TV PREPORUKA ZA SIJEČANJ: Pred nama su premijere serije Uspjeh kao i filmova Liga pravde, Mjesto tišine, Tri plakata izvan grada i Crveni vrabac

6. siječnja, HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Uspjeh

Višeslojna dramska serija fokusirana na snažne likove, u režiji dobitnika Oscara Danisa Tanovića. Radnja prati isprepletene priče četvero stranaca, od kojih se svaki na svoj način bori sa svakodnevnicom života u gradu, koje je nepovratno povezao nasilan događaj.

6. siječnja, HBO, 20.50, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Liga pravde

Potaknut obnovljenom vjerom u čovječanstvo i nadahnut Supermanovim nesebičnim činom, Bruce Wayne zatraži pomoć nove saveznice, Diane Prince, kako bi se suočio s još većim neprijateljem. Zajedno, Batman i Wonder Woman trude se što brže pronaći i unovačiti tim metaljudi kako bi se suprotstavili novootkrivenoj prijetnji. No unatoč formiranju ove dosad neviđene lige heroja – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg i Flash – možda je već kasno da spase planet od napada katastrofalnih razmjera.

6. siječnja, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Nestanak Sidneyja Halla

Nakon objavljivanja bestselera temeljenog na smrti jednog od njegovih kolega iz srednje škole, kontroverzni pisac Sidney Hall (Logan Lerman) biva katapultiran u neočekivani uspjeh i slavu. Njegov odnos s djevojkom (Elle Fanning) počinje se raspadati kako mračne posljedice knjige prodiru u njihov zajednički život, a on nestaje bez traga. Gotovo desetljeće poslije tajanstveni detektiv (Kyle Chandler) traži nestalog autora, čije su knjige povezane s nizom zagonetnih paleži.

8. siječnja, HBO, 20.00, HOROR SERIJA, Potomci

Heroji „Vampirskih dnevnika“ i „The Originals“ ostavili su za sobom trajnu baštinu, koja se nastavlja u „Potomcima“, priči o sljedećoj generaciji nadnaravnih bića u Školi Salvatore za mlade i nadarene.

13. siječnja, HBO, 20.55, SF HOROR, Mjesto tišine

Ako te čuju, love te. U ovom zastrašujuće uzbudljivom trileru obitelj mora živjeti u tišini kako bi izbjegla tajanstvena bića koja love s pomoću zvuka. Svjesni da čak i najmanji šapat ili korak može prizvati smrt, Evelyn (Emily Blunt) i Lee (John Krasinski) Abbott odlučni su pronaći način da zaštite svoju djecu pod svaku cijenu dok očajnički traže način da se odupru. Hvaljen od strane kritičara i publike širom svijeta, doživite film godine koji ne smijete propustiti.

14. siječnja, HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pravi detektivi

Nagrađivana HBO drama vraća se s trećom sezonom, a ovog puta fokus na jezivom ubojstvu koje se odigralo u srcu Ozark planina i misteriji koja tokom godina postaje sve dublja, odvijajući se u tri odvojena vremenska perioda. U glevnim ulogama su: Mahershala Ali, Carmen Ejogo i Stephen Dorff.

20. siječnja, HBO, 21.00, KRIMI DRAMA, Tri plakata izvan grada

Nakon što su prošli mjeseci a da počinitelj ubojstva njezine kćeri nije pronađen, Mildred Hayes (Frances McDormand) pomiče smion potez postavljajući tri plakata na ulazu u grad s kontroverznom porukom upućenom Williamu Willoughbyu (Woody Harrelsonu), poštovanom načelniku policije. Kada se uplete njegov zamjenik, policajac Dixon (Sam Rockwell), nezreli majčin sin s nasilnom crtom, bitka između Mildred i Ebbingovih predstavnika zakona samo se pogorša.

20. siječnja, CINEMAX, 20.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Buntovnik u žitu

Svijet legendarnog pisca J. D.-ja Salingera oživljava u ovom otkrivajućem pogledu na iskustva koja su oblikovala jednog od najpoznatijih, najkontroverznijih i najzagonetnijih autora našeg vremena. Smješten usred živopisne sredine 20. stoljeća u New Yorku film prati mladog Salingera (Nicholas Hoult) dok nastoji pronaći svoj glas, započinje ljubavnu vezu s poznatom pripadnicom elite Oonom O’Neill (Zoey Deutch) i bori se na prvoj crti 2. svjetskog rata. To su iskustva koja će oblikovati stvaranje njegova remek-djela, „Lovac u žitu“, i preko noći mu donijeti slavu (i zloglasnost) te ga navesti da se povuče iz javnosti ostatak svog života. Uz Kevina Spaceyja i Saru Paulson u sporednim ulogama, „Buntovnik u žitu“ nudi zanimljiv pogled na život i vrijeme ovog malo kad shvaćenog genija koji je kršio pravila i redefinirao američku književnost.

21. siječnja, HBO, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Na tuđem kauču

Nova sezona polusatne humoristične serije kreatora i zvijezde Petea Holmesa, koja prati nezgode svježe rastavljenog stand-up komičara dok pokušava pronaći svoje mjesto u svijetu njujorške komedije.

27. siječnja, HBO, 21.00, ŠPIJUNSKI TRILER, Crveni vrabac

Dominika Egorova mnogo je toga. Odana kći odlučna pod svaku cijenu zaštititi svoju majku. Primabalerina čija je žestina gurnula njezino tijelo i um do krajnjih granica. Majstorica zavodljive i manipulativne borbe. Kad pretrpi ozljedu zbog koje joj završi karijera, Dominika i njezina majka suočavaju se s mračnom i neizvjesnom budućnošću. Zato njome manipuliraju da postane najnovija novakinja Škole za vrapce, tajne obavještajne službe koja obučava iznimne mlade ljude poput nje da koriste svoje tijelo i umove kao oružje. Nakon što je izdržala perverzni i sadistički proces obuke, ona postaje najopasniji Vrabac kojega je program ikada proizveo. Dominika sada mora pomiriti osobu kava je bila s moći kojom sada vlada, dok su joj vlastiti život i svi koje voli ugroženi, uključujući i američkog agenta CIA-e koji je pokušava uvjeriti da je jedina osoba kojoj može vjerovati.

28. siječnja, CINEMAX, 20.00, LJUBAVNA DRAMA, Filmske zvijezde žive vječno

Na temelju memoara Peter Turnera, film prati razigranu, ali strastvenu vezu između Turnera (Jamie Bell) i ekscentrične oskarovke Glorije Grahame (Annette Bening) u Liverpoolu 1978. Ono što započinje kao živahna afera između legendarne fatalne žene i njezina mladog ljubavnika brzo se razvija u dublju vezu, a Turner je osoba kojoj se Gloria obraća za utjehu. Njihova strast i žudnja za životom do krajnjih granica testiraju događaji izvan njihove kontrole.