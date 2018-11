TV PREPORUKA DANA: Za početak vikenda opustite se uz dobre filmove, Pedeset nijansi sive, Prekid, Spasilačka misija i Crno ili bijelo

HRT2, 13.25, DRAMA, Božićno okupljanje

Operna kuća se zatvara, a kako bi je spasila, vlasnikova kći želi ponovno okupiti bend “En Vogue”. Trebale bi održati božićni koncert i spasiti mjesto na kojemu su počele.

DOMA TV, 19.20, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Callen i ekipa NCIS-a iz L. A.-a surađuju s Paris i NCIS RED-om u potrazi za osumnjičenim teroristom Robertom Spearsom. Kad informacije upute na to da je krenuo prema El Centru u Meksiku, Hetty šalje ekipu RED-a za njim, a ekipa iz L. A.-a ostaje ispitati privedenog terorista Arija Yousefa Sayeda. To oba tima dovodi do krijumčara i trgovca oružjem, Josea Ramireza, koji posjeduje nekretnine u El Centru. Ekipa RED-a zateći će se u unakrsnoj paljbi s Ramirezom i njegovom skupinom, ali on će pobjeći. Eric i Nell naći će ga u Bombay Beachu na slanom jezeru Salton Sea, ali kad RED-ovci stignu, pronaći će Ramireza mrtva, ustrijeljena u zatiljak.

HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prekid

Za Garyja (V. Vaughn) prvi susret s Brooke (J. Aniston) bio je ljubav na prvi pogled. Vidio ju je na stadionu, sjedila je u istom redu, i to s dečkom. To Garyja nije spriječilo da joj silom kupi hot-dog i da je poslije utakmice na duhovit način pozove na spoj. Tako je počela ljubavna priča dviju nesumnjivo srodnih duša i savršeno skladna veza. Ali… Kad se u jednoj rečenici kaže o čemu je ova ljubavna komedija, čini se da je tema tako općenita da o tome nije trebalo ni raditi film. No “Prekid” je izvrstan primjer kako u filmu, kao i u umjetnosti općenito, nije važno što, nego kako. Zanimljivo je da je glavni glumac V. Vaughn ujedno i jedan od autora priče filma, kao i jedan od producenata.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Tko ubija u Brokenwoodu?

Skupina nekadašnjih članova golf kluba Brokenwood – i to članova klupske uprave – okupila se u srijedu ujutro na uobičajenoj partiji golfa. I dok se primiču prvom terenu, iz ranojutarnje magle izroni zombijevska prilika i zatetura ravno prema njima. Golferi tek nakon nekoliko trenutaka shvate da je to zapravo Adele Stone, vlasnica kluba – lice joj je osuto plikovima i crveno, a svaki udisaj borba za dah. No kad je došla do pješčanog dijela terena, nestane im iz vidokruga. Dok su golferi stigli do nje, gđa Stone je već umrla, a Mikea i Kristin su pozvali da istraže smrt žrtve koja je po svemu sudeći otrovana.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Ava Gardner – Život nisu samo filmovi

Bosonoga kontesa, buntovna Pandora, nestabilna princeza, ljubiteljica pića, slobodoumna aristokratkinja… Kad je Ava Gardner, noćna mora čistunske Amerike i studija Metro Goldwyn Mayer, ljubila, ljubila je do kraja. Žene su joj zavidjele, a muškarci uzdisali za njom. Svom se snagom odupirala normama. Bila je ovisna, tvrdoglava, luda, razdražljiva i lijena… Hollywood je dobro shvatio kakva je te joj je pridjenuo nadimke kao što su Najljepša životinja na svijetu i Holivudska pantera. Bila je uzvišena, lijepa, slobodna i nonšalantna. Ava je bila noćna ptica i uvijek je više voljela pušiti cigarete, piti do zore i spavati s osobom koja joj se sviđa nego snimati filmove. A karijera? Nije ju osobito zanimala, no ipak je radije postala glumica nego daktilografkinja.

RTL TV, 21.25, ROMANTIČNA DRAMA, Pedeset nijansi sive

Radnja filma vrti se oko šarmantnog, bogatog i zgodnog poduzetnika Christiana Greya i mlade studentice književnosti Anastasie Steele, kojoj se život promijeni nakon što upozna gospodina Greya. Vrlo brzo par se upusti u strastvenu seksualnu vezu, koja već na prvi pogled nije obična. Christian Grey čovjek je mučen “demonima”, opsjednut potrebom da sve kontrolira te ima neobičan erotski ukus. Ana otkriva Christianove tajne i istražuje vlastite mračne želje… Romantična drama “Pedeset nijansi sive” napeto je iščekivana adaptacija bestsellera, koji je postao globalni svjetski fenomen.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Ubojstva u Sandhamu

Peta sezona ove švedske kriminalističke serije temelji se na detektivskom romanu “U afektu” spisateljice Vivece Sten, a radnja se vrti oko povjerenja i laži. Na otoku Sandhamnu slavi se blagdan Ivanja. Mladi tulumare, glazba trešti, alkohol teče u potocima. Jedna djevojka, Felicia, tumara uokolo vidno pijana. Dok traži svoju prijateljicu, sruši se i izgubi svijest pa je pokupi policija. Jutro donosi bolno otrežnjenje Sandhamnu, jer je na jednoj litici pronađen mrtav mladić imenom Victor. Sve upućuje na to da je ubijen.

HRT1, 21.50, PUSTOLOVNO-AKCIJSKI FILM, Spasilačka misija

CIA-inog umirovljenog agenta Leonarda Turnera (B. Willis) otme skupina terorista. Njegov sin Harry (K. Lutz) radi kao analitičar za istog poslodavca i stalno ga odbijaju kad se javlja za posao na terenu. Stoga odluči poduzeti vlastitu spasilačku operaciju pri čemu vješto izbjegava izvježbane operativce, profesionalne ubojice i međunarodne teroriste. Sve što je naučio na treningu sada je na velikom ispitu u potrazi za ocem i zaustavljanju terorističke zavjere.

NOVA TV, 22.30, DRAMA, Crno ili bijelo

Priča o djedu (Kevin Costner) koji se nađe u situaciji gdje mora skrbiti o svojoj voljenoj unuci. Kada njezina baka s očeve strane (Octavia Spencer) uz pomoć svojega brata zatraži skrbništvo nad njome, djevojčica je rastrgana između dvije obitelji koje je vole bezuvjetno. Uz najbolje namjere, obje se obitelji bore za ono što smatraju pravednim i uskoro su prisiljeni suočiti se sa svojim stvarnim osjećajima i stavovima o rasi, opraštanju i razumijevanju. Film se temelji na istinitim događajima i prikazuje dva naizgled različita svijeta u kojima nije sve crno i bijelo.

HRT2, 22.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraljica Elizabeta II: Pompa i ceremonija

Tijekom planiranja krunidbe kraljice Elizabete II. pojavila se kontroverza oko toga hoće li televizijske kamere snimati ceremoniju. Isprva se Elizabeta tomu opirala. No predomislila se zbog burne reakcije javnosti pa je na televiziji išao prijenos ceremonije, osim najsvetijega trenutka – pomazanja svetim uljem. Zbog njezine ljepote te dostojanstvenog i smirenog držanja taj je događaj izvrsno primljen u cijelom svijetu. Svoju je iskrenu vjeru ponovno dokazala pozvavši američkoga propovjednika Billyja Grahama da održi propovijed u dvorcu Windsoru. Nakon krunidbe kraljica i princ Philip otišli su na svjetsku turneju na kojoj je kraljica pokazala osobnu posvećenost što bržoj preobrazbi nekadašnjeg Britanskoga Carstva u moderan Commonwealth. Njezin glamur i mladost osigurali su joj dobrodošlicu kamo god je išla. Kraljica je isprva angažirala majčina modnog dizajnera Normana Hartnella, a zatim Hardyja Amiesa koji je monarhiji osigurao moderniji imidž.

NOVA TV, 00.05, KRIMI DRAMA, Američki gangster

Nakon smrti svog poslodavca i mentora Bumpyja Johnsona (Clarence Williams III), Frank Lucas (Denzel Washington) preuzima njegovo mjesto i postane najveći uvoznik i diler heroina u Harlemu. Lucas kupuje izravno od svoje veze u jugoistočnoj Aziji te se dosjeti jedinstvenog načina kako prokrijumčariti drogu u SAD. Kao rezultat, njegov heroin je superiornije kvalitetne od onog na cesti, cijena mu je niža, a povezanost s njujorškom mafijom jednako tako osigurava njegovu poziciju pa on postane nedodirljiv, ili je barem tako mislio. No posvećen i pošten detektiv Državnog odjela za suzbijanje narkotika, Richie Roberts (Russell Crowe), postavio ga je za svoju metu, kriminalca kojega mora zaustaviti pod svaku cijenu.

NOVA TV, 01.00, KRIMI DRAMA, Crna misa

Bulger je gangster irskih korijena, koji je preko 20 godina igrao dvostruku igru kao jedan od najvećih američkih kriminalaca, a uživao je sigurnost i potporu prijatelja iz djetinjstva, najvažnije osobe bostonskog FBI-a. Njihov prljavi dogovor, kojim je Bulger postao FBI-jev doušnik, omogućio mu je da učvrsti svoju moć, no također i da s vremenom postane FBI-ev najveći neprijatelj i provede 16 godina na listi najtraženijih zločinaca.