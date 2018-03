TV PREPORUKA ZA VIKEND: Čekaju vas filmovi Jurski svijet, Afera Thomasa Crowna, Ledeno doba 2: Zatopljenje, Nebeski dani i Ako ostanem

SUBOTA, NOVA TV, 13.25, OBITELJSKA KOMEDIJA, Tvoji, moji i naši

Kada Frank Beardsley (Dennis Quaid), udovac s osmero djece, naleti na svoju simpatiju iz srednje škole, Helen North (Rene Russo), osjeća se kao uopće nije prošlo 30 godina. Helen, također, udovica, sa desetoro svoje djece, među kojima je i šestoro onih koje su ona i njen muž posvojili, također, osjeća privlačnost. Nije čudo što su se požurili vjenčati, a da ne kažu svojoj djeci. Na nesreću mladenaca, ostatak njihovih obitelji nije se tako lako pomirio sa novim vijestima. Vjerojatno su trebali predvidjeti kulturološki sukob koji je uslijedio: disclipinirani Beardsleyjevi sve rade po pravilima dok za energične i živahne Northove ne postoje pravila.

SUBOTA, HRT3, 14.25, DRAMA, Povjerenje

Vrijeme je 2. svjetskog rata, a u središtu priče je bračni par koji antifašisti skrivaju od vlasti. Mijenjaju se identiteti pa žena završi s nepoznatim muškarcem koji također skriva svoj identitet i polako se počinje rađati ljubav…



Film “Povjerenje” nominiran je za Oscara, István Szabó osvojio je Srebrnog medvjeda za najboljeg redatelja na berlinskom festivalu 1980. te privukao pozornost međunarodne publike i kritike.

SUBOTA, DOMA TV, 17.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Bear Grylls: Do krajnjih granica

Bear Grylls suočava dvanaest običnih ljudi s njihovim najvećim strahovima na nekim od najnegostoljubivijih mjesta na Zemlji. Bearova reputacija je na kocki u svakoj epizodi prepunoj izazova dok pritišće dvije osobe da se suoče s fobijama i tjeskobama koje dominiraju njihovim životima. Bearov veliki plan ostvaruje se tijekom trodnevnog putovanja u divljinu koje je pomno razradio da bi svoje užasnute suputnike doveo do krajnjih granica, ali i dalje.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Jurski svijet

Dvadeset dvije godine su prošle od kada je tvrtka InGen, prema ideji dr. Johna Hammonda osmislila Jurski park. Sada je na istom mjestu niknuo Jurski svijet, novi luksuzni park s mnoštvom atrakcija koje garantiraju gostima prvoklasnu zabavu i doživljaj poput niti jednog drugog. Dinosauri svih veličina, od malih triceraptosa do mozasaurusa, koji iskače iz bazena da bi progutao veliki bijelu psinu koja visi u zraku i služi kao mamac, samo su neki od privlačnih sadržaja. Za sigurnost Jurskog svijeta zadužena je Claire (Bryce Dallas Howard), kojoj u posjetu stižu nećaci Zac (Nick Robinson) i Gray (Ty Simpkins), koje šalje njihova majka Karen (Judy Greer), kako bi s tetom proveli nekoliko uzbudljivih dana. No Claire nama vremena za dječake pa im daje propusnice da mogu sami razgledati čitav park, koji je kreirao doktor Henry Wu (BD Wong), bivši djelatnik InGena, koji sada radi za milijardera Simona Masranija (Irfan Khan), sadašnjeg vlasnika parka. No Masrani, kako bi održao uzbudljivost parka, krši pravila te stvara genetičke dinosaure, koji prije nisu nikada postojali na Zemlji.

SUBOTA, HRT1, 20.05, KRIMI TRILER, Afera Thomasa Crowna

Thomas Crown (P. Brosnan) dokoni je multimilijunaš koji može imati sve što poželi, uključujući i žene. Stoga se bavi neobičnim hobijem – krađom umjetnina. To radi “za svoju dušu”, pedantno planira i izvodi s lakoćom. Kad ukrade Monetovu sliku iz njujorškog muzeja Metropolitan, nanjuše ga detektiv Michael McCann (D. Leary) i Catherine Banning (R. Russo), predstavnica osiguravateljske kompanije koja krađom ove slike gubi mnogo novca. Catherine je inteligentna i odlučna u namjeri uhvatiti krivca, te, pristupivši Crownu, od njega uopće ne krije svoje namjere da pošto-poto vrati sliku vlasniku. Međutim, Thomasu ne treba mnogo da zavede Catherine, ali i ona očara njega. Uskoro njihove privatne sklonosti i profesionalni zadatak postanu nepomirljive suprotnosti.

SUBOTA, LAUDATO TV, 21.15, DOKUMENTARNO-IGRANI FILM, Dvije Krune

Prvi film koji sadrži do sad nepoznate činjenice i zanimljivosti iz života svetog Maksimilijana Kolbea, od njegovog djetinjstva pa do herojske odluke da žrtvuje svoj život da bi spasio život jednom zatvoreniku u Auschwitzu. Film je rađen u Poljskoj, Japanu i u Italiji.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Od Rusije do Irana kroz divljinu

Levison Wood stiže u Soči, na crnomorsku obalu, prije nego što će ga vojni helikopter prevesti na područje Kavkaza. Nakon što se iskrcao iz helikoptera na zabačenoj planinskoj stazi, traži nekoga tko će ga odvesti do najbližeg grada. Levison putuje uz pomoć lokalnih stanovnika – stopirajući i vozeći se, kad uspije pronaći vozača koji će ga povesti.

Levison nalazi svoga vodiča Rašida Baharova. Prije nego što krenu u gorje, Levison se mora očistiti: iskušat će tradicionalnu kavkasku kupelj.

SUBOTA, HRT3, 22.25, DRAMA, Čovjek bez prošlosti

Drugi dio Kaurismäkijeve trilogije “Finland” u čijem je središtu čovjek koji stiže vlakom u Helsinki. Zaspi u parku i tamo ga huligani opljačkaju i pretuku. Ima ozbiljne ozljede na glavi, izgubi svijest i probudi se u bolnici, ali ne sjeća se ničega. Budući da ne zna svoje ime niti bilo koji podatak iz prošlosti, ne može naći posao ni unajmiti stan. Pa tako ode u predgrađe, na rub grada, gdje živi u kontejneru i polako sastavlja svoj život.

SUBOTA, HRT2, 22.35, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Dany donosi tešku odluku u Meereenu. Jonu u pomoć priskače neočekivani saveznik. Brienne traži Sansu. Theon ostaje pod Ramsayevom kontrolom.

SUBOTA, HRT1, 22.40, DRAMA Bijeg iz Gulaga

Poljskog vojnika Janusza (J. Sturgess) 1939. sovjetske vlasti optužile su za špijunažu, kazna je bila 20 godina gulaga. Tamo upoznaje američkog inženjera Smitha (E. Harris), glumca Khabarova (M. Strong), ruskog kriminalca Valku (C. Farrell), umjetnika i kuhara Tomasza (A. Potocean), Poljaka Kazika (S. Urzendowsky), letonskog svećenika Vossa (G. Skarsgard) i jugoslavenskog računovođu Zorana (D. Bučur). Nekoliko njih je odlučilo pobjeći. S malo hrane i opreme i bez ikakvoga znanja o tome gdje se nalaze ili kamo idu, kreću na putovanje na kojem ih čekaju nezamislive teškoće. Na dugom i neizvjesnom putu pridružila im se i jedna žena (S. Ronan), a jedino što je bilo važno – nastaviti dalje.

SUBOTA, NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI FILM, Karteli

Elitni tim DEA-inih agenata je zadužen za zaštitu opasnog kralja droge. Sklone ga u luksuzni hotel kako bi ga držali na sigurnom, no uskoro se nađu u velikoj zasjedi koju organiziraju njegovi bivši suradnici koji ga žele spasiti. Hotel je napadnut, hoće li kralj droge biti spašen ili uhićen?

SUBOTA, RTL TV, 00.10, PUSTOLOVNI FILM, Kralj škorpiona 4: Izgubljeno prijestolje

Mathayus (Victor Webster) i njegov partner Drazen (Will Kemp) probiju se u palaču Skizzura kako bi došli u posjed vrijednog artefakta kojeg želi kralj Zakkour (Rutger Hauer). No uslijed akcije Drazen se pokaže kao izdajnik koji se i sam želi domoći artefakta kraljeva. Mathayus se vraća kralju, koji mu kaže da natpis na urni, koju je ukrao Drazen, otkriva kako koristiti moći Lorda Alcamana, moćnog čarobnjaka, koji je nekada kontrolirao čitav svijet. Prema uputama kralja, Mathayus prati Drazena u kraljevstvo Norvaniju, u kojem Drazen daje urnu svom ocu, kralju Yannicku.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Priča o nama

Katie i Ben iza sebe imaju 15 godina braka i dvoje djece, ali najveći problem njihovog braka leži u njihovim različitim karakterima. Kate je perfekcionistica, dok je Ben romantičar te se zbog toga različito i nose sa životnim problemima što ih na koncu dovede do potpune otuđenosti. Dvoje ljubavnika postane dvoje stranaca te odluče iskoristiti odlazak djece u ljetni kamp za pokusni period rastave.

NEDJELJA, RTL TV, 12.45, ROMANTIČNA DRAMA, Posljednja pjesma

Sedamnaestogodišnja Veronica Miller (Miley Cyrus) jednako je buntovna danas kao i onog dana prije tri godine kada su se njezini roditelji razveli, a otac Steve (Greg Kinnear) odselio u Sjevernu Karolinu. Veronica je nekoć pod vodstvom oca, profesora klavira, bila pravi svirački virtuoz, talentirana djevojka koja je puno obećavala u glazbenom svijetu. S ocem nije razgovarala niti je za klavir sjela od dana kada ju je napustio. Steve je dobio priliku ponovno se zbližiti s kćerkom kada je majka Kim (Kelly Preston), zajedno s mlađim bratom Jonahom (Bobby Coleman) pošalje ocu na ljetovanje. Od prvog dana s ocem, Veronica je mrgodna i prkosi svima oko sebe, pa čak i zgodnom Willu Blakeleeu (Liam Hemsworth).

NEDJELJA, HRT3, 15.00, MELODRAMA, Veličanstvena opsesija

Bob Merrick (R. Hudson) naslijedio je četiri milijuna dolara od oca koji je rano umro i nije uživao u svom bogatstvu. Zato je Bob odlučio samo uživati u životu. Jednog dana padne mu na pamet da svoj supermoderni motorni čamac vozi po jezeru maksimalnom brzinom. No, doživi nesreću. Pomažući njemu, ljudi iz prve pomoći morali su upotrijebiti medicinsku opremu koja je istodobno mogla spasiti život neurokirurgu svjetskg ugleda, dr. Phillipsu. Dok se oporavlja u bolnici, Merrick upozna Phillipsovu udovicu Helen (J. Wyman). Kad shvati da je nenamjerno skrivio smrt njezina muža, ponudi joj velik novac, što ona uvrijeđeno odbije. Bez obzira na sve, Merricka neodoljivo privlači Helen Phillips.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Dobra vještica i njezina sudbina

Cassie (C. Bell) je u sretnom braku s Jakeom (C. Potter) i izvrsno se slaže s njegovom djecom iz prvog braka, Lori i Brendanom. Svi se okupljaju na njezin rođendan, 24. listopada. Njezina pokćerka Lori (H. Endicott-Douglas), koja želi dobiti odličnu ocjenu iz novinarstva, kako bi se mogla upisati na fakultet, istražuje priču o takozvanoj Sivoj gospođi, Cassienoj teti, kojoj su se pripisivale neobične moći i koja je prije mnogo godina netragom nestala. Otkriva kako je stara teta bila ne samo rođena na isti dan kad i Cassie, nego da je upravo na svoj rođendan i nestala. Kako se bliži Cassien rođendan, sve je više događaja kakvi su se dogodili i nestaloj teti, pa je Lori uvjerena da je Cassie u opasnosti. U isto vrijeme, u grad se vratio i Drew (R. Dunne), mladić ne baš jakog karaktera, a tu je i njegova bivša djevojka Mia (D. Kind), koja radi kao Cassiena pomoćnica, dadilja njezinom djetetu, a inače je vrsna restauratorica, pa obnavlja vrlo vrijednu sliku, portret Sive gospođe.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba 2: Zatopljenje

Kada dolini u kojoj žive zaprijeti otapanje leda koji je okružuje, mamut Manny, ljenivac Sid i sabljasti tigar Diego počinju savjetovati ostale životinje da potraže novo skrovište, prije negoli isteknu tri dana tijekom kojih bi se voda mogla probiti u njihov dom. Bježeći, trojac susreće žensku mamuticu Ellie, koja je uvjerena kako je zapravo oposum, poput njene zaigrane braće. U međuvremenu, vjeverica Scrat i dalje svoj lješnjak pokušava sačuvati i usred najčudnijih okolnosti.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Poldark

Budući da treba novac kako bi otvorio rudnik bez Georgeova upliva, Ross postigne dogovor s lokalnim krijumčarom. Dwight pokušava dijagnosticirati epidemiju i upomoć mu priskače nepoznati dobročinitelj.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Jedna od novosti pete sezone showa su duple transformacije u istu glazbenu legendu, i to na način da uz jednog kandidata nastupi i dijete transformirano u tu istu pjevačku zvijezdu. Prvi takav duet vidjet ćemo u drugoj epizodi showa ”Tvoje lice zvuči poznato”, pa će tako uz Damira Poljičaka u glazbenu legendu, Elvisa Presleya, biti transformiran i David Bojčić. Pobjednica prošlotjedne emisije Maja Bajamić će ovaj put izvesti hit od Panjabi MC. Anu Vilenicu vidjet ćemo transformiranu u Kelis, a izvest će pjesmu Trick me. Davor Dretar Drele nakon transformacije u Milu Kekina prvi put ulazi u ulogu jedne pjevačice, a za zadatak je dobio transformaciju u estradnu ikonu Nedu Ukraden. Freddieja Mercuryja je dobio za zadatak Matko Knešaurek, dok će Amel Ćurić u drugoj epizodi na jedan dan postati Josipa Lisac. Katarina Baban prvi puta ulazi u cipele jednog pjevača, a za zadatak je dobila transformaciju u Rickyja Martina. Tina Turner opet dolazi u show, a ovaj put zahvaljujući natjecateljici Paoli Valić Bekić.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Usamljenik

Riley (A. Perkins) mrzi svojeg oca, revolveraša, Jacoba Wadea (J. Palance) jer je napustio majku koja se potom ubila. Jacob se bez obzira na to želi sastati sa svojim sinom te dolazi u Red Bluff. Ne zna da su mu za petama neprijatelji iz prošlosti, a vid mu sve više slabi.

NEDJELJA, HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Ivan Meštrović

Najcjenjeniji hrvatski velikan 20. stoljeća zasigurno je kiparski genij i arhitekt Ivan Meštrović. Grgur Ninski u Splitu i Zdenac života u Zagrebu samo su djelić od gotovo 3000 skulptura koliko je oblikovao u svom životu i posijao diljem svijeta. Slijedili smo itinerar tog “čuda od Vlaja”: od rodnih Otavica gdje se družio s ovcama, do svjetske slave i ispijanja kava s kraljem Aleksandrom, Eisenhowerom, Rodinom i Stepincem.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Neobičan planet

Nevjerojatna priča o Zemlji, našem zanimljivo strukturiranom i skladnom planetu otkriva zašto je toliko poseban i pun života u surovoj kozmičkoj areni koja nam je i dalje većinski nepoznata. U središtu je emisije elitna skupina astronauta koja Zemlju vidi u većem kontekstu. Pružaju jedinstvene perspektive i dočaravaju osobna iskustva našeg planeta iz svemira.

NEDJELJA, HRT2, 21.05, SF KOMEDIJA, Povratak u budućnost III

Mladi Marty McFly (M. J. Fox) jednoga dana dobiva razglednicu staru 70 godina koju mu šalje njegov stari prijatelj, ekscentrični Doc Brown (C. Lloyd), pronalazač stroja za putovanje kroz vrijeme. Doc izvještava Martyja kako se konačno odlučio skrasiti i stoga živi mirnim životom na Divljem zapadu. Nakon što otkrije kako je Doc ubrzo nakon slanja razglednice umro, Marty odluči otputovati u prošlost i upozoriti prijatelja na opasnost. Kad ga pronađe, shvaća kako je Doc ludo zaljubljen u jednu ženu (M. Steenburgen).

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, DRAMA, Ako ostanem

Mia Hall (Chloë Grace Moretz) bila je uvjerena da se najteža odluka koju će ikad morati donijeti odnosi na to hoće li slijediti svoje snove o karijeri u klasičnoj glazbi na prestižnom Julliardu, ili će ostati s ljubavi svojega života, Adamom (Jamie Blackley). No bezbrižna obiteljska vožnja automobilom promijenila je sve u djeliću sekunde, a Mijin život sada visi o niti. Uhvaćena između života i smrti na jedan cijeli dan, Mia mora donijeti jednu odluku koja će odrediti njezinu cijelu sudbinu.

NEDJELJA, HRT1, 23.05, DRAMA, Nebeski dani

Sjedinjene Države, početak 20. stoljeća. Čikaški radnik Bill (R. Gere) odlazi sa svojom djevojkom Abby (B. Adams) i mlađom sestrom Lindom (L. Manz) u Teksas, gdje se sve troje zaposle kao poljski radnici na imanju imućnog farmera (S. Shepard). Bill dozna da je farmer teško bolestan i da mu je ostala godina dana života te nagovori Abby, koja se farmeru jako sviđa, da se uda za njega, kako bi, nakon njegove očekivane smrti, naslijedila farmu. Međutim, brak s Abby farmera kao da je preporodio, a i ona se sve više emocionalno veže za njega. Impulzivni Bill, koji je pri odlasku iz Chicaga ubio čovjeka, postaje sve više obuzet ljubomorom.

NEDJELJA, RTL TV, 00.10, AKCIJSKI TRILER, Oko sokolovo

Nakon tajanstvene smrti njegova ambicioznog brata blizanca, besperspektivnom Jerryju Shawu (Shia LaBeouf) počinju se događati iznimno neobične stvari. Prvo primijeti kako se na njegovu bankovnu računu odjednom našlo pravo bogatstvo, zatim u svome stanu ugleda golemu količinu netom dostavljenog oružja, te naposljetku primi telefonski poziv upozorenja kako mu je policija na tragu. Slijedeći upute neidentificiranoga glasa na mobitelskoj liniji, Jerry stupa u kontakt s potpuno mu stranom ženom, samohranom majkom Rachel Holloman (Michelle Monaghan). Razmijenivši informacije, Jerry i Rachel shvaćaju kako tajanstveni glas doista zna sve o njima te mu nemaju načina pobjeći. Izgleda da će morati učiniti ono što od njih traži.