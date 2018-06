TV PREPORUKA ZA VIKEND: Dok će većina gledati susret između Hrvatske i Danske za druge su tu filmovi Snjeguljica i sedam patuljaka, Mamurluk 2 i Igre gladi

SUBOTA, NOVA TV, 11.50, DRAMA, Nije lako biti ja

Grace Gutierrez (Eva Mendes) samohrana je majka koja žonglira poslom, računima i aferom s poprilično oženjenim ginekologom Harfordom (Matthew Modine) kako bi svojoj kćeri Ansiedad (Cierra Ramirez) dala pažnju koja joj očajnički treba. Sat o klasičnim djelima o odrastanju potiče Ansiedad da preskoči adolescenciju i krene u život bez majke. U tom planu pomaže joj njezina vjerna prijateljica Tavite (Raini Rodriguez), no obje moraju naučiti da odrasti katkad znači ponašati se u skladu sa svojim godinama.

SUBOTA, RTL TV, 14.45, AKCIJSKI SF FILM, Hulk

Bruce Banner (Eric Bana) briljantan je i neumoran znanstvenik s tajanstvenom obiteljskom prošlošću, koju ni sam najbolje ne poznaje. Radeći u svome laboratoriju na novoj tehnologiji koja bi trebala uvelike ubrzati i pospješiti različite procese ozdravljenja, Banner slučajno izazove strašnu eksploziju te biva izložen gamma radijaciji i utjecaju nanomeda, sićušnih bakterija koje bi trebale liječiti rane, ali zapravo ubijaju sve s čime dođu u kontakt. Zbunjen zbog činjenice što je preživio, Banner otkriva kako se nakon eksplozije, svaki put kada se razbjesni, pretvori u golemo zeleno čudovište koje ruši sve pred sobom.

SUBOTA, HRT1, 15.05, VESTERN, Divlja srca

Policajac Bob Heart (R. Thomas) i njegova kći Madison (H. Hirsh) žive sami, jer je Bob ostao udovac. Kad Bob dobije vijest da mu je umro otac, odlazi u Montanu vidjeti što će učiniti s očevima rančem i konjima koje je uzgajao. Ondje dobiva posao šerifa. Madison, koja je ionako buntovna i nezadovoljna, nesretna je zbog preseljenja iz grada na selo. No, naći će se tu jedan Tim (A. J. Trauth) koji bi mogao biti svijetla točka te zabiti u kojoj se našla moderna gradska cura. Madisonin “pearcing” postaje glavna tema. No ranč je lijep i bogat, a priroda očaravajuća. Osim pojedinim ljudima, Madison je posebno očarana tek rođenim vučjim štencima koji su izgubili majku.

SUBOTA, NOVA TV, 17.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pepeljugina priča 4

Tessa je zaposlena kao asistentica svojoj maćehi Divine i polusestrama Olympiji i Atheni. Polusestre odlaze na casting za „Pepeljugu“ Reeda Westa, popularnog pjevača koji održava show „Cinderella – Uživo“. Tessa se sprijatelji sa šminkericom Georgijom koja ju uvjeri da se prijavi na audiciji za „Bella Snow“ kako joj polusestre i maćeha ne mogu stati na put.

SUBOTA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI FILM, Čuvari šume: Tajanstveni svijet

Sedamnaestogodišnja Maja Katarina ili M. K., kako više voli da je zovu, vraća se u dom svog ekscentričnog oca Bomba, znanstvenika koji je u potrazi za civilizacijom malih čovjekolikih vojnika Listaša. Oni štite šumu te žive pored zlih stvorenja Boggansa i njihovog vođe Mandrakea. Kada se M.K. čarolijom smanji i transportira u svijet Listaša, upoznat će kraljicu Taru te doznati da je šuma u opasnosti od Boggansa. Zajedno s mladim vojnikom Nodom, vođom Listonoša Roninom te puževima Mubom i Grubom, M.K. pokušat će spasiti čarobni novi svijet koji je otkrila.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, TRILER, Ucjena

Nakon što mu otmu sinu tajkun će učiniti sve kako bi ga vratio te se odlučuje na drastičan korak.T omu Mullenu (Mel Gibson) novac ništa ne znači, ali kad shvati da plaćanje otkupnine neće garantirati sigurnost sina, on se obraća medijima i izjavljuje da neće platiti otkupninu. Umjesto toga nudi milijun bilo komu tko mu može naći sina i uloviti osobe koje su ga otele. FBI ga upozorava da to nije pametno, njegova se žena (Rene Russo) protivi tomu, no Mullen ustraje u svojoj opasnoj odluci čak i kad nađu sinovu krvavu majicu.

SUBOTA, HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Kad je mač krojio pravdu: Nasljedstvo

Serija prikazuje borbu protiv najezde Turaka, premijerno je emitirana 1967. godine. Scenarist i redatelj je Anton Marti. Serija je snimljena na filmskoj vrpci i u crno-bijeloj tehnici.

SUBOTA, HRT1, 21.00, PRIJENOS, Svečani koncert u povodu pete obljetnice ulaska Hrvatske u Europsku uniju

Svečanim koncertom zbora i orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, kojim ravna maestro Nikša Bareza, obilježava se peta obljetnica ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Program je sastavljen od djela poznatih hrvatskih i europskih skladatelja klasične glazbe: J. Gotovca, I. pl. Zajca, J. Hatzea, L. van Beethovena, J. Masseneta, W. A. Mozarta, G. Verdija, G. Bizeta, A. Dvořáka i G. Puccinija. Događaj će svojim nastupom uveličati i naši vrhunski solisti Valentina Fijačko Kobić – sopran, Ivana Lazar – sopran, Dubravka Šeparović Mušović – mezzosopran, Stjepan Franetović – tenor i Ljubomir Puškarić – bariton.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKI FILM, G.I. Joe: Osveta

Pripadnici američke vojne postrojbe G. I. Joe, takozvani „Joeovi“ bore se protiv smrtnih neprijatelja koji pripadaju skupini Cobra. Glavni zapovjednik Cobre, zli Zartan, kontrolira svjetske vođe i planira vladati svijetom pritom žrtvujući nevine ljude. Joeovi ne odustaju tako lako iako ih je mnogo manje od Zartanovih ljudi i naprave plan kojim će pokušati maknuti Zartana s vlasti jednom zauvijek i tako spasiti svijet od propasti!

SUBOTA, RTL TV, 21.50, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Pirati s Kariba: Mrtvačeva škrinja

Willa Turnera (Orlando Bloom) i Elizabeth Swann (Keira Knightley), na sam dan njihovog vjenčanja, glavešina istočnoindijske trgovačke kompanije Cutler Beckett (Tom Hollander) optuži da su pomogli Jacku Sparrowu (Johnny Depp) izbjeći smaknuće. Elizabeth završi u zatvoru, ali Beckett obeća da će zakon pomilovati dvoje mladih ukoliko mu Will donese kompas Jacka Sparrowa. U međuvremenu, kapetana Sparrowa posjeti Willov otac i podsjeti ga na dano obećanje: mora se pridružiti piratima kapetana Davyja Jonesa (Bill Nighy), koji su uskrsnuli potonuli „Crni biser“, te pronaći Jonesovu škrinju i u njoj Jonesovo srce kako njihove duše ne bi zauvijek pripale kapetanu Jonesu i plovile vječno na Ukletom Holandezu.

SUBOTA, HRT3, 22.15, ROMANTIČNA DRAMA, Borac s bikovima i dama

Mladi američki filmski producent Chuck Regan (R. Stuck) putuje u Meksiko i želi se upustiti u borbu s bikovima ne bi li impresionirao lokalnu ljepoticu Anitu de la Vega (J. Page). Ostarjeli matador Manolo Estrada (G. Roland) nerado pristaje podučavati drskog i sebičnog Chucka.

SUBOTA, HRT1, 23.25, AKCIJSKI FILM, Nepoštena pogodba

Mark Kaminsky (A. Schwarzenegger) bivši je FBI-evac koji je s posla izbačen nakon grubog postupka s osumnjičenikom. Stoga završi kao šerif u gradiću Sjeverne Caroline, no ni on ni njegova supruga Amy (B. Baker), koja ima problema s pićem, nisu time zadovoljni. Kad mu Harry Shannon (D. McGavin) iz FBI-a ponudi neobičan posao, a nagrada bi bila vraćanje na stari posao, Kaminsky odmah prihvati. Shannon, naime, želi osvetiti smrt svoga sina kojeg je ubio mafijaški šef Petrovina (S. Wanamaker). Kaminsky kreće u tajnu operaciju pod imenom Joseph P. Brenner.

NEDJELJA, HRT2, 13.30, POVIJESNI SPEKTAKL, Zulu

Jug Afrike, 1879. godine. Britansku vojsku porazili su ratnici plemena Zulu u bici kod Isandlwana. Misionar Otto Witt (J. Hawkins) i njegova kći (U. Jacobson) saznaju za to tijekom plemenske ceremonije masovnog vjenčanja, kojoj prisustvuje i kralj Zulua Cetewayo (M. Buthelezi). Ohrabreni pobjedom, Zulu ratnici odluče napasti još jednu britansku postaju. Misionar i njegova kći javljaju vojnicima što se sprema.

NEDJELJA, HRT3, 15.30, FILM NOIR, Uzaludna pljačka

Zloglasni kriminalac Johnny Clay (S.Hayden) planira još jednu veliku pljačku nakon koje će se oženiti i povući. Okupio je bandu i namjerava ukrasti novac iz prostorije gdje se on broji na hipodromu dok traje utrka. Pljačka je uspjela, ali ne i podjela plijena…

Ovo je jedan od ranijih filmova Stanleyja Kubricka za koji je napisao i scenarij, a mnogo godina kasnije, prema izjavi Quentina Tarantina, znatno je utjecao na Tarantinov film “Reservoir Dogs” (1992.).

NEDJELJA, HRT3, 19.00, VESTERN, Dvije mazge za Saru

Hogan (C. Eastwood) se dvije godine borio u američkom građanskom ratu, a sad mu je samo do novca. U meksičkoj pustoši naiđe na tri muškarca koji pokušavaju silovati polugolu ženu. On ih ubije, uzme njihovo oružje i novac, a onda se upozna sa ženom koju je spasio. Ona je časna sestra Sara (S. MacLaine). Hogan i Sara kreću zajedno kroz pustoš i on joj predloži da je dalje otprate francuski vojnici koji su se upravo pojavili na horizontu. Ona to uplašeno odbije, jer će je oni uhititi budući da skuplja novac za pomoć meksičkim revolucionarima. Hogan želi napasti francusku tvrđavu u Chichuahui za račun meksičkih pobunjenika.

NEDJELJA, RTL TV, 19.50, ANIMIRANI FILM, Snjeguljica i sedam patuljaka

Prelijepa, skromna i dobrodušna Snjeguljica očarala je sve stanovnike kraljevstva – osim svoje zle maćehe! Nakon što čarobno ogledalo Snjeguljicu proglasi najljepšom djevojkom u kraljevstvu, ljubomorna zla kraljica odluči je se riješiti pod svaku cijenu. Poziva lovca te mu naređuje da Snjeguljicu odvede duboko u šumu i ondje je ubije, no on se sažali nad njom i dopusti joj da pobjegne. Snjeguljica u šumi pronalazi kućicu u kojoj živi sedmorica patuljaka – Učo, Ljutko, Stidljivko, Srećko, Kihavko, Pospanko i Tupko. Patuljci prihvate Snjeguljicu i pozivaju je da ostane živjeti s njima, no zla kraljica ubrzo doznaje gdje se skriva i odluči je ubiti. Uspijeva je pronaći i prevariti je poklonivši joj otrovnu jabuku, a mladu princezu jedino će čarolija prave ljubavi uspjeti spasiti od vječnog sna.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, TRILER, Oceanovih 13

Danny Ocean (George Clooney) i ekipa imaju samo jedan razlog zbog kojeg bi izveli najriskantniji i najambiciozniji plan dosad: kako bi obranili svoje. No ovaj put bit će im potrebno više od sreće. Opaki vlasnik kockarnice Willy Bank (Al Pacino) nije ni sanjao da sreća nije na njegovoj strani kad je prevario prijatelja i mentora Dannyja Oceana Reubena Tishkoffa (Elliott Gould), zbog čega je Reuben završio u bolničkome krevetu. No Bank se zeznuo.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, NOGOMET – SP 2018.: Hrvatska – Danska

U nedjelju će hrvatska nogometna reprezentacija igrati najvažniju utakmicu u posljednje dvije godine – protiv Danske u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji. Modrić, Rakitić i društvo protutnjali su grupnom fazom, ponizili Argentinu, a sada ih čekaju čvrsti Skandinavci, predvođenim sjanim Christianom Eriksenom. Čeka nas pravi nogometni spektakl.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Sin

Mladi Eli se 1849. godine suočava s testom preživljavanja. Godine 1915. McCullough u djelo provodi opasan plan za suočavanje s neprijateljem.

NEDJELJA, RTL TV, 21.50, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Igre gladi

Totalitarna država Panem sastoji se od 12 siromašnih regija, a u središtu zemlje je glavni grad Capitol, u kojem su moćnici smislili okrutnu igru kako bi demoralizirali narod i preduhitrili bilo kakav pokušaj pobune. Izvlačenjem u loto igri sve regije svake godine moraju dati jednog mladića i djevojku između 12 i 18 godina, koji će se boriti do smrti u igri, u kojoj pobjednika čeka bogatstvo i slava, a čitav okrutni “spektakl” prenosi televizija. U dvanaestoj regiji Katnis Everdeen (Jennifer Lawrence) ponudi se sudjelovati u igrama umjesto mlađe sestre Primrose (Willow Shields), koja je izvučena kao natjecateljica. Ona i Peeta Mellark (Josh Hutcherson) odlaze u Capitol, kako bi privukle sponzore i obavile bešćutne PR aktivnosti prije ulaska u igru, u kojoj samo jedan natjecatelj može preživjeti.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.40, KOMEDIJA, Mamurluk 2

U nastavku rekordne hit komedije, Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) i Doug (Justin Bartha) otputuju na egzotični Tajland na Stuevo vjenčanje. Nakon Dougove nezaboravne momačke večeri u Las Vegasu, Stu ne želi riskirati i odlučuje se za doručak prije vjenčanja. No, stvari ipak ne idu uvijek onako kako smo ih planirali. Što se dogodi u Vegasu, možda ostaje u Vegasu, ali što se dogodi u Bangkoku, ne možete ni zamisliti – majmuni, tetovaže i povratak g. Chowa!

NEDJELJA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Više od riječi

U završnoj epizodi pogledajmo kako kroz osobnu percepciju doživljavamo stvarnost. Kako matador neverbalno komunicira s bikom? Saznajte kakvu poruku prenosi blato ili pušenje lule. Je li visina i “boja” glasa također neverbalna komunikacija? Kako bez riječi komuniciraju sportaši? Pogledajte kakve nam poruke šalju spomenici i posljednja počivališta. Ima li vrag veze s neverbalnom komunikacijom i kakvu poruku šalju sviračice na vodi?

NEDJELJA, NOVA TV, 23.40, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Bitka za Pacifik

Nakon što se iz Pacifika pojavi prijetnja čovječanstvu u obliku krvoločnih vanzemaljaca, započne rat koji će oduzeti milijune života. Kako bi se obranili, svjetski vođe razviju posebne, goleme robote kojima istovremeno upravljaju dvojica pilota, poznate pod nazivom Jägeri. Međutim, čak i oni imaju poteškoća s obranom od vanzemaljaca. Na rubu poraza, obrambene sile čovječanstva prisiljene su potražiti pomoć bivšeg pilota Raleigha (Charlie Hunnam) i neiskusne vježbenice Maki (Rinko Kikuchi). Oni se ujedine kako bi zajedno upravljali legendarnim, ali zastarjelim Jägerom, a zajedno predstavljaju posljednju nadu čovječanstva za budućnošću.