TV PREPORUKA ZA VIKEND: Akcija uz filmove Savršena meta, Enderova igra, Prljavi Harry, Osvetnici 2: Vladavina Utrona i Riddick

SUBOTA, HRT3, 14.30, MELODRAMA, Sabrina

Sabrina (A. Hepburn) je kći vozača bogate obitelji Larrabee, koja je cijeli život zaljubljena u Davida (W. Holden), mlađega Larrabeejevog sina. David, iako dobroćudan i pomalo razmažen obožavatelj pripadnica suprotnoga spola, ignorira Sabrinu smatrajući je naivnim djetetom. Sabrina uskoro ode u Pariz na školovanje za vrhunsku kuharicu i az advije godine vrati se prekrasna žena. David je jedna prepozna i odmah se zainteresira za nju, iako je pred vjenčanjem s bogatom nasljednicom. To uplaši njegovog brata Linusa (H. Bogart), ambicioznog biznismena, koji u propasti vjenčanja vidi i propast svoje unosne tvrtke.

SUBOTA, DOMA TV, 16.50, REALITY SERIJA, Kraljevi leda

Osma sezona vodi nas u još izazovnije pustolovine u kojima je u igri veća lova u svijetu ledenih temperatura i uzavrelih strasti. Unatoč opasnostima, sedmero hrabrih riskiraju živote i svoje kamione u želji da osvoje finalnu nagradu. Na sceni se ponovno pojavljuje Hugh Rowland koji želi svom bivšem poslodavcu i poslije partneru dokazati da je on istinski kralj leda.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Rat svjetova

Ovo je priča o čovjeku po imenu George Herbert (C. Thomas Howell) koji je odvojen od žene i djeteta kad započne invazija Marsovaca. Pokušava doći do Washingtona i pronaći ih dok se svijet ruši. No civilizacija je uništena kad rasa superizvanzemaljaca izvrši invaziju na Zemlju.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Enderova igra

U namjeri da istrijebi ljude, rasa izvanzemaljca Formics, opustoši Zemlju. Pedeset godina kasnije, odlučniji nego ikada, ljudi nastoje uzvratiti udarac tehnološki superiornoj rasi napadača. Među talentiranom djecom, koju trenira tzv. Internacionalna flota da postanu zapovjednici, koji će jednog dana voditi u pobjedu, nalazi se povučeni i genijalni kadet Andrew “Ender” Wiggin (Asa Butterfield), koji privuče pažnju pukovnika Hyruma Graffa (Harrison Ford) i majorice Gwen Anderson (Viola Davis).

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Plavi planet: Zelena mora

Čarobni svijet u kojem žive čarobna morska stvorenja. Obuhvaća impozantne prašume i prostrane ravnice prekrivene morskim cvjetnicama. Kako se životinje snalaze u tom svijetu koji prati ritam godišnjih doba?

SUBOTA, HRT1, 21.00, PRIJENOS, Eurozija 2018., finalna večer

Glasujte za svoje favorite u ovom najvećem glazbenom televizijskom događaju na svijetu i uživajte u raznolikosti i posebnosti mnogobrojnih izvedbi.

Velika završnica ovogodišnjeg 63. Natjecanja za pjesmu Eurovizije održava se, kao i poluzavršnice, u Altice Areni, u Lisabonu, a kroz program gledatelje vode Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela i Sílvia Alberto. Ukupno su sudjelovale 43 države, čime je izjednačen rekord iz 2008. i 2011. godine, a večeras se u finalu za titulu najbolje pjesme bori njih 20 (koji su to izborili kroz poluzavršnice) i zemlje koje ulaze izravno – uz domaćina Portugal, to su Velika Britanija, Španjolska, Francuska, Italija i Njemačka.

Geslo je ovogodišnjega natjecanja za pjesmu Eurovizije Svi na okup! (eng. All Aboard). Ono nas poziva da se okupimo na jednome mjestu i zajedno proslavimo glazbu i kontinent, te poštujemo različitost, poštovanje i snošljivost.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Nedjelja 13

Rekonstrukcija događaja sada već povijesne nogometne utakmice Dinamo – Crvena zvezda, odigrane 13. svibnja 1990. godine na stadionu u Maksimiru, koja je prekinuta zbog velikih navijačkih nereda. Prikaz je to događaja uoči utakmice i za njezina trajanja, te svega onoga što se zbivalo na stadionu i izvan njega.

U filmu svjedoče navijači obiju momčadi, službene osobe, pripadnici tadašnjih milicijskih jedinica, voditelji osiguranja, predstavnici klubova, te igrači Dinama i Crvene zvezde.

SUBOTA, NOVA TV, 21.50, AKCIJSKA DRAMA, Savršena meta

Kada misija američke vojske u Etiopiji krene po zlu, snajperist Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) razočaran je u sustav i vrijednosti američke vojske, pa započne samotnjački život u izolaciji. Tri godine kasnije pronalazi ga pukovnik Isaac Johnson (Danny Glover) i moli ga da se vrati u službu kako bi spriječio atentat na američkog predsjednika. Swagger pristane, no ubrzo shvaća da atentat nije planiran na predsjednika, već na drugu važnu osobu. Ostaje mu malo vremena da razotkrije zavjeru u koju su upleteni neki od visoko pozicioniranih vladinih dužnosnika, a svi putovi vode ga u Etiopiju.

SUBOTA, HRT3, 22.15, KRIMI TRILER, Sredite Cartera

Jack Carter (M. Caine) je dobrostojeći plaćenik londonske mafije u neformalnoj vezi s Annom (B. Ekland) čija se svakodnevica promijeni kada mu brat pogine u prometnoj nesreći u rodnom New Castleu, navodno u alkoholiziranom stanju. Jack se uputi bratu na pogreb s namjerom da rasvijetli okolnosti njegove smrti, jer zna da Frank nikad nije pio. Bavio se poslovima izvan zakona, pa Jack sumnja da je riječ o umorstvu.

SUBOTA, RTL TV, 22.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Nevolje u raju

Prodavač glazbene igre Guitar Hero, Dave (Vince Vaughn), domaćica Roni (Malin Akerman) te njihovo dvoje djece klasičan su primjer obitelji srednje američke klase, koja većinu vremena provodi skladno i uređujući dom. Jon (Jon Favreau) i Lucy (Kristin Davis) zajedno su još od srednjoškolskih dana, imaju pametnu, ali pomalo naivnu kći Lacey i upravo se suočavaju s bračnom krizom. Jason (Jason Bateman) i Cynthia (Kristen Bell), pak, neurotičan su par i nikako da dobiju bebu. Posljednji dvojac čine Shane (Faizon Love), koji se nedavno rastao, te njegova mlađa djevojka Trudy (Kali Hawk). Prijatelji odlaze na idiličan tropski otok, neki da bi riješili svoje probleme, drugi da bi uživali, no svi u želji za promjenom.

SUBOTA, HRT2, 22.35, KRIMI SERIJA, U tami

Danny Brocklehurst prema knjigama autora bestselera Marka Billinghama.

Helen Weeks je neustrašiva detektivka u srednjim tridesetima, oštra jezika, koja se ne boji nikakvog izazova. No gruba vanjština skriva unutarnji sukob koji se odvija u njoj. Neodoljivo je privlače kaos i tmina, a tajna iz djetinjstva dovodi je na rub autodestrukcije.

Rastrgana između svog tvrdoglavog partnera, inspektora Paula Hopwooda, te kolege s kojim se upustila u strastvenu vezu, Helen ni izbliza nije spremna postati majkom, tim više što baš nije sigurna tko je otac djeteta.

Kad supruga njezine nekadašnje školske prijateljice optuže za otmicu, Helen se vraća u svoj rodni grad, za koji je mislila da ga je zauvijek napustila. Želi li riješiti slučaj, Helen se mora suočiti sa svojom bolnom prošlošću.

SUBOTA, HRT1, 00.50, AKCIJSKI TRILER, Ubrzanje 2: Visoki napon

Glavni junak je plaćeni ubojica Chev Chelios (J. Statham) kojeg je oteo tajanstveni kineski mafijaš. Nekoliko mjeseci poslije Chev se probudi i otkrije da su ga operirali i umjesto njegovog gotovo neuništivog srca ugradili spravicu na baterije koju stalno treba napajati. Tu počinje njegova potraga za vlastitim srcem i potjera kroz Los Angeles za onima kojima se želi osvetiti.

NEDJELJA, NOVA TV, 10.35, DRAMA, Jesen ljubavi

Mlada Emma Miller (Danielle Chuchran) naizgled je sretna – živi u toploj obitelji u zajednici amiša i najpoželjniji momak u zajednici (Kellen Boyle) želi je oženiti. Međutim, potaknuta knjigom ‘Ponos i predrasude’ Jane Austin kojom je potajno opsjednuta, ona priželjkuje mnogo više od života. Uskoro joj se pruži prilika da provede ljeto kod sestrične Lydije (Meg Wittman) u slikovitom gradiću. Ondje upoznaje Nou (Trevor Donovan), intrigantnog i načitanog amiša, kao i naočitog urednika bloga Andyja (Drew Fuller). Emma je odjednom prisiljena odlučiti želi i ostati u svijetu amiša ili ostaviti svoju obitelj iza sebe i krenuti u potpuno novu životnu avanturu.

NEDJELJA, HRT2, 13.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Najdraža jela Mary Berry

Mary je odrasla na selu pa još uvijek voli ići u šetnju sa psima i obitelji te brati samoniklo bilje. U ovoj će epizodi prvo pripremiti slasna škotska jaja s gljivama, koja su savršena za piknik na selu. Nakon toga će pripremiti jednostavno jelo od divljači, koje je idealno za večeru s gostima ili obiteljsku večeru – meso fazana s mljevenom paprikom i umakom od gljiva.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, MELODRAMA, Potamnjeli anđeli

Veljača je i slikovitim Saint Louisom vlada karnevalsko ludilo. Među mnogim atrakcijama koje nudi glasoviti Mardi Gras su i pogibeljne utrke zrakoplovnih oldtimera. Novinar Burke Devlin (R. Hudson) treba napisati reportažu o jednome od pilota, ratnome junaku, kapetanu Rogeru Schumannu (R. Stack), koji jedva preživljava sudjelujući u bizarnim letačkim akrobacijama. Da bi se približio nekad slavnome asu, najprije se upozna s njegovim devetogodišnjim sinom Jackom (C. Olsen), a preko njega i s pilotovom lijepom suprugom LaVerne (D. Malone) te ravnopravnim članom obitelji, mehaničarom Jiggsom (J. Carson). Iako iskusan profesionalac, Devlin napravi početničku pogrešku – zaljubi se u nesretnu plavokosu ljepoticu koja beznadno ljubi svoga hladnoga muža.

NEDJELJA, LAUDATO TV, 15.30, DOKUMENTARNI FILM, Fatima – poruka neba

13. svibnja 1917, dan je događaja koji je obilježiti Rimokatoličku Crkvu i svijet. U vrijeme kada je u Europi bio Prvi svjetski rat, tadašnji poglavar Katoličke Crkve, papa Benedikt XV. napisao je pismo: ‘Ponizna službenica Gospodnja’, u kojemu govori o potrebi molitve s posebnim naglaskom na molitvu djece, te naredbom da se zaziv ‘Kraljice mira, moli za nas’ službeno uvrsti u Gospine litanije. On se u ovom pismu obraća Mariji s molbom da se zaustavi rat i donese mir.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, ROMANTIČNA DRAMA, Seosko vjenčanje

Bradley (J. Metcalfe) je slavni pjevač, dobitnik Grammyja, a njegova zaručnica Catherine (L. Mennell) jednako slavna glumica, nagrađena Oscarom. Mladi su, lijepi, bogati i zaljubljeni, bar se tako čini. Zaručili su se i planiraju vjenčanje. I dok Bradley iskreno želi vjenčanje bez javnosti i novinara, u uskom krugu bliskih prijatelja, vjerujući da i njemu i Catherine više od svega treba mir, ona misli drugačije, ali ga ne želi razočarati.

Prije vjenčanja, Bradley odlazi u svoj rodni gradić u Teksasu. Cijelo mjesto zna za njegov dolazak, a među njima i Sarah (A. Reeser), koja vodi ranč s konjima i veterinarka je. Kad su imali trinaest godina i kad je Bradley bio najžalosniji u životu, jer je izgubio majku, Sarah mu je predložila da se vjenčaju kako bi ponovno imao obitelj. “Vjenčao” ih je treći član njihovog dječjeg prijateljstva, Adam (A. Craven), koji je sad pastor. Bradley stiže sam, jer Catherine mora u Los Angelesu dovršiti snimanje filma. Htjeli to ili ne, Bradley i Sarah provode sve više vremena zajedno.

NEDJELJA, RTL TV, 19.20, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Osvetnici 2: Vladavina Utrona

U istočnoeuropskoj državi Sokoviji, Osvetnici – Tony Stark (Robert Downey Jr.), Steve Rogers (Chris Evnas), Thor (Chris Hemsworth), Bruce Banner (Mark Ruffalo), Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) i Clint Barton (Jeremy Renner) upadaju u postrojenje Hydre, koje vodi Baron Wolfgang von Strucker (Thomas Kretschmann), koje vrši eksperimente na ljudima koristeći žezlo, kojim se koristio Loki. Osvetnici susreću blizance Pietra Maxinoffa (Aaron Taylor-Johnson), koji ima nadljudsku brzinu te Wandu, (Elizabeth Olsen) s telepatskim i telekinetičkim sposobnostima.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Jane Eyre

Verzija koju gledamo snimljena je u raskošnoj BBC-jevoj produkciji, a ljubavna priča siromašne, neugledne i nevoljene Jane i namrštenog i odbojnog Rochestera kojemu u grudima kuca zlatno srce, jedna je od najboljih dosad snimljenih. Publika i kritika s podjednakim su oduševljenjem dočekali seriju, a mlada Ruth Wilson i iskusni Toby Stephens odmah su proglašeni TV parom godine.

Priča je primjerena dobu u kojem je nastala. Mlada Jane Eyre nakon smrti roditelja završila je kod ujaka, a kad je on umro, ostala je uz omraženu ujnu (Tara Fitzgerald). Napokon završi u sirotištu Lowood gdje se školuje i odakle odlazi u Thornfield Hall kao guvernanta štićenici vlasnika dvorca, g. Rochestera.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Matek je odlučio u birtiji organizirati pravi plesnjak s glazbom iz 80-ih kada se znalo dobro zabavljati. Za ugođaj i svirku zadužena su Srebrna krila, band koji je nastupima slamao ženska srca i čiji hitovi se i dandanas vrte na mnogim radijskim postajama.

U posljednjoj epizodi prve sezone mnoge tajne bit će razotkrivene, možda će zaiskriti pokaja stara iskra, a možda se pojavi i pokoja nova.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Simpatična Katarina Baban prošloga je tjedna oduševila kao Jole, a ovoga tjedna očekuje ju transformacija u Nicole Scherzinger iz ženskog pop sastava Pussycat Dolls. Nakon prošlotjednog posljednjeg mjesta na ljestvici, Paola Valić Bekić ove će nedjelje utjeloviti jednu od najvećih ikona hrvatskog dancea, Kasandru. Matko Knešaurek ovoga će tjedna postati Katy Perry, a u izvršavanju zadatka pomoći će mu malena Uršula Divošević. Damiru Poljičaku gljiva je dodijelila transformaciju u čuvenog talijanskog tenora Luciana Pavarottija. Sjajne transformacije na pozornici showa priredit će Maja Bajamić kao Senna M, Ana Vilenica kao dio skupine Kool & The Gang, Amel Ćurić kao Celia Cruz i Davor Dretar Drele u ulozi Boba Marleyja.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Točno u podne

Na dan kada se ženi i ostavlja svoj posao šerifa, Will Kane (G. Cooper) sazna da zločinac kojega je poslao u zatvor prije dosta godina, Frank Miller (I. MacDonald), dolazi u grad podnevnim vlakom da mu se osveti. Iako je čvrsto odlučio otići iz grada sa suprugom (G. Kelly) i početi novi život, Will odluči ostati i sukobiti se s Millerom. Kada zatraži pomoć sugrađana koje je uvijek štitio, oni mu okreću leđa. Čini se da će se Kane sam morati suočiti s Millerom, kao i drugim članovima njegove bande, koji ga čekaju na željezničkoj postaji.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KRIMI TRILER, Prljavi Harry

San Francisco, 1971. godina. Gradom vlada panika jer već neko vrijeme nepoznati ubojica koji se policiji predstavlja kao Škorpion (A. Robinson) snajperom ubija ljude. Policija mu nikako ne može ući u trag, čak ni kada pristane izvršiti njegova naređenja da mu dostavi veliku svotu novca. Policijski inspektor Harry Callahan (C. Eastwood), zbog hladnokrvnosti prozvan Prljavi Harry, zadužen je da s kolegom Gonzalezom (R. Santoni) krene u potragu za manijakalnim zločincem. Zahvaljujući svojoj sposobnosti i iskustvu, oni će ubrzo doći do nekih tragova, no neće sve glatko ići zbog nedostatka dokaza. Kako doskočiti ubojici koji već planira nova ubojstva?

NEDJELJA, HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrana – slasna znanost: Stvar okusa

Michael odlazi u Španjolsku tragati za nekim od najjačih okusa na svijetu, a James putuje visoko u peruanske Ande da otkrije kako ondje pripitomljavaju gorki krumpir – rođaka našeg običnog – radi opstanka tamošnjih stanovnika na tim ekstremnim visinama. Služeći se najnovijom snimateljskom tehnologijom, Michael i James vode nas duboko u hranu, na molekularnu razinu, i nude nam posve nov način razmišljanja o okusu. Tu nije riječ samo o slasti, to je pitanje opstanka.

NEDJELJA, RTL TV, 22.05, AKCIJSKI SF FILM, Riddick

Pet godina nakon Kyrine smrti, Riddick se osjeća sve lošije u ulozi Lorda Marshalla Necromonger flote. Oduvijek neprilagođen u Necromonger carstvu, Riddick se dogovori s komandantom Vaakom (Karl Urban) da mu omogući letjelicu do planeta Furyja, dok za uzvrat Vaako može postati novi Lord Marshall. Pa tako Krone (Andreas Apergis), Riddick i grupa Necromangera stižu na pusti planet. No Riddick shvati da nisu na obećanom planetu te da su njegovi suputnici poslani s njim samo kako bi ga likvidirali. U čitavom kaosu obračuna, Krone uzrokuje odronjavanje koje zakopa Riddicka pod gomilom stijena.