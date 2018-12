TV PREPORUKA ZA VIKEND: Čekaju vas filmovi Sabotaža, Jack Reacher, Spašavaj se tko može, Sam u kući 2, Istrebljivač i Veliko čudo

SUBOTA, RTL TV, 15.30, Veliki povratak

Walter Pearce (Ray Liotta) imao je sve – lijepu suprugu Debru (Glenne Headly), kćeri Cloe (Rachel Blanchard) i Christine (Brooke Nevin) i odličan posao. Obitelj je imala lijep život sve dok Pearce supruzi nije priznao aferu, preko čega ona nije mogla prijeći, već ga je izbacila iz stana. Kada Walter završi u pritvoru, u kojem se nalazi i ozlijeđena srednjoškolska ragbijaška zvijezda Skylar (Shaun Sipos), na prijedlog Walterove kćeri Christine, on se useljava kod Skylara. I dok Walter traži novu šansu u ljubavi, Skylar želi pronaći način kako se vratiti ragbiju. Uz međusobnu potporu, dečki se trude prebroditi teška vremena te postati bolji ljudi.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, TRILER, Sjeme zla

Godine 1972. osmogodišnjem su Franku Maguireu protestanski ekstremisti ubili oca, navodnog katoličkog simpatizera. Dvadeset godina kasnije Frank (Brad Pitt) je karizmatski vođa skupine IRA-inih terorista, i nakon što mu drugovi nastradaju u jednom okršaju s vojskom i policijom, odlazi u Ameriku ne bi li nabavio ‘stingere’. Zahvaljujući IRA- nim simpatizerima, kojih ima i među sucima, Frank, pod pseudonimom Rory, pronalazi utočište u domu Toma O’Meare (Harrison Ford), policijskog narednika koji misli kako je njegov gost običan momak iz stare domovine koji nastoji pronaći sreću preko bare.

SUBOTA, RTL2, 19.55, AKCIJSKI FILM, Brzi i žestoki 3: Tokio Drift

Frustrirani mladić iz razdvojene obitelji, Sean Boswell (Lucas Black) želi se potvrditi u svijetu zabranjenih uličnih utrka. Kada ga policija uhiti zbog prekoračenja brzine, nudi mu izbor – može ravno u zatvor ili se preseliti kod svog oca, vojnog službenika, koji je trenutno situiran u Japanu. Iako u početku ima problema priviknuti se na novu kulturu i okružje, Sean se uskoro sprijatelji s ljubiteljem brzine Twinkiejem (Lil Bow Wow), koji ga uvodi u svijet lokalnih utrka.

SUBOTA, HRT2, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Zlatni kompas

Snimljena prema prvom dijelu nagrađivane trilogije Philipa Pullmana “Njegove tamne tvari”, smještena u paralelni svemir gdje se znanost isprepleće s magijom. Dvanaestogodišnja Lyra Belacqua (D. Blue Richards) hita u pomoć svom najboljem prijatelju, no naposljetku se nađe u veličanstvenoj misiji da spasi ne samo svoj svijet nego i naš i sve ostale svjetove… Oskarovci Nicole Kidman i Daniel Craig tumače glavne uloge u ovoj celuloidnoj maštariji. Ova fascinantna saga pripovijeda o vječnoj borbi dobra protiv zla te o sposobnosti jedne djevojčice da premosti procjep koji je raskolio svemir.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, A strana

U svijet Ksenije Erker, Vanne, Gorana Karana i Borisa Novkovića, četvero iskusnih glazbenika koji će nam se povjeriti zašto su još uvijek vjerni svojim prvim glazbenim ljubavima. Zašto nam se neke pjesme zavuku pod kožu i zašto ih pamtimo zauvijek, odgovorit će nam naši gosti jer je njihov cijeli život obilježila pjesma.

SUBOTA, HRT3, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Pero Shakespeareovo

Will je završio “Romea i Juliju” i kreće natjecanje oko toga tko će glumiti Juliju. Kata misli da bi uloga trebala pripasti njoj kad zakon ne bi branio ženama da glume.

SUBOTA, HRT2, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

Obitelj se suočava s nevjerojatnim događajima na trkalištu u Brooklandsu, a Molesley i Daisy naći će se na kušnji. Henry Talbot poziva Crawleyje da ga gledaju u automobilskoj utrci u Brooklandsu, ali slijed događaja teško će pogoditi Mary. Violet kuje plan koji će iznenaditi obitelj, a razveseliti Denker, a dokučit će i razlog neobičnog prijateljstva između Amelie Cruikshank i Isobel. Gospodin Molesley i Daisy moraju se pošteno potruditi na ispitu, dok će gospođa Patmore i gospođa Hughes očitati bukvicu gospodinu Carsonu. Andyjeva tajna izlazi na vidjelo, a Thomas se osjeća sve usamljenije.

SUBOTA, RTL TV, 22.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, Spašavaj se tko može

Hongkonški detektiv Bennie Chan (Jackie Chan) na tragu je zloglasnom mafijašu Matadoru, za kojeg vjeruje da je poslovni čovjek Victor Wong (Winston Chao). Chan ga pokušava privesti pravdi još od ubojstva svog partnera Yunga (Eric Tsang), koje se dogodilo prije desetak godina. Kada Yungova kći Samantha (Fan Bingbing) upadne u nevolje, a Wongova kriminalistička organizacija se okomi na nju, Chan mora pronaći američkog prevaranta Connora Wattsa (Johnny Knoxville), koji živi od kockanja po kineskim kockarnicama nakon što mu je zabranjen ulazak u Ameriku.

SUBOTA, NOVA TV, 22.30, AKCIJSKI TRILER, Jack Reacher

Jack Reacher, bivši vojnik, pokušava saznati istinu o velikoj vladinoj zavjeri kako bi sprao ljagu sa svog imena. Tijekom bijega od zakona, Jack saznaje istinu iz prošlosti koja bi mogla promijeniti njegov život zauvijek.

SUBOTA, HRT1, 22.45, AKCIJSKI KRIMI FILM, Sabotaža

Na čelu DEA, čiji su pripadnici otuđili 10 milijuna dolara, jest iskusni agent John “Breacher” Wharton (A. Schwarzenegger). Istraga o nestalom novcu trajala je nekoliko mjeseci i zbog nedostatka dokaza prestala. Tim opet zajedno trenira i slavi povratak na posao u striptiz-baru. A onda je jedan od njih ubijen. Istragu je preuzela detektivka Caroline Brentwood (O. Williams) u čemu joj se pridružio Breacher.

SUBOTA, HRT2, 22.45, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Nakon vikinških vojnih uspjeha u Northumbriji i Wessexu te osvete za smrt svoga oca kralja Ragnara Lothbroka, obogaljeni Ivar Beskosni pokušava se postaviti na čelo Velike poganske vojske usprkos negodovanju svoje braće Ubbea i Hvitserka. Bjorn Željezni, najstariji Ragnarov sin, slijedi svoju sudbinu i odlazi na Sredozemlje. Sa sobom vodi i Halfdana, brata kralja Haralda Ljepokosog. Floki je emocionalno dotučen nakon smrti svoje žene Helge pa se sam samcat u čamcu otisne na more i prepusti volji bogova.

SUBOTA, HRT1, 00.35, TRILER, Identitet

Olakšanje desetoro putnika što su uspjeli naći zaklon od oluje u napuštenom motelu u Nevadi ubrzo smijeni strah nakon što jedan za drugim počnu ginuti. Uskoro shvate da preživjeti mogu samo ako otkriju tajnu koja ih je sve ondje i okupila.

NEDJELJA, NOVA TV, 15.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Neženja

Jimmie Shannon (Chris O’Donnell) je čovjek koji prije svega cijeni svoju slobodu. Nakon tri godine veze odluči zaprositi svoju djevojku Anne (Renée Zellweger), no s obzirom da je osjetila njegovu nesigurnost Anna ga odbije. Nakon smrti Jimmievog djeda on postaje milijunaš no pod jednim uvjetom, mora se oženiti prije svog 30. rođendana. Problem je što će Jimmie navršiti tridesetu za otprilike 24 sata i sada hitno mora pronaći mladenku ili će izgubiti svojih 100 milijuna dolara.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nisam spremna za blagdane

Holly (A. Witt) laže i kad treba i kad ne treba. Kad se sudari s momkom koji čeka taksi kao i ona, izmisli da juri u rodilište jer joj je sestra upravo rodila, djevojčicu Annu, a muž joj nije živ. Od toga je istina samo da ima sestru i da joj se nećakinja zove Anna (M. Bagley), ali Anna ima već devet godina. Na poslu, uz pomoć prijateljice koja ju naziva u dogovorenom trenutku, odglumi da ju je privatno nazvao najpoželjniji klijent oko kojega bi se morala nadmetati s kolegom koji je uspješan kao i ona. Ovako, šef procjenjuje da ona ima prednost. Ne stigne nećakinji i sestri na kićenje bora, pa izmisli da se nije mogla izvući s posla. No, želja koju će Anna uputiti Djedu Božićnjaku (D. Lauria) pomoći će Holly da pronađe onu nekadašnju sebe.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Krvavi poker

Tijekom partije pokera u gradiću Rinconu igrači otkriju varalicu i odluče mu sami presuditi. Tamnoputi George (Y. Kotto) obavijesti kartaša koji je ranije napustio igru, Vana Morgana (D. Martin), da ostali spremaju linč. Morgan ih pokuša zaustaviti no oni ga onesposobe i objese nesretnog varalicu. Nakon toga Morgan napušta grad, oprostivši se s djevojkom Norom (K. Justice) i njezinim bratom Nickom (R. McDowall), jednim od odgovornih za linč. Dok Morgan kocka u drugim gradovima, u Rincom stiže karizmatični propovjednik Jonathan Rudd (R. Mitchum), pokušavajući uvjeriti grešne kauboje da nedjeljom dolaze na misu. Istodobno, netko počne ubijati kartaše odgovorne za linč, zbog čega se Nick vraća u grad.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku

Kevin (Macaulay Culkin) je siguran da se riješio napornog para zločinaca, ali Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern) doputovali su u New York s genijalnim planom pljačke velikog dućana igračaka. Ne znajući da su njegovi stari protivnici u gradu, Kevin uživa “peglajući” očevu karticu dok se roditelji bezbrižno odmaraju na Floridi. Susret ljutih rivala neminovan je.

NEDJELJA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Umri muški 2

Godinu dana nakon herojstva koje je pokazao u Los Angelesu, kada je riješio talačku krizu na tridesetom katu Nakatomi korporacije i spasio suprugu, John McClane (Bruce Willis) ponovno mora spriječiti jedan teroristički naum. Ovoga puta McClane se nalazi u washingtonskoj zrakoplovnoj luci i čeka suprugu (Bonnie Bedelia). Iste večeri, južnoamerički narkoboss Ramon Esperenza (Franco Nero) stiže u luku, koju bivši američki pukovnik, sada plaćenik (William Sadler), okupira kako bi oslobodio Esperenzu. Prijeti da će srušiti svaki zrakoplov koji se planira spustiti na pistu ukoliko američke vlasti ne učine ono što traži.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Potpunu pomutnju u kvartu izazove Davorka, domina i bivša vlasnica bivšeg seks-šopa. Nakon žestoke svađe s Božicom koja odbija i samu pomisao da bi Davorka mogla održati sajam erotike ili u bivšem seks-šopu ili kod Mateka u birtiji, neočekivanu podršku domini daje Sanja. No, ni Joža ne ostaje imun na čari atraktivne pridošlice.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

Nakon što smo dobili prvih šest finalista Superatalenta, ove nedjelje u pretposljednjoj polufinalnoj emisiji nastavlja se potraga za još dvije točke koje će se u finalu boriti za titulu šestog pobjednika Supertalenta.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Katarina Velika – Uzlet

Stiže Ivan Ivanovič i zauzima položaj na Katarininu dvoru. Carica mu dodjeljuje težak zadatak: naslikati portret njezina mlađeg sina Alekseja. Pavel Petrovič i Andrej Semjonovič posjećuju ljetni dvorac, gdje Pavel doznaje više o ocu. Poručnik Potemkin zadržava svoj novi položaj dok ga Katarina i dalje drži na oku.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Srce Vukovara

Posljednja epizoda dokumentarne serije o zbivanjima u Vukovarskoj bolnici za vrijeme Domovinskog rata. Nakon što je pad grada postao neizbježan, počinju pregovori o evakuaciji. Pratimo događaje posljednja četiri dana Vukovarske bolnice. Od nade koja se javila kada je primljena vijest da je sporazum postignut i da će se evakuacija provesti, do straha i očaja kada se ispostavilo da sporazum nije poštovan.

NEDJELJA, HRT3, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83.

Moritz se vraća u Istočnu Njemačku kako bi šefove u HVA spriječio da provedu svoj naum. U stožeru HVA strah od preventivnog nuklearnog napada prema Zapadu postaje vrlo opipljiva mogućnost, dok ratna strategija Able Archer kulminira na Zapadu.

NEDJELJA, HRT2, 21.05, AKCIJSKI SF FILM, Istrebljivač

Tvrtka Tyrell koja proizvodi replikante suočena je s problemom. Roboti koji se ni u čemu ne razlikuju od ljudi, “samo” nemaju emocija, pobunili su se i njih nekoliko se vraća na Zemlju. Tamo ih čekaju posebni policajci, “istrebljivači” osposobljeni za njihovu likvidaciju. Tvrtka je iz mirovine pozvala u pomoć najboljeg od njih, Deckarda (H. Ford). Vođa pobunjenih replikanata je opasni Batty (R. Hauer) koji želi pronaći svog konstruktora, a i ne sviđa mu se da mu je životni vijek, kao replikantu, ograničen. Replikanti bi željeli postati ljudi… Premda postoje tehnički testovi za otkrivanje replikanata, Deckard neće uvijek lako dokučiti ima li posla s replikantom ili ljudskom osobom. Najveća mu je zagonetka ljepotica Rachel (S. Young).

NEDJELJA, DOMA TV, 22.10, AKCIJSKO-PUSTOLOVNI FILM, Tigar i zmaj

Početkom 1800. u Kini, zadnji su dani dinastije Ching i majstor borilačkih vještina Li Mu Bai vraća se kući u nadi da će se napokon smiriti. Smaragdna lisica ubila je njegovog učitelja i on se vraća kući kako bi mu odao počast, a i nada se da će naći toliko željeni unutranji mir. Zato svoj 400 godina star i magični mač ‘Zelenu sudbinu’ želi prepustiti Sir Teu, starom prijatelju i mentoru. Zadatak da Teu odnese mač povjeri Yu Shu Lien, djevojci, koja je također vična borilačkim vještinama i u koju je potajno zaljubljen. Našavši se u Teovoj palači, mač postaje predmetom želje zlim silama i netko ga ukrade. Osumnjičena je Smaragdna lisica. Ne vidjevši drugog načina da povrati vrijedni mač, Li Mu Bai se sam uključi u potragu za izgubljenim blagom.

NEDJELJA, RTL TV, 22.35, DRAMA, Veliko čudo

U malom gradu na Aljasci reporter Adam Carlson (John Krasinski) i njegova djevojka Rachel (Drew Barrymore), volonterka Greenpeacea, pokreću akciju kako bi spasili obitelj sivih kitova, koje Adam nazove Freda i Will, a njihovo mladunče Bamm-Bamm. U spašavanje kitova zatočenih pod ledom Arktičkog kruga uključuju se strane koje obično ne bi surađivale zajedno – lovci na kitove, Greenpeace, jedan direktor nafte kompanije, američki predsjednik i političari, Nacionalna garda te dvoje poduzetnika, koji svojim bušilicama nastoje održati led otvorenim.