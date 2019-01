TV PREPORUKA ZA VIKEND: Akcijska uzbuđenja donose vam filmovi 22 metka, Na rubu budućnosti, Tko preživi, pričat će i Savršena meta

SUBOTA, RTL TV, 13.15, KOMEDIJA, Tri muškarca i kolijevka

Arhitekt Peter Mitchell (Tom Selleck), karikaturist Michael Kellam (Steve Guttemberg) i glumac Jack Holden (Ted Danson) uživaju kao neženjene u svom apartmanu u New Yorku, u kojem organiziraju tulume i neprestano zavode žene. No kada im se na kućnom pragu, ostavljena u košari, pojavi beba Mary, njihovi životi mijenjaju se iz temelja. Osim košare i bebe, nađena je i poruka s potpisom Sylvie (Nancy Travis) i objašnjenjem da je Mary dijete začeto između nje i Jacka u vrijeme kada su oboje radili na jednoj Shakespearovoj komediji.

SUBOTA, NOVA TV, 15.00, KOMEDIJA, Tko će dobiti psa?

Na prvi dojam savršeni par nađe se pred razvodom nakon bračne nevjere. Obje strane angažiraju svoje odvjetnike, no ubrzo postaje jasno kako su obojica zainteresiraniji jedno za drugo nego za svoje slučajeve. Kći para svim silama se trudi smiriti situaciju, no najvažnija odluka je – tko će dobiti psa nakon razvoda.

SUBOTA, VIASAT NATURE, 17.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Moj pas i ja: Veliko natjecanje

U sjajnom natjecanju koje vodi Chris Packham osam ljudi vidjet će što sve mogu postići kad se udruže sa svojim psima. Natjecanje se održava na izuzetno lijepom području sa zahtjevnim terenima, Lake Districtu u sjeverozapadnoj Engleskoj, a izazovi, između ostalog, uključuju penjanje po stijenama i plivanje u divljini. Ekipe tijekom natjecanja osvajaju bodove, a svaki izazov testira njihovu kondiciju, inteligenciju i timski rad.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, KOMEDIJA, Dva tjedna za ljubav

Lucky Kelson je sjajna, ali neurotična odvjetnica čiji klijent je milijunaš George Wade . Wade svoju odvjetnicu tretira više kao dadilju nego kao pravnicu, prihvaćajući je zdravo za gotovo, kao uostalom i sve što posjeduje. Lucy više ne može trpjeti njegovo ponašanje te odluči usprkos izvrsnim uvjetima dati otkaz. Kada uvidi koliko mu je značila njegova odvjetnica, Wade će učiniti sve ne bi li je vratio natrag u svoj život.

SUBOTA, HRT2, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i darovi smrti 1

Harryju i njegovim prijateljima, Hermioni (E. Watson) i Ronu (R. Grint), godine školovanja donose sve veće izazove. Profesor Dumbledore (M. Gambon) traži od Harryja da pronađe i uništi tajnu besmrtnosti Lorda Voldemorta. Pri tom će Harry otkriti da postoje još moćnije stvari u čarobnjačkom svijetu… Film je nominiran za Oscara u dvije kategorije.

SUBOTA, HRT3, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što je muškarac bez brkova

Priča je to o mladoj udovici Tatjani, koja se zaljubi u župnika netom izliječenog od alkoholizma. Svećeniku pokuša “pomoći” njegov brat blizanac, general Hrvatske vojske. S druge strane, gastarbajter Marinko koji se vratio u selo, bivši vlasnik autopraonice Kroatien u Berlinu, uzaludno se pokušava oženiti Tatjanom, a veza njegove kćeri s lokalnom protuhom i haiku pjesnikom drugi je veliki udarac njegovom ugledu.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, A strana

Što je ljepše no igrati se glazbom? Simfonijski orkestar i Zbor HRT-a, bend “A strane”, Pero Galić, Goran Bare, Ervin Baučić, Massimo, Marko Tolja, Jacques, Ivana Husar, Pavao Mašić, Hojsak & Novosel i brojni mladi pjevači u večerašnjoj A strani pokazat će nam koliko je lijepo u glazbi biti zajedno. Na trenutak glazbenici će premostiti žanrovske granice, mijenjat će uobičajene uloge te tako nam pokazati koliko uživaju u glazbenoj igri.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI SF FILM, Na rubu budućnosti

U dalekoj budućnosti, vanzemaljci napadnu Zemlju snagom kojoj se ne može suprotstaviti nijedna ljudska vojska. Poručnik William Cage (Tom Cruise) pogiba na samoubilačkom zadatku i nađe se u vremenskoj petlji u kojoj svaki dan iznova proživljava zadnji dan svog života. No, sa svakom bitkom uspijeva pridobiti suradnike, među kojima je i Rita Vrataski (Emily Blunt), te svaki puta postaje sve vještiji i spremniji dočekati neizbježnu smrt.

SUBOTA, HRT3, 22.15, DRAMA, Što je Iva snimila 23. listopada?

Iva je za svoj četrnaesti rođendan dobila na dar malu digitalnu videokameru. Oduševljena novom igračkom, djevojčica odmah počinje snimati sve oko sebe i tako je zabilježila niz zbivanja koja prate proslavu rođendana.

SUBOTA, RTL TV, 22.25, VESTERN, Tko preživi, pričat će

Godina je 1882. U Arizoni, u Old Stampu živi poprilična kukavica, farmer Albert Stark (Seth MacFarlane), kojeg, kada se on povuče iz okršaja, ostavlja djevojka Louise (Amanda Seyfried). Utučen i sam, Stark misli da mu Divlji zapad nema što dati pa se sprema za odlazak u San Francisco. U međuvremenu, zloglasni Clinch Leatherwood (Liam Neeson) ubije i opljačka starog lovca na zlato te uzima zlatni grumen. Također zapovijedi svojoj desnoj ruci Lewisu (Evan Jones) da se s njegovom ženom Annnom (Charlize Theron) pritaji u Old Stampu kako bio on nastavio pljačkati. Kao brat i sestra, Lewis i Anna pretvaraju se da su farmeri, sve do Lewis ne ubije sina svećenika u saloonu.

SUBOTA, HRT1, 22.45, AKCIJSKI KRIMI FILM, 22 metka

Tri godine Charlie Mattei (J. Reno) živi miran obiteljski život sa ženom i djecom. Jednog dana na parkiralištu sustiže ga mafijaška prošlost. Ostavljen je s 22 metka u tijelu, preživio je i željan osvete kreće u potragu za ubojicama.

SUBOTA, HRT2, 23.30, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Bjorn se vraća u Kattegat i doznaje da napad slijedi za idućega punog Mjeseca. Ivar mora odlučiti hoće li na bojnom polju vjerovati nekadašnjem neprijatelju.

SUBOTA, NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI FILM, Marker

Matt (Steven Seagal) je bivši policajac u dugovima sklon alkoholizmu koji je donio neke loše odluke u životu koji mu se ruši. Njegova ljubav prema jedinoj kćerki pomaže mu boriti se protiv jednog od njegovih najvećih neprijatelja, alkoholizma. Jedina šansa da se vrati u prijašnje stanje je misteriozni neznanac s kojim se susreće, a koji mu nudi otplatu svih dugova pod jednim uvjetom: ubiti najopasnijeg gradskog mafijaša.

SUBOTA, HRT1, 00.40, DRAMA, Sjećanja

Uz pomoć bivšeg zatočenika u Auschwitzu Maxa Rosenbauma (M. Landau) i rukom napisanog pisma dementni 89-godišnji Zev Guttman (C. Plummer) iz staračkog doma u New Yorku kreće u potragu za osobom za koju vjeruje da je odgovorna za smrt njegove obitelji u logoru. Ubojici želi osobno presuditi.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 11.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Tajni svjetovi

Pripremite se za ugodna nedjeljna popodneva uz najuzbudljivije i najzanimljivije istraživačke serije koje prikazujemo na Viasat Historyju. Istražite mračne i mutne dijelove prošlosti uz neriješene zločine: od Drugog svjetskog rata do hladnog rata, u kraljevskim krugovima i u tajnim društvima, zapanjit će vas koje su pojedinosti ostale neotkrivene.

NEDJELJA, HRT1, 15.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što sam sve učinio zbog ljubavi

James (J. London) je uspješan losanđeleski odvjetnik kojemu je upravo ponuđeno partnerstvo u firmi. Njegova djevojka Sadie (D. Barton) je liječnica. Približava se Božić i James pod bor za Sadie stavi i poseban dar, zaručnički prsten. U povodu zaruka mladi par odlazi posjetiti Sadienu obitelj, oca (J. Gammon), trojicu braće i tetu koja se, nakon majčine smrti, brinula o njima. Sadiein otac grub je i neljubazan čovjek, koji Jamesa smatra premekanim za život s njegovom kćeri.

NEDJELJA, NOVA TV, 16.25, KOMEDIJA, Jesmo li gotovi?

Sada oženjen sa Suzanne (Nia Long), Nick Persons (Ice Cube) kupio je kuću u tihom predgrađu kako bi pobjegao od buke velegrada i priuštio supruzi i djeci Lindsey (Aleisha Allen) i Kevinu (Philip Daniel Bolden) više prostora. No kada njegov novi dom postane preskupa investicija, a on se nađe na milosti i nemilosti ekscentričnog izvođača radova (John C. McGinley), Nickov san o predgrađu brzo postane prava noćna mora.

NEDJELJA, HRT3, 17.00, VESTERN, Udaljena truba

Mladi Matthew “Matt” Hazard (T. Donahue) poručnik je američke konjice, koji 1883. godine, netom po završetku školovanja na West Pointu, stiže u utvrdu Delivery u Arizoni, na granici s Meksikom. Vojnicima zapovijeda poručnik Teddy Mainwarring (W. Reynolds), suprug privlačne Kitty (S. Pleshette) s kojom se Matt ubrzo upusti u ljubavnu vezu.

NEDJELJA, VIASAT NATURE, 17.00, DOKUMENTARNI FILM, Ponovno otkrivanje T-Rexa

U ovoj vas posebnoj emisiji vodimo na uzbudljivo istraživačko putovanje o tajnama super-grabežljivca planeta Zemlje, Tyrannosaurus Rexa. Uz pomoć najnovijih revolucionarnih paleontoloških otkrića, vrhunske tehnologije i komparativnog proučavanja današnjih životinja, redefinirat ćemo tog legendarnog dinosaura. Otkrit ćemo vam kako je T-Rex doista izgledao i zvučao, kako se kretao i kojom brzinom.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje: Umjetnost ubijanja

Jennifer Shannon (L. Loughlin) zna sve o dvorišnim rasprodajama i razumije se u starine, pa njezina kćer Hannah traži da pomogne njoj i njezinim prijateljicama oko organiziranja dobrotvorne rasprodaje u korist nezbrinutih životinja. Kako će rasprodaju organizirati mame, a ne djevojke, Jennifer im održi malo predavanje o tome. Jedna od žena je Sidney, čija majka ima prepun tavan raznih starih stvari, među kojima je i jedna vrlo vrijedna slika iz 19. stoljeća.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i darovi smrti 2

Film fantastike o sedmoj i zadnjoj godini školovanja Harryja Pottera (D. Radcliffe) i njegovih prijatelja, Hermione (E. Watson) i Rona (R. Grint), u školi za čarobnjake u Hogwarts. Sad već i sami skoro čarobnjaci trebaju se znati nositi s neočekivanim izazovima i opasnostima. A najveći od svih je bitka i konačni obračun s Voldemortom.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Najveće svjetske fešte: Kolijevka sireva i Festival čokolade

U novoj epizodi na red su nam došle i dvije gurmanske fešte: Festival kotrljanja sira na Cooper’s Hillu u Engleskoj i Festival čokolade u talijanskoj Perugi. Biste li se usudili sjuriti niz vrlo strmu brdsku padinu kako biste ulovili kolut domaćega sira koji juri brzinom od 70 milja na sat? Ljubiteljima sira u Engleskoj to ne predstavlja problem, bez obzira na redovite ozljede i prijelome koji se pritom događaju.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKA DRAMA, Savršena meta

Kada misija američke vojske u Etiopiji krene po zlu, snajperist Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) razočaran je u sustav i vrijednosti američke vojske, pa započne samotnjački život u izolaciji. Tri godine kasnije pronalazi ga pukovnik Isaac Johnson (Danny Glover) i moli ga da se vrati u službu kako bi spriječio atentat na američkog predsjednika. Swagger pristane, no ubrzo shvaća da atentat nije planiran na predsjednika, već na drugu važnu osobu. Ostaje mu malo vremena da razotkrije zavjeru u koju su upleteni neki od visoko pozicioniranih vladinih dužnosnika, a svi putovi vode ga u Etiopiju.

NEDJELJA, DOMA TV, 21.45, KRIMI DRAMA, Gangsterski odred

Godina je 1949. i nemilosrdni mafijaški vođa Mickey Cohen (Sean Penn) glavni je kriminalac u Los Angelesu. Upravo on stoji iza preprodaje droge, oružja i prostitucije u gradu. Nitko mu ne može ništa jer ima zaštitu korumpiranih policajaca i lokalnih moćnika, sve dok se potajno ne okupi mala skupina zaposlenika losanđeleske policije na čelu s narednicima Johnom O’Marom (Josh Brolin) i Jerryjem Wootersom (Ryan Gosling), kojima je glavni cilj uništiti Cohena.

NEDJELJA, RTL TV, 22.25, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Percy Jackson 2: More čudovišta

Posjedonov sin Percy Jackson (Logan Lerman) nalazi se u nezavidnoj situaciji kada dozna kako horda mitskih čudovišta prijeti uništenjem njihova doma i centra za obuku – Kampa utočišta u kojem žive potomci grčkih bogova. Kako bi spasili dom polubogova, Percy s polubratom, kiklopom Tysonom (Douglas Smith) te prijateljima, satirom Groverom (Brandon T. Jackson) i Annabeth (Alexandra Daddario), kćeri boginje Atene, ide u potragu za čarobnim Zlatnim runom jer im samo to može pomoći. Prvo odlaze u Washington i na obalu Floride odakle su zaplovili smrtonosnim Morem čudovišta, koje ljudi poznaju pod imenom Bermudski trokut, gdje ih napadaju polubogovi za koje se ne zna na čijoj su strani. Percy jednostavno mora uspjeti jer će Kamp mješanaca prestati postojati, a za njim će propasti i cijeli Olimp.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.35, TRILER, Iskupljenje

Ljubav ne možemo birati, ona bira nas… Mladi umjetnik slučajno je ubijen u trenutku kada je dosegnuo vrhunac svoje karijere. Ubojica Andrei (Dougray Scott) vidjevši mapu slučajne žrtve, odlučuje posjetiti njegovu izložbu. Zaintrigiran njegovim životom, na izložbi upoznaje i umjetnikovu sestru Paulu (Laura Harring) u koju se zaljubljuje. Plaćeni ubojica želi se riješiti tragične prošlosti. Prilika mu se pruži kada se zaljubi u ženu koja oplakuje smrt svoga brata.