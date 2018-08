TV PREPORUKA ZA KOLOVOZ: Premijera filmova Vidim samo tebe, Kingsman: Zlatni krug i Star Wars: Posljednji Jedi

4. kolovoza, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Menashe

Radnja filma odvija se u njujorškoj zajednici hasidskih Židova u Borough Parku. Tamo živi Menashe, drag, no nesretan prodavač u trgovini koji pokušava zadržati skrbništvo nad sinom Rievenom nakon što premine njegova supruga Lea. Budući da žive u kulturi u kojoj je tradicija najvažnija, po kojoj u svakom domu mora biti prisutna majka, Rievena bi trebao posvojiti dječakov strog, oženjen ujak, no Menasheov rabin odlučuje dati Menasheu jedan tjedan s Rievenom prije Leina pogreba. To će vrijeme koje će provesti zajedno pružiti ocu i sinu emocionalne trenutke koji će ih povezati, a Menasheu posljednju priliku da svojoj skeptičnoj zajednici dokaže da može biti dobar roditelj.

5. kolovoza, HBO, 20.00, ROMANTIČNA DRAMA, Vidim samo tebe

Gina (Blake Lively) u djetinjstvu je oslijepljela i u potpunosti ovisi o svom mužu Jamesu (Jason Clarke), a ta ovisnost daje čvrstinu njihovoj strastvenoj vezi. No kada dobije novu rožnicu, njihov se život i veza preokrenu naglavačke jer Gina počinje shvaćati kakav je zapravo njihov brak i njihovi životi.

5. kolovoza, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Zrno

Film ke smješten u futurističko društvo u bliskoj budućnosti gdje je katastrofalna promjena klime gotovo uništila sav život na Zemlji te njome sada vladaju globalne korporacije koje kontroliraju poljoprivrednu proizvodnju. Sigurne gradove, u kojima živi elita, od migranata osvajača štite zidovi ojačani magnetima. Iznenada i bez razloga pojavljuje se genetska kriza koja pogađa sve plantaže. Profesor genetike Erol Erin (Jean-Marc Barr) odlučio je otkriti razlog epidemije i želi pronaći Cemila Akmana (Ermin Bravo), genetičara koji je prije radio za istu tvrtku i koji je napisao teoriju o genetskom kaosu i čestici M. Kako bi pronašao Akmana, profesor Erin mora pobjeći iz grada u zabranjene Mrtve teritorije, no pravo putovanje započet će tek nakon što upozna Akmana.

10. kolovoza, CINEMAX, 20.00, TRILER DRAMA, Petprsti za Marseille

Radnja filma odvija se blizu kolonijalnoga gradića Marseillesa u surovoj regiji Eastern Cape u Južnoafričkoj Republici gdje se skupina buntovnih prijatelja, takozvani ‘Petprsti’, pametnom uporabom jaja i praćki bori protiv tiranske policije. No kada policija uhvati Tauovu ljubav iz djetinjstva Lerato, on s bacanja jaja prijeđe na pucanje metaka. U strahu da ga ne ulove ili mu ne učine nešto još gore, Tau bježi, no vraća se nakon 20 godina i nalazi gradić i prijatelje koje je preobrazilo nasilje počinjeno toga dana. Pokvarene policajce sada je zamijenila opaka banda i Tau mora okupiti ostatke Petprstih kako bi ponovno obranili svoj dom.

11. kolovoza, CINEMAX, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Gospodin Avila IV

Serija o prodavaču životnog osiguranja koji pripada srednjoj klasi, mužu i ocu koji skriva dvostruki život plaćenog ubojice za zločinačku organizaciju. Na prvi je pogled Avilin život potpuno običan i on djeluje kao prosječan stanovnik velikoga grada. Međutim, nije mu bilo lako stvoriti tu fasadu normalnosti, a očuvati je bit će još teže. Avila upravo treba napredovati u organizaciji i postati Señor (“Šef”). Novi posao donijet će mu probleme i odgovornosti zbog kojih će se naposljetku srušiti cijela ta kuća karata. Prošlost će mu se vratiti na napletu, a Avila, njegova supruga Maria i sin Emiliano past će u noćnu moru iz koje će biti gotovo nemoguće pobjeći.

11. kolovoza, CINEMAX2, 20.30, KRIMI DRAMA, Ljepotica i psi

Film prati putovanje mlade žene koja je silovana i neumorno se bori za pravdu. Na studentskoj zabavi mlada Tunižanka Mariam zapela je za oku Youseffu. Nekoliko sati poslije ona luta ulicama u stanju šoka. To je početak duge noći tijekom koje će se morati boriti za svoja prava i dostojanstvo. No kako se može dobiti pravda kad o njoj odlučuju sami počinitelji?

12. kolovoza, CINEMAX2, 20.30, KOMEDIJA, Moj otac Lola

Kada mu majka neočekivano umre, Zino (Tewfik Jallab) napusti Pariz i počne tražiti svog nestalog oca Farida. No Zino ne zna da je Farid prije 25 godina prošao promjenu spola i postao Lola (Fanny Ardant), što, naravno, komplicira Zinovu potragu. Kada sazna za očevu promjenu spola, pred Zinom je veliki izazov da prevlada ljutnju i predrasude kako bi u svom životu pronašao mjesto za Lolu koja se želi zbližiti sa sinom.

16. kolovoza, HBO, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Planet Petrila

Rudari u rumunjskom gradiću Petrili posljednji se put spuštaju u rudnik, a umjetnik i bivši rudar Ion Barbu radi na svojoj misiji: očuvanju petrilskog rudnika ugljena kao spomenika kulturne baštine. Međutim, zbog europskih ugovora o zatvaranju rudnika vlasti ga žele potpuno srušiti, što bi prekinulo duboku povezanost između zajednice i rudnika, no političare to nimalo ne zanima. Barbu ne želi odustati i radi sve što može kako bi spasio uspomene na rudnik. Prekriva zgrade rudnika muralima i organizira ulične predstave, proteste i podzemni kazališni festival. Jednako je odlučan kao i njegovi protivnici, a njegova djela, prepuna različitih motiva iz povijesti umjetnosti, odlikuje apsurdnost koja potpuno odgovara cijeloj toj situaciji.

18. kolovoza, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Tri vrha

Aron (Alexander Fehling) već neko vrijeme hoda s Leom (Bérénice Bejo), te je njegov odnos s njezinim osmogodišnjim sinom Tristanom i dalje klimav. Putovanje u talijanske Dolomite trebalo je biti početak njihova nova života kao obitelji, no planinarenje koje je Aaron isplanirao kako bi zadobio dječakovo poštovanje pretvori se u nešto potencijalno tragično kada on izgubi dječaka u magli. Redatelj Jan Zabeil oprezno prikazuje male trenutke koji su tako tragično poznati svima koji su doživjeli neizvjestan teritorij suvremenog obiteljskog života. Radnje smještene u prekrasnom talijanskom planinskom lancu Dolomita, ovaj vizualno upečatljiv i emocionalno složen film intimna je drama i duboko propitkivanje i egzistencijalne i vrlo stvarne krize.

19. kolovoza, HBO, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Kingsman: Zlatni krug

Kada im je središnjica uništena, a svijet postane talac, pronađu novog saveznika – američku špijunsku agenciju Statesman, nastalu u isto vrijeme kao i Kingsman. U novoj pustolovini koja će do granice dovesti snagu i inteligenciju njihovih agenata, ove dvije elitne organizacije udruže se kako bi pobijedile nemilosrdnog zajedničkog neprijatelja i spasile svijet, što Eggsyju već postaje navika.

19. kolovoza, CINEMAX, 20.00, DRAMA, Priča

Jennifer, uspješna novinarka i profesorica, živi zavidnim životom sa svojim dečkom u New Yorku. Sve dok njezina majka ne pronađe priču koju je Jennifer napisala s 13 godina i u kojoj opisuje „posebnu“ vezu s dvoje odraslih trenera. Čitajući požutjele stranice „Priče“, Jennifer otkriva da se šifrirani detalji koje je sastavila prije 40 godina prilično razlikuju od njezina sjećanja. Duboko potresena, ali odlučna u namjeri da svoju verziju događaja pomiri s istinom, Jennifer kreće u potragu za instruktoricom jahanja i trenerom trčanja. Nakon što se vratila na farmu konja u Kaliforniji gdje se toliko toga dogodilo, budi se Jenniferino mršavo, no uporno 13-godišnje ja, a priče koje si je desetljećima govorila počinju se rasplitati.

19. kolovoza, CINEMAX2, 20.30, DRAMA, Ubij Isusa

Mlada kolumbijska studentica Paula svjedoči hladnokrvnom ubojstvu svoga oca. Nakon mučnog susreta s nesposobnom policijom ona slučajno nabasa na plaćenog ubojicu koji joj je ubio oca. Bijesna je, frustrirana i povrijeđena te se čini da joj je jedina moguća reakcija osveta… No što ako su i ona i ubojica zapravo žrtve nasilnog i korumpiranog sustava?

25. kolovoza, CINEMAX2, 20.30, KRIMI DRAMA, Labirint

Film se temelji na istinitoj priči o masovnom bijegu 38 zatvorenika, pripadnika IRA-e, iz maksimalno čuvanog zatvora Labirint u Sjevernoj Irskoj. Mozak plana za bijeg Larry Marley (Tom Vaughan-Lawlor) spletkari kako bi ostvario taj podvig te dođe u kontakt s upraviteljem zatvora Gordonom Closeom (Barry Ward). Isprva su Larry i Gordon zakleti neprijatelji na suprotnim stranama političke podjele Sjeverne Irske, no kada Larry shvati da bi mogao iskoristiti Gordona da mu pomogne ostvariti plan, počinje sporo zavođenje. Larry planira manipulirati Gordonom kako bi se približio svom cilju. Međutim, u ovoj napetoj i intrigantnoj drami između dvojice se neprijatelja razvije neočekivan odnos koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za obojicu.

26. kolovoza, HBO, 18.35, ANIMIRANI FILM, Avanture neustrašivog Tada i tajna kralja Mide

Priču o Tadu koji odlazi u Las Vegas vidjeti najnovije otkriće svoje prijateljice Sare: komad papirusa koji dokazuje da je postojao kralj Mida koji je sve što dotakne čarobnom ogrlicom pretvarao u zlato. Međutim, veseo susret Tada i Sare prekine zli Jack Rackham koji ukrade papirus i otme Saru da je prisili da pronađe ogrlicu, izvor beskrajnog bogatstva.

26. kolovoza, HBO, 20.00, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Star Wars: Posljednji Jedi

Nakon pada mirne Republike na vlasti je Prvi red i vrhovni vođa Snoke šalje svoje nemilosrdne legije da preuzmu vlast u galaktici. Samo pobunjenici generalice Leie Organe bore se protiv njihove tiranije i sigurni su da će se jedi-majstor Luke Skywalker vratiti i dati im novu nadu. No pokret otpora razotkriven je i Prvi red dolazi po pobunjenike. Hrabri junaci planiraju očajnički bijeg.

26. kolovoza, CINEMAX, 20.00, KOMEDIJA, U velikom stilu

U komediji Zacha Braffa dobitnici Oscara Morgan Freeman, Michael Caine i Alan Arkin glume stare prijatelje Willieja, Joea i Ala koji se odluče vratiti iz mirovine i prvi put u životu ne igrati pošteno nakon što čuju da je korporacija opelješila njihov mirovinski fond. Trojka očajnički želi platiti račune i zbrinuti svoje voljene pa riskiraju sve u hrabrom pokušaju da opljačkaju banku koja im je otela novac.