TV PREPORUKA ZA VIKEND: Dobar provod uz filmove Sedmorica veličanstvenih, Pedeset nijansi mračniji, Otimači i Drugo stanje Brigdet Jones

SUBOTA, RTL TV, 13.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Napokon Polly

Život po špagici bez ikakvih rizika sve je što mladi Reuben (Ben Stiller) zna. Sve o čemu je ikada sanjao bio je život bez previše turbulencija i nepotrebnih rizika te ljupka supruga i sigurna obitelj. No ovaj analitičar rizika za osiguravajuće kuće nije ni slutio kako je takav život čista iluzija sve dok ga na medenom mjesecu Lisa (Debra Messing), ljubav njegova života, nije ostavila zbog instruktora ronjenja. Ostavljen i povrijeđen, Rueben će shvatiti kako je došlo vrijeme da malo začini svoj dosadan i pretjerano siguran život, a odlična prilika za to pružit će mu se kada napokon sretne Polly (Jennifer Aniston), svoju staru školsku simpatiju koja je izrasla u prekrasnu ženu.

SUBOTA, VIASAT NATURE, 17.00, DOKUMENTARNI FILM, Naši najdraži psi

Već tisućama godina psi su naši najbolji prijatelji. Gotovo četvrtina od ukupnog broja kućanstava u Velikoj Britaniji s njima dijeli svoj dom. Temeljena na anketi u kojoj je sudjelovalo tisuću vlasnika iz cijele zemlje, ova emisija otkriva nam najpopularnije pasmine, istražuje zašto su Britanci ludi za određenom vrstom psa te otkriva kako su im se sklonosti promijenile tijekom godina.

SUBOTA, HRT3, 18.25, GLAZBENA DRAMA, Njezina posljednja pjesma

Film prikazuje uspon pjevačice do slave te njezinu propast nakon smrti njezina ljubavnika. Uspije se vratiti na pozornicu, no umire nakon prvog javnog nastupa.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANI FILM, Ups! Noa je otišao…

Stiže velika poplava pa Noa sagradi arku u koju će stati sve životinje i tako se spasiti od bujice vode koja će potopiti čitav svijet. Od najmanje do najveće, razne vrste životinja svoje su mjesto našle na arci spasa. No ipak, nisu se svi ukrcali. Svitodomac Dado i njegov sin Fric uz pomoć grifonki Vande i njezine kćeri Lole, čini se, bit će spašeni, no arka se otisne, a Lola i Fric nisu na njoj! Zakasnivši na brod, oni krenu u avanturu u kojoj susreću druge životinje koje se pokušavaju spasiti te u najvećoj avanturi svog života na kraju shvate nešto jako važno.

SUBOTA, HRT1, 20.05, VESTERN, Sedmorica veličanstvenih

Na starom Divljem zapadu polako se okupljaju sedmorica revolveraša kako bi siromašnom selu pomogli da se obrani od brutalnih lopova. Kralj lopova i rudarski tajkun Bartholomew Bogue zavladao je 1879. gradićem Rose Creek na američkom Divljem zapadu. Stanovnike je prisilio na robovski rad u svojim rudnicima. Nakon što ga se odreknu na crkvenom skupu, Bogue daje spaliti crkvu te ubije skupinu buntovnih mještana na čelu s Matthewom Cullenom. Matthewova udovica Emma Cullen i njezin prijatelj Teddy Q. odlaze u potragu za lovcima na ucjene da im pomognu osloboditi grad. Angažiraju Sama Chisolma, Afroamerikanca koji je savezni šerif i posebno zainteresiran za Boguee.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Borba za opstanak u Yellowstoneu: Najoštrija zima

Patrick Aryee slijedi grizlije koji ranije napuštaju svoje zimske brloge i tako riskiraju da ih zateknu loše vremenske prilike. Gladni vukovi s mukom svladavaju vapite u neuobičajeno niskom snijegu. A velike sive sove u lovu ometa ledeni snijeg. Zima u Yellowstoneu uvijek je jedna od najsurovijih na planetu. Ali 2016. donijela je rekordno ekstremne vremenske prilike i životinjski svijet bio je prisiljen prilagoditi se kako bi opstao. Kate Humble hvata se ukoštac sa znanošću koja stoji iza ovog nevjerojatnog godišnjeg doba.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Kad izvanzemaljci napadaju

Zemljani se u znanstveno-fantastičnom trileru “Rat svjetova” bore za preživljavanje protiv uljeza iz svemira. No je li razorni napad napredne, svemirske armade samo fantazija ili bi to mogao biti scenarij utemeljen na znanstvenim činjenicama? Odgovor potražite u dokumentarcu u kojemu su se znanstvenici okupili da istraže kako bi kontakt s naprednom rasom svemiraca mogao utjecati na čovječanstvo.

SUBOTA, RTL TV, 21.15, ROMANTIČNA DRAMA, Pedeset nijansi mračniji

Anastasia Steele (Dakota Johnson) ostavila je Christiana Greya (Jamie Dornan), koji se nakon nje prepušta mračnijem raspoloženju te ima noćne more uzrokovane zlostavljanjem u djetinjstvu. Za to vrijeme Ana započinje raditi u Seatlle Independent Publishingu kao asistentica Jacku Hydeu (Eric Johnson), šefu kojeg su sve prijašnje asistentice napustile u svega 18 mjeseci. Ana neočekivano sretne Christiana na izložbi prijatelja Josea Roderiqueza (Victor Rasuk) te se iznenadi kada Christian kupi sve Joseove slike na kojima je njezin portret. Christian želi da mu se Anastasia vrati i pristane na njezine zahtjeve – nema više pravila, kazni te tajnih uvjeta.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKI SF FILM, Terminator: Genisys

Kad vođa otpora protiv strojeva John Connor (Jason Clarke) pošalje narednika Kylea Reesea (Jay Courtney) u 1984. godinu da zaštiti Saru Connor (Emilia Clarke) i spasi budućnost, neočekivani razvoj događaja dovest će do oštećenja protoka vremena. Narednik Reese sada se nalazi u novoj i nepoznatoj verziji prošlosti u kojoj nailazi na neočekivane saveznike poput novog terminatora Zaštitnika (Arnold Schwarzenegger) i opasne nove neprijatelje, a dobiva i novu misiju – resetirati budućnost!

SUBOTA, RTL2, 22.40, AKCIJSKA SERIJA, MacGyver

Angus Mac MacGyver (Lucas Till) osniva tajnu organizaciju unutar američke vlade i koristi svoj izvanredni talent i golemo znanje za spašavanje života, a brzo promišljanje i hitna rješenja njegova su svakodnevica. U njegovu su timu bivši agent CIA-e Jack Dalton (George Eads), koji se za razliku od Maca ne ustručava koristiti vatreno oružje, bivša terenska agentica Patricia Thorton (Sandrine Holt) te sarkastična i nepredvidiva hakerica Riley Davis (Tristin Mays).

SUBOTA, HRT3, 22.45, DOKUMENTARNI FILM, Gruzijska priča

Ovaj nas dokumentarni film vodi kroz presudnu i silovitu godinu u životu mlade i krhke gruzijske demokracije – od predsjedničkih izbora u siječnju 2008., kad se sve činilo mogućim, do kaotičnog rata s Rusijom koji je izazvao veliko razočaranje te su se nametnula pitanja o političkoj odgovornosti i moralnosti međunarodnih poslova.

SUBOTA, HRT1, 23.05, TRILER, Čelična pravda

Kad irački ratni veteran Rodney Baze (C. Affleck) tajanstveno nestane a snage zakona djeluju sporo i nisu efikasne, njegov stariji brat Russell (C. Bale) u potrazi za pravdom uzima svari u svoje ruke. Russell radi u čeličani, a noću se još brine za bolesnog oca. Rodney zarađuje od tučnjava, ali to nije dovoljno za njegove dugove na kladionici. Stoga mu kriminalac John Petty (W. Dafoe) dogovori borbu za velik novac nakon čega Rodney nestane.

SUBOTA, DOMA TV, 23.50, AKCIJSKA SERIJA, Potjera

Novu policijska serija gledatelje od prve epizode baca usred igre mačke i miša u kojoj je ekipa saveznih šerifa u paklenskoj potjeri za najopasnijim američkim bjeguncima. Na čelu tima je savezna šerifica Annie Frost, pomalo muškobanjasta, ali bistra uma i jedinstvenog teksaškog odgoja što joj pomaže da pronađe najgore kriminalce u bijegu. Annie se u elitnome timu pridružuju Jimmy Godfrey, mješavina američkog kauboja i momka iz istočnog Teksasa koji nije nikada odrastao, Marco Martinez koji previše govori i Daisy Ogbaa, stručnjakinja za oružje i taktičko naoružanje i žena koja progovori tek tu i tamo.

SUBOTA, NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI TRILER, Ledeni ubojica

Arthur Bishop (Jason Statham) je stroj – elitni ubojica strogog reda, s jedinstvenim talentom za čisto uklanjanje meta. Taj posao zahtjeva profesionalno savršenstvo i potpunu nevezanost, a Bishop je u tome najbolji. Međutim, kada ubiju njegovog mentora i bliskog prijatelja Harryja (Donald Sutherland), Bishop je itekako vezan. Sam si nameće sljedeći zadatak- odgovorne za to ubojstvo želi vidjeti mrtve. Misija se zakomplicira kad Harryjev sin Steve (Ben Foster) dolazi s istim osvetničkim ciljem i naumom da izuči Bishopov zanat.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Željna slobode

Anna Foster (Mandy Moore) je 18-godišnjakinja koja želi američki san: život, slobodu i potragu za srećom. U najmanju ruku, želi živjeti slobodno poput bilo kojeg drugog tinejdžera. S obzirom na to da je kći jedinica predsjednika SAD-a, svaki detalj Annina života neprestano nadziru mediji, njezini zaštitnički nastrojeni roditelji i bataljun tajnih agenata. Na diplomatskom posjetu Europi s roditeljima, Anna dobiva očevo dopuštenje da ide van sama, bez pratnje tajne službe.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Šetači s psima

Odvjetnici i konkurenti žestoko se sukobljavaju u sudnici, no njihovi se psi ludo zaljubljuju zbog čega se njihovi vlasnici moraju neprestano susretati dok nevoljko ne shvate da Kupidove strelice nisu pogodile samo njihove četveronožne ljubimce.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Nasilje u Jerichu

Udovica Molly (J. Simmons) je poduzetnica i sa svojim partnerima se suprotstavlja lokalnom moćniku, Alexu Floodu (D. Martin), koji svim sredstvima pokušava zavladati gradom i oteti joj posao… Ovo je jedini film u karijeri Deana Martina gdje nastupa u ulozi zločinca.

NEDJELJA, HRT1, 17.20, KRIMI FILM, Mala ubojstva Agathe Christie – Ubojstvo šampanjcem

Glumica Elvire Morenkova ima sve o čemu čovjek može sanjati: lijepa je, bogata i slavna. Ipak, za vrijeme snimanja filma počini samoubojstvo. Detektiv Laurence krene se pobliže baviti tim slučajem. Elvire je bila nevjerojatno bogata. Uzdržavala je ljubavnike, a žene su je prezirale. Sve su to motivi za ubojstvo. No život ide dalje. Snimanje se nastavlja, a neustrašiva Alice Avril pojavljuje se na audiciji na kojoj traže zamjenu pokojnoj zvijezdi i dobiva ulogu.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNA DRAMA, Troja

Kroz povijest ljudi su ratovali. Neki zbog moći, neki zbog slave, neki zbog časti, a neki zbog ljubavi. U staroj Grčkoj strast između najpoznatijih ljubavnika u književnosti, trojanskog princa Parisa (Orlando Bloom) i spartanske kraljice Helene (Diane Kruger), počinje rat koji će uništiti jednu civilizaciju. Kada Paris odvede Helenu od njezina muža kralja Menelaja (Brendan Gleeson), on to prihvaća kao neoprostivu uvredu. Obiteljski ponos nalaže da je uvreda za Menelaja uvreda i za njegova brata Agamemnona (Brian Cox), moćnoga kralja Mikene koji ubrzo ujedini mnoga grčka plemena kako bi vratili Helenu iz Troje i obranili Menelajevu čast. No Agamemnon pod krinkom časti zapravo skriva pohlepu.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Drugo stanje Bridget Jones

Na 43. rođendan Bridget Jones u zoru zove majka samo kako bi je podsjetila da joj biološki sat otkucava i da joj je krajnje vrijeme da ima djecu. Kasnije tog dana Bridget odlazi na sprovod Daniela Cleavera (Hugh Grant), za kojeg se pretpostavlja da je stradao u zrakoplovnoj nesreći. Na sprovodu ugleda svog bivšeg dečka Marka Darcyja (Colin Firth) s njegovom novog suprugom Camillom. Bridget sada radi kao TV producentica te je dobra prijateljica s voditeljicom vijesti Mirandom (Sarah Solemani), koja joj predloži da proslave njezin rođendan. Bridget je ipak odbije jer je ima druge planove, no kada se oni izjalove, naposljetku ostane doma sama.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Alojzije Viktor Stepinac

Film prati Stepinčev život od rođenja 1898. u Brezariću do smrti 1960. u Krašiću i pokušava odgovoriti što nam Stepinac ostavlja kao svoju oporuku. Detaljan je to prikaz boravka u Lepoglavi i krašićkom sužanjstvu, a govori i o milicijskoj represiji i trovanju. S posebnom je pozornošću obrađeno razdoblje od 1941. do 1946. godine te pokušava demistificirati ulogu nadbiskupa Stepinca kada govorimo o vjerskim prijelazima, spašavanju kozaračke djece, o Jasenovcu, o odnosu s Pavelićem i Titom.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

Katarina radi na tome da Grigorij napusti dvorac. Izjavljuje ljubav poručniku Potemkinu potičući ga da se vrati s bojišta. Tri princeze iz Danske kreću u Sankt Peterburg. Pavel se upoznaje s njima, ali zadnja riječ je Katarinina.

NEDJELJA, RTL2, 20.15, AKCIJSKI TRILER, Čovjek bez lica

Sean Archer (John Travolta) je FBI agent opsjednut hvatanjem Castora Troya (Nicolas Cage), kriminalnog genija koji mu je prije nekoliko godina ubio sina. Toliko je posvećen potrazi da mu je i brak u ozbiljnoj krizi. Nada da se mukama i neizvjesnosti bliži kraj kad Troy bude ranjen i uhvaćen za vrijeme jednog obračuna. No genijalac je postavio biološku bombu koja može uništi cijeli Los Angeles i ne želi otkriti gdje.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KRIMI KOMEDIJA, Ponoćna utrka

Jack Walsh (R. De Niro) je moderni lovac na ucjene. Njegov poslodavac Eddie Moscone (J. Pantoliano) povjeri mu hvatanje mafijaškog knjigovođe Jonathana Mardukasa (C. Grodin) koji je ukrao novac mafijašu Jimmyju Serranou (D. Farina). Walsh ima pet dana da ga dovede iz New Yorka u Los Angeles. Prije nego krene, Walsha grubo presretne agent FBI-a Alonzo Mosley (Y. Kotto) i obavijesti ga da FBI već nekoliko godina prati Serronoa, a Mardukas im je potreban kao svjedok. Walsh vrlo brzo pronađe Mardukasa, no ispostavi se da je to simpatičan čovjek koji pati od raznih fobija, među ostalima boji se letjeti avionom. Stoga krenu vlakom.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI TRILER, Otimači

Losanđeleski detektiv Jack Welles (Matt Dillon) nastoji uhvatiti skupinu zloglasnih kradljivaca prije nego što izvedu pljačku vrijednu 20 milijuna dolara. Njihove pljačke isplanirane su do savršenstva i za sobom nikad ne ostavljaju tragove, no kad ih obuzme pohlepa za novcem i pristanu na još jednu, posljednju pljačku, iskusni detektiv se zaklinje da će ih zauvijek strpati u zatvor.

NEDJELJA, RTL TV, 22.15, ROMANTIČNA DRAMA, Prljavi ples

Ljeto 1963. Sedamnaestogodišnja Frances (Jennifer Grey) sa svojom imućnom obitelji odmara u ljetovalištu Catskill u planinama. Njezin otac Jake (Jerry Orbach), osobni je doktor i prijatelj Maxa Kellermana (Jack Weston), vlasnika ljetovališta. Vrlo brzo Frances se zaljubi u plesnog instruktora (Patrick Swayze) Johnnyja Castelea te dozna da se u ljetovalištu u tajnosti, u kasnim satima, pleše tzv. prljavi ples.