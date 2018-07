TV PREPORUKA ZA SRPANJ: Premijere serija Oštri predmeti i Patrick Melrose te filmova Kong: Otok lubanja, Uzvišenje i Wonder Woman

1. srpnja, HBO, 20.00, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Kong: Otok lubanja

Uzbudljiva originalna pustolovina u kojoj pratimo skupinu različitih znanstvenika, vojnika i pustolova koji su se okupili kako bi istražili mitski, dosad neistraženi otok u Tihom oceanu koji je podjednako lijep i opasan. Ekipa je odsječena od svega poznatoga i ulazi u teritorij moćnoga Konga, čime počinje konačna bitka između čovjeka i prirode. Njihova misija istraživanja pretvara se u misiju preživljavanja i moraju se boriti da pobjegnu iz iskonskog raja u koji čovječanstvo ne pripada.

6. srpnja, CINEMAX, 20.00, HOROR KOMEDIJA, Dva goluba

Film o prepredenom agentu za nekretnine Husseinu koji završi kao žrtva neželjenih psina u vlastitom domu. Jedan od Husseinovih klijenata, Orlan, neimpresioniran načinom na koji ga je ovaj agent za nekretnine prevario, u tajnosti se useli u Husseinov dom i neprimjetno ondje vreba. Husseinova djevojka Mel ne može shvatiti zašto se njezin dečko ponaša tako čudno i ne zna da su neobični događaji posljedica skrivanja tajanstvenog muškarca u njihovoj kući. Smicalice počinju eskalirati, a Hussein mora pronaći način kako bi zaustavio uljeza prije nego što stvari izmaknu kontroli.

7. srpnja, CINEMAX, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Patrick Melrose

Nova dramska serija veselo kritizira britansku višu klasu dok pratimo bolnu odiseju glavnog lika od duboko traumatičnog djetinjstva i ovisnosti u odrasloj dobi do konačnog oporavka i iskupljenja. Benedict Cumberbatch (“Sherlock”) glumi Patricka Melrosea, aristokrata i skandalozno smiješnog plejboja koji se trudi popraviti štetu nanesenu očevim zlostavljanjem i majkom koja je prešutno odobravala takvo ponašanje. Kao prava televizijska saga, „Patrick Melrose“ ujedno je napeta i humoristična, s dramatičnim zamahom koji obuhvaća jug Francuske u 60-ima, razvratan New York 80-ih i trezvenu Britaniju s početka 21. stoljeća. U seriji će se sat vremena posvetiti svakom od pet romana, a svaka epizoda pratit će nekoliko složenih i intenzivnih dana u Patrickovu životu.

7. srpnja, CINEMAX2, 20.30, KOMEDIJA, Ubijaš me, Susana

Eligio (Gael Garcia Bernal) je zabavan, karizmatičan glumac koji se jednog jutra probudi i shvati da ga je njegova žena Susana (Veronica Echegui) ostavila bez riječi upozorenja. On je posvuda traži pokušavajući shvatiti zašto, ali njegova uvjerenost da su imali sjajan odnos narušava se dok razgovara sa svima koji bi mogli znati gdje je ona. Nakon nekoliko mjeseci Eligio otkrije da je ona na jednoj radionici za pisce u Iowi. Eligio proda svoj automobil te se ukrca na avion u rodnom Mexico Cityju i krene za njom. Od trenutka kad izađe iz aviona u sveučilišnom gradu na Srednjem zapadu Eligio izgleda kao riba na suhom. Stvari se još više pogoršaju kada oniži, crnomanjasti i brbljavi Eligio otkrije da je Susana započela vezu s visokim i zgodnim pjesnikom Slawomirom (Bjorn Hlynur Haraldsson).

8. srpnja, HBO, 20.00, DRAMA, Uzvišenje

U filmu pratimo zbivanja u Bugarskoj 1870-ih godina, nekoliko godina prije rata kojim je zemlja oslobođena od osmanske okupacije. Režirao ga je Victor Bojinov, a adaptirala Neli Dimitrova. Glavni je junak filma Gičo, mladić koji se priključio grupi revolucionara koje vodi Dimitar Obšti, stvarna povijesna ličnost koja se borila protiv Turaka. Nakon uspješne pljačke vlaka Obšti povjerava Giči posebnu misiju – da dostavi pismo Vasilu Levskom, najpoznatijem revolucionaru u zemlji kojega smatraju junakom i zovu „Apostolom Slobode“. U pratnji svoga prijatelja Asenča, Gičo kreće na opasno putovanje i očajnički želi osloboditi svoju zemlju.

9. srpnja, HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Oštri predmeti

Serija prate novinarku Camille Preaker (Amy Adams), koja se vraća u svoj rodni gradić da izvještava o ubojstvima dviju mladih djevojki. Pokušavajući posložiti psihološku slagalicu iz svoje prošlosti i previše se poistovjećuje s mladim žrtvama. Sukobljava se sa svojom zahtjevnom majkom Adorom, koju glumi Patricia Clarkson, i polako počinje da se vraća opasnim samodestruktivnim navikama. Dodatan razlog za brigu joj predstavlja znatno mlađa polusestra Amma, koja potajno vodi dvostruki život.

13. srpnja, CINEMAX, 20.00, TRILER, Američka bajka

11-godišnja djevojčica s farme Gitty izbjegavala je realnost financijskih problema svoje obitelji živeći u vlastitoj mašti, ali kada otkrije da su njezin otac i brat oteli bogatog muškarca te za nj zatražili otkupninu kako bi spasili svoju farmu koja se nalazi u problemima, primorana je skinuti povez s očiju. Gittyna ljubav prema bajkama stavlja odluku koju mora donijeti u nadrealan i fantastičan okvir: ili će stati uz svoju obitelj i šutjeti o svemu, ili će poslušati svoju savjest i spasiti život jednog stranca. „Američka bajka“ bajkoviti je triler smješten na ruralni Srednji zapad 1980-ih koji govori o hrabroj djevojčici koja živi u mračnom – i katkad čarobnom – svijetu.

14. srpnja, CINEMAX2, 20.30, TRILER, Sve što nas razdvaja

Hrabro upravljajući špediterskim poduzećem svog pokojnog supruga, Louise (Catherine Deneuve) se također brine i o svojoj invalidnoj kćeri Juliji (Diane Kruger). Nakon što je zataškala Julijino slučajno ubojstvo njezina dečka dilera, Louise ucjenjuje njezin najbolji prijatelj Ben (Nekfeu), simpatičan tip koji je postao delinkvent u svijetu zločina i nasilja. Ako ne isplati opasnog mafijaša, Ben će biti ubijen. Louise mu je jedina nada. U početku neprijateljski raspoložena, Louise upoznaje Bena te se zapanji kad sazna da imaju puno više zajedničkog nego što su oboje očekivali. Između njega i dviju žena počnu se stvarati veze, posebice s Louise koja osjeća čudnu opčinjenost i poštovanje prema svome ucjenjivaču. Ali kako se njihova povezanost produbljuje, a opasnost se približava, linija između straha i zaštite počne blijedjeti.

15. srpnja, HBO, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Wonder Woman

Prije nego što je postala Wonder Woman, ona je bila amazonska princeza Diana koju su obučavali da postane nepobjediva ratnica. Diana je odrasla na zaštićenom rajskom otoku Themysciri koji napušta nakon što im američki pilot (Chris Pine) čiji se avion ondje srušio ispriča o golemom ratu koji se vodi u vanjskom svijetu. Diana je uvjerena da može zaustaviti tu prijetnju. Boreći se rame uz rame s čovječanstvom, Diana će otkriti sve svoje moći… I svoju istinsku sudbinu.

15. srpnja, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Majka!

Mlada žena (Jennifer Lawrence) potone u ludilo i paranoju kad u njezinu udaljenu ladanjsku kuću upadne niz nepozvanih gostiju – koji su naizgled svi na zagonetan način povezani s njezinim mužem (Javier Bardem), pjesnikom koji se muči s kreativnom blokadom. U ostalim ulogama su Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson te Domhnall Gleeson. Scenarij i režiju potpisuje Darren Aronofsky (Rekvijem za snove, Crni labud).

15. srpnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Moja čista zemlja

Mlada djevojka Nazo zajedno s majkom i sestrom mora obraniti svoj dom nakon što im je otac završio u zatvoru zbog žučljive obiteljske svađe. Na njihovoj zabačenoj farmi u Pakistanu žene opkole naoružani muškaraci koje je unajmio njihov stric Mehrban kako bi uzeo natrag zemlju. Kad zbog Nazina otpora dvojica muškaraca poginu, razbješnjeni Mehrban pozove mjesnu sklepanu miliciju – dvije stotine naoružanih bandita. Ali iako im je ostala samo šaka metaka, Nazo se odbija predati.

17. srpnja, HBO, 18.00, DOKUMENTARNI FILM, Robin Williams: U mojoj glavi

Film je ispričan, većim dijelom, riječima samog Williamsa i slavi njegov velik doprinos komediji i općenito popularnoj kulturi od divljih dana Los Angelesa u kasnim 70-ima do njegove smrti 2014. g. Film se bavi Robinovim nevjerojatnim životom i karijerom i otkriva što ga je potaknulo da s nama podijeli likove iz svoje glave. Osim dosad neobjavljenih pogleda u njegov kreativni proces kroz intervjue sa samim Williamsom te kućne snimke i snimke nastupa, ovo pronicljivo davanje počasti sadrži i detaljne intervjue s osobama koje su ga poznavale i voljele, uključujući Billyja Crystala, Erica Idlea, Whoopi Goldberg, Davida Lettermana, Stevea Martina, Pam Dawber i Robinova sina Zaka Williamsa.

22. srpnja, HBO, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Thor: Ragnarok

Thor je zatočen na drugom kraju svemira bez svog moćnog čekića i bori se protiv vremena kako bi se vratio u Asgard i spriječio Ragnarok – uništenje svog svijeta i kraj civilizacije Asgarda – kojime mu prijeti iznimno moćna, nemilosrdna Hela. No Thor prvo mora preživjeti smrtonosnu borbu gladijatora protiv svog bivšeg saveznika i kolege Osvetnika – Nevjerojatnog Hulka!

22. srpnja, CINEMAX, 20.00, KRIMI DRAMA, Nasilje: Zadnje poglavlje

Posljednji dio trodijelne sage Takeshija Kitana smještene u japansko podzemlje klanskih hijerarhija, suparništva i bezumnih ubojstava. Pet godina nakon što je preživio sveopći rat između zločinačkih obitelji Sanno i Hanabishi, bivši šef yakuza Otomo sada radi u Južnoj Koreji za gospodina Changa, poznatog mešetara čiji se utjecaj proteže do Japana. Relativno mali incident uzrokuje rast napetosti između tvrtke „Chang“ i udaljenog moćnog Hanabishija. Rastući sukob izmakne kontroli te rasplamsa zastrašujuću borbu za prevlast među najvišim razinama obitelji Hanabishi. Kada se naposljetku i Changov život nađe u opasnosti, odani yakuza Otomo vrati se u Japan kako bi jednom zauvijek poravnao račune.

22. srpnja, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Skele

Asher je 17-godišnjak zarobljen u kovitlacu osjećaja. U školi je prosječan đak, prepire se s nastavnicima i muči s većinom predmeta – osim s književnošću. Profesor književnosti, Rami, poveže se s Asherom te mu postavlja izazove kakve nitko dotad nije gurajući ga da ispita svoje granice. Kod kuće Asherov bolesni otac inzistira na tome da ovaj naslijedi obiteljsku građevinsku tvrtku. Ulaže sve napore u to da pokaže sinu vrijednost poštenog, napornog rada i časti prirođene njegovom jednostavnom životu. Kada iznenadna tragedija odvoji Ashera od omiljenog profesora, Asher doživi veliku krizu u kojoj suprotstavlja dvije dominantne muške figure u svom životu. Rastrgan između učenja svog profesora književnosti i očevih očekivanja, Asher mora odlučiti kakav će čovjek postati.

29. srpnja, HBO, 20.00, SF DRAMA, Blade Runner 2049.

Policajac K (Ryan Gosling) otkriva dugo skrivenu tajnu koja može dovesti ono što je ostalo od društva u stanje kaosa. To otkriće odvest će ga u potragu za Rickom Deckardom (Harrison Ford), bivšim losanđeleskim istrebljivačem koji je nestao prije 30 godina.

29. srpnja, CINEMAX, 20.00, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Kralj Arthur: Legenda o maču

S Charliejem Hunnamom u naslovnoj ulozi, ovaj je film ikonoklastički prikaz klasičnog mita o Excaliburu koji prati Arthurov put od ulica do prijestolja. Kada Arthurova oca ubiju, Vortigern (Jude Law), Arthurov stric, ugrabi krunu. Lišen nasljednog prava i neznajući uopće tko je on zapravo, Arthur na težak način odrasta u pokrajnjim uličicama grada. Ali kad jednom izvuče mač iz kamena, njegov se život preokrene naglavačke te je primoran priznati svoje pravo nasljeđe… Sviđalo mu se to ili ne.