TV PREPORUKA ZA STUDENI: Pred nama su premijere filmova Nabor vremena, Najveći showman, M, Računovođa i Ferdinand

3. studenog, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Pjesma o jezeru Sway

Film se odvija tokom ljeta na jezeru Sway, bivšem igralištu njujorške aristokracije ere jazza. Mladi glazbeni kolekcionar Ollie Sway (Rory Culkin) regrutira svog jedinog prijatelja, razuzdanog ruskog skitnicu (Robert Sheehan), da mu pomogne ukrasti jedinstvenu starinsku ploču iz obiteljske glamurozne kuće na jezeru.

4. studenog, HBO, 20.00, PUSTOLOVNI FILM, Nabor u vremenu

Nakon nestanka oca znanstvenika Meg Murry, tri nebeska bića – gđa Štoštica, gđa Gdještica i gđa Tkoštica – putuju na Zemlju kako bi pomogle Meg u potrazi. Putujući kroz nabore u vremenu i prostoru poznate pod nazivom ‘teseranje’, oni odlaze u svjetove izvan svoje mašte, gdje se suočavaju sa zlom silom. Kako bi se vratila kući, Meg se mora suočiti s tamom u sebi i pronaći snagu da pobije tamu koja okružuje svemir.

4. studenog, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Dijete poput Jakea

Uoči prijema u dječje vrtiće u New Yorku, Alex i Greg Wheeler polažu velike nade u svog sina Jakea, pametnog i starmalog četverogodišnjaka koji preferira Pepeljugu umjesto G. I. Joea. Svjesni da si ne mogu priuštiti privatni vrtić, Judy, ravnateljica Jakeove predškolske ustanove, potiče ih da naglase Jakeovu slobodu rodnog izražavanja kako bi se istaknuo i možda dobio stipeniju. Dok se Alex i Greg snalaze u ulogama roditelja, između njih počinje rasti jaz koji ih prisiljava da suoče s vlastitim brigama o tome što je najbolje za Jakea te jedno s drugim.

10. studenog, CINEMAX, 20.30, DRAMA, Nacrt

U središtu je mladi Moskovljanin Kiril koji je vrlo je talentirani stručnjak za IT i videoigre. Njegov je život savršen: roditelji ga vole, ima dobro plaćeni posao, lijepu djevojku… Sve dok ga jednog dana odjednom ne izbrišu iz svačijeg sjećanja i zaborave ga svi koje je poznavao. Tražeći objašnjenje, Kiril otkrije da je izabran za vrlo važnu i tajnu misiju, njegova je svrha postati čuvar vrata između paralelnih svjetova, a njih je na desetke u svemiru.

10. studenog, HBO, 20.00, KOMEDIJA, Kuća sreće

Kada kći Scotta i Kate Johansen upadne u koledž svojih snova, to je povod za slavlje. To jest, sve dok Scott i Kate (Will Ferrell i Amy Poehler) ne saznaju da je stipendija na koju su računali propala te sada moraju platiti školarinu koju si ne mogu priuštiti. Uz pomoć svog prijatelja i susjeda Franka (Jason Mantzoukas) – koji također treba veliku svotu – odluče otvoriti ilegalni kasino u svojoj kući u predgrađu riskirajući sve na bakanaliju u vegaskom stilu gdje novac teče, inhibicije se ostavljaju na ulazu, a sve oklade otpadaju.

11. studenog, HBO, 20.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Najveći showman

Priča se rasplamsava u smiono zamišljen fikcijski svijet, pun zaraznih pop-melodija, glamuroznih plesova i proslave transformacije zabavnjaštva, ljubavi i samopouzdanja. Gracey isprepleće originalne pjesme oskarovaca Benja Paseka i Justina Paula (‘La La Land’) s multitalentiranom glumačkom postavom predvođenom Hughom Jackmanom kako bi uronio publiku u sam začetak masovne zabave i megazvijezda 1870-ih.

11. studenog, CINEMAXX, 20.00, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Kula tmine

Posljednji Revolveraš, Roland Deschain (Idris Elba), zarobljen je u vječnoj borbi s Walterom O’Dimom, također znanim kao Čovjek u Crnom (Matthew McConaughey), odlučan da ga spriječi u rušenju Kule tmine koja drži svemir na okupu. Dok se sudbina svjetova nalazi na kocki, dobro i zlo sukobit će se u završnoj borbi, a samo Roland može obraniti Kulu od Čovjeka u Crnom.

11. studenog, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Zama

U kasnom 18. stoljeću, u dalekoj kutku onoga što izgleda kao Paragvaj, Don Diego de Zama, časnik španjolske krune rođen u Južnoj Americi, čeka kraljevo pismo koje će mu odobriti premještaj iz grada u kojem stagnira na neko bolje mjesto. Njegova je situacija delikatna. Mora se pobrinuti da ništa ne zasjeni njegov premještaj. Prisiljen je submisivno prihvatiti svaki zadatak koji mu povjere sukcesivni guverneri koji se izmjenjuju dok on ostaje. Prolaze godine, a kraljevo pismo nije stiglo. Kada Zama primijeti da je sve izgubljeno, pridruži se četi vojnika koji kreću u hajku na opasnog bandita.

17. studenog, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, M

Lila i Mo sretnu se na autobusnoj stanici. Lila ima paralizirajuću govornu manu. Mo je čavrljav i entuzijastičan. Lila se priprema za ispite. Mo vozi ilegalne automobilske utrke. Suprotnosti se privlače i oni se zaljube. Ali Mo nosi tajni teret… Sara Forestier stala je iza kamere kako bi ispričala dirljivu priču o dvoje društvenih izopćenika koji će se protiv svih nedaća boriti za svoju ljubav.

18. studenog, HBO, 20.00, KRIMI DRAMA, Računovođa

Oskarovac Ben Affleck glumi Christiana Wolffa, matematičkog stručnjaka koji ima više afiniteta prema brojevima nego prema ljudima. Dok kao računovođa radi u malom CPA uredu, istovremeno isti posao obavlja za najopasnije svjetske kriminalne organizacije. Zbog svojih sposobnosti zapeo je za oko Ministarstvu financija koje predvodi Ray King (J. K. Simmons), ali s vremenom počinje raditi za tvrtku unutar koje je knjigovotkinja Dana Cummings (Anna Kendrick) otkrila financijsku malverzaciju koja uključuje milijune dolara. No dok Christian polako razotkriva istinu, broj žrtava raste.

18. studenog, CINEMAX, 20.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Nico, 1988

Približavajući se 50-oj, kantautorica Nico živi usamljeno i povučeno u Manchesteru, daleko od svojih glamuroznih dana 1960-ih kao Warholova superzvijezda i slavljena pjevačica kultnog benda ‘The Velvet Underground’. Više ne mari za svoj izgled i karijeru, nastupa zahvaljujući novom menadžeru Richardu koji Nico daje potreban poticaj da opet krene na turneju po Europi. Boreći se sa svojim demonima i posljedicama zbrkanog života, ona čezne za tim da obnovi odnos sa sinom, čije je skrbništvo davno izgubila.

18. studenog, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Put na Mars

Emilia bježi iz bolnice kako bi putovala Kalifornijskim zaljevom s prijateljicom Violetom. Već je neko vrijeme na liječenju i jasno je da joj je to posljednja prilika da uživa u životu u punini i doista, ništa nije toliko životno kao krajolici i vidici na putovanju Zaljevom. Na putu ove dvije slobodoumne najbolje prijateljice nabasaju na čovjeka koji tvrdi da je došao s drugog planeta. Dok jaka oluja prijeti krajnjim uništenjem, ovaj nedokučivi mladić tvrdi da je došao na Zemlju kako bi svjedočio kraju čovječanstva.

24. studenog, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Zlatni dečki

Francisco ‘Cisco’ Castillo se nakon 15 godina u američkom zatvoru vraća kući u Dominikansku Republiku kako bi otkrio da život nije ništa lakši u njegovoj staroj sredini. Zbog svog kriminalnog dosjea ne može zadržati posao, a njegova majka alkoholičarka više voli svog najmlađeg sina, tinejdžerskog kriminalca u usponu kojeg samo jedan korak dijeli od zatvora ili nečega još goreg. Nevoljko pristavši na ulične borbe kako bi nešto zaradio, Cisco sklopi savez s Nichijem, propalim boksačem iz Italije koji se bori s ovisnošću o kocki.

25. studenog, HBO, 20.00 ANIMIRANI FILM, Ferdinand

Film prati pustolovine miroljubivog bika kojeg posvoje simpatični farmer i njegova kći. Međutim, njegov se idiličan život mijenja kad ga zamijene za opasnu zvijer i odvedu na zadnje mjesto na Zemlji gdje želi biti, u kamp za obuku bikova. Ali Ferdinand je odlučio vratiti se kući. Usput, ljubazni bik sklapa brojna prijateljstva i mijenja živote onih koje susretne. Ali postoji još jedna velika zapreka koju će morati nadvladati.

25. studenog, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, Plesna terapija

Kada Lady Sandra Abbott (Imelda Staunton) otkrije da njezin muž s kojim je četrdeset godina u braku (John Sessions) ima aferu s njezinom najboljom prijateljicom (Josie Lawrence), ona potraži utočište u Londonu kod otuđene starije sestre Bif (Celia Imrie). Njih dvije ne mogu biti drukčije – Sandra se ne snalazi pokraj svoje jezičave, slobodoumne sestre koja stalno izlazi na spojeve. Ali Sandri upravo ta različitost trenutačno treba te ona nevoljko dopusti Bif da je odvuče na satove plesa gdje postupno uhvati korak i nađe ljubav kad upozna sestrine prijatelje Charlieja (Timothy Spall), Jackie (Joanna Lumley) i Teda (David Hayman).