodi u duboki svemir. Tamo pokrene još niz događanja koji prouzroči kišu meteora, ali i asteroid, koji se zaputi ravno prema Zemlji. U međuvremenu, Manny i Ellie pripremaju vjenčanje između Peaches i Juliana, dok Diego i njegova supruga Shira žele osnovati obitelj, a Sid dobije nogu od cure Francine, baš kada ju je želio zaprositi.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI FILM, Pljusak

Malo mjesto u američkoj zabiti evakuirano je pred prirodnom katastrofom jer kiša pada danima i prijete poplave. U gradu su ostali još samo šerif (Randy Quaid) i njegovi zamjenici te dva bankovna zaštitara koji prevoze novčanu pošiljku na sigurno. Dvojica čuvara zbog pljuska skreću s puta i upadaju u udolinu iz koje se ne mogu izvući te šalju poziv u pomoć, koji presreće grupa pljačkaša. Nakon što mu je kolega pogođen čuvar Tom (Christian Slater) bježi s vrećama u kojima je tri milijuna dolara.

SUBOTA, HRT2, 20.05, SPORTSKA DRAMA, Ratnik

Bivši marinac Tommy Riordan (T. Hardy) vratio se u rodni Pittsburgh. Posjetio je oca (N. Nolte), bivšeg alkoholičara, kojem nije oprostio razorenu obitelj, s namjerom da ga privoli da mu bude trener za sudjelovanje na borilačkom turniru. Uključene su sve borilačke vještine, a novčana nagrada je golema. Na isti se turnir prijavio i njegov brat Brendan (J. Edgerton), koji očajnički treba novac za operaciju svoje kćeri. U finalu će se naći dvojca braće, koja će osim sportskog nadmetanja rješavati i repove koji se vuku iz njihove složene prošlosti.

SUBOTA, HRT3, 20.15, RATNA DRAMA, Putnica

Dok putuje na prekooceanskom brodu Njemica Liza spazi osobu koja je slična Marti, logorašici u Auschwitzu gdje je Liza bila čuvarica, pripadnica SS-ovih postrojbi.

SUBOTA, HRT3, 21.30, DRAMA, Colonia

Daniel i Lena, mladi njemački par, 1973. godine nađu se usred čileanskog vojnog udara dok vojska generala Augusta Pinocheta hvata pristaše svrgnutog predsjednika Salvadora Allendea. Kad Daniela otme Pinochetova tajna policija DINA, Lena pokušava naći i spasiti svog mladića. Trag je vodi do izolirane organizacije “Colonia Dignidad”, koja se predstavlja kao dobrotvorna misija pod vodstvom svjetovnog propovjednika Paula Schäfera.

SUBOTA, NOVA TV, 21.45, AKCIJSKI FILM, Brži od pravde

Boravak u zatvoru može utjecati na čovjeka na dva različita načina – ili će ga slomiti, ili će ga ojačati. Za Drivera (Dwayne Johnson), koji je odslužio 10 godina, vrijedi ovo drugo. Njegova snaga nije proizašla samo iz vremena provedenog u zatvoru, nego i iz želje da osveti svojega brata koji je ubijen u pljački banke koja je i dovela do Driverova uhićenja. Na dan njegova izlaska na slobodu, s listom imena i adresa u ruci, odlučan je da odmah krene u svoju osvetničku misiju.

SUBOTA, HRT1, 22.35, KRIMI DRAMA, Odvjetnik iz Lincolna

Kad Louisa Rouleta, playboya iz bogate obitelji koja se bavi nekretninama, optuže za napad na prostitutku, za odvjetnika angažiraju Micka Hallera. Klijent tvrdi da prostitutka samo pokušava izvući novac od njega. No kad Haller počne istraživati dokaze u tom naoko jednostavnom slučaju, shvati da postoji veza s jednim ranijim njegovim slučajem… Prema romanu Michaela Connellyja.

SUBOTA, DOMA TV, 22.50, DRAMA, Bilježnica

Četrdesetih godina prošlog stoljeća imućna obitelj Hamilton te njihova 17-godišnja kći Alie (Rachel McAdams) dolaze na odmor u ljetnikovac u malenom mjestu. Lokalnom dečku Noahu Calhounu (Ryan Goslin) Alie odmah zapne za oko. Njezin osmijeh osvoji ga već pri prvom susretu te ju poziva na spoj. Početak je to prave ljetne romanse i svega što ide s tim. Noah je siromašan dečko iz radničke klase, zaposlen u drvnoj industriji, što se neće svidjeti Alienim roditeljima koji se žestoko protive ovoj vezi. Kao i svaka ljetna ljubav i ova brzo završava te se Alie najesen vraća kući u New York. Prije nego što će otići u rat, Noah piše Alie, no sva pisma završavaju u rukama Alieine majke.

SUBOTA, HRT2, 23.10, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Ubbe je prisiljen na borbu prsa o prsa. Floki u dubinama otkriva nešto zaprepašćujuće. Bjorn se u društvu starog suparnika zaputi u Skandinaviju.

SUBOTA, NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI FILM, Čuvar

Iskusni stariji policajac Roland Salinger (S. Seagal) i njegov partner Trevor (B. K. Gamble) upadaju u stan gdje nekolicina kriminalaca pakira goleme svežnjeve dolara. U pucnjavi ginu svi kriminalci i Trevor predloži Rolandu da uzmu torbu s dva milijuna dolara – to nitko neće primijetiti, nema svjedoka. Roland odbije jer je on pošten te izazove gnjev svoga partnera koji u njega ispuca nekoliko metaka i torbu s dva milijuna ubaci u kontejner sa smećem. Pozove pomoć i bolničare no iznenadi se kad mu kažu da Roland nije mrtav.

SUBOTA, HRT1, 00.35, PUSTOLOVNI FILM, Blackthorn

Priča o ostarjelom Butchu Cassidyju (S. Shepard), dvadeset godina nakon njegovog nestanka 1908. godine. Sada je u Boliviji kao James Blackthorn. Do njega su stigle vijesti da je umrla Etta Place s kojom je imao sina Ryana, pa mu javlja da se vraća u Sjedinjene Države. Pred njim je put prepun pustolovina.

NEDJELJA, VIASAT NATURE, 09.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlja Švicarska

Ovog travnja na kanalu ‘Viasat Nature’ možete uživati u iskonskoj ljepoti našeg prirodnog svijeta uz premijerno prikazivanje serije ”Divlja Švicarska” te ostale izuzetno kvalitetne programe posvećene prirodi. Izdvajamo serije: ”Divlja Kanada, ”Divlji Brazil” i ”Veliko otapanje”.

NEDJELJA, EPIC DRAMA, 12.45, DRAMSKA SERIJA, Restoran

Druga sezona serije počinje 1955. godine. Ljubav cvjeta, pokreću se riskantni planovi i na vidjelo izlaze mračne tajne. Obitelj Löwander vodi luksuzan restoran ‘Djurgårdskällaren’, koji je već desetljećima prvorazredan objekt u Stockholmu. Helga je obiteljski matrijarh i pokušava upravljati životima svojih sinova Gustafa i Petera, zajedno s kćeri Ninom. Ninin se brak raspao, što ju je potaknulo da svu svoju energiju uloži u novi jazz klub kao i da popravi odnose s kćeri. Nina i dalje jako voli Callea, a njegove kulinarske vještine donose mu promaknuće.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, OBITELJSKI FILM, Nikad poslano pismo

Ohrabren posljednjim danima srednje škole, maturant Henry Samson napiše ljubavno pismo svojoj susjedi Claire. No kad u školi nabasa na nju kako se šali i smije s tadašnjim dečkom, odustane i nikad joj ne otkrije što osjeća. Deset godina poslije, Henry se vraća kući proslaviti mamin pedeseti rođendan. Kad Claire ponudi Henryju pomoć u organiziranju majčine proslave, svi njegovi stari osjećaji ponovno isplivaju na površinu. Hoće li Henry smoći hrabrosti i reći Claire što osjeća?

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Santee

Jody Deakes (M. Burns) nakon mnogo godina ponovno se susreće s ocem i doznaje da se priključio bandi odmetnika koju progoni nemilosrdan lovac na glave poznat kao Santee (G. Ford). Nakon što Santee sustigne bandu, Jody ostaje siroče te kreće za Santeejem želeći osvetiti smrt oca.

NEDJELJA, HRT1, 17.25, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie: Gospođica McGinty je mrtva

Bivši muž Alice Avril optužen je da je prerezao grlo jednoj starici i ukrao joj ušteđevinu. Inspektor Laurence posumnja da mu je Alice pomogla pa je strpa u zatvor. Novinari uživaju u priči o “ukletim ljubavnicima”. Hoće li je Laurence uspjeti spasiti?

NEDJELJA, DOMA TV, 19.30, TRILER, Sakupljač kostiju

Bivši forenzički stručnjak i jedna policajka zajedničkim snagama moraju zaustaviti ubilački pohod serijskog ubojice. Lincoln Rhyme (Denzel Washington) bio je vodeći stručnjak za forenziku dok nije ostao paraliziran, deprimiran i nesposoban za rad. No kad jezivo ubojstvo zbuni detektive s Manhattana, zovu Rhymea u pomoć. Amelia Donaghy (Angelina Jolie) je policajka zahvaljujući čijem je brzom razmišljanju mjesto zločina ostalo netaknuto. Ona postaje Rhymeova stručnjakinja za analizu i to na mjestu zločina. Dok istražuje, na vezi je s Rhymeom, ona postaje njegove oči i uši i na taj mu način pomaže da zaustavi psihopata prije nego što postane njegova sljedeća žrtva.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Državni neprijatelj

Odvjetnik Robert Clayton Dean (Will Smith) je predan otac i suprug, koji je na tragu Pineteru, vođi kriminalne skupine. U međuvremenu korumpirani službenik Nacionalne sigurnosti, Thomas Reynolds (Jon Voight) pregovara s kongresmenom Phillipom Hammersleyjem oko implementacije novog satelitskog sustava nadziranja. Kada Hammersley odbije surađivati, Reynolds naruči njegovu likvidaciju. No ubojstvo je snimljeno, a dokaz Deanu pošalje prijatelj. Dean nije niti svjestan što posjeduje, a ubrzo mu se život počinje urušavati.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, VESTERN, Za šaku dolara

Revolveraš osamljenik Joe (C. Eastwood) dolazi u zabito mjesto u New Mexicu u kojemu mir remete sukobi dviju suparničkih obitelji, Baxter i Rojo. Svjesne njegovih revolveraških sposobnosti, obje ga obitelji žele angažirati. Iako mu nijedna od njih nije simpatična, Joe prihvaća obje ponude i vješto manipulira sa sukobljenima, sve do kritičnog trenutka kad se i sam nađe u opasnosti.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Sanja se na prvi pogled zaljubila u zgodnog momka Florijana koji je došao na frizuru u Božičin salon. Kad se ispostavi da je Florijan po zanimanju smetlar, Sanja krene strastveno lamentirati o tom časnom pozivu, o skromnim borcima iz sjene koji prljaju svoje ruke kako bi zajedničke ulice ostale čiste. Potaknut Sanjinim oduševljenjem za prava malog čovjeka, Florijan organizira štrajk za povećanje plaća.

NEDJELJA, HRT1, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Devedesete: Epizoda o televiziji, 1. dio

Izvršni producenti, višestruki dobitnici Emmyja Tom Hanks i Gary Goetzman (John Adams i The Pacific za HBO) te dobitnik Emmyja producent Mark Herzog (Gettysburg za History Channel), donose nam Devedesete (The Nineties) i vraćaju nas u vrijeme predsjedničkih mandata Georgea H. W. Busha i Billa Clintona, tehnoloških trijumfa i terorističkih tragedija, revolucije grungea i ulaska hip-hipa u mainstream, rasnih sukoba od Los Angelesa do New Yorka. Serija nam pruža prikaz prijelomnog novog doba televizije, a upravo nam je ona omogućila uvid u desetljeće koje je označilo početak današnjeg načina života.

NEDJELJA, HRT2, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Drake se nađe na udaru Warleggana, George se trudi učvrstiti svoje veze s plemstvom, a Ross lokalnom stanovništvu osigurava pomoć.

NEDJELJA, RTL TV, 21.45, TRILER, Non-stop

Savezni zrakoplovni agent Bill Marks (Liam Neeson) na novom je letu, ovaj puta Boeinga 767 British Aqualantic Airlinesa od New Yorka do Londona. Kada je zrakoplov već u zraku, Bill Marks primi SMS poruku da ukoliko 150 milijuna dolara ne bude isplaćeno na određeni bankovni račun, svakih dvadeset minuta netko će umrijeti. Zabrinut, Mark prekrši protokol i konzultira kolegu Jacka Hammonda (Anson Mount), koji prijetnju doživljava kao lažnu. No Marks odluči pratiti događaje u zrakoplovu te zamoli putnicu do sebe, Jen Summers (Julianne Moore) te stjuardesu Nancy (Michelle Dockery) da budno prate što se događa u zrakoplovu dok on uzvraća poruku tajanstvenoj osobi, pokušavajući je tako identificirati.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Interstellar

Brižni otac Cooper (Matthew McConaughey), školovani pilot i inženjer, posvetio se mirnom životu farmera na imanju na kojem živi sa svojom djecom. Kada skupina znanstvenika otkrije rupu u svemiru koja bi ljudskoj vrsti mogla omogućiti međuzvijezdano putovanje, obratit će se upravo njemu kako bi krenuo na put s kojeg možda i nema povratka. Ulozi su visoki kao i odgovornost koju Cooper nosi na svojim leđima.