TV PREPORUKA DANA: Večeras vas čekaju romantična drama Na krilima ljubavi i fantastična komedija Vještice iz Eastwicka

HRT2, 13.30, LJUBAVNA DRAMA, Pleši sa mnom

Abby (J. Garth) i John (D. Payne) zaljubili su se kao srednjoškolci, kasnije su se vjenčali, dobili djecu i živjeli u sretnom braku. Zaljubili su se uz ples i ples je ostao simbol njihove bliskosti. Njihova djeca, Abbyn otac, koji živi s njima, i svi njihovi prijatelji vjeruju da su najsretniji par na svijetu, no prava je istina da planiraju rastavu čekajući pravi trenutak da svima kažu. Kad njihova kći Gabrielle treba doći na praznike s fakulteta, planiraju obiteljski sastanak na kojemu će napokon priopćiti odluku o rastavi. No, Gabrielle dolazi sa svojim zaručnikom, zaljubljena i sretna, želi se što prije udati, jer želi biti sretna kao njezini roditelji, koji imaju najbolji brak na svijetu! John i Abby uviđaju da to nije trenutak za njihovo otkriće, pa se dogovore da će se pretvarati da su sretni sve dok ne prođe Gabriellino vjenčanje.

HRT1, 16.50, KRIMI SERIJA, Don Matteo

Tijekom seanse prizivanja duhova u vili Peretti markizi Roccascura pozli te ona umre. Je li to tek slučaj? Karabinjeri istražuju svijet ezoterije. Dotle Tommasiju majka i djevojka Amanda potpuno poremete privatni život kad se obje pojave kod njega u isto vrijeme.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Robert Torre

Robert Torre je nekonvencionalni znanstvenik, ali i predani liječnik i omiljeni psihijatar. Što boli Hrvate i jesu li sve više ovisni o antidepresivima i tabletama za smirenje? Govorimo i o mentalnom zdravlju nacije, ali i tajnama smislenog života.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe poteže smion potez da bi od kontroverznog izvora osigurao kapital. Taylor se ljuti zbog Axeovih nedavnih poteza. Chuck regrutira saveznike koje treba da bi ostvario novi plan. Connerty traži mogućnosti za napredak karijere.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Na krilima ljubavi

Šeik iz Dubaija želi kupiti flamanskog goluba pismonošu koji je u vlasništvu Josa Pauwelsa. Za sklapanje posla koristi se američkom posrednikom koji se zove Colin. Iako Jos nije zainteresiran za prodaju goluba, njegova unuka Isabelle jasno je zainteresirana za Colina.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Vodič za putnike na Mars

Uz pomoć frapantnih snimaka snimljenih iz orbite, kao i onih snimljenih na površini, Horizon je sastavio iscrpan vodič za putnike za Mars. On nam prikazuje našeg najbližeg susjeda ne kao mrtav planet, već kao svijet stalnih promjena i zapanjujuće raznolikosti. Monumentalne nam snimke izbliza pokazuju čudesa Marsa kao nikada prije. Prikazujući sve divote ovog fascinantnog planeta, ovo je najopsežniji virtualni obilazak Marsa na koji možete poći.

DOMA TV, 21.40, KRIMI SERIJA, Lucifer

Kada sin filmske zvijezde pogine nakon bijega od paparazza, Chloe istražuje slučaj uz Luciferovu pomoć. U međuvremenu, Maze i Amenadiel nastavljaju nagovarati Lucifera da se vrati u pakao.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Zbog objavljivanja seksualnog života na blogu, Penny prekine s dečkom. Leonard u iznenadnoj situaciji prepozna priliku za zbližavanjem s Penny, ali umjesto da sebi učini uslugu, napravi sasvim suprotno i Penny se pomiri s dečkom. No Leonard ipak ostavi neki utisak na lijepu susjedu.

RTL TV, 23.15, AKCIJSKA SERIJA, 96 sati

Sestra Bryana Millsa (Clive Standen), bivšeg pripadnika Zelenih beretki, ubijena je u vlaku za vrijeme pucnjave u kojoj su sudjelovali teroristi. Hart (Jennifer Beals), zamjenica direktora u uredu državne obavještajne službe i njezin tim u potrazi su za Millsom, koji je u Kolumbiji 2015. ubio sina Carlosa Mejia (Romano Orzari), terorista i mafijaškog lorda, dok je istovremeno spasio DEA agenta Mikea Halla (Kris Holden-Ried). Shvativši da je Meija kriv za ubojstvo njegove sestre, Mills nestaje kako bi zaštitio roditelje. Kada dozna da je Hall radio s teroristima, otima ga, ali shvati da je ovaj bio prisljen na suradnju jer mu je kći oteta.

HRT2, 23.20, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Vještice iz Eastwicka

U svom američkom prvijencu australski redatelj George Miller (autor trilogije o Pobješnjelom Maxu s Melom Gibsonom) nije više morao stvarati zvijezde. On ih je, zahvaljujući prethodnim uspjesima, sada mogao angažirati: Jacka Nicholsona u kompleksnoj ulozi u kojoj se spajaju karakteristike demona, fantastičnog ljubavnika, vulgarnog milijunaša, pobunjenika protiv društvenih konvencija s pozicije životne filozofije časopisa “Playboy” i konzumentskog hedonizma, te Cher, Susan Sarandon i Michelle Pfeiffer u ulogama triju prijateljica nesređenog privatnog života, ali nadnaravnih (vještičjih) moći. Te im sposobnosti, međutim, ne mogu pomoći u oslobađanju od frustracija nastalih učmalim životom u provincijskom gradiću, a ni u realizaciji snova o ljubavi i novom početku iako su te tri žene (profesorica glazbe, udovica koja se bavi skulpturama i novinarka) po većini ostalih svojstava zapravo kultivirane feministice. Sve ono što nisu – usprkos svojim sposobnostima – mogle postići nudi im demon u liku Jacka Nicholsona seksom i novim idejama koje im omogućuju da postanu neovisnije o okolini, a potom i o njemu samome. On ih tada želi ponovno podrediti sebi, pa to i pored njihovih natprirodnih moći postaje tipična borba spolova.

HRT3, 23.25, DRAMA, Nova prijateljica

Poznati francuski redatelj François Ozon ovaj put donosi neobičnu priču o ljubavi, gubitku i identitetu. Film je u San Sebastiánu 2014. dobio nagradu Sebastiane za najbolji film; 2015. nominiran je u dvije kategorije za nagradu César itd.

NOVA TV, 23.30, KOMEDIJA, Policijska akademija 6

Pripadnici akademije Hightower (Bubba Smith), Jones (Michael Winslow),Tackleberry (David Graf), Hooks (Marion Ramsey) još jednom moraju pokazati svoje policijske sposobnosti. Tajanstveni vođa opasne zločinačke bande poznate pod imenom Wilson Heights Gang terorizira grad najvećim kriminalnim kaosom koji ga je ikada pogodio. Dodatne problem je taj što nitko ne zna tko je zapravo tajanstveni vođa. Građani su očajni, a njihova drama se pojačava kako nitko nije sposoban spriječiti daljnje divljanje kriminalaca. Gradonačelnik se odlučuje dodijeliti zadatak pripadnicima policijske akademije.