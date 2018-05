TV PREPORUKA ZA VIKEND: Dok će neki pratiti finale Lige prvaka iz Kijeva za druge su tu filmovi Šutnja (ni)je zlato, Snajperist i Vrag nosi Pradu

SUBOTA, NOVA TV, 10.50, KOMEDIJA, Pink Panther

Poznati nogometni trener ubijen je, a njegov neprocjenjiv prsten s dijamantom poznatim kao ‘Pink Panther’ je ukraden. Francuska vlada stoga u pomoć zove vrhunskog detektiva koji može riješiti slučaj i vratiti prsten. Međutim, vrhunski detektiv nije dostupan pa umjesto toga pozovu inspektora Jacquesa Clouseaua (Steve Martin). Tko je počinio zločin – prekrasna pop-zvijezda, poznati nogometaš ili kineski plaćeni ubojica? Clouseau i njegov partner Ponton (Jean Reno) moraju razotkriti ubojicu što prije, a usput paziti i da njihov šef ne pokupi sve zasluge za napravljeni posao.

SUBOTA, RTL TV, 13.45, KOMEDIJA, Buntovnica u internatu

Od smrti majke Poppy (Emma Roberts) iskušava svog bogatog, ali i često odsutnog oca (Aidan Quinn). Kada on izgubi strpljenje, odluči je poslati u internat koji je davno pohađala njezina majka. Već prvog dana Poppy se posvađa s većinom kolega te „zarati“ s Harriet (Georgia King) kapetanicom školske ekipe lacrossea i odgojiteljicom, gđom Kingsley (Natasha Richardson). Poppy ne želi prihvatiti strogi režim, odluči stvarati probleme sve dok je ne izbace.

SUBOTA, HRT3, 14.25, GLAZBENA KOMEDIJA, Vojnički blues

Tulsa McLean (E. Presley) je američki vojnik u Njemačkoj. Voli pjevati i sanja o tome da kad napusti vojsku otvori vlastiti noći klub. Da još zaradi, čak se kladi sa svojim prijateljem Dynamitom (E. Stroll) da će provesti noć s plesačicom Lili (J. Prowse) o kojoj se govori da je tvrd orah.

SUBOTA, RTL TV, 15.40, KOMEDIJA, Šašavi petak

Generacijski jaz između Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) i njene kćeri punkerice Anne (Lindsay Lohan) je više nego očigledan. Zajedno s razmaženim bratom Harryjem (Ryan Malgarini), Anna živi bez oca s majkom, s kojom se jednostavno ne slaže. Nerazumijevanje dostigne vrhunac jednog četvrtka u kineskom restoranu, kada se one posvađaju jer je Anni važnija proba s bendom nego dogovor s majkom, koja se udaje za Ryana (Mark Harmon). Kada konobarica u restoranu primijeti netrpeljivost između njih, da im čarobne kineske kolačiće sudbine, zbog kojih majka i kći idući dan doslovno zamijene tijela. Sada se moraju prilagoditi novonastaloj situaciji, no istovremeno polako počinju razumijevati jedna drugu te graditi međusobno poštovanje.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, KRIMI DRAMA, Collateral

Vincent (Tom Cruise) je plaćeni ubojica koji mora izvršiti pet ubojstava diljem Los Angelesa. Plaćen je od strane meksičkog narko bossa koji mu je kao svaki uredni poslodavac dao upute o petorki koja mu na skorašnjem suđenju može doći glave. Vincent studiozno pripremivši svoj krvavi pohod, zbog neupadljivosti uzima taksi s vrlo jednostavnim planom. Taksist Max (Jamie Foxx) će ga odvesti do prvog ‘klijenta’ gdje će ga sačekati, a nakon kratkog obavljenog posla vožnja može krenuti dalje, sve dok Vincent u cijelosti ne otkloni prijetnju svom poslodavcu. No, stvar se zakomplicira kada taksist već nakon prvog ubojstva postaje svjedokom, nakon čega ga Vincent prisilno uvlači u svoj plan koji očito nema namjeru mijenjati, već ga samo malo prilagoditi.

SUBOTA, RTL2, 20.00, DRAMA, Tajni život kućnih pomoćnica

Godina je 1963. U Jacksonu, u Mississippiju, afroamerička kućna pomoćnica Aibileen Clark (Viola Davis) radi za Elizabeth Leefolt (Ahna O’Reilly) koja pati od postporođajne depresije. Aibileenina najbolja prijateljica je Minny Jackson (Octavia Jackson), jednostavna pomoćnica koja je poznata po svojim izvanrednim kulinarskim vještinama te koja radi za Hillyjinu (Bryce Dallas Howard) senilnu majku, gospođu Walters (Sissy Spacek). Eugenia “Skeeter” Phelan (Emma Stone) vraća se kući nakon završenog studija na Sveučilištu Mississippi te doznaje da je njezina majka Charlotte otpustila Constantine, pomoćnicu koja ju je čuvala dok je bila dijete. Usprkos majčinu nezadovoljstvu, Skeeter se nada da će postati spisateljica i novinarka te kada vidi kako njezini prijatelji postupaju sa sluškinjama, odluči napraviti intervju s Afroamerikankama koje su čitave živote posvetile čuvajući istaknute obitelji na jugu Amerike.

SUBOTA, HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Šutnja (ni)je zlato

Neženja Ronny (V. Vaughn) je poslovni čovjek, a sretno oženjeni Nick (K. James) genijalan inženjer. U tijeku je projekt koji će biti presudan za njihovu zajedničku tvrtku. Ronnyjeva djevojka Beth (J. Connelly) i Nickova žena Geneve (W. Ryder) podržavaju svoje muškarce i u njih vjeruju. Čini se da sve teče u najboljem smjeru, sve dok jednoga dana Ronny ne spazi Nickovu ženu s drugim muškarcem. Otkriti što se zapravo događa, postala je njegova misija.

SUBOTA, HRT2, 20.35, NOGOMETNA LP – FINALE: Real Madrid – Liverpool

Sraz dviju različitih nogometnih filozofija odlučit će hoće li Real Madrid, nezaustavljivi nogometni stroj u okvirima Lige prvaka stići do hat-tricka u naslovima, četvrtog naslova u posljednjih pet godina i trinaestog ukupno ili će Kloppov heavy metal nogomet vratiti Liverpoolu titulu koju čeka od onog povijesnog 0-3 preokreta protiv Milana iz 2005. Konstanta u borbi za naslov najbolje momčadi Europe, klub Luke Modrića i Matea Kovačića, pred sobom ima ispit koji nije očekivala, klub Dejana Lovrena koji je kroz dvije utakmice po pet golova ubacio Portu i favoriziranom Manchester Cityju, a Romi čak sedam. Sve to sad postaje manje važno, pogledi se okreću prema Kijevu sa samo jednim pitanjem – hoće li na krov Europe Real trinaesti ili Liverpool šesti put?

SUBOTA, VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Američki san Bobbyja Kennedyja

Od dana ubojstva predsjednika Johna F. Kennedyja, pa sve do večeri kad je, gotovo pet godina poslije, u hotelu ‘Ambasador’ ubijen njegov brat, Bobby Kennedy, otkrivamo vam što se događalo tijekom četiri godine u kojima će Bobby Kennedy politički napredovati i ostaviti neizbrisiv trag u američkoj politici, spajajući golemu nadu i gorko razočaranje. Njegovi su ciljevi možda bili utopijski, čak i naivni, no bili su toliko politički podijeljeni da su završili Bobbyjevim ubojstvom, baš kao i u slučaju njegova brata.

SUBOTA, NOVA TV , 21.50, AKCIJSKA DRAMA, Snajperist

Chris Kyle (Bradley Cooper) oduvijek je sanjao o tome da postane kauboj. No, u svojim je tridesetima doznao da njegov život možda treba nešto drugačije, nešto gdje bi mogao pokazati svoj pravi talent i što bi moglo pomoći Americi u borbi protiv terorizma. Zato se pridružio SEAL-u kako bi postao snajperist. Nakon što se oženio, Kyle i ostali članovi tima poslani su u misiju u Irak. No nakon što se vratio kući, svojoj supruzi Tayi Renae (Sienna Miller) i djeci, Chris je shvatio da se radi o ratu u kojem ne može pobijediti.

SUBOTA, RTL TV, 22.20, ROMANTIČNA DRAMA, Vrag nosi Pradu

Andrea Sachs (Anne Hathaway) ambiciozna je novinarka koja je tek završila studij. Iako voli podcjenjivati industriju mode, Andrea dobije posao koji bi mnoge njezine kolegice samo mogle poželjeti – postaje osobna asistentica Mirande Priestly (Meryl Streep), „ledene“ modne kraljice novinarstva, urednice u Runaway modnom časopisu. Upoznata s načinom odnošenja urednice prema zaposlenicima, Andrea planira trpjeti sve uvrede i maltretiranja koja će joj Pristely servirati, ali najviše godinu dana jer želi raditi kao reporterka negdje drugdje. U početku se Andrea ne snalazi u redakciji uvijek punoj tračeva, kojom vladaju novinari opterećeni izgledom, a tu prednjači Emily Charlton (Emily Blunt). No uz pomoć umjetničkog direktora časopisa Nigela (Stanley Tucci), koji joj posudi dizajnersku odjeću, polako se počne „ufuravati“ u svoj posao, odijevanje, ali i upoznavati modni svijet.

SUBOTA, HRT1, 22.30, POLITIČKI TRILER, Pisac iz sjene

On je pisac iz sjene (E. McGregor) i za pozamašnu svotu treba urediti memoare Adama Langa (P. Brosnan), bivšeg britanskog premijera, čiji je dotadašnji stalni suradnik smrtno stradao. Nakon dugogodišnjeg sudjelovanja u politici Lang je otišao u mirovinu i preselio se sa ženom i osobljem u Ameriku gdje živi izolirano i piše. Novi pisac ubrzo je uvučen u političke i seksualne intrige s Langovom ženom Ruth (O. Williams) i njezinom pomoćnicom (K. Kattrall), a Langu su počele opasno prijetiti tajne iz prošlosti.

SUBOTA, HRT3, 22.30, KOMEDIJA, Artisti i modeli

Rick (D. Martin) želi biti slikar, a Eugene (J. Lewis) pisac. No glad ih primorava da se prihvate različitih poslova koji redovito završavaju otkazom zbog Eugenove opsjednutosti čitanjem kriminalističkih romana. Nakon što Rick dobije posao crtača stripova, njih će se dvojica uplesti u cijeli niz urnebesnih situacija – koje uključuju manekene, umjetnike, kriminalce, špijune.

SUBOTA, HRT1, 00.35, HOROR, Egzorcist 2: Heretik

Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina smatra svecem, pokojni svećenik se posthumno susreće s optužbama za herezu. U potrazi za rješenjem Lamont i Regan uputit će se u Afriku, u Georgetown, gdje se nalazi stara kuća u kojoj je ona bila opsjednuta.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.20, PUSTOLOVNI FILM, Crno zlato

Nakon godina rata oko granice između svojih područja i plemena sultan Emir Nesib (Antonio Banderas) i sultan Amara (Mark Strong) sklopili su primirje i stvorili područje, tj. ničiju zemlju koja je nazvana „Žuti pojas“. Nesib zatraži da Amarovi sinovi odrastaju zajedno s njegovim potomstvom na njegovoj zemlji, kao garancija da će se dogovor poštovati. Petnaest godina kasnije predstavnici Texas Oila pronađu naftu u „Žutom pojasu“, a sultan Nesib daje dozvolu američkoj kompaniji da započne eksploataciju zemlje kako bi izgradio bolnice i škole, i na taj način pogazi primirje.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, DRAMA, Bulevar sumraka

Neuspješni holivudski scenarist Joe Gillis (W. Holden) bježi od vjerovnika i skloni se u raskošnu vilu bivše zvijezde nijemog filma Norme Desmond (G. Swanson). Budući da mu treba novac, Gills prihvati posao kao njezin suradnik na pisanju scenarija za film Salome, kojim se Norma Desmond misli senzacionalno vratiti u svijet filma. Gillis ubrzo postaje i ljubavnik vidljivo starije i osamljene Norme, kojoj je dotad jedino društvo predstavljao njezin bivši redatelj, a sada sluga, Max von Mayerling (E. von Stroheim).

NEDJELJA, HRT1, 17.30, KRIMI FILM, U osinjem gnijezdu

Monica Bolland (J. Staite) viđa svog muža Josha jedva dvaput mjesečno, jer je on kao FBI-ev agent na zadatku hvatanja bande Colina Murphyja( M. Cummins). No, u tijeku neke akcije ubijen je, a nju ispituje agent iz Unutarnje kontrole i sumnjiči da je otvorila tajni račun, te da su i ona i Josh u stvari radili za Murphyja. S druge strane, agent Isaac Nolan ( J. Cassini), koji je njoj i Joshu bio i vjenčani kum, pa u njega ima povjerenja, kaže joj kako je najbolje da na neko vrijeme nestane, promijeni grad, ime i izgled, kako bi izbjegla zatvor, dok se ne otkrije istina. Monica odlazi ravno u osinje gnijezdo, u bar koji pripada Colinu Murphyju, gdje se javlja na oglas za posao pipničarke. Za vrijeme studija neko je vrijeme radila u baru, pa u tom poslu ima iskustva. Vrlo brzo pruži joj se prilika i da za Murphyja vodi knjigovodstvo, što joj daje mogućnost da otkrije istinu o Joshovu ubojstvu.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Pingvini s Madagaskara

Spika, Kompa i Rico odlučili su proslaviti Pištin rođendan tako da se ušunjaju u Fort Knox i počaste ga finim zalogajem „Cheezy Diblles“, koji se nalazi u automatu s hranom. Sasvim iznenada družina je oteta i poslana u Veneciju doktoru Oktavijusu Špricu, iza čije ljudske vanjštine se krije hobotnica koja mrzi pingvine jer su tako slatki, a njega svi ignoriraju. Rico proguta Oktavijusovu snježnu kuglu te kantu neke zelene tekućine, koja je zapravo meduzin serum, pa se društvo daje u bijeg dok ga Oktavijusovi plaćenici love po kanalima u Venciji. Kada se prijatelji nađu u klopci, spasi ih arktička tajna elitna grupa pod nazivom Sjeverac.

NEDJELJA, RTL2, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gospodin i gospođa Smith

John (Brad Pitt) i Jane (Angelina Jolie) Smith čine se kao običan bračni par. Supružnici žive neuzbudljiv život i ne razlikuju se od većine parova u predgrađu. No sve je to samo krinka. John i Jane su profesionalni ubojice koji rade za dvije agencije. No niti John, niti Jane nisu upoznati s pravim poslom kojim se njihov partner bavi. Nova meta je Benjamin Danz (Adam Brody) i po prvi puta John i Jane imaju isti zadatak. Kada shvate što se događa, zabrljaju posao i promaše cilj. Agencije nisu zadovoljne loše obavljenim poslom te odluče da John i Jane kazne ubojicu zbog kojeg su promašili metu, što znači da supružnici moraju eliminirati jedno drugo.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Jane Eyre

Jane od Rochestera traži dopust kad sazna da je ujna Reed na samrti. Žena koja ju je odbacila kao dijete sada, na samrtnoj postelji, traži oprost i odaje Jane neke obiteljske tajne.

Po povratku Rochester prizna Jane da je voli, prosi je, ali sreće za njih nema ni pred oltarom.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Ove nedjelje Paola Valić Bekić naći će se u ulozi pjevačice popularne grupe En Vogue. Amel Ćurić će postati legendarni glazbenik Kićo Slabinac, a Maja Bajamić seksi pjevačica Jennifer Lopez. Damir Poljičak postat će George Michael iz razdoblja dok je bio frontmen grupe Wham! Ove nedjelje u showu ćemo moći vidjeti i ostale zabavne nastupe koje će nam priuštiti Matko Knešaurek kao Zdravko Čolić, Davor Dretar Drele kao Esma Redžepova, Katarina Baban kao Vengaboys i Ana Vilenica u ulozi Whitney Houston.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Sinovi Katie Elder

Braća Elder, John (J. Wayne), Tom (D. Martin), Bud (M. Anderson Jr.), Matt (E. Holliman), vraćaju se u Clearwater, Teksas, na majčin pogreb. Svu četvoricu bije dosta loš glas jer niti jedan od njih nije učinio ništa zbog čega može biti ponosan, a niti je bila njihova pokojna majka, iako je do kraja života gajila nade za njih. John, najstariji od braće, poznati je revolveraš i prate ga nevolje gdjegod se pojavi. Naravno, ni u gradu ga ne vole. Mladići pokušavaju vratiti ranč od obitelji Hastings, mjesnih proizvođača oružja, koji je njihov otac izgubio na kartaškoj igri nakon koje je ubijen. Hastingsi, na čelu s njihovim ocem Morganom, postaju sve neprijateljskije raspoloženi prema pridošlicama.

NEDJELJA, RTL TV, 21.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Čuvari galaksije

Nakon smrti majke, mladog Petera Quilla (Chris Pratt) sa Zemlje otimaju Ravagersi, grupa izvanzemaljskih pirata, koju predvodi Yondu Udonta (Michael Rooker). Dvadeset šest godina kasnije, na planetu Moragu Quill krade vrijednu sferu, no napadne ga Korath (Djimon Hounsou), kojeg šalje Kree Ronan (Lee Pace). Iako Quill uspije pobjeći, Yondu doznaje za njegovu krađu te objavljuje tjeralicu, dok Ronan šalje ubojicu Gamoru (Zoe Saldana) da vrati sferu. Quill pokušava prodati sferu u Xandaru, u glavnom gradu carstva Nova, no Gamora postavi zasjedu i pokušava se domoći sfere. U obračun se upletu i dvojica lovaca na glave, genetički, tj. kibernetički modificirani rakun Rocket (Bradly Cooper) te Groot (Vin Diesel), čovjekoliko drvo.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Iznenadni udar

Harry Callahan (C. Eastwood) policijski je detektiv zaposlen u policiji San Francisca. Njegova je filozofija jednostavna: kriminal neće zaustaviti lijepe riječi, nego samo odlučna akcija. Nikad se ne odvaja od svog službenog pištolja, golemog magnuma, najviše voli raditi sam, ne poštuje uvijek pravila službe, a na nasilje odgovora nasiljem. Jednog dana toliko “ispraši” starog mafijaša na nekom vjenčanju da kriminalac umre od srčanog udara. Digne se galama u javnosti i kapetan Briggs (B. Dilman), koji mrzi Callahana, naredi mu da uzme nekoliko dana prisilnog dopusta dok se prašina ne slegne.

NEDJELJA, HRT1, 22.00, DOKUMENTARNI FILM, Charles Lindbergh u koloru

Lindbergh je rođen 1902., u vrijeme začetaka avijacije, i već je odmalena bio očaran letećim junacima, poput Francuza Louisa Blériota, koji je prvi letio preko mora, odnosno La Manchea. Pratimo Lindberghov uspon u avijaciji: od samih početaka kada je postao ”barnstormer”, odnosno jedan od cirkuskih pilota, onih odvažnih ljudi u ludim strojevima koji su zabavljali stanovnike američkog Srednjeg zapada prelijećući tik iznad krovova staja. Nakon toga je hodao po krilima zrakoplova, iskušavao prve padobrane i uvijek išao do krajnjih granica.