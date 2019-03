TV PREPORUKA DANA: Vikend započinjemo filmovima Hobit: Smaugova pustoš, Klopka, Zločesta učiteljica i Slobodni strijelci

HRT2, 13.30, KRIMI FILM, Zaboravljena laž

Tijelo lijepe mulatkinje Agathe Plichard pronađeno je u rijeci Creuse samo tjedan dana prije njezina vjenčanja. I dok policija smatra da je posrijedi nesretan slučaj, njezin zaručnik Félix Bricourt uvjeren je da je ubijena.

HRT1, 18.25, HUMORISTIČNA SERIJA, ‘ko te šiša

Lili, pod velikim utjecajem influencerice, odluči biti u trendu i zatrudnjeti. Svaki online savjet postaje sveto pismo, pa se Jožin život, iako se veselio nasljedniku, brzo pretvara u noćnu moru. Kako bi se svi što bolje pripremili za novonastalu situaciju, Lili kupi dijete – lutku. Joža uzaludno pokušava urazumiti suprugu, a stvari postaju sve složenije.

HRT1, 20.05, AKCIJSKI TRILER, Klopka

Slijedeći trag ukradene umjetnine, mlada i privlačna agentica osiguravajućeg društva Virginia Baker uvjerena je da je počinitelj slavni lopov Robert MacDougal bez obzira na poodmaklu dob. Virginia se ubaci u MacDougalovu družinu kako bi ga uhvatila na djelu i izručila pravdi. Ubrzo se upozna sa šarmantnim MacDougalom i predloži mu pljačku skupocjene kineske maske iz londonske palače Bedford. MacDougal je sumnjičav no ipak pristane, ali pod uvjetom da se ona potpuno prepusti njegovom vodstvu. Virginia uspije ukrasti masku ali umjesto da preda MacDougala agentima osiguravajućeg društva, upusti se s njim u ljubavnu vezu te mu predlaže posao tisućljeća – kompjutersku pljačku u moćnoj međunarodnoj banci u Kuala Lumpuru.

HRT2, 20.05, KRIMI MINI SERIJA, Deset malih vojnika

Gosti otoka kojih je sad već upola manje od prvobitnog broja gube razum od straha i tjeskobe. Nakon još jednog ubojstva nestaje i posljednja nada za preživljavanje, a daljnje je strašno nasilje gotovo zajamčeno pa se prepuštaju sumanutoj, razuzdanoj zabavi punoj seksualne napetosti. Hoće li ih nepoznati domaćin dokrajčiti i time potvrditi proročanstvo sadržano u pjesmici koja visi na svim zidovima kuće “I ne osta nijedan”? Ili preživjeli gosti mogu pobijediti strah, priznati svoja zlodjela iz prošlosti i napokon pobjeći s otoka?

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Zemlja ledenjaka, svijet promjena

Povlačenje ledenjaka jedan je od najočitijih znakova klimatskih promjena. Na islandskim ledenjacima znanstvenici istražuju ledene kape, ledenjački pijesak, kao i utjecaj globalnih klimatskih promjena na Zemljine ledenjake, sve više razine mora i stakleničke plinove u atmosferi. Ledenjaci na Islandu najpristupačniji su od svih na Zemlji. Jedna od lokacija koju posjećujemo je Jökulsárlón (ledenjačka laguna) na južnom kraju Vatnajökulla, najveće ledene kape u Europi. Ova veličanstvena laguna počela se pojavljivati tek prije 85 godina. Zauzela je površinu od 25 četvornih kilometara i postala najdublje jezero u zemlji. S povlačenjem ledenjaka pojavljuju se pješčane dine te potočići i jezerca, gdje se razvijaju novi ekosustavi. Ta “nova” zemlja znanstvenicima pruža izvrsnu priliku da istraže život koji se rađa u ovoj naizgled surovoj okolini.

RTL TV, 21.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Hobit: Smaugova pustoš

Azog (Manu Bennett) i njegovi orki nastavljaju progoniti Thorina (Richard Armitage) i njegovu družinu. Uz pomoć Gandalfa (Ian McKellen) Thorin stiže do Beorna (Mikael Persbrandt), koji može preuzeti lik medvjeda. Iste noći Azog odlazi u Dol Gudor, gdje mu Necromancer/ Smaug (glas Benedict Cumberbatch) zapovijedi da krene u rat pa Azog potjeru za Thorinom prepusti svom sinu Bolgu (Lawrence Makoare). Sljedećeg dana Beorn otprati Thorina i društvo do granice Mirkodola, gdje Gandalf otkrije black speech pismo upisano na staroj ruševini. Prema obećanju koje je dao Galadrieli (Cate Blanchett), Galdaf upozori društvo da se drže puta te krene istražiti grobnice Nazgûla. Ulaskom u šumu patuljci se izgube i napadnu ih ogromni pauci. Bilbo (Martin Freeman) im želi pomoći svojim nedavno stečenim prstenom nevidljivosti te ubija pauka, ali i ispušta prsten, uplašen njegovim mračnim utjecajem. Druge pauke otjeraju šumski vilenjaci, koje predvode Tauriel (Evangeline Lilly) i Legolas (Orlando Bloom). Zarobivši Thorina i patuljke, vilenjaci ih odvode pred kralja Thranduila (Lee Pace), kojeg Thorin optuži da je šezdeset godina ranije ostavio njegov narod na cjedilu kada je Smaug protjerao patuljke s njihove planine i uništio grad Dale. Bilbo, koji je uspio pobjeći, sada planira osloboditi Thorina i prijatelje.

EPIC DRAMA, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Gospođa Wilson

Godina je 1963. Alison Wilson vraća se kući, a njezin suprug Alexander iznenada umire. Ubrzo nakon toga, na vratima joj se iznenada pojavi žena koja tvrdi da je ona Alecova ‘prava supruga’. Alison želi otkriti tko je doista bio njezin suprug. Njihova ratna romansa, njegov posao u britanskoj obavještajnoj službi te tajanstveno razdoblje koje je proveo u Indiji, sve upućuje na to da je Alec svoje tajne sa sobom ponio u grob. Alison očajnički želi saznati istinu, budući da dolazi do otkrića koja bi potpuno mogla uništiti svijet koji je tako pažljivo gradila.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Povrh jezera

Robin i Pyke odlaze s Mary na plažu, na tečaj plivanja. Ondje susreću Pussa, koji se počne agresivno ponašati prema Robin. Mary slavi 18. rođendan pa je Puss vodi u bordel ne bi li se ondje zaposlila, čemu se madam Dang usprotivi. Puss smatra da bi Mary pod svaku cijenu trebala postati prostitutka pa je odveze na štajgu i ondje ostavi. Mary nazove Robin i zamoli je za pomoć, te zatim s njom odlazi kući. Brett pak identificira Kineskinjino truplo i govori Robin da se djevojka zapravo zvala Cinnamon. Robin to odluči reći Mirandi, koju je strah da će pobaciti. Stoga je Robin vozi u kliniku na pregled, gdje se Miranda naljuti na recepcionarku Pixie (Susie Lindeman). Robin se zapita što se zbiva, a Miranda je napadne.

HRT1, 21.55, KRIMI DRAMA, Slobodni strijelci

Jonas Maldonado (50 Cent) s dvojicom najboljih prijatelja prijavio se na policijsku akademiju. Kad je završio obuku, bivši kolega njegovoga oca, Joe Sarcone (R. De Niro), pozvao ga je da se pridruži njujorškim plavcima. Pod Sarconeovim starateljstvom postao je dio ekipe koja igra prljavo, međutim kad na vidjelo izađe istina o ubojstvu njegovoga oca, Maldonado kreće u osvetnički pohod.

NOVA TV, 22.15, KOMEDIJA, Zločesta učiteljica

Neki učitelji jednostavno ne mare za vlastiti posao. Pravi primjer je Elizabeth (Cameron Diaz), učiteljica koja se ponaša neprimjereno, psuje, pije, puši marihuanu i jedva čeka da se bogato uda kako bi mogla dati otkaz. Nakon što je zaručnik ostavi, usredotoči se na to da osvoji bogatog i privlačnog Scotta (Justin Timberlake), no za njegovu se pažnju mora nadmetati s vrckavom kolegicom Amy (Lucy Punch). U međuvremenu, Elizabeth uporno odbija sarkastičnog učitelja tjelesnog odgoja (Jason Segel). No uskoro će shvatiti da njezino neodgovorno ponašanje ima posljedice, ne samo za ljude koji je okružuju, nego i za nju samu.

HRT2, 22.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Prve dame: Moć stila

Prve su dame uvijek imale važnu ulogu u kreiranju imidža i promoviranju svojih supruga tijekom njihovih predsjedničkih mandata. Svaka je od njih ostavila svoj jedinstven i prepoznatljiv trag u povijesti. Dokumentarna serija prikazuje živote nekih od najistaknutijih i najznačajnijih žena svojega doba: pionirki na svojim područjima, modnih ikona, diplomatkinja, ratnih heroina i globalnih superzvijezda. Od Dolley Madison, Eleanor Roosevelt i Jackie Kennedy pa sve do Nancy Reagan, Hillary Clinton, Michelle Obama i drugih, u ovoj seriji možemo vidjeti kako su živjele žene koje su ostavile neizbrisiv trag na zbivanja u Bijeloj kući, ali isto tako i na cijelu naciju. Serija otkriva izazove s kojima su se susretale i predstavlja njihova postignuća. Ne prikazuje ih samo kao javne osobe, već nas upoznaje i s njihovim privatnim životima.

RTL TV, 00.00, HOROR, Odklikana

Srednjoškolka Laura Barns (Heather Sossaman) ubila se nakon što je netko objavio ponižavajuću videosnimku na kojoj se vidi kako je pretjerala s tulumarenjem – onesvijestila se, a u cijelom kaosu na kraju i izvršila nuždu na neočekivanom mjestu. Godinu dana kasnije njezina najbolja prijateljica iz djetinjstva Blaire Lilly (Shelly Henning) i njezin dečko Mitchom Rousselom (Moses Jacob Storm) razgovaraju putem Skypea i zajedno odluče izgubiti nevinost na maturalnoj večeri. Ubrzo im se u razgovoru preko interneta pridruže prijatelji Jess Felton (Renee Olstead), Ken Smith (Jacob Wysocki), Adam Sewell (Will Peltz) i nepoznati korisnik imena “billie227“. Društvo se na različite načine pokušava riješiti nametljivca, no uzalud.

NOVA TV, 00.10, AKCIJSKI TRILER, Smrtonosno oružje 3

Dva policajca u teškoj muci pokušavaju deaktivirati bombu koja je dovoljno jaka da sruši osmerokatnicu u kojoj se nalazi. Stariji od njih dvojice Roger Murtaugh (Danny Glover) želi igrati na sigurno i pozvati specijalce. Njegov partner Martin Riggs (Mel Gibson), međutim, želi odmah djelovati. U ovom nastavku tijekom patrole, Riggs i Murtaugh pokušavaju spriječiti pljačku blindiranog auta, na njihovo iznenađenje, shvaćaju kako pljačkaši imaju metke koji probijaju pancirke. Riggs i Murtaugh, zajedno s narednicom iz Unutarnje kontrole, Lornom Cole (Rene Russo) otkrivaju kako se bivši okrutni policijski časnik Jack Travis dočepao opasne municije iz spremišta policije Los Angelesa.