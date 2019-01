TV PREPORUKA ZA VIKEND: Čekaju vas Snježna kraljica te filmovi Mortdecai, Indijski začin na francuski način, Šetnja među grobovima, Hancock i Vjenčanje godine

SUBOTA, NOVA TV, 10.50, ROMANTIČNA DRAMA, Tajni rječnik

John Truscott (Hugh Dancy) prihvati posao u britanskoj koloniji Sarawak u Maleziji i na usluzi mu je sluškinja domorotkinja, Selima (Jessica Alba). Osim što ga uči svom jeziku, prelijepa Selima dijelu s Johnom i krevet. Taj običaj budno prati Johnov nadređeni Henry Bullard (Bob Hoskins) i njegova žena Aggie (Brenda Blethyn), koji se brinu da ne dođe do romantičnog povezivanja. Kad se John i Selima strastveno zaljube, kolonijalne vlasti i domoroci okreću se protiv njih i pokreću niz događaja koji stavljaju odlučnost para na kušnju.

SUBOTA, HRT2, 12.50, PRIJENOS, Sljeme – Snježna kraljica: Slalom (ž)

Prvi vikend u Novog godini svim zaljubljenicima u snježne sportove, posebno u skijanje, donosi dva dana uzbuđenja na Sljemenu, popularnu Snježnu kraljicu. Na slalomskim utrkama moći ćemo vidjeti sedam hrvatskih predstavnika. U subotu će 22-godišnja Andrea Komšić na stazu u odsustvu ozlijeđenih Leone Popović i Ide Štimac. Dan kasnije niz sljemensku stazu spustit će se čak šest naših skijaša u muškoj konkurenciji. Istok Rodeš, Matej Vidović, Elias Kolega, Filip Zubčić, Samuel Kolega i Leon Nikić zapalit će publiku i, nadamo se, pružiti dobro skijanje.

SUBOTA, HRT3, 15.45, VESTERN, Catlow

Jed Catlow (Y. Brynner) i Ben Cowan (R. Crena) borili su u Građanskom ratu i tamo postali prijatelji, sada Cowan štiti zakon, a Catlow se našao s njegove druge strane. Bez obzira što su mu za petama šerif Cowan i okrutni lovac na ucijenjene glave, Miller (L. Nimoy), Catlow uspije pobjeći uz pomoć svoje bande, ukrasti zlato i krenuti s plijenom preko opasnog apaškog teritorija.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Nemoguća misija

Jim Phelps (Jon Voight) priprema još jednu operaciju svog tima. Cilj je spriječiti vladinog agenta da teroristima, švercerima oružja i sličnim zlikovcima proda listu svojih kolega. Cijela bi operacija, na čijem je čelu Ethan Hunt (Tom Cruise), trebala biti rutinska. Ali stvari krenu naopako i cijeli je tim masakriran. Hunt je, zajedno s Phelpsovom suprugom (Emmanuelle Beart), jedini preživjeli, a upravo zbog toga ga njegov nadređeni (Henry Czerny) smatra izdajnikom. U nastojanju da spere ljagu sa svog imena i otkrije tko je krtica, Hunt će se za pomoć obratiti specijalistima za provale.

SUBOTA, HRT2, 20.05, AKCIJSKA KOMEDIJA, Mortdecai

Boreći se s ljutim Rusima, britanskom obavještajnom službom MI5 i nevjerojatno dugonogom suprugom, međunarodni terorist, trgovac umjetninama i honorarni kradljivac Charlie Mortdecai (J. Depp) putuje svijetom naoružan samo dobrim izgledom i jedinstvenim šarmom u potrazi za ukradenom slikom, koja je navodno trag do izgubljenog bankovnog računa na kojem se nalazi golemo nacističko blago.

SUBOTA, HRT3, 20.05, DRAMA, Bravo!

Policajca Costandina (T. Corban) unajmio je plemić da pronađe Ciganina Carfina (T. Cuzin), roba koji je pobjegao s imanja nakon što je bio u ljubavnoj vezi s njegovom ženom, Sultanom.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, A strana

U emisiji uživamo u pjesmama u kojima su neraskidivo povezani stihovi i glazba, uživamo u šansoni koja je postala naše bogatstvo. Gabi Novak, Ibrica Jusić, Hrvoje Hegedušić, Tedi Spalato, Aljoša Šerić prisjetili su se nezaboravne suradnje autora i interpreta te nas svojim dojmljivim izvedbama podsjetili zašto su neke pjesme ostavile traga u našim životima.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, KRIMI DRAMA, Šetnja među grobovima

Policajac Matt Scudder (Liam Neeson) pristane pomagati dileru heroina koji je u lovu na čovjeka koji je oteo i brutalno ubio njegovu ženu. Granice između pravde i zločina postaju nevidljive, a Scudder je nepogrešiv u detektiranju zločinaca koji će sasvim sigurno ubiti opet. Vrijeme mu otkucava, a opasnost je sve veća.

SUBOTA, HRT3, 21.45, AKCIJSKI KRIMI FILM, Point Blank

Walker (L. Marvin), njegova žena Lynne (S. Acker) i partner Mal Reese (J. Vernon) opljačkali su velik novac. Pri diobi plijena u praznoj ćeliji nekadašnjeg zatvora Alcatraza Reese zapuca na Walkera i pobjegne s Lynne i dolarima. Walker teško ranjen ipak preživi i nakon dvije godine želi se osvetiti Reesu i uzeti svoj dio. Reese je u međuvremenu postao jedan od glavnih ljudi u moćnoj gangsterskoj organizaciji.

SUBOTA, HRT2, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Turska sa Simonom Reeveom

Simon Reeve kreće na prvu etapu svojeg dvodijelnog putovanja po Turskoj, dramatičnoj i prekrasnoj zemlji koja se zatekla u epicentru svjetskih zbivanja. U prvoj epizodi posjetit će Istanbul te turske plaže i kristalno čisto Egejsko more, prije negoli dospije do granice s razorenom Sirijom. U regiji iz koje su navodno potekli prvi vinogradi Simon će upoznati producenta koji sada pokušava prodavati vino u muslimanskoj zemlji sa sve konzervativnijom vladom.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Redovnice nastupaju

Deloris Van Carter (Whoopi Goldberg) vidjela je kako njezin momak mafijaš ubija zaposlenika pa ju je policija pod programom za zaštitu svjedoka sakrila u samostan.Deloris se sprijatelji sa sestrama Mary Robert (Wendy Makkena), Mary Lazuras (Mary Wickes) i Mary Patrick (Kathy Najimy). No kada nadstojnica otkrije da je Deloris išla u bar s Mary Robert i Mary Patrick, naredi joj da se pridruži crkvenom zboru.

SUBOTA, HRT1, 22.45, KOMEDIJA, Indijski začin na francuski način

Kada se u Francusku doseli obitelj iz Indije te otvori zalogajnicu nasuprot slavnog francuskog restorana koji vodi briljantna madame Mallorey (H. Mirren), doći će do prisilnog miješanja potpuno različitih kultura, ali i recepata i začina.

SUBOTA, NOVA TV, 23.20, AKCIJSKI SF FILM, G.I. Joe: Kobrin uzlet

U Kazahstanu, kod transporta ubojitih raketnih glava napravljenih pomoću nanotehnologije, koju je osmislila vojna kompanija M.A.R.S. na čelu s Jamesom McCullenom (Christopher Eccleston), američki vojnici Duke (Channing Tatum) i Ripcord (Marlon Wayans) su napadnuti. Spašava ih specijalna postrojba koja se naziva G.I Joe. Vođa im je general Hawk (Dennis Quaid) i već neko vrijeme su na tragu zločinaca koji se nazivaju Kobre i koji stoje iza ovog napada. Spašeni vojnici žele se pridružiti elitnoj postrojbi, a James McCullen šuruje s Kobrama, u nadi da će se domoći svojih posebnih ratnih glava.

SUBOTA, RTL TV, 23.50, ANIMIRANI SF FILM, Nadareni

Desetogodišnji Jimbo Farrar (Jeffrey Evan Thomas) nadareni je i neshvaćeni dječak. Roditelji ga često tuku, a Jimbo hrabro trpi roditeljsko zlostavljanje, sve dok jednoga dana otac ne pretjera, a majka povicima podržava njegovo batinanje. U naletu srdžbe dječak izgubi kontrolu nad svojim nadnaravnim moćima te, kada dođe k sebi, ugleda pretučeno tijelo majke na podu, a oca obješenog. Poslan u psihijatarsku bolnicu, dječak se nađe pod okriljem milijardera Killiana (Dominic Gould). Dvadeset godina kasnije, Jimbo je briljantni istraživač u Killianovoj zakladi za nadarenu djecu. U braku s Ann (Isabelle Van Waes), Jimbo će uskoro postati i ocem, no svoj je život posvetio pronalaženju djece s nadnaravnim sposobnostima.

SUBOTA, HRT1, 00.45, KRIMI FILM, U električnoj izmaglici

Detektiv Dave Robicheaux (T. Lee Jones) pokušava dovesti u vezu smrt lokalne prostitutke s mafijašom iz New Orleansa Balbonijem (J. Goodman). On je koproducent filma o građanskom ratu koji se upravo snima. Istodobno zvijezda filma Elrod Sykes (P. Sarsgaard) prijavi da je otkrio leš u blizini filmskog seta. Robicheaux se prihvati novog slučaja jer se čini da su u pitanju serijska ubojstva mladih prostitutki.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA DRAMA, Draga Viola

Ova priča se vrti oko kolumne “Draga Viola” koja izlazi u lokalnom gradskom listu, a potpisuje ga njihova računovotkinja talentirana za komunikaciju s ljudima.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Union Pacific

Unatoč različitim mišljenjima u Kongresu, predsjednik SAD-a Abraham Lincoln potpisuje zakon kojim se omogućuje izgradnja željezničke pruge Union Pacific kojom će se povezati istok i zapad zemlje. Nekoliko godina nakon Građanskog rata pruga se intenzivno gradi, ali investitor Asa M. Barrows (H. Kolker) otprije ima vlastite planove: odluči omesti gradnju pruge kako bi primat u povezivanju zemlje pripao drugoj željezničkoj pruzi Central Pacific.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje: Ubojstva iz romana

Kad je Jennifer Shannon (L. Loughlin) osobno dostavila kupljeni predmet starom gospodinu Hanleyju, nije mogla ni naslutiti da će ga naći mrtvoga. A s obzirom na okolnosti, ni detektiv Lynwood (K. O’Grady), ni njezin suprug Jason (S. Bacic), nisu je mogli optužiti da zabada nos gdje ne treba, jer ju je puki slučaj doveo do leša.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKA DRAMA, Bjegunac

Doktor Richard Kimble (Harrison Ford) imao je savršeni život: predivnu ženu Helen (Sela Ward), liječničku karijeru i skupocjenu kuću. Sve do one noći kad mu je ubijena žena. Nakon što mu umre na rukama, Kimble biva osuđen za njeno ubojstvo. Na putu prema kaznionici Kimble pobjegne, odlučan da nađe ubojicu svoje žene. Uhvaćen u noćnoj mori iz koje se ne može probuditi, dr. Richard Kimble postaje bjegunac kojeg lovi savezni šerif Sam Gerard (Tommy Lee Jones).

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 5

Baxterovi se sele iz Kalifornije u Maine. U novom domu desetogodišnji Finn Baxter (Christian Martyn) uživa igrati videoigrice, dok njegova starija sestra Alexis (Jodelle Ferland) ne ispušta telefon iz ruku. Njihov otac Curtis (Doug Murray) i majka Catherine (Ellie Harvie) žele da im se sin druži s vršnjacima pa se Finn sprijatelji sa susjedom Masonom (Peter Dacunha), koji Finna uvjerava da duh gangstera Gravana opsjeda novi dom Baxterovih.

NEDJELJA, HRT3, 20.05, SPEKTAKL, Najveća predstava na svijetu

Ne bi li osigurao unosnu sezonu za svoj cirkus, direktor Brad Braden (C. Heston) angažira trapezista Velikog Sebastiana (C. Wilde) kao glavnu zvijezdu. To jako pogodi Bradovu djevojku Holly (B. Hutton), izvrsnu trapezisticu koja pod svaku cijenu želi biti glavna u točki. Osiguravši im zajednički nastup, Holly i Sebastian stalno će se tijekom izvođenja natjecati.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

Katarina posjećuje Antona Ulricha, kojega je godinama držala zatočenog zajedno s njegovom djecom. Pavel je ljut na caricu, ali pozornost mu zaokuplja Sofja. Na povratku u Sankt Peterburg društvo se zaustavi na Saltikovljevoj zemlji da vide ratarsku proizvodnju. Nisu imali pojma da tamo zlostavljaju kmetove. Pojavila se odluka koja se tiče Nikite Ivanoviča.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i kamen mudraca

Jedanaestogodišnji Harry (D. Radcliffe) živi kod svojih ne baš ljubaznih rođaka, jer su mu roditelji stradali u prometnoj nesreći. Slučajno otkrije da ima čarobnjačke sposobnosti, a k tome dobije poziv da dođe u Hogwarts školovati se za čarobnjaka. Njegovi novi prijatelji u Hogwartsu su Hermiona (E. Watson) i Ron (R. Grint). Kao u svakoj drugoj školi i tamo postoje sukobi i suparništva, ali i mnogo opasnije situacije, kao što je susret sa zlim čarobnjakom.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.20, AKCIJSKA DRAMA, Hancock

Dobroćudan, no provokativan, sarkastičan i neshvaćen, Hancock (Will Smith) nije običan super heroj. Njegovi pothvati, iako spašavaju živote, iza sebe uvijek ostave zapanjujuću štetu. Pada u nemilost javnosti i čini se da Hancock nije u najboljoj situaciji – sve dok ne spasi život jednoga konzultanta za odnose s javnošću (Jason Bateman).

NEDJELJA, RTL TV, 21.30, KOMEDIJA, Vjenčanje godine

Razvedeni Don (Robert De Niro) i Ellie Griffin (Diane Keaton) bili su zajedno dvadeset godina. U dva desetljeća braka par je odgojio troje djece – Lylu (Katherine Heigl), Jareda (Topher Grace) te usvojenog Alejandra (Ben Barnes). Danas, došao je veliki dan za Alejandra koji se sprema uploviti u bračnu luku. Ellie stiže u grad te u obiteljskoj kući zatekne Dona u ljubavnom zanosu s njezinom bivšom najboljom prijateljicom Bebe (Susan Sarandon). U međuvremenu, Alejandro i njegova zaručnica Missy (Amanda Seyfried) nalaze se sa svećenikom Moinighanom (Robin Williams), koji je zadužen za ceremoniju vjenčanja. Ajejandrova biološka majka Madonna (Patricia Rae) također stiže na vjenčanje, što poprilično uznemiri Alejandra jer su Don i Ellie razvedeni pa on nema ‘tradicionalnu’ obitelj.

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Sedamdesete: Stanje nacije nije dobro

Druga polovica sedamdesetih počela je s mnogo nade i obećanja. Završila je duga nacionalna noćna mora zvana Watergate, a nakon kratkog prijelaza pod predsjednikom Fordom zemlja je u Bijelu kuću poslala relativno nepoznatog bivšeg guvernera Georgije, Jimmyja Cartera. No gotovo se odmah sve počelo raspadati. Stagflacija je gušila gospodarstvo, a energetska kriza izazivala je duge redove i kratke fitilje na benzinskim crpkama.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, KOMEDIJA, Čarobni Mike XXL

Prošle su tri godine otkako je Mike napustio život stripera na vrhuncu slave. Ostatak ekipe spreman je učiniti isto, no žele to učiniti na svoj način: nezaboravnim nastupom u Myrtle Beachu u društvu legendarnog Čarobnog Mikea. Za zadnji nastup koji mora biti pamtljiv dečki će savladati nove pokrete te se riješiti svoje prošlosti na iznenađujuće načine.