TV PREPORUKA DANA: Vikend započinjemo filmovima Slom, Divljaci, Dobri momci i Snajper: Specijalni zadaci

HRT2, 13.20, POLITIČKI TRILER, Hrana koja ne hrani

Sophie (Z-L. Jones) je samohrana majka, živi sa sinom i svojom mamom. Kad dijete počne pobolijevati, Sophie zabrinuto obilazi liječnike, no kako uzrok nije otkriven, jedini odgovor koji dobije jest da je riječ o psihičkoj reakciji na stresne situacije. Sophie je svjesna da to nema veze s istinom, no nemoćna je, tim više što u njezinoj obiteljskoj anamnezi postoji slučaj psihičke neuravnoteženosti, a ona sama ima iza sebe epizode psihičke labilnosti i razdoblje alkoholizma. Dodatni je problem što jedva ima novca da plati najnužnije liječničke intervencije.

Pukim slučajem doznaje kako genetski modificirana hrana može izazvati simptome slične onima kakve ima njezin sin, te na svoju ruku počinje istraživati. istraga je vodi do tvrtke Clonestra i vodećeg znanstvenika na području genetskog modificiranja hrane, dr. Dana Conwayja (V. Garber). Sophie i ne sluti s kakvim se moćnim i opasnim divom upustila u borbu.

HRT3, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Velike ljubavi 20. stoljeća: Vjetar slobode

Povijest Francuske šezdesetih godina 20. stoljeća ispričana je kroz ljubavne odnose prepoznatljivih osoba svoga doba. Proživljavajući iznova svakodnevicu tih parova, nastojimo vidjeti što oni iz svog privatnog života ulažu u svoje vrijeme i obrnuto: Brigitte Bardot, Berlinski zid, The Beatles, svibanj ’68., uvođenje novog franka, prvi korak po Mjesecu… Drugi svjetski rat potresao je geopolitičku situaciju, 60-e godine mijenjaju pojedince. Parovi su: Simone Signoret i Yves Montand, Niki de Saint Phalle i Jean Tinguely, Yves Saint-Laurent i Pierre Bergé te Romy Schneider i Alain Delon.

HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Slom

Theodore Crawford, zvan Ted (A. Hopkins), bogati i domišljati aeronautički inženjer irskog podrijetla iz Los Angelesa, otkrije da ga žena vara s policijskim detektivom Robertom Nunallyem (B. Burke). U svađi sa ženom, Crawford je ustrijeli. Dok u zatvoru čeka suđenje, Crawford se upušta u nadmudrivanje s mladom nadom okružnog tužilaštva Williamom Beachumom Willyjem (R. Gosling). Za Willyja je taj slučaj gotova stvar i pristaje postupak pokrenuti odmah. On je više zaokupljen promjenom posla i prelaskom u glasoviti odvjetnički ured Wooton & Simms, a usput i očijuka s budućom šeficom Nikki Gardner (R. Pike).

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Tajna kuće na broju 10

Nakon svega što je pretrpio tijekom suđenja Timothyju Evansu, Christieju postaje sve teže glumiti sreću. Njegovi postupci nakon raspada braka konačno svima otkrivaju njegovu pravu prirodu.

HRT1, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Prve dame: U ratno doba

U trenucima napada na Ameriku prve dame igraju ključnu ulogu. Eleanor Roosevelt prva se obratila javnosti nakon napada na Pearl Harbor; Laura Bush instinktivno je krenula tješiti američku djecu nakon 11. rujna, a Mary Lincoln se brinula o ranjenim vojnicima u bolnici.

RTL TV, 22.20, TRILER DRAMA, Divljaci

Najbolji prijatelji Chon (Taylor Kitch) i Ben (Aaron Taylor-Johnson) uzgajivači su marihuane u Kaliforniji. Chon, bivši vojni mornar prokrijumčario je sjemenje iz Afganistana te se zajedno s prijateljem odlučio baciti u biznis dilanja. Ben je završio botaniku i poslovno je obrazovan te se njih dvojica savršeno upotpunjuju u poslu. Osim ljubavi prema travi, prijatelji dijele osjećaje i prema Opheliji (Blake Lively), djevojci obojice. Kada plaćenik kartela (Benicio Del Toro) ponudi partnerstvo prijateljima te inzistira da se pridruže kartelu koji treba njihovu stručnost, oni odbijaju. Iako im korumpirani agent za suzbijanje droga (John Travolta) predlaže da pristanu, oni ipak odluče pobjeći u Indoneziju s Ophelijom, no prije nego što uspiju, šefica kartela (Salma Hayek) otme djevojku.

HRT2, 22.40, KRIMI DRAMA, Dobri momci

Još kao dječak Henry Hill (R. Liotta) je maštao da postane gangster vidjevši u tome najbolji način da postane netko “važan”. Povezavši se s moćnim lokalnim mafijašem Cicerom (P. Sorvino), po njegovim direktivama preuzima manje poslove, ne bi li se uskoro počeo uspinjati na mafijaškoj ljestvici. Bez obzira na sve povlastice koje mu novi položaj donosi, silazna putanja i više je nego neizbježna, a ona će ga dovesti do zločina i očajničkih čina…

Ovim filmom slavni američki redatelj Scorsese vratio se temi koja ga je zaokupljala već početkom sedamdesetih (Ulice zla).

NOVA TV, 23.30, AKCIJSKA DRAMA, Snajper: Specijalni zadaci

Specijalna vojna postrojba pod vodstvom narednika Vica Mosbyja (Tim Abell) uz pomoć izvrsnog snajperista, narednika Jakea Chandlera (Steven Seagal), u tijeku su specijalnog zadatka u udaljenom afganistanskom selu gdje trebaju izbaviti američkog kongresnika kojega su oteli Talibani. Zadatak spašavanja uspješno je odrađen, no Jake, kojega u unakrsnoj vatri odvoje od ekipe, ostane pomoći ranjenom vojniku. Narednik Vic Mosby pokušava uvjeriti pukovnika Jacksona (Dale Dye) da ga pusti i spasi vojnike, no moraju vratiti kamion pun streljiva koji bi mogao biti veoma bitan u vojnoj bazi. U izravnom kršenju zapovijedi, Vic i njegova ekipa specijalaca odluče se vratiti u selo i spasiti bespomoćne vojnike. Bez ljudi i bez oružja, Vic i njegovi ljudi nađu se u borbi protiv neprijatelja, gdje Jake uporabi svoje vještine specijalca kako bi ih spasio od sigurne smrti.

RTL TV, 00.50, POVIJESNI AKCIJSKI FILM, Trinaesti ratnik

Ahmed Ibn Fadlan (Antonio Banderas) prognan je s bagdadskog dvora zbog preljuba. Njegova kazna odlazak je na daleki sjever, gdje mora naučiti vikinške običaje i način života. Isprva užasnut barbarskim ponašanjem i manjkom higijene sjevernjačkog naroda, Ibn Fadlan preko svoje volje postaje pripadnik skupine ratnika. Naime, krvoločna bića iz magle, Wendoli, započela su svoj ubojiti pohod na vikinška sela. Proročanstvo kaže da samo trinaest ratnika može nadvladati čudovišna bića, a posljednji ratnik ne smije biti sa sjevera. Tako Ibn Fadlan kreće s Vikinzima u boj protiv Wendola.