TV PREPORUKA DANA: Vikend počinjemo s filmovima Opstanak, Šibicari, Veza bez obveza, Prometej i Prelomilo se u četrdesetima

HRT2, 13.30, OBITELJSKI FILM, Ludi od radosti

Bobbie Dean veliki je košarkaš koji je preuzeo skupinu neobuzdanih mladića i pretvorio ih u pravu momčad. No postoji jedan veliki problem. Bobbie je djevojka, a momci to ne znaju. Godina je 1964. i djevojke ne smiju igrati košarku u muškim momčadima. Isplati li se Bobbie žrtvovati svoje snove kako bi svojoj ekipi pomogla da osvoji državno prvenstvo?

HRT1, 20.05, PRIJENOS, Noć muzeja 2019.

Kulturno-turistička manifestacija Noć muzeja, u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva, 1. veljače 2019. održava se 14. put u više od stotinu hrvatskih gradova. Taj događaj svake godine privlači tisuće posjetitelja u brojne muzeje, galerije i druge kulturne ustanove širom Hrvatske. Ovogodišnja je tema manifestacije “Muzeji – inovacije i digitalna budućnost” kojoj je fokus na predstavljanju različitih muzejskih sadržaja kroz primjenu digitalnih tehnologija. Hrvatska televizija uživo će iz Muzeja suvremene umjetnosti pratiti manifestaciju Noć muzeja s koje će se iz nekoliko gradova javljati naši reporteri. Posjetit ćemo Muzej krapinskih neandertalaca, Klovićeve dvore, Prirodoslovni muzej u Rijeci, Hrvatski pomorski muzej u Splitu, Muzej vučedolske kulture, Arheološki muzej Istre, Memorijalni centar Nikola Tesla, izložbu na FER-u, Gradski muzej Sisak, Ivaninu kuću bajke u Ogulinu i Muzej betinske drvene brodogradnje u Betini.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Dva stupnja do kataklizme

Bezbrojne prijetnje čovječanstvu potječu od globalnog zatopljenja – od viška otrovnog metana do poplava diljem svijeta. Ujedinjeni narodi utvrdili su da dva stupnja dijele svijet od točke s koje nema povratka. Film predstavlja razmjere promjena koje dolaze i u kolikoj su mjeri ljudi sposobni utjecati na kozmičke procese.

RTL TV, 21.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Opstanak

John Ottway (Liam Neeson) zaštitnik je bušača nafte, kojima sivi vukovi predstavljaju stalnu prijetnju na Aljasci. Ottway je potišten te čak u jednom trenutku razmišlja počiniti samoubojstvo. Jednog dana zrakoplov koji prevozi tim bušača nafte kući sruši se u mećavi. Ottway pronalazi preživjele članove i preuzima vodstvo, kako bi ih zaštitio od čopora vukova, kojima se ne sviđa što su se ljudi našli na njihovom teritoriju.

HRT1, 21.10, TRILER, Šibicari

Sredovječni Roy Waller (N. Cage) iskusni je varalica, izuzetno spretan i slatkorječiv, koji naivne žrtve obrađuje uz pomoć svog mladog partnera Franka Mercera (S. Rockwell). Roy pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja, pa vrata svog stana uvijek zatvara tri puta, a sve goste prisiljava na izuvanje cipela. Ako redovito pije lijekove, uspijeva ostati pribran i kontrolirati svoje postupke. Dok s Frankom priprema složenu prevaru Chucka Frechettea (B. McGill), od kojeg namjeravaju izvući milijun dolara, Roy neplanirano ostane bez lijekova.

HRT2, 21.15, KRIMI SERIJA, Povrh jezera

Pet godina nakon šokantnih događaja koji su potresli njezin rodni kraj na Novom Zelandu, detektivka Robin Griffin vratila se u Sydney te svoj život nastoji dovesti u red. Kad na plažu Bondi ispliva truplo nepoznate Azijke, policija sumnja da će uspjeti otkriti kako je nastradala, sve dok Robin ne zaključi da Kineskinja, kako su je nazvali, nije umrla sama.

Za to vrijeme Robin se prisjeća kćerkice Mary koje se odavno odrekla, pa se stoga odluči javiti obitelji koja ju je posvojila. Mary je sada tinejdžerica, strastvena i tvrdoglava poput biološke majke, i u burnoj je vezi s karizmatičnim starijim muškarcem. Robin pomalo otkriva koliko je teško pomagati nekomu tko pomoć zapravo ne želi. K tomu, istraga će je odvesti u samo srce zločinačkog podzemlja i još bliže tajnama vlastita srca.

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Veza bez obveza

Jamie Rellis (Mila Kunis) je uspješna mlada žena iz New Yorka koje se bavi regrutiranjem zaposlenika u velikim tvrtkama, a najnovija njezina “žrtva” je kreativni direktor iz Los Angelesa, Dylan Harper (Justin Timberlake). Nakon što on prihvati posao u New Yorku, oni se sprijatelje. Ubrzo postanu “prijatelji s povlasticama” i dogovore se da neće uvlačiti romantiku u svoj odnos.

HRT2, 22.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Slavni holivudski parovi: Elizabeth Taylor i Richard Burton

Richard Burton i Elizabeth Taylor, koji su se dvaput vjenčali i rastali, zaljubili su se tijekom snimanja Kleopatre. Liz Taylor bila je tipičan proizvod studija MGM i već se kao dijete okušala u šoubiznisu u filmu Lassie, dok je siromašni Velšanin Burton dospio na pozornicu zahvaljujući velikoj karizmi i dobrom izgledu. Redatelj Bertrand Tessier kopa duboko po prošlosti to dvoje “čudovišta” da bi nam pokazao kako su funkcionirali tijekom burne veze koja je trajala od 1963. do Burtonove smrti u kolovozu 1984. Isječci iz filmova kojima su se proslavili i u kojima su pokazivali svoju strast na velikom ekranu, kao što su Kleopatra, Komedijaši, Tko se boji Virginije Woolf ili Ljubav na pijesku, pomoći će nam da shvatimo što pojam “privlačnost na filmu” uistinu znači.

HRT3, 22.45, DOKUMENTARNI FILM, Polje sanjara

Aviv, Evyatar i Yogev prijatelji su iz djetinjstva koji nikad nisu baš voljeli život u kibucu pa su odlučili iskoristiti glazbu kao bijeg od toga i osnovali rock sastav “Field People”. Umorni od susjedskog prezira sele se u London u potragu za statusom najboljeg banda u gradu. Ovo nije još jedan dokumentarac o bandu koji se bori za sreću, slavu i uspjeh, “Polje sanjara” je gorko-slatko putovanje trojice izgubljenih individualaca koji se susreću sa stvarnim svijetom.

RTL TV, 23.25, PUSTOLOVNI SF FILM, Prometej

Arheolozi Elizabeth Shaw i Charlie Holloway u Škotskoj otkriju zvjezdanu mapu koja povezuje drevne kulture. Iz otkrića se može iščitati o tzv. Inženjerima, koji nas tim najstarijim dokumentom na Zemlji pozivaju na daleki mjesec LV-233. Weyland korporacija financira ekspediciju u znanstvenom brodu naziva Prometej, u kojem putuje tim stručnjaka u stanju mirovanja, tj. spavanja, a čije životne funkcije nadgleda android David (Michael Fassbender). Četiri godine kasnije putnici Prometeja stižu na zadano odredište, pust mjesec na kojem se nalazi struktura koju su izgradili Inženjeri. Unutar strukture nalaze statuu bića koje podsjeća na čovjeka, a nedaleko i obezglavljeno tijelo velikog izvanzemaljca, za kojeg istražitelji pretpostavljaju da je Inženjer. Uskoro je pronađeno još tijela pa posada zaključi da je vrsta koja je izgradila građevinu u kojoj se nalaze, izumrla.

HRT1, 23.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prelomilo se u četrdesetima

Pete (P. Rudd) i Debbie (L. Mann) dosegnuli su famoznih četrdeset godina, ali umjesto da slave, zaglibili su u krizu srednje dobi. Djeca su im neotesana, imaju dugove, pa se nezadovoljstvo gomila. Pete ima problema s poslom a Debbie s promjenama na svojem tijelu. Bliži se proslava Peteovog rođendana i njih dvoje morat će se suočiti sa svojim godinama i svojim odnosom.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI TRILER, Romeo mora umrijeti

Hang Sing (J. Li), bivši hongkonški policajac, dolazi u Sjedinjene Američke Države da bi istražio bratovu smrt. Ubrzo otkriva da se našao u središtu bespoštednoga sukoba kriminalaca azijskoga podrijetla s afroameričkom bandom koju predvodi Isaak O’Day (D. Lindo). No, dok se u krvavom ratu za prevlast u podzemlju, zahvaljujući svojemu iskustvu i borilačkoj vještini, još nekako i snalazi, otkriće da se zaljubio u Trishu (Aaliyah), kćer čovjeka koji stoji iza bratova ubojstva, dovodi ga u sudbonosnu dvojbu.