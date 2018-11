TV PREPORUKA ZA VIKEND: Akcija je zajamčena filmovima Dobri momci, 13 sati: Tajni vojnici Ben., Pošiljka, November Man i Jupiter u usponu

SUBOTA, RTL TV, 19.40, ANIMIRANI FILM, 101 dalmatinac

Dalmatinac Pongo (Enes Vejzović) živi sa svojim vlasnikom, piscem Rogerom Radcliffeom (Nikša Marinović, Denin Serdarević) u malom stanu u Londonu. Za razliku od svog vlasnika, Pongu je dosadio život samca te odluči naći partnericu sebi, ali i Rogeru. Provodeći dane gledajući kroz prozor, Pongo primijeti Anitu (Maja Katić) i njezinu kuju Perditu (Marija Tadić) kako odlaze prema parku. Što brže može, Pongo odvede Rogera u park kako bi upoznali dame. Nakon nespretnog prvog susreta, Pongovi napori ipak se isplate te se Anita i Roger zaljube, baš kao Pongo i Perdita.

SUBOTA, DOMA TV, 19.55, PUSTOLOVNI FILM, Pan: Putovanje u Nigdjezemsku

Nestašni dvanaestogodišnjak Petar veoma je znatiželjan i buntovan dječak iz londonskog sirotišta. Jedne noći Peter duhom odlazi u čarobnu zemlju gusara, ratnika i vila, nazvanu Nigdjezemska. U toj zemlji pokušava pronaći svoje mjesto pod suncem te doživjeti najnejvjerojatnije avanture. Preživljava borbe u kojima mu je ugrožen život, usput tražeći istinu o svojoj majci koja ga je ostavila kao malenu bebu. Upoznajući i udružujući se s novim prijateljima kako bi pobijedio okrutnog gusara, Petar otkriva svoju sudbinu – postati heroj koji će zauvijek biti upamćen kao Petar Pan.

SUBOTA, RTL2, 19.55, AKCIJSKI TRILER, Prebrzi i prežestoki

Brian O’Connor (Paul Walker) traži šansu za iskupljenjem pa ponovno odlazi na tajni zadatak kako bi se ubacio u još jednu grupu uličnih entuzijasta brze i žestoke vožnje. Ovoga puta potraži pomoć bivšeg robijaša, Romana Piercea (Tyrese Gibson), te kolegice i agentice Monice Celemente (Eva Mendes) kako bi uhitio bossa Cartera Veronea (Cole Hauser), koji je na čelu velike operacije krijumčenja droge.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, A strana

Nova sezona počinje u čast Oliveru. Svatko od nas mogao bi ispričati svoju priču s Oliverom, punu smijeha, suza, ljubavi. U ovoj emisiji svoju priču o njemu ispričali su njegovi glazbeni prijatelji prisjetivši se zajedničkih trenutaka, suradnji, veselja i lakoće koje je prenio u glazbu. Volio je sve glazbene žanrove, okupljao vrsne glazbenike s kojima je dijelio istu strast i potvrdio kako su najveći uvijek najjednostavniji. Ljepota glasa, glazbe ili duše i sve ono što čujemo u “Molitvi za Magdalenu”, “Romanci” “Nocturnu”, “Dišperadunu” i mnogim drugim pjesmama bit će vječna veza Olivera i nas.

SUBOTA, HRT3, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83.

Njemačka serija u osam nastavaka priča je o Njemačkoj s obje strane zida, Istočnoj i Zapadnoj, prikazana kroz osobnu epopeju jednog čovjeka. To je inteligentna i dinamična pripovijest o sazrijevanju u svijetu laži, prijevara i izdaja. Martina Raucha, mladog špijuna rastrganog između dva svijeta, istočnonjemačka obavještajna služba HVA šalje da se domogne NATO-vih vojnih planova. Dok se političke strasti rasplamsavaju, a nuklearni rat sve zlokobnije prijeti, Martin mora napustiti sve što poznaje radi novog života pod lažnim identitetom na Zapadu. Ali nitko i ništa nije ono što se na prvi pogled čini. Svaki prijatelj potencijalni je neprijatelj, svaki neprijatelj potencijalni agent, a na kocki je apsolutno sve.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

Ministar zdravstva Neville Chamberlain (Rupert Frazer) pristiže na večeru u Downton Abbey. Sve je to dio Violetinog plana sprečavanja preuzimanja Downtonske bolnice. Ali večera će na kraju svima zadati glavobolju. Gospođa Patmore, Daisy i Andy pomažu gospodinu Masonu da se preseli na farmu, a Andy će se neočekivano povjeriti Thomasu. Mary i Tom odlaze gledati Henryja Talbota u pokusnoj vožnji novim automobilom, ali Mary nije posve sigurna da je našla sebi ravnog. Edith odlazi na romantičnu večeru s Berijem Pelhamom u Londonu, dok će se Violet naljutiti na Denker i Spratt će joj biti prisiljen pomoći. Gospođa Hughes teško uspijeva udovoljiti gospodinu Carsonu, a Mary ćuti da njoj nisu otkrili obiteljsku tajnu.

SUBOTA, NOVA TV, 22.40, AKCIJSKA DRAMA, 13 sati: Tajni vojnici Ben.

Film snimljen po istinitoj priči o terorističkom napadu na američki konzulat u Libiji, koji se dogodio 11. rujna 2012. – točno 11 godina nakon strašnog terorističkog napada na World Trade Center, pri kojemu je život izgubilo šestero sigurnosnih službenika, uključujući američkog ambasadora Cristophera Stevensa. Što se zapravo dogodilo u 13 sati tog šokantnog napada? Što se dogodilo sa šest muškaraca koji su djelovali potpuno nesebično i hrabro, riskirajući svoje živote kako bi spriječili još veću tragediju?

SUBOTA, HRT2, 22.40, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Jon i Sansa sukobljavaju se s Ramsayjem Boltonom na zimogorskim poljanama. Daenerys uzvraća udarac neprijateljima. Theon i Yara pristižu u Meereen.

SUBOTA, HRT1, 22.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Dobri momci

Radnja filma smještena je u Los Angeles 1977. Usredotočuje se na privatnog detektiva (R. Gosling) i opakog utjerivača (R. Crowe), koji se udružuju kako bi istražili nestanak mlade djevojke (M. Qualley).

SUBOTA, RTL TV, 22.55, PRIJENOS, BOKS: Usyk vs. Bellew

Nakon što je dva puta pobijedio Davida Haya u teškoj kategoriji Tonyja Bellewa gledamo ponovno. Ovoga puta odlučio je izazvati Oleksandra Usyka, neporaženog šampiona u vlasništvu sva četiri cruiseweight pojasa WBO, WBC, WBA, IFA u lakoteškoj kategoriji, koje je osvojio na World Boxing Super Series. Velika borba zakazana je za večeras u Manchester Areni, a prijenos pratimo uz komentare Filipa Brkića i Željka Mavrovića.

SUBOTA, HRT3, 23.10, DOKUMENTARNI FILM, Joy Division

Dokumentarac o britanskom postpunk bandu Joy Division, uz glazbu, slike suvremenog Manchestera kao i onoga iz kasnih sedamdesetih te razgovore koji uključuju trojicu preživjelih članova banda. Joy Division je osnovan krajem 1977. godine, izdao je tri albuma, a samoubojstvom Iana Curtisa 1980. band prestaje postojati.

SUBOTA, HRT1, 00.45, KRIMI DRAMA, Godina zmaja

Mirna Kineska četvrt u New Yorku uzdrmana je iznenadnim umorstvom glavnog šefa Trijade, a potom i nizom nasilnih incidenata koji pogađaju i građane. Sve na prvi pogled izgleda poput eskalacije aktivnosti mladih bandi, no zapravo je dio dobro smišljen kampanje koju inteligentno vodi mladi, a sada i novi šef Trijade Joey Tai (J. Lone). Na žalost, nije jedini koji želi iskorijeniti ustaljene običaje. Naime, tu je i odlikovani, no grubi policajac Stanley White (M. Rourke), zadužen za brigu o Kineskoj četvrti, a zapravo čovjek prepun trauma iz Vijetnama, iz kojeg vuče mržnju prema Azijatima, što dovodi do neizbježnog konflikta između dvojice muškaraca.

NEDJELJA, HRT1, 15.35, ROMANTIČNA DRAMA, Karolina, slatki dome

Nakon što samohrana majka Diane, preopterećena reklamna direktorica iz Los Angelesa, doživi živčani slom na poslu, iznenada naslijedi kuću u ruralnom rodnom gradiću u Južnoj Karolini. Nadajući se da će početi iznova, sabrati se i popraviti svoj odnos s najstarijom kćeri, Diane se seli na drugi kraj zemlje sa svoje dvije kćeri. Baš kad se počinju privikavati na jednostavni seoski život, Diane naleti na svoju prvu ljubav, Lukea, i situacija se počinje komplicirati.

NEDJELJA, HRT3, 17.10, VESTERN, Sam čovjek

Revolveraš je osumnjičen za napad i ubojstva putnika u kočiji. Budući da on to nije učinio, jedina mu je šansa da se spasi od linča bijesne gomile povjerenje lijepe šerifove kćeri, koja ga je sakrila.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 18.45, DOKUMENTARNI FILM, Sto dana do pobjede

Zahvaljujući filmskim rekonstrukcijama, razgovorima s najpoznatijim povjesničarima i vrhunskim računalnim prikazima, ova serija napeti je prikaz posljednjih stotinu dana I. svjetskog rata i donosi nam priču o tome kako su saveznički generali zajednički radili na novim načinima kojima bi mogli dobiti rat. Pet velikih vizionara i vođa, maršal Ferdinand Foch (Francuska), feldmaršal Douglas Haig (Britanija), general John J. Pershing (SAD), general Arthur Currie (Kanada) i general John Monash (Australija), okupili su se da bi porazili neprijatelja još neviđenim timskim radom i inovacijama.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.55, TRILER, Sakupljač kostiju

Bivši forenzički stručnjak i jedna policajka zajedničkim snagama moraju zaustaviti ubilački pohod serijskog ubojice. Lincoln Rhyme (Denzel Washington) bio je vodeći stručnjak za forenziku dok nije ostao paraliziran, deprimiran i nesposoban za rad. No kad jezivo ubojstvo zbuni detektive s Manhattana, zovu Rhymea u pomoć. Amelia Donaghy (Angelina Jolie) je policajka zahvaljujući čijem je brzom razmišljanju mjesto zločina ostalo netaknuto. Ona postaje Rhymeova stručnjakinja za analizu i to na mjestu zločina.

NEDJELJA, RTL2, 19.55, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Nevjerojatni Hulk

Znanstvenik Bruce Banner (Edward Norton) skriva se od vojnih huškača, ali i svog alter ega, Hulka. Putuje svijetom u potrazi za lijekom koji će mu omogućiti da se oslobodi svog bijesa i zaboravi Betty Ross (Liv Tyler), no ni jedno ni drugo nije jednostavno postići. Betty je kćer Bruceovog neprijatelja generala Rossa (William Hurt) pa samim time situacija Bruceu još teže pada. Konačno, Bruce se odluči vratiti u civilizaciju, a tamo ga dočeka The Abomination, stvoren kada je KGB-ov agent Emil Blonsky (Tim Roth) bio izložen velikoj dozi iste radijacije koja je Brucea pretvorila u Hulka.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Kingsman: Tajna služba

Izabrani mladići i djevojke postaju vitezovi novoga doba, a njihovo djelovanje unutar tajne službe Kingsman odvija se u maksimalnoj diskreciji. No, da bi došli do ove laskave titule, potencijalni agenti moraju proći ne samo specijalnu obuku, nego i usvojiti cijeli niz manira pripadnika visokog društva, promijeniti svoj izgled, način odijevanja i govor, što će im pasti puno teže od zadataka kojima će se baviti kao profesionalci.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Albert nehotice prouzroči probleme Peelu dok se napadnuti premijer upušta u najvažniju bitku svoje političke karijere. Tragedija prisili likove na osobne i političke žrtve.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Srce Vukovara

Dokumentarna serija o zbivanjima u Vukovarskoj bolnici za vrijeme Domovinskog rata. S naglaskom na svakodnevni život u bolnici i njezino djelovanje u ratnim uvjetima pratimo ustroj od samog početka ratnih zbivanja pa sve do predaje grada. Tako obuhvaćamo strukturu osoblja, inventar, mogućnosti njege koju je bolnica pružala te kako se situacija mijenjala iz dana u dan. Vidjet ćemo transformaciju bolnice iz otvorene ustanove miroljubivog grada u srce tvrđave pod opsadom – gdje se liječnici i pacijenti, svedeni na funkcioniranje u nezamislivim uvjetima, bore za život pod granatama.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, POLITIČKI TRILER, Pošiljka

Krajem osamdesetih američke i sovjetske vlasti pokušavale su postići sporazum kojim bi spriječile daljnju utrku u naoružanju. Nakon što je pod njegovim osiguranjem na konferenciji u Berlinu ubijeno nekoliko američkih dužnosnika, narednik Johnny Gallagher (G. Hackman) dobiva zadatak prevesti ratnog zatvorenika (T. L. Jones) iz Njemačke u Ameriku. Na američkom aerodromu obojica su napadnuti, a zatvorenik koristi priliku i bježi. Gallagher tada kreće u potragu te ubrzo sazna kako zatvorenik nije onaj za koga se predstavlja. Za pomoć se obraća svojoj bivšoj supruzi Eileen (J. Cassidy), časnici američke vojske.

NEDJELJA, HRT1, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Šezdesete

NEDJELJA, RTL TV, 22.40, AKCIJSKI TRILER, November Man

Agent CIA-e Peter Devereaux (Pierce Brosnan) nadgleda mladog operativca Davida Masona (Luke Bracey) za vrijeme misije u Crnoj Gori, no Mason se ogluši o Devereauxove naredbe i ubija metu, ali i nevino dijete. Pet godina kasnije Deveraux je umirovljen i živi u Švicarskoj kad stiže njegov bivši šef John Hanley (Bill Smitrovich) kako bi ga uvjerio da iz Moskve izbavi Nataliju Ulanovu (Mediha Musliović), pomoćnicu novog ruskog predsjednika, nekadašnjeg generala Arkadyja Fedorova (Lazar Ristovski), koja je u Fedorovom sefu našla optužujuće fotografije iz rata u Čečeniji. Iako Fedorov alarmira ruske sigurnosne službe koje pokušavaju zaustaviti njezin bijeg, Deveraux je uspije izvući, a ona mu daje kontakt Mire Filipove (Olga Kurylenko).

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, AKCIJSKI SF FILM, Jupiter u usponu

Jupiter Jones rođena pod zvjezdanim noćnim nebom i sa znacima koji su predskazivali da je predodređena za velika djela. No, u stvarnosti, sada odrasla Jupiter obična je čistačica. Stvari se mijenjaju kada genetski modificiran bivši vojnik Cain dođe na Zemlju s namjerom da je pronađe jer njen genetski zapis govori da se radi o osobi koja može poremetiti ravnotežu u svemiru.