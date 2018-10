TV PREPORUKA ZA VIKEND: Čekaju nas Disneyjevi filmovi, nova sezona showa Zvijezde te akcija s filmovima Noć i dan i Crni dan u Parizu

SUBOTA, NOVA TV, 11.55, KRIMI FILM, Jesse Stone: Druga prilika

Jesse Stone vraća se iz mirovine, ali protiv svoje volje. Šerif koji ga je zamijenio raznesen je u policijskom vozilo, ostali časnici su napustili odjel te Jesse mora riješiti zločin sasvim sam.

SUBOTA, HRT2, 14.10, DRAMSKA SERIJA, Paul VI.: Papa u oluji

Papa prima pismo od Alda Mora: Aldo apelira na papu da prihvati zahtjeve Crvenih brigada. Pavao VI. je u velikoj moralnoj dilemi. Što učiniti? U tako dramatičnom trenutku papa se u mislima vraća u prošlost, razmišlja o prijateljstvu s Aldom Morom i o teškoj odluci da ostavi koncil otvorenim. Koncilu je prijetila propast zbog proturječnih stavova, no Pavao VI. je preuzeo inicijativu i pozvao sudionike na predah uz molitvu. A papa je odlučio posjetiti Jeruzalem kako bi se vratio kolijevci kršćanstva. To je prvi papa koji je sjeo u avion! Putovanje u Svetu zemlju pravi je uspjeh, te na povratku u Rim papu dočekuju mase ljudi koji slave. Bit će to prvo od njegovih brojnih putovanja, među koje ubrajamo i ono u Indiju majke Tereze, na kojima će se Pavao VI. osobno upoznati s problemima koji muče vjernike diljem svijeta. U međuvremenu svećenici na koncilu postižu dogovor glede raznih tema: Crkva počinje hvatati korak s vremenom.

SUBOTA, RTL TV, 15.30, OBITELJSKA KOMEDIJA, 101 dalmatinac

Dizajner videoigrica Roger Dearly (Jeff Daniels) živi sa svojim dalmatincem Pongom u Londonu. Jednog dana Pongo se zagleda u slatku kuju Perdy, a i njezina vlasnica, modna dizajnerica Anita Campbell-Green (Joely Richardson) zaljubi se u Rogera te, zahvaljući kućnim ljubimcima, njihova veza završi brakom. Anitina šefica Cruella de Vil (Glenn Close) jako voli krzno, toliko da ima svog reparatora, Skinnera (John Shrapnel), kojeg tjera da joj od krzna bijelog tigra iz ZOO-a napravi kaput. Anita, inspirirana svojim ljubimcima, napravi točkasti odjevni predmet, a Cruelli se toliko svidi da poželi imati kaput od kože pravih psića.

SUBOTA, DOMA TV, 18.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Najsmrtonosnije ceste: Indija

Kraljeve leda Alexa Debogorskog, Ricka Yemma i Lisu Kelly pratili smo kako zarađuju kruh vozeći smrtonosnim ledenim cestama Sjeverne Amerike, ali ovakvo nešto ni oni još nisu vidjeli. Nova serija prati ove neustrašive vozače koji zarađuju novac prevozeći vrijedna dobra po cijeloj Indiji, prolazeći velikim kamionima kroz nenaseljena područja po uskim planinskim cestama koje se svakog trena mogu urušiti zbog groznih vremenskih uvjeta.

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANI FILM, Zvončica i legenda o čudovištu iz Nigdjezemske

Vesela i brižna vila Lana (Ana Kraljević) vjeruje da se nikoga ne može suditi prema izgledu pa tako pomaže svima kojima je pomoć potrebna. Ovoga puta radi se o stvorenju neobičnih zelenih očiju, čija se tutnjava čuje jako daleko. Međutim, ta velika životinja nije dobrodošla u Dolinu vila jer se svi boje da će im porušiti domove. No Lana se sprijatelji s čudovištem, uvjerena da se ispod grube vanjštine krije dobro srce te pokušava uvjeriti Zvončicu (Hana Hegedušić) i ostale vile da spase misteriozno stvorenje.

SUBOTA, RTL2, 20.00, AKCIJSKI FILM, Svijet parkoura

Cam (Taylor Lautner) njujorški je dostavljač na biciklu koji jedva spaja kraj s krajem i pokušava otplatiti dugove. U najmu je kod Angie (Amirah Vann), koja ima sina Joeyja i dužan je 15.000 dolara Kinezu Tongu. Uništi bicikl kad se nepoznata djevojka Nikki (Marie Avgeropoulos) zabije u njega, ali ga ona upoznaje sa svijetom parkoura te svojom bandom, koji koriste parkour za pljačkanje. Uzimaju mu sve što posjeduje, potom prijete Angie i njezinu sinu Joeyju pa mu ona govori da ne može više živjeti u njezinu stanu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, AKCIJSKA KOMEDIJA, Noć i dan

Nakon što se na aerodromskom terminalu dvaput sudari s tajnim agentom u bijegu Royom Millerom (T. Cruise), June Havens (C. Diaz) dobije obavijest da su je prebacili na kasniji let. No CIA-in agent John Fitzgerald (P. Sarsgaard), uvjeren da June surađuje s Millerom, vrati je na njegov let. I dok se ona uređuje zbog Millera koji ju je potpuno očarao, on se uspije sukobiti sa svima u avionu te ih pobije, uključujući i pilote, zato što su svi oni bili agenti koje je poslao Fitzgerald. U trenutku kad se June vraća, Miller prisilno spušta avion u kukuruzište, a to je tek početak nezamislive pustolovine.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Planine – Život iznad oblaka: Himalaja

Na ovom najvišem planinskom lancu na svijetu žive neobične životinje i drevne kulture. Tijekom najljuće zime snježni leopardi se došuljaju u izolirana planinska sela u potrazi za hranom. U skrivenim dolinama, majmuni neobična izgleda skutre se zajedno ne bi li se ugrijali usred zaleđene šume. Drevni budistički hramovi održavaju rituale izgubljene u vremenu, a sportaši se nadmeću u mukotrpnom maratonskom usponu na Everest.

SUBOTA, RTL TV, 21.00, SHOW, Zvijezde

Nakon što se više od dvije tisuće ljudi prijavilo u show ‘Zvijezde’, njih 80 dobilo je priliku ući u uži krug i izaći na pozornicu pred peteročlani žiri. Nastupe kandidata će ocjenjivati Petar Grašo, Tonči Huljić, Andrea Andrassy, Jacques Houdek i Nina Badrić. A na pozornicu će po prvi puta u voditeljskoj ulozi izaći glumica Petra Dugandžić.

SUBOTA, HRT2, 21.40, DRAMSKA SERIJA, Dawnton Abbey

Ponovno prikazujemo šestu i posljednju sezonu ove nagrađivane dramske serije koja je postigla izniman svjetski uspjeh. Kako se naše druženje s obitelji Crawley primiče kraju i mi napokon naziremo kako će svi završiti, obitelj i posluga koja radi za njih ostaju neraskidivo povezani dok se suočavaju s novim izazovima i počinju kročiti novim životnim putovima u svijetu koji se brzo mijenja.

Tajne i zavade dovode u pitanje obiteljsko jedinstvo, dok se posluga pokušava nositi s društvenim promjenama koje ugrožavaju njihovu budućnost.

SUBOTA, HRT3, 22.25, DOKUMENTARNI FILM, Zauvijek

Dokumentarac o pariškom groblju Pere-Lachaise, snazi i vitalnosti umjetnosti na mjestu gdje ljubav i smrt idu ruku pod ruku, a ljepota traje.

Redateljica H. Honigmann nominirana je za Europsku filmsku nagradu u kategoriji dokumentarnog filma 2007. za “Zauvijek”. Osvojila je nagrade na festivalima u Nizozemskoj, Portugalu, Španjolskoj itd.

SUBOTA, HRT1, 22.30, AKCIJSKA DRAMA, Tjelesna straža

Creasy (D. Washington) je bivši vojnik i plaćenik koji se sada teško uspijeva nositi sa strahotama koje je prije počinio, te utjehu pronalazi u alkoholu. Posjećuje prijatelja i bivšeg suborca Rayburna (C. Walken) koji se povukao i živi u Meksiku, te tamo prihvaća posao tjelohranitelja djevojčice Pite (D. Fanning), kćeri poslovnog čovjeka. Usprkos prvobitnoj distanci Pita uspije omekšati tjelohraniteljevu krutost i njih dvoje se sprijateljuju, a Creasy počinje gledati na život s optimizmom. No tada otmu Pitu pri čemu je Creasy teško ranjen. Dok on leži u krevetu, primopredaja novca ne uspije, ubijen je otmičarev nećak, a on za odmazdu ubije djevojčicu. Kad se oporavio, Creasy odluči krenuti u osvetnički pohod i pobiti sve koji su imali ikakve veze s Pitinom otmicom.

SUBOTA, NOVA TV, 22.45, AKCIJSKI FILM, Crni dan u Parizu

Michael Mason je lopov koji se nađe na listi CIA-e kad ukrade torbu koja sadrži više od novčanika. Sean Briar, agent na slučaju, ubrzo shvati da je Michael samo pijun u mnogo većoj igri i ujedno važna karika u rješavanju urote velikih razmjera. Njegov do tada najbolji plijen postaje temelj policijske istrage, a Sean, protivno naredbi, regrutira Michaela, te obojica, tokom 24- satne potjere postaju mete izvora korupcije. Primorani su osloniti se jedan na drugog kako bi razotkrili i pobijedili zajedničkog neprijatelja.

SUBOTA, HRT1, 00.50, SF HOROR, Rat za krv

Godine 2019. Zemljom vladaju vampiri koji se skrivaju od danjeg svjetla. Ljudi je manje od deset posto i služe kao proizvođači krvi. Time upravlja korporacija na čelu s Charlesom Bromleyjem (S. Neill), dok je ključni znanstvenik u tome poslu Edward Dalton (E. Hawke). Dok se zalihe krvi smanjuju, što izaziva sukobe među vampirima, Daltona muči savjest jer pomaže ubijanju zadnjih ljudi.

NEDJELJA, RTL TV, 10.55, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Kronike iz Narnije: Kraljević Kaspijan

Prošla je godina dana, ormar je nestao, vještice više nema, kao ni mudrog lava Aslana. Peter (William Moseley), Susan (Anna Popplewell), Edmund (Skandar Keynes) i Lucy (Georgie Henley) ponovno kreću u Narniju, a kada stignu shvate da je u čudesnom svijetu prošlo 1.300 godina! Zlatno doba Narnije je davna prošlost, a zli kralj Miraz (Sergio Castellitto) bez milosti vlada zemljom. Kralj je odlučan da ga njegov sin naslijedi pa makar to značilo ubojstvo zakonitog prestolonasljednika i nećaka princa Kaspijana (Ben Barnes). No princ na svojoj strani ima stanovnike Narnije te se nada da će jednoga dana zemlja ponovno živjeti u miru i prosperitetu.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, DRAMA, Rekla si da

Kad se vlasnica specijaliziranog dućana za mladenke, Annabelle (K. Martin), zaljubi u Sama (C. Willett), sina svoje oštre konkurentice, mora se suprotstaviti svim pokušajima njegove majke da im uništi vezu.

NEDJELJA, HRT3, 17.05, VESTERN, Posljednja pljačka vlaka

Amerika, tijekom zlatne groznice 1880-ih godina. Šestorica lopova među kojima su Harker Fleet (G. Peppard) i Timothy Nolan (J. Vernon) opljačkaju vlak, nakon čega Harker Fleet završi u zatvoru. Odsluži kaznu i kreće u potragu za bivšim partnerom Nolanom, koji ga je izdao, kako bi mu preoteo djevojku.

NEDJELJA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANI FILM, Vaiana – potraga za mitskim otokom

Na polinezijskom otoku Motunui mještani štuju božicu Te Fiti, koja je, koristeći zeleni kamen pounamu kao svoje srce i izvor snage, oceanu podarila život. Polubog i moreplovac Maui ukrade to srce kako bi ljudskom rodu podario moć stvaranja. No Te Fiti tada nestane, a Mauija napadne demon vulkana Te Kā te ovaj izgubi svoju čarobnu kuku za ribu i srce u dubinama oceana, a na otok je bačena kletva. Tisuću godina kasnije ocean odabere Vaianu (Mia Negovetić), kćer poglavara Tuija da vrati srce Te Fiti, iako je njezina majka Sina i otac Tui pokušavaju držati podalje od oceana.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Vitez tame: Povratak

Prije osam godina, preuzevši krivnju za smrt popularnog okružnog tužitelja Harveyja Denta, Batman (Christian Bale) žrtvovao je sve za što se borio, nadajući se da će taj potez pridonijeti općem dobru. No sve će se promijeniti nakon što se prvo pojavi lukava provalnica Selina (Anne Hathaway), a nakon nje na scenu stupi nemilosrdni terorist Bane (Tom Hardy), koji s lica nikad ne skida zlokobnu masku. Baneova strahovlada primorat će Batmana da izađe iz sjene. No je li i on dovoljno moćan da zaustavi Banea? Bruce Wayne je stariji, nakon osam godina izbivanja ni njegova fizička sprema nije onakva na kakvu smo navikli, pao je u nemilost građana Gothama, a negativac nikad nije bio brutalniji.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘Ko te šiša

Puknuće vodovodne cijevi u kvartu izazvat će brojne probleme našim junacima. Božica je očajna jer mora odbiti mušterije. Samo Žigmundov lokal nekim čudom ima vodu, a on u tome vidi sjajnu poslovnu priliku. Lili je također u problemu jer je na vodenoj dijeti, a Sanja je od dečka dobila biljku koja traži puno vlage. Jedini u kvartu kojima ova situacija odgovara su Joža i Matek – Joža jer napokon ima opravdanje zašto pije samo pivo, a Matek jer zarađuje više no ikada.

NEDJELJA, HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Kraljevski dvor slavi rođenje kraljičina drugog djeteta, no Viktorija se ne uspijeva povezati s novorođenim sinom. Jedna kriza potakne Alberta da se vrati u Coburg i po dolasku onamo sazna šokantnu obiteljsku tajnu.

NEDJELJA, HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Velikani hrvatskog glumišta: Ena Begović

Prva epizoda posvećena je prerano preminuloj prvakinji HNK u Zagrebu Eni Begović. Antologijskim ulogama barunice Castelli, Klare i Laure Lenbach iz Krležine triologije, ali i stotinama drugih, osvojila je srca kazališnih gledatelja, a svojim filmskim ulogama ušla u povijest domaće i regionalne kinematografije.

NEDJELJA, HRT2, 21.05, PUSTOLOVNA DRAMA, Ostani uz mene

Kad u novinama pročita vijest da je Chris Chambers do smrti izboden nožem u restoranu, književnik Gordie Lachance (R. Dreyfuss) prisjeti se djetinjstva i događaja koji mu je zauvijek promijenio život. Odrastajući u slikovitom gradiću Castle Rock u državi Oregon, 12-godišnji Gordie (W. Wheaton) postao je nerazdvojan prijatelj s trojicom vršnjaka. Uz Chrisa Chambersa (R. Phoenix), klinca koji je grubošću prikrivao bol zbog činjenice da ga roditelji fizički zlostavljaju, tu su bili zdepasti i pomalo nesigurni Vern Tessio (J. O´Connell), te naizgled uvijek veseo Teddy Duchamp (C. Feldman), zapravo problematičan dečko opsjednut smrću.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Šezdesete: Vijetnamski rat

Vijetnam je Ameriku promijenio na način koji još i danas odjekuje. Pogled na to turbulentno vrijeme počinjemo sa stupanjem Lyndona B. Johnsona na mjesto predsjednika, incidentom u Tonkinskom zaljevu i rezolucijom koja je uslijedila, uvođenjem kopnenih snaga, početkom bombardiranja Sjevernog Vijetnama, Fulbrightovim saslušanjima i početnim protivljenjem ratu.

NEDJELJA, RTL TV, 21.55, KOMEDIJA, Šašavi petak

Generacijski jaz između Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) i njene kćeri punkerice Anne (Lindsay Lohan) je više nego očigledan. Zajedno s razmaženim bratom Harryjem (Ryan Malgarini), Anna živi bez oca s majkom, s kojom se jednostavno ne slaže. Nerazumijevanje dostigne vrhunac jednog četvrtka u kineskom restoranu, kada se one posvađaju jer je Anni važnija proba s bendom nego dogovor s majkom, koja se udaje za Ryana (Mark Harmon). Kada konobarica u restoranu primijeti netrpeljivost između njih, da im čarobne kineske kolačiće sudbine, zbog kojih majka i kći idući dan doslovno zamijene tijela. Sada se moraju prilagoditi novonastaloj situaciji, no istovremeno polako počinju razumijevati jedna drugu te graditi međusobno poštovanje.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.30, KOMEDIJA, Obitelj Miller

David (Jason Sudeikis) je sitni diler koji se ne voli previše isticati. Kada ga napadnu huligani i ukradu mu sav novac i zalihu robe koju prodaje svojoj vjernoj klijenteli, nađe se u nemilosti svojeg dobavljača (Ed Helms). Kako bi mu nadoknadio počinjenu štetu, David je prisiljen prokrijumčariti veliku količinu droge iz Meksika. Međutim, svjestan je da sam ne može uspješno odraditi misiju, pa nagovori svoje susjede – ciničnu striptizetu (Jennifer Aniston), snalažljivu tinejdžericu (Emma Roberts) i naivnog štrebera (Will Poulter) – da mu pomognu i glume njegovu savršenu obitelj. Napravili su savršeni plan i zajedno kreću u nezaboravnu avanturu!