TV PREPORUKA ZA OŽUJAK: Premijere filmova Dijete u vremenu, Megan Leavey, Nadarena i Spider-Man: Povratak kući

4. ožujka, HBO, 20.00, DRAMA, Dijete u vremenu

Stephen Lewis (Benedict Cumberbatch), uspješan pisac knjiga za djecu, suočava se s nezamislivim: izgubio je svoje jedino dijete, četverogodišnju Kate, u supermarketu. U jednom strašnom trenutku koji se ponavlja idućih godina Stephen shvaća da mu je kći izgubljena.

4. ožujka, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Plemena Palos Verdesa

Kada se tinejdžerica Medina (Maika Monroe) s obitelji preseli u savršen raj Palos Verdesa u Kaliforniji, čini se da ih čeka sretno novo poglavlje u njihovim životima. No ubrzo ih stižu stare nevolje. Dok se brak Medininih roditelja raspada, njezina majka (Jennifer Garner) emocionalno puca, a brat blizanac (Cody Fern) počinje se drogirati. U središtu svega toga, Medina se mora osloniti na svoju unutarnju snagu kako bi postala stabilizirajuća sila u svojoj obitelji dok pronalazi utočište u novoj strasti: surfanju.

10. ožujka, CINEMAX2, DRAMA, Državljanin

Iskren i dobroćudan Afrikanac već nekoliko godina živi u Budimpešti. Došao je u Mađarsku kao politički izbjeglica, ali je otad pronašao dom i radi kao zaštitar u supermarketu. Želi postati mađarski državljanin, ali stalno pada ispit iz osnova ustava. Njegov se život neočekivano promijeni kad mu kolega preporuči svoju sestru Mari (56), učiteljicu specijaliziranu za mađarsku povijest i kulturu. Tijekom privatnih lekcija, između udane učiteljice i njezina učenika razvije se obostrana privlačnost. No jedne noći tajanstvena se neznanka pojavi na Wilsonovu pragu, trudna Perzijanka Shirin (26) koja kao izbjeglica ilegalno boravi u Mađarskoj.

11. ožujka, HBO, 20.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Megan Leavey

Film se temelji na istinitoj životnoj priči mlade skupnice u marincima (Kate Mara) čija je jedinstvena disciplina i povezanost s vojnim borbenim psom spasila mnoge živote tijekom njezina vojnog roka u Iraku. Kada joj dodijele zadatak da počisti pseću jedinicu nakon stegovnog saslušanja, Leavey identificira osobito agresivnog psa Rexa i dobije priliku da ga izdresira. Tijekom njihova vojnog roka Megan i Rex obavili su više od sto misija sve dok se ne ozlijede u eksploziji improvizirane eksplozivne naprave koja im je ugrozila sudbinu.

11. ožujka, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Beatriz na večeri

Beatriz (Salma Hayek), samozatajna i produhovljena doseljenica iz Meksika, provela je svoj život brinući se za bolesne, a sebe je zanemarivala. Kad joj se automobil pokvari, a ona zaglavi preko noći u luksuznom domu svoje klijentice u Newport Beachu, njezina dobronamjerna poslodavka Kathy (Connie Britton) inzistira na tome da im se navečer pridruži na večeri. Na intimnoj i raskošnoj proslavi najnovijeg poslovnog pothvata Kathyna supruga Beatriz upoznaju s Dougom Struttom (John Lithgow), nemilosrdnim miljarderom i ulagačem u nekretnine. Dok se Doug hvali svojom agresivnom poslovnom strategijom, Beatriz ga sluša s nelagodom, ali kad se pohvali da je ustrijelio nosoroga u Africi, ona više nije u stanju držati jezik za zubima. Dok se oprečna stajališta sukobljavaju tijekom večere, Beatrizin potisnuti bijes izbije iz nje na način koji iznenadi čak i nju samu.

11. ožujka, CINEMAX2, 20.30, ROMANTIČNA DRAMA, Vikend života

U središtu je 13-godišnji Henry Wheeler koji se trudi biti muškarac u svojoj kući i brinuti se za svoju povučenu majku Adele dok se suočava s adolescentskim patnjama. Prilikom kupnje pribora za povratak u školu, Henry i njegova majka susretnu Franka Chambersa, zastrašujućeg čovjeka kojemu očito treba pomoć i koji ih uvjeri da ga povezu k sebi doma, gdje im poslije otkrije da je odbjegli robijaš. Naizgled strašan čovjek otkrije svoje obiteljsko lice i u nekoliko se dana snažno poveže i s Adele i s Henryjem. Događaji ovoga dugog vikenda za Praznik rada obilježit će ih sve troje do kraja života.

15. ožujka, HBO, 21.30, DOKUMENTARNI FILM, Broj na pradjedovoj ruci

Kad 10-godišnji Elliott svog 90-godišnjeg pradjeda Jacka upita o broju tetoviranom na njegovoj ruci, dječakovo pitanje potakne intiman razgovor o Jackovu životu koji obuhvaća sretne uspomene iz djetinjstva u Poljskoj, gubitak obitelji, preživljavanje Auschwitza te novi život u Americi. Uz proganjajuće povijesne snimke i ručno naslikane animacije, „Broj na pradjedovoj ruci“ srcedrapajuća je priča o životu Židova u istočnoj Europi prije i nakon holokausta. Zamišljen kao uvod za djecu u tu temu, ovaj blag, ali opet snažan film fokusiran je na Elliottovu ljubav prema pradjedu i njegovu iskrenu želju da budućim generacijama prenese Jackove uspomene i lekcije iz tog užasnog vremena te tako ispriča priču koju je potrebno ispripovijedati dok još ima preživjelih koji je mogu ispričati.

18. ožujka, HBO, 20.00, DRAMA, Nadarena

Frank Adler (Chris Evans) samac je koji odgaja svoju živahnu mladu nećakinju Mary (Mckenna Grace) u obalnom gradu na Floridi. Ali Mary je briljantno čudo od djeteta, a Frankova namjera da ona vodi normalan život biva osujećena kada za sedmogodišnjakinjine matematičke vještine sazna njegova zastrašujuća majka Evelyn (Lindsay Duncan) – bogata Bostonjanka čiji planovi za svoju unuku prijete razdvojiti Mary i Franka. Dok obiteljske napetosti i nepovezanosti rastu, stric i nećakinja nalaze potporu u Roberti (Octavia Spencer), njihovoj zaštitnički nastrojenoj kućepaziteljici i najboljoj prijateljici te Marynoj učiteljici Bonnie (Jenny Slate), mladoj ženi čija se briga za svoju učenicu ubrzo razvije i u odnos s njezinim stricem.

18. ožujka, CINEMAX, 20.00, PSIHOLOŠKI TRILER, Zaobilaznica

Student prava i dobar momak, Harper, sumnja da je njegov podmukli očuh Vincent odgovoran za sudar automobila zbog kojega je njegova majka završila u komi. Dok utapa tugu jedne večeri u sumnjivom viski-baru u Los Angelesu, Harpera prekine seljačina opasna izgleda zvan Johnny Ray koji mu ponudi da će se „pobrinuti“ za njegova očuha za svotu od 20.000 dolara. Gnjevan, osvetnički nastrojen i potaknut alkoholom, Harper pristane i provede ostatak večeri cugajući s Johnnyjem Rayom. Sljedećeg se jutra Harper probudi užasno mamuran i tek se maglovito sjećajući događaja iz prethodne noći. Kad mu netko pokuca na vrata, iznenadi se kad ugleda Johnnyja Raya i njegovu lijepu, ali hladnu djevojku Cherry kako ga spremno čekaju da se odvezu u Vegas i ubiju Vincenta. Harperove tvrdnje da je bio pijan i nije znao što radi ne znače ništa Johnnyju Rayu koji na hladnom danjem svjetlu izgleda još strašnije. Harper brzo shvaća da ne postoji jednostavan izlaz, ako želi preživjeti, nema mu druge nego slijediti plan.

19. ožujka, CINEMAX, 20.00, ANIMIRANI FILM, Pirati! Banda nepoželjnih

Hugh Grant je dao glas svomu prvom animiranom liku kicoškog bradonje, Gusarskog Kapetana, prepunog entuzijazma i prilično neuspješnog straha i trepeta pučine. S pomoću posade propalica i naizgled ne shvaćajući s kakvim je zaprekama suočen, Kapetan ima samo jedan san: pobijediti svoje najveće suparnike, Blacka Bellamyja i Cutlass Liz i osvojiti željenu nagradu Gusara godine. Ova misija vodi naše junake daleko od egzotičnoga Krvavog otoka u maglovite ulice viktorijanskog Londona. Putem se bore protiv dijabolične kraljice i udružuju se s nesretno zaljubljenim mladim znanstvenikom, ali ni u jednom trenutku ne zanemaruju najvažniju stvar za gusara: pustolovinu!

25. ožujka, HBO, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Spider-Man: Povratak kući

Mladi Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), koji je senzacionalno debitirao u filmu „Kapetan Amerika: Građanski rat“, počinje se snalaziti u svom novom identitetu superjunaka koji baca paukovu mrežu.

Oduševljen svojim iskustvom s Osvetnicima, Peter se vraća kući, gdje živi s tetom May (Marisa Tomei) pod budnim okom svog novog mentora Tonyja Starka (Robert Downey, Jr.). Peter se pokušava vratiti normalnoj dnevnoj rutini – iako ga ometaju misli o tome da se dokaže kako je više od prijateljskog Spider-Mana iz kvarta – ali kad se Vulture (Michael Keaton) pojavi kao novi negativac, sve što je Peteru od najveće važnosti nađe se pod prijetnjom.

25. ožujka, CINEMAX, 20.00, AKCIJSKA DRAMA, Saljut-7

Godina je 1985. Saljut-7, sovjetska svemirska postaja bez ljudske posade, kruži oko Zemlje i odjednom prestane reagirati na naredbe zemaljske kontrole. Propast ove postaje – ponosa sovjetske znanstvene i svemirske industrije – ne samo da bi nanio štetu imidžu zemlje nego bi doveo i do tragedije, kao i do gubitka ljudskih života. Kako bi spriječili katastrofu, astronauti trebaju stići do postaje i otkriti uzrok kvara. Međutim, nitko dotad nije uspio pristati na nekontroliranu svemirsku postaju. Ovo ostaje tehnički najsloženija misija u povijesti svemirske navigacije do danas.

29. ožujka, HBO, 21.45, DOKUMENTARNI FILM, Atomsko ognjište

Dokumentarac otkriva atomsku prošlost St. Louisa u Missouriju kao središta za obradu urana za atomsku bombu i nemar vlade i korporacija koji je doveo do ilegalnog odlaganja radioaktivnog otpada Projekta Manhattan diljem četvrti Sjevernog okruga. Film analizira kako se građani suočavaju s državnim i saveznim agencijama u vezi s istinom o opsegu onečišćenja i kako se bore za sigurnost svojih obitelji.

30. ožujka, HBO, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Trust

Serija govori o Johnu Paulu Gettyu III., nasljedniku Gettyjeva naftnog bogatstva. Radnja se događa 1973. godine kada je u Rimu otet mladi Getty, a njegovi mafijaški otimači računaju na višemilijunsku otkupninu. Na kraju krajeva, koja bogata obitelj ne bi platila za povratak voljene osobe? „Trust“ prikazuje mračnu noćnu moru mladića u rukama otmičara koji ne shvaćaju zašto nitko ništa ne poduzima da im vrate svog zarobljenika. Talijanska policija smatra da je u pitanju psina i odbija istraživati. Paulov otac izgubljen je u heroinskoj omaglici u Londonu i ne javlja se na telefon. Paulov djed, vjerojatno najbogatiji čovjek na svijetu, zatvorio se u tudorsku palaču na engleskom ladanju, okružen s pet ljubavnica i lavom ljubimcem. Zauzet je. Samo Paulova majka pregovara sa sve očajnijim otmičarima. Problem je u tome što je ona švorc.

31. ožujka, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Majmun

Iva (17) i Maya (12) polusestre su koje obožavaju svog oca. Otkrivaju neobičnu tajnu o svom nastavniku tjelesnog. Dok probavljaju to otkriće, šokantan događaj život im preokreće naglavačke. Njihov otac Andrey nakon rutinske operacije završi u komi. Iva se zatvara u sebe i izbjegava posjet bolnici. S druge strane, mlađa Maya sa svojim imaginarnim prijateljem Djedom Mrazom svakodnevno posjećuje oca, potajno ga pokušavajući probuditi na razne načine. Sestrama prijeti izbacivanje iz škole jer su javno objavile da je Penev transvestit, što on poriče. Maya provodi sve više vremena sa svojim komatoznim ocem, dok se Iva potpuno zaokuplja ljubavlju prema svom dečku i mržnjom prema nastavniku tjelesnog. Jedini tko je uz Mayu jest Djed Mraz. No čak i u smrti, Andrey uspijeva svoje kćeri učiniti zrelijima i povezanijima nego što su to bile ikad prije.