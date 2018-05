TV PREPORUKA DANA: Vječni rivali Dinamo i Hajduk u Vinkovcima igraju finale hrvatskog nogometnog Kupa

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ružno pače i fotograf

Rex (S. Elrod) je slavan u modnom svijetu, a mogao bi biti i bogat da ne gubi na kladionici. Zbog toga se zadužio kod svog kolege i rivala Alberta (C. Leon). Kako je Rex vrlo samouvjeren i misli da je sva privlačnost njegovih modela u njegovoj kameri, te da može od bilo koga stvoriti manekenku, Albert mu nudi izazovnu okladu: ako uspije neku djevojku koja nije ljepotica dovesti do naslovne stranice modnog magazina, Albert će mu oprostiti dug, a ako ne uspije, tada se više nikad ne smije baviti modnom fotografijom u New Yorku. Rex pristaje, i njemu je to izazov, no prilično je obeshrabren kad Albert izabere djevojku: to je smušena Dessi (E. Portnoy), sa zaštitnom mrežicom na kosi i mirisom ribe, jer radi u ribljem restoranu. Strankinja je, pa ne zna ni jezik, nema manire, nije obrazovana, ne zna hodati na visokim petama, nosi naočale i općenito izgleda kao beznadan slučaj.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Profesor Ambrose obrati se starom prijatelju velečasnomu Brownu za pomoć. Netko ga slijedi otkako se dokopao dnevnika sveučilišnog arhitekta. Tvrdi da se alkemičarova tajna skriva u zagonetci – ključ koji otvara jedna vrata. Gđa McCarthy i Bunty odu s njima na Sveučilište u Gloucesteru gdje dekan Malcolm dopusti studentu Timothyju da posudi ceremonijalni ključ. Kad rastreseni profesor nestane, velečasni Brown ode pogledati je li s Timothyjem. Na svoju veliku žalost zatekne Timothyja mrtvog u spavaćoj sobi, netko mu je smrskao glavu palicom za polo. Kad se ključ koji je Timothy uzeo pojavi u profesorovoj sobi, inspektor Mallory uhiti ga zbog umorstva, no velečasni Brown odluči dokazati njegovu nevinost.

RTL2, 16.10, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

Delko i Wolfe istražuju smrt 19-godišnjeg Dexa Gilmana, koji je poginuo u autu pokušavajući izvesti opasnu akrobaciju Jack-in-the-box. Tinejdžer je u nesreći ostao bez glave i sada istražitelji pokušavaju razotkriti pozadinu ove neobične nesreće. Trag gume na Dexovoj ruci, ekipu CSI-a vodi do Waltera Phillipsa, koji je prema instrukcijama Brynna Robertsa, organizatora događaja i Dexovog sponzora, postavio gume na Dexovom autu.

HRT2, 19.00, NOGOMETNI KUP HRVATSKE: Dinamo – Hajduk

U 27. izdanju ovog prestižnog natjecanja igraju zagrebačka momčad predvođena novim trenerom Nenadom Bjelicom koja je nedavno osigurala naslov u prvaka Hrvatske i Splićani na čijoj klupi sjedi Željko Kopić, a ove sezone u Prvoj HNL zauzeli su treće mjesto iza Rijeke. Otkad se Kup igra u samostalnoj Hrvatskoj Modri i Bijeli odigrali su šest finala. U tri navrata kao pobjednici su izašli Splićani, a tri puta Zagrepčani.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjam svijet: Indijski slon

Druga najmnogoljudnija zemlja svijeta i najveća svjetska demokracija pred milenijskim je izazovima. Potkontinent s brzorastućim gospodarstvom i golemim demografskim potencijalom i dalje se bori s najvećim društvenim jazom na svijetu, ali i crpi snagu iz najvećeg bazena ljudskoga kapitala. Što s 13 milijuna visokoobrazovanih mladih ljudi koji godišnje ulaze na tržište rada? Kako urbanizacija i globalizacija mijenjaju New Delhi i Mumbai, koliko jako grabi nadiruća srednja klasa? Koliko su bolne ekonomske reforme koje pogađaju više od milijardu stanovnika? Može li nova Indija, u kojoj i dalje živi trećina svjetske sirotinje, ali i koja u svemir šalje rekordan broj satelita u jednoj misiji, promijeniti predrasude Zapada? Može li “indijski slon” u konačnici sustići “kineskog zmaja”?

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Umag/Brtonigla

Na najzapadnijoj točki Hrvatske Dhruova ljestvica oduševljenja doseže najvišu točku. Najbolji okusi su ono što ga očekuje. Carpaccio od junetine i soufle od tartufa oborit će ga s nogu. Grad odlične kuhinje, povijesnih spomenika, prekrasnog mora i chef u sredini da uživa u svemu.

HRT2, 21.25, TRILER, Čelična pravda

Kad irački ratni veteran Rodney Baze (C. Affleck) tajanstveno nestane a snage zakona djeluju sporo i nisu efikasne, njegov stariji brat Russell (C. Bale) u potrazi za pravdom uzima svari u svoje ruke. Russell radi u čeličani, a noću se još brine za bolesnog oca. Rodney zarađuje od tučnjava, ali to nije dovoljno za njegove dugove na kladionici. Stoga mu kriminalac John Petty (W. Dafoe) dogovori borbu za velik novac nakon čega Rodney nestane…

Neki kritičari su ovaj film, čiji su producenti poznati britanski redatelj Ridley Scott i američki glumac Leonardo DiCaprio, svrstali na svoje liste deset najboljih filmova u 2013.

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Škorpion

Tim Škorpion odlazi na tajni zadatak na sveučilište kako bi pronašli hakera koji je upao u Federalnu rezervu i prijeti rušenjem svjetske ekonomije. Na Badnjak tim Škorpion mora spriječiti katastrofu nakon što poplavne kiše naprave veliku pukotinu u brani, zbog čega bi cijeli jedan grad mogao nestati s lica Zemlje.

HRT3, 21.35, HUMORISTIČNA SERIJA, U autobusu

Stan pozajmi novac od izbacivača koji će ga prebiti ako ne vrati na vrijeme. Nakon neuspjelog pokušaja da autobusom pomogne kondukterki u selidbi, Stan se dosjeti autom odvesti umirovljenike na izlet. Novcem od karata lako će vratiti dug, ali Blakey sazna za plan i naplati mu najam autobusa pa Stan završi u minusu.

HRT3, 22.45, KRIMI FILM, Borac

Jacques Darnay (A. Delon) je bio uhvaćen i osuđen zbog krađe dijamanata i ubojstva draguljara. Iako nije ubojica, Darnay je u zatvoru proveo osam godina. Budući da dijamanti nisu pronađeni nakon njegova izlaska iz zatvora, slijedi ga inspektor Rouxel (P. Mondy), ali i kriminalci. Štiti ga bivši gangster Gino Ruggeri (F. Périer) i posuđuje mu novac, stan, pa čak i ljubavnicu Nathalie (A. Parillaud). No, Ruggeri je još uvijek vođa bande koja je eliminirala Darnayeva najboljeg prijatelja, a slično prijeti i njemu…

Glumačkoj zvijezdi (a i uspješnom producentu) Alainu Delonu “Borac” je druga režija. Posvećuje je Renéu Clémentu koji je svojim filmom “U zenitu sunca” znatno pridonio Delonovoj glumačkoj karijeri. Delon se ovdje ponovno potvrđuje kao uspješan redatelj koji zna spojiti žestinu američkih krimića i atmosferu francuskih.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Sve za lovu

Nakon što izgubi posao, djevojka iz Jerseya, Stephanie Plum, je totalno švorc. U potrazi za poslom rečeno joj je da njezin bratić treba nekoga da mu pomogne raditi u uredu. No na novom poslu događaju se svakakve neprilike koje ju dovode u lošu situaciju. Pokušava pronaći nekoga tko može dokazati njezinu nevinost, ali problem je u tome što nedugo nakon sastanka s njima, pronađeni su ubijeni ili napadnuti.