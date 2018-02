TV PREPORUKA DANA: Vestern Legendarni Tombstone posvetio se zbivanjima nakon obračuna kod OK korala

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Naslovnice koje vas najviše zabrinjavaju: superbakterija koja u Kaliforniji ubija ljude, epidemija ospica i najnovije dijetalne smjernice. Dr. Oz i dr. Sanjay Gupta pomoći će vam da sve to razjasnimo.

HRT2, 13.25, KOMEDIJA, Megatata

Mark Matthau (S. Luca) s prijateljem vodi bar i živi relativno mirno. Ima stalnu djevojku s kojom živi, Gretu (S. Stappenbeck), koja je liječnica. Ima i oca, odvjetnika, koji je kao otac bio tako loš da je Mark praktički odrastao bez njega. Greta i Mark dogovorili su se da ne žele imati djecu, jer im je draži slobodan život. Jednog dana u njegovom baru na plaži pojavljuje se brojna skupina djece i mladih različite dobi. Poslije će se doznati da ih je 99. Jedan od njih, Moritz (T. Pörzgen), pokazuje Marku da ima isti znak na ruci kao Mark, veliki madež nepravilnog oblika na zapešću. Svi su se oni okupili jer su otkrili da su plod istog donora sperme, te da su prema tome polubraća i polusestre. Zakon o doniranju sperme se promijenio, donor više ne može ostati anoniman ako djeca žele doznati tko im je otac, pa se oni spremaju podignuti zajedničku tužbu protiv nepoznatoga donora. Ispostavit će se da Moritz zna ono što ostalih 98 ne zna: da je njihov otac Mark.

HRT3, 15.40, KOMEDIJA, Čefurji raus!

Priča o odrastanju Marka i njegovih prijatelja u ljubljanskom predgrađu u kojem uglavnom žive doseljenici iz bivših jugoslavenskih republika. Marko (B. Krnetić), Adi (I. Pašalić), Aco (D. Hajderović) i Dejan (J. Kogovšek) sjede ispred zgrade gdje žive. Svakoga od njih nešto muči: Marko je ljut jer je prestao trenirati košarku i strepi pred očevim (E. Hadžihafizbegović) bijesom zbog toga, a privlačna TV voditeljica ga niti ne primjećuje; Adijevog oca više zanimaju austrijske konobarice nego sin Sanel koji je postao ovisnik…

Jedne noći policajci zaustave četvoricu prijatelja i njihovi životu krenu u neočekivanom smjeru.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Jacques Houdek i Vanna, dva najljepša glasa domaće estrade, udružili su snage i održali zajednički koncert u Lisinskom. Bio je to presjek njihovih najvećih uspješnica, a ovi bivši predstavnici Hrvatske na Pjesmi Eurovizije otkrili su za IN magazin kakav plasman predviđaju našoj Franki ove godine u Portugalu. „Slatko od ništa“ je film na kojem je osam godina radilo 62 snimatelja u 70 zemalja. Uključeni su bili i hrvatski autori pa tako i suradnici IN magazina, putopisci Zoran Marinović i Goran Jović. Zašto je za jednog ”ništa” Sirija, a za drugog Amazona i Arizona te o kakvom je epskom filmu riječ, gledatelji mogu vidjeti u današnjem IN magazinu. Sanja Doležal će u rubrici Kuhanje je IN pripremati njoke s četiri vrste sira. Svakako zapišite recept za ovo ukusno jelo!

DOMA TV, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Tragajući za pomahnitalim i nasilnim marincem, koji još misli da je u Iraku, tim NCIS-a otkriva da je on bio predmetom tajnoga pokusa, što će ih skupo stajati. U gostujućoj ulozi glumi Shaun Toub. Nakon ubojstva mladog marinca muslimana u blizini džamije, Ducky (David McCallum) zbog svojih vjerskih uvjerenja odbija obaviti obdukciju. Tim NCIS-a pokušava razgovarati s ocem žrtve te šalje McGeeja (Sean Murray) da postavi prislušni uređaj u džamiji. No otkriju da FBI već prisluškuje džamiju.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Turisti idite doma

Europski urbani turizam doživljava neviđen porast. No gradovi poput Venecije, Barcelone i Dubrovnika više se ne mogu nositi s tim gomilama, pa su na rubu kolapsa. Pitamo se tko zaista profitira od toga.

Na porast urbanog turizma utječu jeftini letovi niskobudžetnih aviokompanija, porast broja krstarenja i lukave marketinške strategije. Gradove poput Venecije, Barcelone i Dubrovnika turisti su doslovno pregazili: trideset milijuna godišnje sjati se u Veneciju, milijun i sedamsto tisuća u Dubrovnik, a Barcelona privlači gotovo deset milijuna turista.

Gradovi se više ne mogu nositi s tim gužvama i muče se s prometnim zastojima, gomilama smeća, vrtoglavim najamninama i praznim gradskim blagajnama. Masovni turizam uništava baš ono što se turistima sviđa u tim gradovima: kulturnu raznolikost i kozmopolitski način života.

HRT2, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Što je muškarac bez brkova

Priča je to o mladoj udovici Tatjani, koja se zaljubi u župnika netom izliječenog od alkoholizma. Svećeniku pokuša “pomoći” njegov brat blizanac, general hrvatske vojske. S druge strane, gastarbajter Marinko koji se vratio u selo, bivši vlasnik autopraonice Kroatien u Berlinu, uzaludno se pokušava oženiti Tatjanom, a veza njegove kćeri s lokalnim protuhom i haiku pjesnikom drugi je veliki udarac njegovom ugledu.

HRT2, 21.00, VESTERN, Legendarni Tombstone

Slavni šerif Wyatt Earp s braćom Virgilom i Morganom te njihove supruge dolaze živjeti u Tombston, gdje se konačno želi smiriti nakon burne karijere čuvara zakona i započeti neki posao. U Tombstonu se u isto vrijeme zatekne i velik Wyattov prijatelj Doc Holliday sa svojom privlačnom partnericom i ljubavnicom Kate. Earpovi i Hollyday ubrzo se sukobe s organiziranom bandom zvanom Kauboji, kojoj na čelu stoje nemilosrdni Curly Bill Brocious, Johnny Ringo i Ike Clanton. Sukob se uskoro pretvori u seriju krvavih obračuna.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Šibenik/Vodice/Skradin

U jednom od najstarijih i najljepših hrvatskih gradova, Šibeniku, Dhruv započinje svoju avanturu ovim dijelom Dalmacije. Šibenik, jedno od najvažnijih mjesta hrvatske povijesti, prepun svjetske kulturne baštine, jedinstveno je mjesto okruženo utvrdama i mediteranskim vrtovima. Djelić raja na zemlji. Dhruv posjećuje i maleni otok Prvić, poznat po najvećem hrvatskom izumitelju Faustu Vrančiću, ali i po tradicionalnoj pripremi sardine. Što započne u ljepoti, treba i završiti tako, a idealne za to su upravo ljepote Nacionalnog parka Krka.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie pokušava pobjeći od cure koja mu ide na živce i skriva se u lokalnom kafiću. Tamo sreće svoju bivšu (Denise Richards), koja se u međuvremenu rastala i rodila dijete. Alan slučajno upadne Charlievoj djevojci dok se tuširala, što ona koristi za ucjenjivanje, a Jake je u školi naredao vrlo loše ocijene.

HRT3, 22.45, DOKUMENTARNI FILM, Gruzijska priča

Ovaj nas dokumentarni film vodi kroz presudnu i silovitu godinu u životu mlade i krhke gruzijske demokracije – od predsjedničkih izbora u siječnju 2008., kad se sve činilo mogućim, do kaotičnog rata s Rusijom koji je izazvao veliko razočaranje te su se nametnula pitanja o političkoj odgovornosti i moralnosti međunarodnih poslova. Priča je ispričana iz perspektiva njezinih protagonista: gruzijskog predsjednika, gruzijske vlade, političke oporbe, stranih lidera, međunarodnih delegacija i organizacija te običnih Gruzijaca. Gruzija je prikazana kao pozornica grčkog teatra na kojoj razni glumci međunarodne politike igraju svoje uloge.

NOVA TV, 23.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Za sve je kriva svekrva

Nakon godina traženja onog pravog Charlotte ‘Charlie’ Cantilini (Jennifer Lopez) napokon pronalazi čovjeka svojih snova, Kevina Fieldsa (Michael Vartan), no tada otkriva da je njegova majka Viola (Jane Fonda) žena njezinih noćnih mora. Nedavno otpuštena voditeljica nacionalnih vijesti boji se da bi mogla izgubiti sina na isti način kako je upravo izgubila karijeru. Viola odlučuje prestraviti sinovu novu zaručnicu time što će postati najgora svekrva na svijetu, a Violina dugogodišnja asistentica Ruby (Wanda Sykes) daje sve od sebe kako bi pomogla Violi da ostvari svoje lude planove. No Charlie se odlučuje suprotstaviti pa započinje borba između dviju žena kako bi se saznalo koja je alfa-ženka.