TV PREPORUKA ZA PROSINAC: Premijere filmova Labirint: Lijek smrti, Geostorm, Osvetnici: Rat beskonačnosti i Oblik vode

6. prosinca, HBO, 22.00, DOKUMENTARNI FILM, Istina o robotima ubojicama

Kada robot ubije čovjeka, tko je kriv? Jeziv, otrežnjujući uradak znanstvene fantastike, ovaj film prikazuje incidente u kojima su roboti prouzročili smrt ljudi: u automatiziranoj tvornici Volkswagen, u samovozećem vozilu Tesla i od droida s bombom koji koristi dallaska policija. Iako se obično tretiraju kao neobične anomalije, svaki slučaj podiže pitanja odgovornosti, zakonitosti i morala. Istražujući provokativna gledišta inženjera, novinara i filozofa, te na temelju arhivskih snimki, film nadilazi senzacionalne smrti kako bi istražio suptilnije načine na koje roboti predstavljaju prijetnju društvu.

7. prosinca, HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Bijeg iz Dannemore

Serija se temelji na neobičnom bijegu iz zatvora u državi New York 2015. koji je izazvao masovnu potragu za dvojicom osuđenih ubojica. U bijegu im je pomogla udana zaposlenica zatvora koja je s obojicom imala afere koje su trajale mjesecima. Benicio Del Toro igra osuđenog ubojicu Richarda Matta, umjetnički nastrojenu, ali zastrašujuću silu unutar zatvora, koji je osmislio bijeg. Patricia Arquette igra Tilly Mitchell, ženu i majku iz radničke klase koja nadgleda zatvorsku krojačnicu i započinje seksualnu vezu s obojicom, na koncu pristavši skriti oštrice za piljenje u zamrznutom mesu za hamburgere kako bi im pomogla pobjeći.

9. prosinca, HBO, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Labirint: Lijek smrti

Epska završnica sage ‘Labirint’, u kojoj Thomas vodi svoju odbjeglu skupinu na posljednju i najopasniju misiju. Kako bi spasili svoje prijatelje, moraju se probiti u legendarni Posljednji Grad, labirint koji kontrolira WCKD i koji bi mogao biti najsmrtonosniji labirint od svih. Svi koji se izvuku odatle živi, dobit će odgovore na pitanja koja traže otkako su prvi put stigli u labirint.

9. prosinca, CINEMAX, 20.00, Blade Runner 2049, AKCIJSKI SF FILM, Blade Runner 2049

Trideset godina nakon događaja iz prvog filma novi istrebljivač, losanđeleski policajac K (Ryan Gosling), otkriva dugo skrivenu tajnu koja može dovesti ono što je ostalo od društva u stanje kaosa. To otkriće odvest će ga u potragu za Rickom Deckardom (Harrison Ford), bivšim losanđeleskim istrebljivačem koji je nestao prije 30 godina.

13. prosinca, HBO, 21.40, DOKUMENTARNI FILM, Izreci njezino ime: Život i smrt Sande Blund

2015. Sandra Bland, 28-godišnja crnkinja iz Chicaga, uhićena je zbog prometnog prekršaja u teksaškom gradiću. Tri dana poslije pronađena je obješena u svojoj zatvorskoj ćeliji. Iako je njezina smrt proglašena samoubojstvom, potaknula je optužbe o rasno motiviranom policijskom ubojstvu i učinila od Blandina slučaja točku okupljanja za aktiviste diljem zemlje. Uz Blandine strastvene videoblogove, ovaj pravodobni dokumentarac slijedi njezinu obitelj i njihov pravni tim dok pokušavaju objasniti što se dogodilo dajući uvjerljiv pogled na njezin život i smrt.

15. prosinca, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Zimska braća

Odieseja je postavljena u ruralnu zajednicu rudara krede tijekom hladne zime. Pratimo dva brata koji rade u ovom grubom okruženju fokusirajući se na mlađeg brata Emila koji destilira rakiju od ukradenih kemikalija iz tvornice. Emil je autsajder, čudak, koji je donio svjesnu odluku da živi sam, a rudarska ga zajednica prihvaća samo zbog starijeg brata Johana. Emil žudi za strašću, za time da je željen i voljen. Kad se kolega radnik razboli, rakija i Emil su glavni osumnjičeni. Postupno izbije nasilan sukob između njega i čvrsto povezane rudarske zajednice.

16. prosinca, HBO, 20.00, SF TRILER, Geostorm

Nakon neviđene serije prirodnih katastrofa koje su zaprijetile planetu, svjetski čelnici okupili su se kako bi stvorili zamršenu mrežu satelita za kontrolu globalne klime i opću sigurnost. Ali sada je nešto pošlo po zlu – sustav izgrađen za zaštitu počinje napadati Zemlju te nastaje utrka s vremenom kako bi se stvarna prijetnja otkrila prije nego što svjetska geološka oluja ne izbriše sve i svakoga sa sobom.

16. prosinca, CINEMAX2, 20.30, KRIMI FILM, Miss Hanoija

Vijetnamku Hien prije četiri su godine ubili njezini razredni kolege u malom graničnom gradu s jakom vijetnamskom zajednicom. Budući da su ubojice bili maloljetni, bili su smješteni u maloljetnički pritvor odakle su pušteni nakon što su navršili 18 godina. Sada, nakon puštanja na slobodu, jedan od njih nađen je mrtav. Drugi je u bijegu. U ovom trenutku na scenu stupa iskusni kriminalni istražitelj Kříž. Vrlo stereotipni Čeh, nije voljan surađivati s lokalnom vijetnamskom policajkom Anh. Ona također doživljava pritisak mještana koji nikada nisu prihvatili činjenicu da Vijetnamka radi za policiju. Štoviše, Kříž je vrlo sumnjičav prema njezinoj vezi s obitelji žrtve.

17. prosinca, CINEMAX, 20.00, POVIJESNA DRAMA, Kralj Lear

Radnje smještene u fiktivnoj sadašnjosti, Anthony Hopkins glumi istoimenog vladara koji predsjeda totalitarnom vojnom diktaturom u Engleskoj. Thompson je njegova najstarija kći Goneril dok je Emily Watson srednja kći Regan, a Florence Pugh najmlađa Cordelia. 80-godišnji kralj Lear razdijeli kraljevstvo među svojim kćerima u skladu s njihovom ljubavi prema njemu. Kad mu najmlađa Cordelia odbije laskati, uvrijeđeni i bijesni Lear je protjera. Zbog te kobne odluke obitelj i državu zahvate kaos i rat.

23. prosinca, HBO, 20.00, AKCIJSKO-PUSTOLOVNI FILM, Osvetnici: Rat beskonačnosti

Dok Osvetnici i njihovi saveznici štite svijet od prijetnji prevelikih za pojedinačnog junaka, nova se opasnost pojavila iz kozmičkih sjena: Thanos. Cilj ovog intergalaktički zloglasnog despota jest prikupiti svih šest Kamenova beskonačnosti, artefakata nezamislive moći te s pomoću njih nametnuti svoju izopačenu volju cjelokupnoj stvarnosti. Sve za što su se Osvetnici borili dovelo je do ovog trenutka – sudbina Zemlje i samog postojanja nikada nije bila neizvjesnija.

23. prosinca, CINEMAX, 20.00, KRIMI DRAMA, Vozač

Talentirani mladi vozač za bijeg (Ansel Elgort) oslanja se na ritam svog osobnog soundtracka kako bi bio najbolji u svom poslu. Kada upozna djevojku svojih snova (Lily James), Babyju se ukaže prilika da ostavi život kriminalca i izvuče se iz svega. Ali kada bude prisiljen raditi za mafijaškog šefa (Kevin Spacey), morat će se suočiti s posljedicama nakon što propala pljačka ugrozi njegov život, ljubav i slobodu.

25. prosinca, HBO, 20.00, ANIMIRANI FILM, Lego ninjago film

U ovoj filmskoj avanturi bitka za grad Ninjago poziva u akciju mladog Lloyda, zvanog Zeleni Nindža, zajedno s njegovim prijateljima koji su svi tajni ratnici i LEGO majstori graditelji. Predvođeni kungfu-majstorom Wuom, mudrim koliko i šaljivim, moraju pobijediti zlog Garmadona, najgoreg tipa u povijesti, koji je ujedno Lloydov otac. Epski okršaj testirat će ovu strastvenu, ali nediscipliniranu skupinu modernih nindža koji moraju naučiti obuzdati svoj ego i ujediniti se kako bi oslobodili svoju pravu moć.

29. prosinca, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Jahač

Nakon tragične jahačke nesreće mladi kauboj Brady (Brady Jandreau), nekad zvijezda rodea u usponu, upozoren je da su njegovi natjecateljski dani završeni. Kad se vrati kući, Brady se počinje pitati ima li zašto živjeti kad više ne može raditi ono što mu daje osjećaj svrhe: jahati i natjecati se. U pokušaju da vrati kontrolu nad svojom sudbinom Brady traži novi identitet te pokušava redefinirati svoju ideju o tome što znači biti muškarac u srcu Amerike.

29. prosinca, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Projekat Florida

Radnja prati šestogodišnju Moonee i njezinu buntovničku majku Halley tijekom jednog ljeta. Njih dvije žive od tjedna do tjedna u ‘Čarobnom dvorcu’, budžetnom motelu koji vodi Bobby, čija stroga vanjština skriva duboku riznicu dobrote i suosjećanja. Unatoč grubom okolišu, starmala i živahna Moonee nema problema svakodnevno slaviti život, a njezina su beskrajna poslijepodneva puna nestašnosti i velikih pustolovina dok ona i njezini prijatelji u igri neustrašivo istražuju krajnje jedinstven svijet u kojem su se našli. Moonee, međutim, ne zna kako njezinu krhku maštariju uzdržavaju Halleyni napori i žrtve i da je ona prisiljena istraživati sve opasnije mogućnosti kako bi prehranila svoju kćer.

30. prosinca, HBO, 20.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Oblik vode

Guillermo del Toro donosi nadnaravnu bajku smještenu usred ere američkog hladnog rata 1962. godine. Priča prati Elisu Esposito (Sally Hawkins), nijemu čistačicu u sumnjivom vladinu postrojenju koja živi jednostavnim životom okružena uglavnom dobrim ljudima, poput susjeda (Richard Jenkins) i kolegice (Octavia Spencer). To se sve mijenja kad vodozemsko stvorenje (Doug Jones) dovedu u laboratorij kao vojnog pokusnog kunića. Tijekom nekoliko tajnih susreta Elisa i stvorenje sklope vezu koju je ona spremna zaštititi pod svaku cijenu.

30. prosinca, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Profesor Marston i čudesne žene

Nevjerojatna istinita priča o tome što je inspiriralo hardvarskog psihologa dr. Williama Moultona Marstona da stvori legendarni lik Wonder Woman 1940-ih. Dok su cenzori kritizirali Marstonovu feminističku superjunakinju zbog njezine „seksualne perverzije“, on je skrivao tajnu koja ga je mogla uništiti. Marstonove muze za lik Wonder Woman bile su njegova žena Elizabeth Marston i njihova ljubavnica Olive Byrne, dvije emancipirane žene koje su se odupirale konvencijama: radeći s Marstonom na istraživanju ljudskog ponašanja i istodobno gradeći s njima tajni život ravan najvećim prerušavanjima superheroja.

30. prosinca, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Ronjenje

Paz i César se u filmu vole, ali ubrzano se kreću u vrlo različitim smjerovima. Paz, španjolska fotografkinja, žudi za više životnih iskustava i putovanja, dok se César, nekadašnji stariji ratni dopisnik, želi odmaknuti od kaosa svijeta. Paz je trudna, a ta je perspektiva uznemiruje i guši. Čini se da se svaki dan sve više udaljava od Césara te naposljetku ostavi njega i dijete usred noći bez ikakva pravog objašnjenja. Prema njezinim riječima, ona odlazi kako bi se vratila bolja, sa svojim strahom i tjeskobom pod kontrolom. Njezino putovanje vodi je na obalu Omana gdje upozna Marina koji je uvede u svijet ronjenja.