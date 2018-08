TV PREPORUKA DANA: Vikend započinjemo povijesnom dramom Branka Lustiga Gladijator i trilerom Slomljeni grad o bivšem policajcu koji traži iskupljenje

HRT2, 11.40, PUSTOLOVNI FILM, U divljoj zemlji

Mlada tkalja Mila (E. Schüle) i njezin muž Max sudjeluju u ustanku tkalaca u Šleskoj 1844. Pobuna je ugušena, a Max je smrtno stradao. Kao i mnogi drugi, njih dvoje su kupili komad zemlje u Teksasu, pa se Mila zaputi sa sunarodnjacima u Ameriku, jer ju je Max zamolio da tamo započne novi život. Čim su stigli, vođa ekspedicije grof Arnim von Hobenberg (B. Fürmann) oduzme joj kupon za zemlju, jer žena bez muža na nju nema pravo. Sućutna grofica von Hobenberg (N. Uhl) uzme je u svoju službu za sluškinju. Kad groficu jednom prilikom napadne njezin nasilni muž, Mila joj pomaže, pri čemu je grof teško ranjen i njih dvije moraju pobjeći, a svuda naokolo su Komanči.

HRT2, 13.45, TRILER, Paklena medicinska sestra

Mladi par Lance (S. Good) i Brooke (S. Butler) doživjeli su prometnu nesreću koju nisu skrivili. Iako je čovjek koji je od udara njihovog vozila smrtno stradao bio pijan, oni osjećaju žaljenje i krivnju. Brooke je prošla samo s ogrebotinama, ali je Lance imao prijelom i operaciju noge, zbog čega imaju pravo na kućnu njegu. Djevojka koju im pošalje agencija čini se savršena, možda za Brookin ukus i presavršena: Chloe (L. Hartley) je vrlo lijepa i vrlo stručna njegovateljica.

RTL TV, 20.00, POVIJESNA DRAMA, Gladijator

Godine 180., smrt cara Marcusa Aureliusa (Richard Harris) uzrokovala je potres i promjene na čelu Rimskog carstva. Maximus (Russell Crowe) jedan je od najistaknutijih rimskih generala i najbliži savjetnik cara Aureliusa. Cara nasljeđuje njegov sin Commodus (Joaquin Phoenix), koji se želi riješiti snažne i utjecajne figure Maximusa pa naredi njegovo smaknuće. No Maximus uspijeva pobjeći, ali ga zarobljavaju trgovci robljem. Maximus promijeni ime, te pod prisilom i svojim novim nazivom Španjolac postaje gladijator. Sposoban ratnik, Maximus naniže pobjede te postane jedan od najpopularnijih i najpoznatijih gladijatora Koloseuma. Odlučan da se osveti čovjeku koji mu je oduzeo slobodu i uništio obitelj i karijeru, Maximus vjeruje da može iskoristi svoju trenutnu popularnost kako bi se vratio na stare staze slavnog vojskovođe.

HRT1, 20.05, TRILER, Slomljeni grad

U New Yorku detektiv Billy Taggart (M. Wahlberg) mora na sud zbog ubojstva silovatelja Tavareza. Iako su važni dokazi nestali, Billy je oslobođen optužbe, ali na gradonačelnikovu sugestiju napustio je policiju. Sedam godina poslije radi kao privatni detektiv, živi s djevojkom Natalie (N. Martinez), koja je glumica i sestra je Tavarezove žrtve. Vrijeme je izbora i gradonačelnik Hostetler (R. Crowe) ponudi Billyju 25.000 dolara da istraži život njegove žene Cathleen (C. Zeta-Jones) za koju sumnja da ima ljubavnika. Billy otkrije da se ona sastaje s koordinatorom kampanje Hostetlerovog najvećeg političkog suparnika. Ubrzo je koordinator nađen mrtav na ulici.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Velike ljubavi 20. stoljeća: La belle epoque

Kroz priče o ljubavnim parovima – kako su se voljeli, kako su živjeli, s kime su se družili i što su bili užici – dokumentarna serija govori i o Francuskoj u 20. stoljeću, od početka do kraja šezdesetih godina.

U Parizu današnjice krećemo ususret Parizu minulih vremena. Na pozornici Moulin Rougea Colette i Missy izazivaju sablazan; odlazimo u književni salon Anne de Noailles, ljubavnice Mauricea Barresa i popularne spisateljice francuske prijestolnice; u kabaretu Folies Bergere možemo vidjeti Lijepu Otero, posljednju kurtizanu i ljubavnicu međunarodnoga glasa koja je, između ostalih, uzdrmala i srce budućeg predsjednika Vijeća ministara Aristidea Brianda; odlazimo u kabinet s utabanim zemljanim podom Marie Curie koja je netom bila izgubila svoju jedinu ljubav i suistraživača Pierrea; dvorac Islette čuva uspomenu na burnu i bolnu ljubav Camille Claudel i Augustea Rodina, a na kraju smo u atelijeru Sonije i Roberta Delaunaya, ludo zaljubljenog umjetničkog para čija se umjetnost hrani međusobnim divljenjem.

:

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour – Mladi Morse

Ožujak 1967. U lunaparku u Cowley Greenu mladu kondukterku Jeannie Hearne netko odvuče u noć, naočigled bez razloga. Kad sutradan nađu njezino tijelo u grmlju u okolici Oxforda, zlostavljano i odbačeno, na teren izlaze gradski policajci.

Detektiv Endeavour Morse nije među njima. On je suspendiran i dok čeka istragu sažalijeva se i bjesni nad zaključcima istrage u domu Blenheim Vale. Živi izvan Oxforda i druži se sa znancima iz studentskih dana, među kojima se ističu nasilni Bruce Belborough i njegova tajnovita supruga Kay s kojom se Endeavour trenutačno poveže. Ali kad se Jeannieno tijelo pojavi na njihovom pragu, neobjašnjivi detalji postanu previše upadljivi i više se ne mogu ignorirati pa Endeavour započinje svoju tajnu istragu.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Mračni zločini

U ovoj psihološko-kriminalističkoj drami, s Anne-Marie Duff u glavnoj ulozi, bivša policijska inspektorica uvučena je u slučaj ubojstva koji je istraživala prije 15 godina.

Kako bi pobjegla od mračne prošlosti, bivša policajka Claire Church preseli se sa svojim partnerom Norriejem na zabačeno otočje Hebride. No, ma koliko daleko bježala, duhovi prošlosti je prate. Kad na gradilištu u Manchesteru pronađu desetljećima stara trupla, nad njezin se život ponovno nadvije tamna sjena.

Viši inspektor John Hind posumnja da su pronađena tijela povezana sa starim slučajem iz 1998. i nestankom nekoliko žena za koje gotovo nitko nije mario… Osim njegove bivše štićenice, Claire. Suočen s optužbama za nemarno vođenje istrage, Hind shvaća da mu preostaje samo jedno – mora potražiti Claire.

Johnov ponovni ulazak u njezin život uznemiri Claire i prijeti da poremeti naoko miran i skladan život koji je izgradila s obitelji.

HRT1, 21.55, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Nou muče neka temeljna pitanja. U Alison se javlja sumnja u tek niklu ambiciju, a ponovno uspostavljena komunikacija s braćom Lockhart ponuka je da počne razmišljati o mučnoj mogućnosti.

RTL TV, 22.55, KRIMI SERIJA, CSI

U gradu kocke i zabave, koji živi danonoćno, kriminal nikada ne spava. Las Vegas je grad instant-uspjeha, prepun igara na sreću za one naivne i sretne, krcat posjetiteljima koji su laka meta različitih vrsta zlikovaca, uvjerenih da je Las Vegas meka kriminala i da nikada neće biti uhvaćeni. Na njihovu veliku žalost, tu je odjel lasvegaške policije, CSI tim koji svoju noćnu šihtu odrađuje revno i vrlo učinkovito, kvareći planove pokvarenjacima, prevarantima, odmetnicima i ubojicama.

NOVA TV, 23.30, KOMEDIJA, Zločesta učiteljica

Neki učitelji jednostavno ne mare za vlastiti posao. Pravi primjer je Elizabeth (Cameron Diaz), učiteljica koja se ponaša neprimjereno, psuje, pije, puši marihuanu i jedva čeka da se bogato uda kako bi mogla dati otkaz. Nakon što je zaručnik ostavi, usredotoči se na to da osvoji bogatog i privlačnog Scotta (Justin Timberlake), no za njegovu se pažnju mora nadmetati s vrckavom kolegicom Amy (Lucy Punch). U međuvremenu, Elizabeth uporno odbija sarkastičnog učitelja tjelesnog odgoja (Jason Segel), no uskoro će shvatiti da njezino neodgovorno ponašanje ima posljedice, ne samo za ljude koji je okružuju, nego i za nju samu.

HRT1, 23.30, SF KOMEDIJA, Paul

Film o dvojcu zaluđenom znanstvenom fantastikom. I baš ta dvojica, Graeme Willy i Clive Gollings, igrom slučaja susreću izvanzemaljsko biće (glas posudio Seth Rogen). Otkrije se da je on sarkastičan, voli alkohol i cigarete, a povrh svega bježi od FBI-a. Graeme i Clive pomažu mu u bijegu da se ne bi morao vratiti na svoj planet…

Film je prepun aluzija na druge filmove znanstvene fantastike, pogotovo one Stevena Spielberga, kao i na svijet ljubitelja znanstvene fantastike općenito.

“Paul” je dobitnik britanske nacionalne filmske kao najbolja komedija 2011.