TV PREPORUKA DANA: Zabavu vam jamče dvije komedije, domaća Pjevajte nešto ljubavno i francuska Vidjeti more

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dvanaest božićnih darova

Anna Parisi (K. Law) ima oko za umjetnost, a ima i dobar osjećaj za darove. U stvari, da bi se znalo dobro darivati, nije potrebno imati samo novac i ideje, potrebno je prije svega imati osjećaj za ljude. Njezin je prvi klijent Marc Rehnquist (A. O’Connell), uspješni direktor koji je po pitanju darova izgubljen: on je od onih za koje to uvijek rade tajnice.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Murdoch i Brackenreid pošalju Crabtreeja na tajni zadatak na šahovski turnir kako bi otkrio ubojicu ruskog majstora.

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Ispod površine – Veliki koraljni greben

Iolo Williams istražuje vanjska područja grebena i putuje u unutrašnjost, u prašume, kako bi pokušao shvatiti ljudski učinak na trenutačno zdravlje grebena. Iolo na nekim dijelovima otkriva obilje životinjskog svijeta, ali opaža i znakove odumiranja koralja. U prašumskoj unutrašnjosti upoznaje farmera koji je promijenio način rada u pokušaju da zaštiti Veliki koraljni greben. Susreće i drevnog stanovnika – pticu kazuara, stvorenje koje je ključno za zdravlje šume i grebena. Istraživač u srcu, Iolo koristi priliku da oko grebena zaroni noću i ostvari svoj san da vidi morske pse kako love plijen prije nego što krene na sljedeću dionicu putovanja.

NOVA TV, 18.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Dok Izet (Mustafa Nadarević) zadovoljno trlja ruke zbog dobro odrađenog kupoprodajnog transfera i broji hrpu novca, Faruk (Senad Bašić) lista oglase tražeći auto. Kao posrednika u ovom poslu angažira rođaka Samira, ne sluteći što ga čeka. Spomenka prihvata Izetov poziv da se provozaju novim džipom, međutim Izetovo zadovoljstvo ne traje dugo. Nakon noći provedene s prostitutkom, Dino (Milan Pavlović) pokupi triper. U panici, da se ova vijest ne pročuje, traži pomoć od Damira (Moamer Kasumović), ali dok Damir kupuje skupocjeni lijek u apoteci, spazi ga doktor Điđimilović i to priopći Izetu. Situacija se izokreće i uskoro cijela kavana bruji o Dininom problemu.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Mentalist

FBI mora pronaći ubojicu nekoliko agenata DEA-e, a Jane ima spoj s ljepoticom povezanom sa slučajem.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Kako je bilo na dodjeli glazbene nagrade Cesarica? Tko je odnio pobjedu za Hit godine, a tko su dobitnici nagrada u pojedinim žanrovima? Koje je umjetnine javnosti predstavio poznati hrvatski liječnik i strastveni kolekcionar profesor Asim Kurjak? Kako se za nastupe priprema proslavljeni pijanist Maksim Mrvica i zašto nakon koncerta ruke drži u ledu?

Posjetili smo mala talijanska skijališta i ukusno jeli na otoku Pagu. Što znači biti modni vizažist, a što filmski majstor maske? Saznali smo i čime je ovih dana zaokupljena poznata glumica Daria Lorenci, kao i mlada kiparica Paula Banić.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Pjevajte nešto ljubavno

Struja (Ivan Herceg) je beskompromisni rocker demo-benda koji je, kako bi došao do novca za izdavanje albuma, spreman na sve, osim da proda svoja rockerska uvjerenja. Sviranje šlagera na svadbi jedina je šansa koja se bendu nudi, a ostatak benda – Strujin najbolji prijatelj klavijaturist Mario (Ivan Đuričić), ljepuškasti pjevač i basist Deni (Ivan Glowatzky) i ravnodušni bubnjar Žlajfa (Hrvoje Kečkeš) – pokušavaju Struju nagovoriti na taj kompromis. On to u početku odlučno odbija, ali kad mu djevojka koju je ostavio, Anja (Olga Pakalović), priopći da je s njim ostala u drugom stanju, Struja odjednom ima većih dilema od toga.

HRT1, 21.00, MAGAZIN, Puls

Na području Unsko-sanskog kantona trenutačno se nalazi oko 3200 migranata. Smješteni su u četiri kampa, u okolici Bihaća, Cazina i Velike Kladuše, koje financira Europska unija. Sve ih je obišla naša ekipa. Djeca su krenula u školu, uče bosanski jezik, prva beba rođena u kampu ove godine dobila je i bosansko ime, Adis. Reklo bi se, život ide dalje. No većina migranta svoj život zamišlja negdje drugdje, daleko i od BiH i od Hrvatske. Još od 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća za Imoćane mercedes je bio statusni simbol, znak uspjeha. Mnogi koji su odlazili na rad u Njemačku, kući su se željeli vratiti samo s tim automobilom. U imotskom kraju stvari se ni danas nisu baš puno promijenile. Opet Imoćani odlaze u pečalbu. I dalje vole mercedes, toliko da su odlučili voljenom automobilu podići spomenik. U Imotski se odvezla Tina Šimurina. Prije 4 godine Leona Paraminski prekinula je uspješnu glumačku karijeru u Hrvatskoj i zbog suprugova se školovanja preselila u Ameriku. Nakratko je navratila doma i za Puls otkrila sve o holivudskim standardima ljepote, karijeri i životu na američkoj adresi, što joj nedostaje iz Hrvatske i zašto ne želi odgajati djecu u Americi.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Na petu godišnjicu prvog spoja Sheldon uvrijedi Amy kada joj, umjesto da se fokusira na nju, predloži da gledaju Flasha na TV-u. Jednako tako, Sheldon ne razumije zašto svi misle da se njihova veza razvija presporo zato Amy odluči učiniti korak unazad te mu govori da treba pauzu i da mora razmisliti o njihovom odnosu. U međuvremenu, Leonard i Penny spontano odluče vjenčati se u Las Vegasu. Na putu do odredišta koje označava njihov nov početak, Leonard prizna da je prije dvije godine, kada je bio na putu na Sjevernom moru, u pijanom stanju poljubio jednu djevojku.

NOVA TV, 22.25, INFO MAGAZIN, Provjereno

Usred bijela dana pred maloljetnom djecom izudarao ju je utezima po glavi – suprug teolog! Zašto je sve više slučajeva brutalnog iživljavanja nad ženama? Tajni dokument iz skrivene ladice DORH-a: Kako je časna karmelićanka krala novac i tko to godinama zataškava? Nakon samoubojstva supruga i oca za obitelj je krenuo pakao, ali i za općinu Bilje! ‘Provjereno’ istražuje kako silom zakona, kad se netko odrekne nasljedstva, sve prelazi na grad ili u ovom slučaju – općinu. San mu je postati najveći i najpoznatiji farmer, a sada je na korak do njegova ostvarenja! Malenom Ameru odnijeli smo poklon od dobročinitelja – 20 janjaca!

HRT3, 22.45, KOMEDIJA, Vidjeti more

Dva brata idu na godišnji odmor kako bi posjetili svoju majku u Saint-Jean-de-Luzu. Braća su planirala da će Francusku proputovati sama, ali na putu susreću šarmantnu mladu ženu.

HRT2, 23.35, MELODRAMA, U obranu svog života

Uspješni američki poduzetnik Daniel Miller (A. Brooks) slučajno pogine u prometnoj nesreći na povratku s posla. Odjednom se nađe u nepoznatom gradu za koji se ispostavi da je mjesto “posljednjega suda”, odnosno, neka vrsta “čistilišta” za umrle u kojoj oni, promatrajući pred komisijom svoje životne postupke, procjenjuju jesu li zaslužili da dobiju mjesto u raju. Tijekom dana, u pauzama između komisijskih ispita, Daniel upoznaje umrle koji ovdje provode vrijeme, te se zbliži s Juliom (M. Streep), još relativno mladom ženom koja je tragično preminula. Može li se iz njihovog poznanstva razviti i nešto više?