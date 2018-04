DOBRU ZABAVU

HRT2, 13.25, DRAMA, Gnjevna porotnica

Sarah Walsh (J. Capshaw) bavi se korporativnim pravom, ali je kao porotnica pozvana na proces na kojemu se odlučivalo o krivnji Walteru Birdu (S. Downer) osumnjičenom za ubojstvo poznatog dilera. Walter se na sudu ponaša suzdržano i čak izazovno, pa je gotovo cijela porota uvjerena da je kriv, iako je jedino što ga tereti svjedočenje žrtvine sestre Rakeshe (I. Hakim), koja tvrdi da ga je prepoznala, iako je samo opisala njegovu majicu s kapuljačom i tenisice.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Planet majmuna: Revolucija

Deset godina nakon pandemije smrtonosnog, tzv. majmunskog virusa, svjetska populacija je drastično smanjena. Svega 500-tinjak osoba imunih na virus je preživjelo, dok s druge strane majumuni, na čelu s Caesarom (Andy Serkis), virusom su genetički promijenjeni te sada inteligentna vrsta živi u koloniji blizu San Francisca. Jednog dana, grupa ljudi, koje vodi Malcolm (Jason Clarke), uputi se na teritorij koji su nastanili majmuni kako bi pokrenula branu i gradu omogućila povratak električne energije. No tamo se sukobe s Ceasorovim sinom Blue Eyesom (Nick Thurston) i njegovim prijateljem Ashom (Larramie Doc Shaw), no ipak Malcolm i Ceasar sprječavaju eskalaciju sukoba. Potaknut Kobom (Toby Kebbell), kojeg su ljudi mučili podvrgavajući raznim testovima, Ceasar, kako bi pokazao svoju superiornost, odvodi ljude do brane te im naredi da ostanu na svom teritoriju ukoliko ne žele sukob. No Malcom ne odustaje te nagovori svog vođu Dreyfusa (Gary Oldman) da sa malom skupinom ljudi otiđe u šumu kako bi se pomirio s majmunima te dobio pristup brani.

HRT1, 20.05, ROMANTIČNA DRAMA, Riječi i slike

Živahni profesor engleskog i pisac (C. Owen), osobiti ljubitelj čašice, susreo je u školi novu profesoricu likovnog i uspješnu slikaricu (J. Binoche), koja se doselila iz New Yorka u Maine zbog bolesti. On joj se počeo hrabro udvarati, a natjecanje između posvećenika riječi i štovateljice slike dovelo je do suparništva među njihovim učenicima koji pokušavaju dokazati je li moćnija riječ ili slika.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Ubojstvo u Walesu

Nakon što je u zabačenom jezeru pronađeno truplo, Mathias i njegov tim moraju istražiti složeni privatni život nestale školske učiteljice Grete Pritchard. Njezin otac Gwilym skriva tajne. No što je s drugim muškarcima u Gretinu životu? Ovo je svijet prepun tajni. Hoće li ih Mathias i njegov tim riješiti na vrijeme kako bi spasili Gretu?

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Blaga Inda: Druga strana Taj Mahala

Mongoli su stvorili impozantno, najznamenitije carstvo u povijesti Indije, od Taj Mahala do nevjerojatno zamršenih minijatura s tematikom dvorskog života. No pitanje je jesu li pritom u Indiju doveli civilizaciju ili unijeli raskol. Od trenutka kad je Babur, prvi vladar Mogulskoga carstva stigao iz Afganistana, počeli su prijepori – nameću li Mongoli svoju religiju, islam, zemlji u kojoj vlada hinduizam, ili su otvoreni za religiju i umjetnost zemlje koju su došli osvojiti? Umjetnost Mongola preostala nakon njihova dvjestogodišnjeg carevanja – čak i građevine u kojima se uz muslimansku ogleda i hinduistička arhitektura – zorno dočarava povijest ovih prijepora, a Sona Datta istražuje kako je ova najspektakularnija od svih indijskih civilizacija posijala i sjeme razdora.

HRT1, 22.00, DOKUMENTARNI FILM, Špijuniranje kraljevske obitelji

Živahni profesor engleskog i pisac (C. Owen), osobiti ljubitelj čašice, susreo je u školi novu profesoricu likovnog i uspješnu slikaricu (J. Binoche), koja se doselila iz New Yorka u Maine zbog bolesti. On joj se počeo hrabro udvarati, a natjecanje između posvećenika riječi i štovateljice slike dovelo je do suparništva među njihovim učenicima koji pokušavaju dokazati je li moćnija riječ ili slika.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA DRAMA, Najbolje od mene

Srednjoškolski par Dawson (James Marsden) i Amanda (Michelle Monaghan) sastaju se nakon dvadeset godina razdvojenosti po povratku u rodni grad povodom ispraćaja zajedničkog prijatelja. Njihov susret budi ljubav i osjećaje koje nikad nisu zaboravili, no ubrzo otkrivaju da i dalje postoji ono što ih je isprva razdvojilo, a danas su te sile još snažnije… Film se temelji na istoimenom bestseleru popularnog pisca Nicholasa Sparksa, autora ekraniziranih uspješnica poput ‘Bilježnica’ i ‘Šetnja za pamćenje’.

HRT3, 23.30, DRAMA, Mama

Priča se bavi majkom (A. Dorval) i njezinim povremeno nasilnim sinom (A-O. Pilon) tinejdžerom koji teško kontrolira svoje ponašanje, a smještena je u hipotetsku budućnost u kojoj roditelji zakonski smiju problematičnu mladež smjestiti u javne bolnice…

Na Filmskom festivalu u Cannesu 2014. godine film je osvojio Nagradu žirija, nominiran je za Zlatnu palmu i Queer palmu; dobio je Césara za najbolji film 2015. i još desetke nagrada i nominacija.

RTL TV, 00.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve za Helen

Hellen Harris (Kate Hudson) živi život iz snova svake trendseterice. Radno vrijeme provodi po modnim pistama, njezina modna agencija je obožava, a noćni život po klubovima i partijanje do zore samo su šlag na kraju dana. Živeći opušteno ni u peti joj nije bilo da jedan telefonski poziv može sve to promijeniti. Za razliku od svoje sestre, Hellen nikada nije planirala djecu ili obitelj, ali to će se promijeniti kada ju sestra zamoli da joj pričuva njezino troje djece. Iako je bez sumnje najotkačenija teta u New Yorku, situacije u kojima će se naći stavljat će je na popriličnu kušnju.

NOVA TV, 00.45, DRAMA, Plava laguna: Buđenje

Emma je ambiciozna srednjoškolka, dok je Dean lijeni tinejdžer željan zabave. Nađu se na istom putovanju u Trinidad te, iako nemaju mnogo toga zajedničkog, odlaze na istu zabavu. Iznenada Emma padne preko ograde, a Dean skoči za njom kako bi je spasio. Plutaju u malome gumenjaku te se nasuču na pustom otoku. Primorani provoditi što više vremena zajedno te ovisni jedan o drugome kako bi preživjeli, između njih se razvije privlačnost.