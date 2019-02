TV PREPORUKA DANA: Večeras vas čekaju filmovi Gunman, Iluzionist, Ljudi u crnom 3, Talac i Marinac iznad zakona 2

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Srce grada

Riley Vance (S. Grimes-Beech) dobila je otkaz jer je cijeli odjel u kojemu je radila ukinut. Javljajući se na razne oglase, doživljava čak i to da je na jednom mjestu ne žele primiti zato što je bez posla. Već očajna, javlja se na oglas u kojemu se traži osobna pomoćnica direktora Williama Younga (S. Lund), nasljednika koji preuzima veliko poduzeće svojega oca. Čekajući na red za intervju, zapaža da se nijedan kandidat ne zadrži dulje od nekoliko minuta, no ona zapne za oko voditeljici koja obavlja preliminarne razgovore, podsjeća je na nju samu kad je bila mlada i ambiciozna. Kako je primljena u trenutku kad financijski savjetnici Williamu savjetuju da zatvori jednu tvornicu igračaka, Riley iznese suprotan stav i mladi poslodavac pristane otići u tvornicu provjeriti o čemu se radi. Tvornica se nalazi u očaravajućem mjestašcu daleko od New Yorka, koje zrači božićnim duhom i gdje su svi ljudi dobre volje.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Gunman

Jim Terrier (Sean Penn) bivši je pripadnik specijalaca, a danas, u svojim nešto poznijim godinama postao je plaćenik. Kao dio tima koji plaća jedna korporacija, Terrier je u Kongu i radi kao operativac na tajnim projektima. U međuvremenu, Terrier se zaljubi u Annie (Jasmine Trinca), doktoricu u lokalnoj bolnici. Iako je zemlja u rasulu zbog građanskog rata, multinacionalne kompanije ne pristaju na eksploataciju rudarske industrije. Ministar je spreman proglasiti ugovore rudarskih kompanija nevažećima te započeti nove pregovore pa multikorporacije angažiraju Terriera i njegov tim da likvidira ministra. Terrier zadatak obavi brzo i efikasno, pobjegne iz zemlje te ostavi Annie.

HRT1, 20.05, DRAMA, Iluzionist

Beč, kraj 19 stoljeća. Iluzionist Eisenheim (E. Norton) koristi svoje sposobnosti da dođe do ljubavi žene (J. Biel) daleko iznad njegovog društvenog statusa… Uz to film nudi svoju verziju priče o Mayerlingu… “Iluzionist” je premijerno prikazan na Sundance Festivalu 2006. Imao je uspjeha kod publike i kritike. Iste godine snimljena su još dva filma kojima su u središtu magičari i njihovi nastupi.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Kupus, krumpir i drugi demoni

U rumunjskom selu Lunguletu tisuću poljoprivrednika na traktorima sjedi na 100 000 tona kupusa na mjesnoj tržnici čekajući kupce. Na kraju dana plodove ili prodaju u bescjenje ili ih uništavaju. Zaintrigiran mogućnošću da tonu kupusa kupi za samo dvadeset eura, gradski čovjek Serban odluči godinu dana provesti u selu i obrađivati zemlju kako bi vidio zašto su ti ljudi na mrtvoj točki i postoji li kakav izlaz. Gradonačelnik i neki seljaci imaju ideje i moguća rješenja. No mogu li nadvladati nepovjerenje koje vlada među poljoprivrednicima, strah od kolektivnog gospodarstva i snažan poriv za konkurentnošću? Ovo je satira o aktualnim stvarnostima u europskoj poljoprivredi koju nam pripovijeda sam redatelj. Rumunjsko-njemački dokumentarac s pozicije insajdera i autoironičnim tonom priča priču o selu koje je zapelo između prošlosti i sadašnjosti.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Tijelo žene koje je plutalo Temzom dovodi Nikki i Jacka do stanovnika s obale rijeke Lee. Prije tri godine tinejdžerica Ruth Tresize nestala je na tom području, a mještane i dan danas proganjaju sumnje i žalost. Nova serija ubojstava ponovno otvara te stare rane. Nikki je izložena napadima zato što je odala informacije o sumnjivcu pa Thomasa pozivaju da smiri strasti. Jack i inspektor Asthon uspiju ući u trag tajanstvenom svjedoku. Prije nego što ubojica opet napadne, tim mora otkriti istinu o nestanku Ruth Tresize prije tri godine.

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Povrh jezera

Umrloj djevojci s plaže policajci daju nadimak Kineskinja te počinju istraživati njezino ubojstvo. Pokraj njezina trupla našli su i fetus pa stoga pretpostave da je bila trudna. Prostitutka Linda pokazuje Robin i Mirandi gradske bordele, među kojima i Silk 41, u kojem se detektivke raspituju je li koja od djelatnica nestala. Robin odluči da će pisati kćeri Mary te se nalazi s njezinim posvojiteljima, koji joj otkrivaju da će se rastati. Ubrzo nakon toga Mary je nazove.

HRT1, 21.55, AKCIJSKI TRILER, Talac

Jeff Talley (B. Willis) je bivši losangeleski policijski pregovarač u talačkim krizama, koji se nakon jedne krive procjene koja je dovela do stradanja nevinih osoba povlači na mjesto šefa policijske postaje u naizgled mirnome provincijskom gradiću. Ni tamo više nije mirno, pa se policajac suočava s poznatom situacijom. Trojica maloljetnika provaljuju u kuću bogatoga računovođe Waltera Smitha (K. Pollack), ubiju policajku koja dolazi provjeriti zašto se aktivirao alarm i uzimaju za taoce domaćina i njegovo dvoje djece. Jeff pokušava riješiti težak slučaj, no izvrsno organizirana kriminalna skupina otme njegovu ženu i kćer, a njihovo puštanje na slobodu uvjetuju predajom CD-a s važnim podacima koje računovođa čuva negdje u svojoj kući.

NOVA TV, 22.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Ljudi u crnom 3

Agenti J (Will Smith) i K (Tommy Lee Jones) kreću u novu misiju, a ovoga puta morat će putovati kroz vrijeme! Nakon što se pojavi prijetnja od opasnog vanzemaljca, agent J mora se vratiti u 1969. godinu, gdje se sastaje s agentom K u mladim danima (Josh Brolin). J će u prošlosti morati spasiti život svojega partnera, ali i budućnost čovječanstva!

RTL TV, 22.15, AKCIJSKI TRILER, Marinac iznad zakona 2

Marinac Joe Linwood (Ted DiBiase) sa suprugom odlazi na odmor u Tajland, ali pobunjenici preuzmu vlast nad odmorištem, a njegovu ženu Robin (Lara Cox) uzmu kao taotkinju. U cijelom tom kaosu Joe mora pronaći način kako Robin izvući iz ruku terorista i spriječiti krvoproliće.

DOMA TV, 22.20, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Ekipa ponovno istražuje smrt cirkuske artistice Mije Romanov iz 1971. g. kad jedan artist donese dokaze da je djevojka bila mrtva prije nesreće u kojoj je navodno poginula. I Lilly je pod istragom Unutarnje kontrole nakon što je čovjek koji ju je pokušao ubiti nađen mrtav u svom autu pred barom. Louie, kolega i prijatelj članova ekipe Zaboravljenih slučaja ženi se djevojkom čiji je prvi muž tajanstveno umro prije vjenčanja. Je li to bila slučajnost ili ubojstvo? Je li Louie sljedeći na popisu?

HRT2, 22.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Slavni holivudski parovi: Lauren Bacall i Humphrey Bogart

Humphrey Bogart, sa svojim slavnim balonerom i šeširom, utjelovljenje je film noira. Nakon glume na Broadwayu i selidbe u Hollywood poslije kraha burze 1929., doživio je prvi uspjeh u adaptaciji drame Roberta E. Sherwooda Okamenjene šume, u kojoj je Bogart već glumio na Broadwayu. Proslavio se filmovima Visoka Sierra i Malteški sokol, nakon čega je uslijedila slavna Casablanca. Američki filmski institut poslije će ga proglasiti najvećim glumcem klasičnog američkog filma. Godine 1944. Howard Hawks angažirao ga je za film Imati i nemati. U njemu glumi s mladom manekenkom koja je dospjela na naslovnice godinu prije i tako privukla pozornost redatelja koji ju je uzeo pod svoje okrilje. Kemija između 44-godišnjeg Bogarta i 19-godišnje Lauren Bacall odmah je bila očita. Zaljubili su se i ostali slavan par sve do Bogartove smrti.

RTL TV, 00.00, TRILER, Frank izvan kontrole

Frank (Kevin Interdonato) se na prvu čini kao sasvim normalan radišni muškarac, no on je bivši marinac s problemima, koji je nakon izljeva bijesa morao napustiti vojnu službu. Zbog svoje nekontrolirane naravi, uzima lijekove, odlazi na tečajeve za suzbijane bijesa i psihijatrijska savjetovanja. Ipak, uz prelijepu suprugu (Amanda Clayton) Frank vodi sasvim miran život, živi u udobnom domu te se odrekao konzumacije alkohola. Ali život ga odjednom odvede u suprotni smjer kada ga posjeti najbolji prijatelj Travis (Brandon Heitkamp), koji ga zatraži pomoć u jednom poslu zbog čega se Frank ponovno susretne sa starim znancem Mickeyem (Tom Sizemore). Tada postaje jasno da ga je prošlost sustigla, a kada mu uzme ono najdragocjenije, Frank mijenja karakter.

NOVA TV, 00.05, KOMEDIJA, Još jedna priča o Pepeljugi

Negdje u srcu doline San Fernanda suvremena bajka o Pepeljugi samo što se nije obistinila kada mlada žena upoznaje zgodnog mladića. Nakon što za plesu dožive ljubav na prvi pogled, djevojka nestane, a mladić joj ne uspije saznati ime. Sreća u nesreći je ta što modernoj Pepljuzi ispadne njen iPod. U svijetu online romansa, gdje nije sve onako kako se čini, princ u trapericama morat će se potruditi da pronađe svoju izgubljenu Pepeljugu.