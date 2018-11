TV PREPORUKA DANA: Večeras vas čekaju dvije dobre komedije, Moja super bivša i Victor, Victoria

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kraljević na dar

Emma (V. Bianca) se ne želi zaručiti za svog dečka Todda (A. O’Connell) jer misli da je još prerano za to. Ona želi putovati, njezina je torbica puna prospekata i jedva čeka da skupi dovoljno novca da otputuje. Istodobno, negdje daleko, živi pravi pravcati kraljević koji se, ma kako to zvučalo nevjerojatno u današnje doba, mora oženiti kraljevnom Isabel radi državničkih stvari. Iako je kraljević Duncan (K. Barker) ozbiljan i poslušan sin, doživotno vezivanje za nekoga koga ne voli ipak je nešto što ne može poslušati. Umjesto toga, tjedan dana prije vjenčanja, ode iz dvorca i luta zemljom. Put ga nanese u Emmin kafić.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Svi prate dizanje ili pad početne javne ponude dionica tvornice sokova Ice Juice. Chuck otkriva da za njega puno toga ovisi o uspjehu te tvrtke. I Chuckov otac je mnogo uložio. Axe izvede golemu kratku prodaju za Ice Juice i poduzima korake da osigura propast tvrtke. Wendy se muči u poznatom i neugodnom položaju: našla se između Axea i Chucka.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš

Prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš za svoje istraživanje dobila je 3 milijuna eura nepovratnog novca! Jedna je od najpriznatijih znanstvenica u svom području i zna sve o utjecaju okoliša na naše gene i zdravlje. Profesorica Zoldoš gošća je večerašnje emisije.

HRT2, 21.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Moja super bivša

Nakon što je spriječio kradljivca koji je Jenny Johnson (U. Thurman) htio ukrasti torbicu u podzemnoj željeznici, Matthew Saunders (L. Wilson) postaje njezin junak te počinje izlaziti s ovom sramežljivom neznankom. Jenny se nakon nekoliko spojeva počinje ponašati sve neurotičnije i agresivnije, počinje sve više zahtijevati, a na kraju ozljeđuje Matta i uništava krevet za vrijeme prvoga seksa. Uskoro nakon toga Jenny mu otkriva da je ona zapravo zamamna plavokosa superjunakinja G-Girl.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Razotkrivanje Jupitera

Pet godina nakon lansiranja, Nasina letjelica Juno ušla je u Jupiterovu orbitu i dolazi do nevjerojatnih otkrića. Ovaj dokumentarac prati njezinu misiju i napokon razotkriva neke od najskrivenijih tajni tog planeta. Jupiter je gigant. Svi planeti našeg Sunčev sustava, asteroidi i kometi stali bi u njega. No osim toga, o našem najvećem plinskom divu znali smo iznimno malo. Sve dosad.

NOVA TV, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Enes (Žan Marolt) je dobio zadatak od predsjednika u Stranci angažirati nekoga iz penzionerske populacije. Enesov izbor je naravno Izet (Mustafa Nadarević). Senka i Spomenka (Milena Dravić), neovisno jedna od druge pokušavaju osvojiti Izeta. Izet se nalazi u slatkoj dilemi da izabere jednu od njih dvije. Njegov novi politički angažman i promiskuitetan privatni život, međutim, ne idu zajedno.

RTL2, 22.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Cijela je obitelj iskoristila zadnje trenutke kampanje kako bi pokušala animirati susjede da stanu na Clairinu stranu u utrci za gradskog vijećnika. Claire tijekom intervjua izlude tehničke poteškoće.

DOMA TV, 22.40, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

Džogerica je pronađena kako pluta u rijeci Schuylkillu. Dr. Megan Hunt udružuje se sa svojim partnerom, medicinskim istražiteljem i bivšim murjakom Peterom Dunlopom, pod budnim okom njihove šefice, glavne patologinje dr. Kate Murphey, koja je itekako svjesna Meganina talentiranog, ali konfliktnog stila rada. Meganini kolege dr. Ethan Gross i zamjenik glavnog patologa dr. Curtis Brumfield moraju pronaći način da funkcioniraju s novom patologinjom. Megan istraga vodi na teren gdje upoznaje murjaka staroga kova, detektiva Buda Morrisa, kojega dovodi do bijesa Meganina ustrajnost i tvrdoglavost. No njegova partnerica detektivka Samantha Baker ima tiho poštovanje prema Meganinim informacijama, čak i ako to nije slučaj kod Morrisa.

HRT3, 23.10, ANIMIRANA SF DRAMA, Kongres

Glumica u godinama i bez posla prihvati posljednji angažman iako će njezina odluka imati posljedice na koje nije računala… Scenarist i redatelj Ari Folman osvojio je europsku filmsku nagradu 2013. te mnogobrojne nagrade na festivalima znanstvene fantastike, među ostalima u Austinu u tri kategorije (najbolja glumica, film i scenarij).

HRT2, 23.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Victor, Victoria

Pariz tijekom 30-ih godina prošlog stoljeća. Privlačna Victoria Grant (J. Andrews) darovita je pjevačica i zabavljačica koja u potrazi za angažmanom uzaludno obilazi audicije. Jedne hladne zimske večeri odluči bez novčića u džepu priuštiti si večeru u luksuznom restoranu. Ondje ju zamijeti Carroll “Toddy” Todd (R. Preston), sredovječni homoseksualac koji je upravo prekinuo vezu s mladim Richardom (M. Jamieson). Pomogne joj izvesti prevaru da izbjegne plaćanje računa i ponudi joj privremeni smještaj u svom stanu. Kad se Victoria presvuče u njegovu odjeću, Toddy zaključi da djevojci sasvim dobro pristaje muško odijelo. Štoviše, uz promijenjenu frizuru i malo šminke Toddy shvati da bi Victoria mogla svakog zavarati izgledom. Očajnički želi posao i pristane postati grof Victor Grezinski koji u pratnji Toddyja posjeti impresarija Andrea Cassella (J. Rhys-Davies). On Victoru/Victoriji ubrzo pronađe angažman u noćnom klubu. Već prve večeri Victoria svojim nastupom oduševi posjetitelje, među kojima su i čikaški gangster King Marchand (J. Garner), njegova ljubavnica Norma (L. A. Warren) i tjelohranitelj (A. Karras).

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Andy igra na grižnju savjesti i tako dobije Willa da čuva Marcusa da Fiona može otići na razgovor za posao. No situaciju zakomplicira iznenadni poziv na jedinstvenu zabavu za prikupljanje novca koju organizira reperska zvijezda Lil Jon. Fiona otkriva da iskrenost nije uvijek najmudriji izbor ako želiš dobiti posao.

NOVA TV, 23.30, KOMEDIJA, Zoolander 2

Kada misteriozni ubojica počne ubijati najljepše ljude svijeta, Interpolova agentica Valentina Valencia (Penélope Cruz) shvati da je ključ ovog zapleta kod bivših modela Dereka (Ben Stiller) i Hansela (Owen Wilson). Osposobljavani za dobro čuvane tajne misije, moraju se vratiti svijetu visoke mode, vratiti staru slavu i spasiti živote mnogih. Jedina stvar koja im stoji na putu je kriminalni um Mugatu (Will Ferrell) i njegova zla modna štićenica (Kristen Wiig).