TV PREPORUKA DANA: Vikend počinjemo filmovima Opasna šifra, Salt, Lažna patrola i Jakuza

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA DRAMA, Bolje tri oca nego nijedan

Maike (J. Hartmann) živi u Bremenu sa svoje dvoje djece, Jasperom (S. O’Leary) i Luise (M. Schwertfeger). Dok Luise zna tko joj je otac, iako više ne živi s njima, Jasper ne zna, a želio bi znati. Kako je njihov odnos otvoren i pošten, Maike priznaje Jasperu kako nije sigurna, jer je bila s trojicom mladića, no obeća mu da će sve učiniti kako bi doznala s kojim je od njih začela dijete. Vraća se u selo u kojemu je odrasla i iz kojega je pobjegla u grad kako bi se oslobodila licemjerne sredine koja ju je gušila, a i zbog loših odnosa s majkom. Inge (S. von Borsody), njezina majka, sretna je što vidi unuke, ali ne uspijeva se približiti svojoj kćeri. I djeca su oduševljena bakom i životom na selu, a Jasper vrlo dostojanstveno i suzdržano upoznaje trojicu mogućih očeva: Olea (S. Göpel), Hinnerka (F. Panzner) i Torbena (T. Licht). Maike namjerava učiniti DNK testove, iako je srce vuče samo jednome od njih.

HRT3, 15.45, RATNA DRAMA, Ispod deset zastava

Godina je 1941. Britanski admiralitet vrlo je zabrinut zbog savezničkih brodova koji stradavaju na Tihom oceanu. Britanski admiral Rusell (C. Laughton) sumnja da se radi o njemačkoj podmornici, međutim, postoje indicije da je u pitanju njemački ratni brod. Britanci nisu znali da se radi o njemačkoj pomoćnoj krstarici Atlantis kojom je zapovijedao kapetan Rogge (V. Heflin). Vješto se uvlačio među neprijateljske brodove jer je bio izvrsno opremljen za kamuflažu, od svakovrsnih zastava, boja, čak i kazališnih kostima za posadu koja je glumila nekog drugog. Kad je Atlantis bio blizu svojega plijena, razotkrio bi se pravi identitet broda i krenula bi paljba. Britanci su napokon shvatili o čemu se radi i admiral Russell odlučio je njemačkom brodu postaviti zamku.

HRT1, 18.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Naši i vaši – pilot

Studentica sociologije Iva, Hercegovka, i njezin kolega s fakulteta Neno, Zagrepčanin, objave roditeljima da će se oženiti jer očekuju dijete. I jedni i drugi roditelji protive se svadbi, no kad konačno dođe do prošnje, stvari se razvijaju neočekivanim tijekom.

HRT1, 20.05, AKCIJSKI TRILER, Opasna šifra

Pripadnici američke Agencije za nacionalnu sigurnost osmislili su kompleksnu komunikacijsku šifru Mercury kako bi mogli sigurno komunicirati sa svojim tajnim agentima diljem svijeta. Kako bi se uvjerili da ju je nemoguće dešifrirati, umetnuli su je u križaljku dostupnu građanima. Nakon nekog vremena na njihov se broj javi autistični devetogodišnjak Simon Lynch (M. Hughes) sa dešifriranom porukom. Ubrzo u dom Lynchevih upadne profesionalni ubojica koji smakne Simonove roditelje i pokuša ubiti Simona, no ne uspije ga pronaći. Slučaj ubijenih roditelja i nestalog dječaka padne u ruke sposobnom agentu FBI-a Artu Jeffriesu (B. Willis).

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Operacija Luna – skrivena podrtina Kralja Sunca

Brod Luja XIV. Luna doživio je havariju ispred Toulona u studenome 1664. Vraćao se s ekspedicije na sjevernoafričkoj obali s gotovo tisuću ljudi, običnih mornara i plemića najvišeg ranga. U jednom trenutku sve je bilo izgubljeno, i ljudi i njihova imovina, ukrcani teret i sam brod. Pod pritiskom Kralja Sunca i njegove svite, koji su odlučili zataškati tu katastrofu, Luna je ubrzo zabravljena.

Godine 1993. otkrila ju je podmornica Ifremer. Olupina leži 90 metara pod morem. Iznimno dobro je očuvana, poput podvodnih Pompeja, te je 2012. postala predmet iznimnog arheološkog istraživanja koje je ujedinilo povijest i robotiku, arheološku stručnost i strast za dubinama. Michel L’Hour, čiji je ugled u području podmorske arheologije dobro poznat, poziva nas na nesvakidašnju istragu. U “stvarnom formatu” od 90 minuta, on se spušta, kao da je u prijenosu uživo, do olupine Lune, glavnoga broda Luja XIV. Tu olupinu on smatra jedinstvenom na svijetu.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Ubojstvo u Walesu

Nakon što je kustosica Laura Dean otkrivena u plitkome grobu u zabačenome šumarku, Mathias i njegov tim moraju zaroniti u život mlade žrtve pri čemu će otkriti neke šokantne tajne. Za to vrijeme Prosser, koji se još oporavlja od smrti Iwana Thomasa, poziva u pomoć umirovljenog glavnog inspektora Roberta Owena. Otkriće trupla Iwana Thomasa dovelo je višeg inspektora Mathiasa u nezgodan položaj jer je postao glavni osumnjičenik u slučaju Iwanove tajanstvene smrti. Situacija se dodatno pogoršala nakon što je doveden nezavisni istražitelj John Powell kako bi pomogao riješiti slučaj i pozvao narednicu Owens da mu pomogne u istrazi. Napetosti sve više rastu, a viši inspektor Mathias mora pokušati riješiti tajnu koja okružuje smrt Laure Dean i pri tome potisnuti osobne probleme.

HRT1, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Krunidba kraljice Elizabete II

U povodu 65. godišnjice krunidbe kraljice Elizabete II., kraljica prvi put pred kamerom iznosi svoje uspomene s vlastite krunidbe, kao i s krunidbe svojeg oca, kralja Đure VI., 1937. godine. Gledajući rijetko dostupne filmske snimke i promatrajući neke od neprocjenjivih krunskih dragulja, kraljica se prisjeća dana kad je primila krunu svetog Eduarda, dok je narod koji se oporavljao od rata polagao sve nade u 27-godišnju kraljicu da će ih povesti u novo, bolje doba. Istražujući ulogu i simbolično značenje krunskih dragulja u stoljetnoj ceremoniji krunidbe, dokumentarni film prikazuje te neizrecivo lijepe predmete kako nikad prije nisu snimljeni.

Emisija, čija su okosnica krunski dragulji i kraljičine uspomene, donosi skrivenu priču o toj blještavoj svečanosti.

NOVA TV, 22.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Salt

Evelyn Salt (Angelina Jolie) je tajna agentica CIA-e, koja se prisegom obvezala na dužnost i čast domovini. Nakon što je optužena da je ruski špijun, Salt se daje u bijeg kako bi očistila ljagu sa svog imena i napokon dokazala svoju odanost. Koristeći sve svoje vještine i godine iskustva koje je stekla kao tajni agent, ona mora pobjeći svojim progoniteljima i zaštititi svoju obitelj, ili će najmoćnija svjetska sila izbrisati svaki trag njezina postojanja. No, njezini su pretpostavljeni uvjereni da ona želi izvršiti atentat na predsjednika te se Salt utrkuje i s vremenom kako bi otkrila identitet pravog izdajice. Njezini napori da dokaže svoju nevinost još više produbljuju sumnju u njezine motive. Potjera za njom polako otkriva tajnu njezinog identiteta, no u zraku ostaje visiti odgovor na pitanje: ‘Tko je zapravo Salt?’

RTL TV, 22.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Lažna patrola

Dva prijatelja, dizajner videoigrica Justin Miller (Damon Wayans Jr.) i nezaposleni, bivši igrač američkog nogometa s koledža, Ryan O’Malley (Jake Johnson) sjete se davnog dogovora – ako ne uspiju u Los Angelesu do svoje 30. godine, vratit će se u svoji rodni Columbus. I kako napuštaju bar, njihov auto udari vozilo albanske bande, ali oni ipak ne odluče uzvratiti razuzdanoj bandi. Kasnije Justin pokušava „prodati“ policijsku videoigricu, no njegovu ideju odbija neimpresionirani šef Todd. Ryan nagovori Justina da policijsku uniformu sa svoje prezentacije iskoriste kao kostim za tulumu povodom velikog okupljanja starih školskih prijatelja na koledžu. Tamo Justin i Ryan sretnu svoje puno uspješnije bivše kolege te se osjećaju potišteno jer nisu poput njih. Pri odlasku kući, ljudi pomisle da su oni pravi policajci, a kako se obojici to svidjelo, oni se odluče pretvarati još malo. Kad izbace albansku bandu iz bara, Justina konačno primijeti konobarica Josie (Nina Dobrev), koja mu se oduvijek jako sviđala.

HRT2, 22.25, KRIMI FILM, Jakuza

Nakon što mu japanska mafija otme kćer, George Tanner (B. Keith), brodovlasnik iz Los Anglesa, obraća se za pomoć svom prijatelju Harryju Kilmeru (R. Mitchum), bivšem privatnom detektivu, koji je nakon Drugog svjetskog rata bio u Japanu s američkom vojskom. Po dolasku u Japan, Kilmer stupa u kontakt sa svojim nekadašnjim neprijateljem Kenom (K. Takakura), kojemu je nakon rata pomogao, a koji dobro poznaje “podzemlje”. Akciju spašavanja otete djevojke komplicira nekadašnja Kilmerova veza s Kenovom sestrom Eiko, uloga Tannera u cijelom slučaju, te japanski kodeks časti koji može razdvojiti pripadnike različitih kultura.

HRT2, 00.15, SF DRAMA, Koža u kojoj živim

Vicente (J. Cornet/E. Anaya) je mladić iz Toleda koji radi kao pomoćnik u majčinoj krojačkoj radionici i nesretno je zaljubljen u njezinu suradnicu, lezbijku Cristinu (B. Lennie). Jedne večeri, prilikom zabave u obližnjem dvorcu, on upozna Normu, kćer slavnog estetskog kirurga (A. Banderas) i pokuša je snubiti, ali bezuspješno. Uvjerena da je silovana, Norma poludi i u bunilu zamijeni vlastita oca za silovatelja. Nedugo nakon toga ona počini samoubojstvo, zbog čega otac otme Vicentea i odluči mu se osvetiti na najpakosniji način – učiniti ga svojim robom. Zbog toga bi na njemu mogao, kao stručnjak za presađivanje kože koju uzgaja, izvršiti potpunu fizičku transformaciju.

RTL TV, 00.35, KOMEDIJA, Rent-a-mama

Kate Holbrook (Tina Fey) uspješna je poslovna žena, koja je privatni život podredila karijeri. Sada, u kasnim tridesetima, konačno odluči da želi dijete, ali sazna ono što dotad nije znala – da ne može imati djecu. Usvojenje za nju nije opcija pa Kate pronađe surogat majku Angie Ostrowski (Amy Poehler), koja se pokaže kao vrlo neugodna i nedorasla tom zadatku. Kada Angie zatrudni, Kate se počne pripremati za majčinstvo na svoj tipično ambiociozan način. No kada se Angie pojavi na njezinim vratima jer nema gdje živjeti, stvari će se polako početi otimati kontroli. Različitih karakternih osobina, njih dvije ne mogu izbjeći sukobe. Kate pokušava balansirati svoj poslovni i privatni život u kojem se pojavljuje vlasnik lokalnog kafića sokova, Rob Ackerman (Greg Kinnear), s kojim se Kate počne viđati.