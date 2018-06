TV PREPORUKA DANA: Zanimljiva priča o ishodu tajnog boravka dvojice londonskih ubojica u belgijskom gradu (Kriminalci na godišnjem)

HRT2, 13.15, ROMANTIČNA DRAMA, Božićno dijete

Kyle (C. Van Dien) i Jenny (R. Wilson) su protivnici na poslu, odvjetnici na suprotstavljenim stranama. Odatle njihovo neprikriveno nezadovoljstvo kad se istoga dana nađu na aerodromu, među putnicima za isti let. Još su mrzovoljniji kad doznaju da je let zbog nevremena otkazan i da do odredišta moraju automobilom, zajedno. A odredište im je isto: dom Jenninog brata Jima (N. Cappe) i Kyleove sestre Trishe (N. Lisinska), koji su bračni par. Trisha treba roditi svaki čas, no nisu ni slutili da će taj čas biti istog trenutka kad Kyle i Jenna stignu pred vrata. Dok Jim i Trisha jure u bolnicu, njih dvoje ostaju s nećakinjom Karen (E. Ballentine), iščekujući novosti iz bolnice. Za to vrijeme otkrivaju ono što im Jim i Trisha nisu spominjali: njihova je novčana situacija neizvjesna i dramatična, nagomilani računi uglavnom su već opomene pred ovrhu, prijeti im opasnost i da izgube kuću. Čak i Karen zna da im je neophodan novac i nada se da će njezini roditelji osvojiti novac za dijete koje se prvo rodi na Božić. A priča tu tek počinje.

HRT1, 14.00, TURSKA SERIJA, Kraljica noći

Selin (Meryem Uzerli) je kći Francuskinje i Turčina. Živi s majkom u Francuskoj u gradiću Grasseu. Jednoga dana upozna mladog i zgodnog Kartala (Murat Yildirim) koji poslom dolazi u njezin grad. Par se ludo zaljubi i provede nekoliko predivnih dana zajedno.

Kartal kaže Selin da ima nekog posla koji treba riješiti i vraća se u Tursku uz obećanje da će se vratiti. Zapravo je Kartal već u braku. Želi se razvesti ali njegova žena Esra (Funda Eryigit) ga nipošto ne želi pustiti. Kad spomene razvod, ona se pokuša ubiti, a Kartalov punac Aziz (Ugur Polat) ne dopušta Kartalu da prekine s njegovom kćeri.

Kad je Kartal ostavi, Selin shvati da je trudna i rodi dječaka. Četiri godine kasnije Selin odluči posjetiti Tursku sa sinom i slučajno upoznaje Aziza. Aziza se Selin duboko dojmi, zaljubi se u nju na prvi pogled i zaprosi je. Selin ne želi da joj sin odrasta bez oca kao ona. Prihvaća Azizovu ponudu i s njime odlazi u Istanbul gdje ponovno susreće Kartala.

HRT3, 19.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Zoran, moj nećak idiot

Nesiguran šesnaestogodišnjak odrastao je u planinama i, zbog njegove neuklopljenosti u konvencionalne oblike ponašanja, okolina ga smatra umno zaostalim. Međutim, Zoran je vrlo načitan, a k tome posjeduje i jedan izniman talent: fenomenalno igra pikado! Za Paola ovaj neočekivani dar predstavlja priliku da se osveti cijelom svijetu…

Ovo je debitantski film talijanskog redatelja Mattea Oleotta koji je među ostalim nagradama na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji osvojio nagradu publike u programu International Critics Week.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Anica (Cynthia Nixon) je u salonu kada dobije napad. Hitno je primljena na liječenje, ali Cameron je želi otpustiti iz bolnice kada otkrije da ima Munchausenov sindrom. House ipak vjeruje da Anica boluje od neke druge bolesti.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Obitelj se prilagođava otočnom životu, no financije su i dalje problem. Ipak, Spiro na neočekivanom mjestu nalazi dobre vijesti. Presretnom Leslieju teško je suosjećati s emocionalno ranjenom Margo, a Gerry svojoj sve većoj zbirci dodaje novu životinju. Kad se Larry teško razboli, Theo i zgodni susjed Sven moraju ga spašavati. Hoće li njihovo elementarno znanje iz medicine biti dovoljno da ga spase?

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Jesu li videoigre zaista toliko štetne?

Ekipa ovog dokumentarca poseže za najnovijim znanstvenim otkrićima i sastaje se sa strastvenim igračima, novinarima, programerima, psiholozima i neuroznanstvenicima kako bi otkrila kakav učinak igranje videoigara ima na naš mozak.

Saznajemo i na koji način autori igrica osmišljavaju svoje igre kako bi osigurali da kod igračima dopru do idealne točke između frustracije i dosade. Doznat ćemo i o znanstvenim testiranjima koja se provode diljem svijeta kako bi se shvatio učinak igranja videoigara na ponašanje, fiziologiju i neurobiologiju.

Pokazuju li igrači koji igraju najnasilnije videoigre i nasilnije ponašanje? Snalaze li se bolje u prostoru? Imaju li brže reakcije od onih koji ne igraju videoigrice? Koliku ovisnost videoigre zapravo izazivaju i je li moguće da kod igranja videoigara postoje pozitivni učinci?

Uz pomoć najnovijih znanstvenih postignuća iz svih krajeva svijeta i uz mnoštvo iznenađenja, ovaj dokumentarac otkriva pravi učinak videoigara.

HRT2, 21.00, CRNA KOMEDIJA, Kriminalci na godišnjem

Harry Walters (R. Fiennes), londonski gangster, pošalje dvojicu irskih plaćenih ubojica Kena (B. Gleeson) i Raya (C. Farrell) da se prikriju u Bruges, u Belgiji, nakon što im se izjalovio plan u londonskoj crkvi. Ken je vrlo iskusan u svojemu poslu, inače očaran srednjovjekovljem, a gaji očinski stav prema mladom Rayu. Rayu je dosadno i jedva čeka povratak kući. Međutim, Ray upozna preprodavačicu droge, mladu Chloë, koja se mota oko američke filmske ekipe. Osim toga, susret i nezgoda s kanadskim turistom, a nakon toga i s Chloinim mladićem zakomplicirat će mu prvotno monotoni boravak u gradu koji mu se ne sviđa.

RTL TV, 21.10, KOMEDIJA, Djedica pušten s lanca

Jason Kelly (Zac Efron) mladi je odvjetnik koji radi u očevu uredu. Nakon što njegova baka nenadano premine, djed Dick Kelly (Robert De Niro), ratni veteran, zamoli svog unuka da ga odveze na odmor u Boca Raton. Iako zajedno sa zaručnicom Meredith planira vjenčanje koje se treba održati za samo tjedan dana, Jason uz puno nagovaranja ipak odluči ispuniti djedovu želju, no ubrzo shvaća da to nije bila najpametnija odluka. Dick, naime, ima poseban plan. Odlučio je kako ga ništa neće spriječiti da proživi drugu mladost i zajedno s unukom tulumari po Floridi, a neće propustiti priliku ni da na svakom koraku pokaže svoje zavodničke sposobnosti, vjerujući kako još uvijek nije kasno da nađe novu ljubav.

FOX LIFE, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Bez riječi

U drugoj sezoni obitelj DiMeo se, zajedno s J.J. -evim asistentom Kennethom, ponovno okuplja nakon J.J. -evog boravka u ljetnom kampu. Počinje nova školska godina te obitelj DiMeo i dalje traga za pravom potporom u školi, ali se i suočava s novom, i do sada za njih, nepoznatom stvarnošću. Njihova djeca nastavit će pohađati istu školu, što za djecu tinejdžere nikada nije jednostavna stvar. Nova prijateljstva, pa čak i nove ljubavi unijet će novu dinamiku u život ove vesele djece. Za njih je to nešto posve novo, ali kao i uvijek, pokušat će pronaći ravnotežu u svemu što rade na zabavan način. Živopisna, humoristična i pomalo uvrnuta nova sezona, nasmijat će gledatelje do suza, ali i pokazati kako je sve probleme u životu lakše podnijeti kada uz sebe imamo svoje najbliže.

HRT2, 22.45, DRAMA, Gosford Park

U studenom 1932. u kući sir Williama McCordlea (M. Gambon) i lady Sylvije (K. Scott Thomas) okupljaju se pripadnici visokog društva, koji su došli zbog lova. Posebno zanimanje dama, ali i posluge, izaziva dolazak holivudske zvijezde, glumca Ivora Novella (J. Northam). Dok se bogataši zabavljaju lovom i razgovorima uz večeru, posluga, na čelu s domaćicom Jane Wilson (H. Mirren), čini sve kako bi njihov boravak na imanju protekao bez problema. Druge večeri u kući se dogodi ubojstvo i na scenu stupa Scotland Yard, u liku nespretnog inspektora Thompsona (S. Fry).

NOVA TV, 23.15, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija

Nakon što gradonačelnica odluči kako se na policijsku akademiju mogu upisati baš svi profili ljudi nastane prava zbrka. Sada instruktori te zapovjednik Lassard (G. Gaynes) su na sto muka. U stroju pred Lassardovim zamjenikom, poručnikom Thadeusom Harrisom (G. W. Bailey), nalaze se uistinu zanimljivi likovi. Među njima su Carey Mahoney (Steve Guttenberg) koji je umjesto odlaska u zatvor radije odabrao ‘preodgoj’ na akademiji, zatim nespretni Leslie Barbara (Donovan Scott), šutljivi i izuzetno snažan crnac Moses Hightower (Bubba Smith), bojažljiva Laverne Hooks (Marion Ramsey), ljubitelj oružja Eugene Tackleberry (David Graf) te Larvell Jones (M. Winslow) koji je izuzetno vješt u izvođenju raznih zvučnih efekata.