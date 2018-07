TV PREPORUKA DANA: Večeras pogledajte film katatrofe Oluja svih oluja s Georgeom Clooneyjem te povijesnu dramu Mela Gibsona Hrabro srce

HRT2, 11.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Rokerice

Tinejdžer Will Burton (G. Connell) dolazi u novu školu, jer je njegova majka (L. Kudrow) dobila posao u New Jerseyju. Will je sav u glazbi, obožava Davida Bowieja i redovito mu šalje mailove, ali na njih ne dobiva odgovor. U školi se sprijatelji s kolegicom Sam (V. Hudgens), a pristupi mu i Charlotte (A. Michalka) koja ga želi uključiti u svoj band. Naime, bandovi se natječu na popularnom “Bandslamu” gdje će nastupati i Charlottein bivši dečko koji želi pobijediti pod svaku cijenu. Do susreta na natjecanju štošta će se u njihovom životu dogoditi, ali i promijeniti…

U cameo ulozi na kraju filma pojavljuje se David Bowie.

HRT2, 13.25, SF TRILER, Pčele – ubojita prijetnja

Četvero mladih na čamcu. U moru vide neku čudnu golemu čahuru, veliku kao torpedo i gađaju je. Ubrzo iz toga izleti crni roj nekih neobičnih pčela… Istodobno studentica medicine Karla (J. Reinhardt) putuje na Mallorcu na kojoj nije bila 13 godina, kako bi posjetila svog oca koji ondje živi s drugom ženom i s kćeri Marijom. Od aerodroma Karlu vozi taksist s kojim je neprekidno u sukobu, jer je drzak. Ali zgodan. Zove se Ben (S. Luca). Dok s ocem razgovara o prodaji kuće, primijeti na njegovoj nadlanici modrikastu oteklinu, on kaže da je to ubod nekog insekta. Nekoliko minuta nakon toga padne, guši se, a ona, studentica medicine, pokušava mu spasiti život. U bolnici liječnik dijagnosticira njegovo stanje kao alergiju na ubod insekta, no Karla smatra da je u pitanju otrov, nešto poput zmijskoga. Počinje istraživati na svoju ruku. U podrumu očeve kuće nađe neobičnu crnu pčelu. Odlazi u entomološki institut, ali glavni znanstvenik ondje ne želi surađivati, kaže da ne prepoznaje uzorak koji mu je donijela, no ipak obećava da će istražiti. Karla shvaća da on nešto skriva. Stvar postaje mnogo ozbiljnija kad sljedeća žrtva smrtno strada.

HRT3, 15.10, DRAMA, Seljačka buna 1573

Godina je 1573. Okrutni velikaš Franjo Tahi s velikim posjedima u Susedgradu i Donjoj Stubici zlostavlja i ubija svoje kmetove. Za život im ne ostavlja skoro ništa, uzima im sve i svinje, kokoši, jaja, mlade djevojke, a njegovu nasilništvu se pridružuju i njegovi sinovi. Dječak Petrek svjedočio je zvjerskom ubojstvu svoga oca na kojega je Tahi pustio svoje pse, pustivši da ga rastrgaju. Glad, bijedu i neimaštinu na trenutke prekida vesela skupina komedijaša zbijajući šale na vlastelinski račun. Petrek upoznaje Iliju Gregorića, vještog vojnika koji ga ubrzo odvodi do skupine kmetova, koja se organizirala oko seljačkog vođe Matije Gupca. Seljaci su odlučni krenuti protiv svog feudalnog gospodara Franje Tahija.

HRT1, 20.05, FILM KATASTROFE, Oluja svih oluja

Lučki grad Gloucester u Massachusettsu, listopad 1991. Kapetan ribarice “Andrea Gail”, Billy Tyne (G. Clooney), nezadovoljan je zbog mršavog ulova koji mu ne jamči mirnu zimu. Sezona ribolova je pri kraju, jer se uskoro očekuje pogoršanje vremena. Stoga odluči isploviti još jednom kako bi nadoknadio propušteno. U njegovoj su posadi mladi i neiskusni Bobby (M. Wahlberg), Dale (J. C. Reilly), te još četvorica ribara. Premda Billyja svi u luci upozoravaju da mu vrijeme neće ići na ruku, tvrdoglavi se kapetan otisne na pučinu.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Maria Callas & Aristotle Onassis

Maria Callas rodila se u New Yorku i već u ranoj dobi uz sestru otkrila izvanredan talent za glazbu i pjevanje. Kad se nakon razvoda roditelja s majkom preselila u Atenu, započela je nizati operne uspjehe prvo u Grčkoj, a zatim i u Italiji gdje upoznaje muža. Onassisa upoznaje 1957. kad nju i muža poziva na svoju luksuznu jahtu. Tako počinje turbulentna ljubavna priča koja nikad neće uroditi brakom i koja će završiti kad je on ostavi zbog Jacqueline Kennedy.

RTL2, 20.40, AKCIJSKA SERIJA, Monk

Nakon što je pronađen u kući od Trudy, Monk je privremeno smješten u bolnicu. Tamo slučajno otkrije neriješeni slučaj ubojstva koji se dogodio prije četiri godine. Osim toga, Monk pomaže pacijentima, uključujući muškarca (Kevin Nealon), koji imitira sve osobe oko sebe.

RTL TV, 22.15, POVIJESNA DRAMA, Hrabro srce

Nakon što je još kao mladić svjedočio okrutnim likvidacijama škotskih plemića, koje su engleski okupatori mnogo puta izigrali i prevarili te nakon što su mu i otac i brat poginuli u bitkama protiv Engleza, William Wallace (Mel Gibson) čovjekom je postao odrastajući kod ujaka Argylea (Brian Cox), koji ga je naučio svemu što zna. Zbog sramotnog zakona koji dozvoljava engleskim lordovima spavanje sa škotskim mladenkama prve noći njihova vjenčanja, William se s Murron oženio u tajnosti, ali ona kasnije biva ubijena u sukobu s plemstvom. Ogorčen svime što je cijelog života gledao te razbješnjen smrću svoje ljubavi, William okuplja vojsku najhrabrijih Škota te kreće u rat protiv Engleza. Iako od strane engleskih vođa podcijenjen kao pučanin koji nikakva znanja o ratnoj taktici nema, Wallace svoje vojnike uspijeva dovesti sve do tvrđave York, ali kasnije biva izdan od najbližih suboraca. Mučki i krvožedno ubijen, Wallace je u svijesti i predaji škotskih gorštaka ostao živjeti kao simbol slobode, koju su godinama kasnije i izborili.

HRT1, 22.15, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Alisonina majka Athena izražava zabrinutost zbog novog Noinog i Alisoninog života. Za večerom na Dan zahvalnosti Alison prozove Nou zbog nove knjige u kojoj štošta razotkriva. Dok se strast između njih rasplamsava, Cole bez razloga plane na Luisu, a šokantne novosti dodatno ga udalje od obitelji.

HRT2, 22.50, KRIMI SERIJA, Prljavi posao

Uhićenjem Michaela Parryja, zadnjeg slobodnog pripadnika bande u koju se Ryan infiltrirao, policija kao da je zadovoljna i smatra tu istragu završenom, ali Jo nikad nije bila udaljenija od istine. Inspektor Miekel napadne Parryja za vrijeme ispitivanja, zbog čega ga uklone iz te istrage. Kad u Parryjevoj naprtnjači nađu pištolj kojim je Ryan ubijen, Jo je uvjerena da su mu ga podmetnuli. Na Ryanovom sprovodu Jo pođe za njegovim kontrolorom Tomom Piperom, koji je upozori da se okani istrage. Sumnjajući da su neki Ryanovi kolege umiješani u njegovu smrt, Jo se vrati na posao i odluči doznati što je njezin muž radio zadnjih nekoliko dana. Jo razgovara s Parryjem u ćeliji i dozna nešto vrlo traumatično.

NOVA TV, 23.35, DRAMA, Priča o prvaku

To je priča o Michaelu Oheru, Afro-Amerikancu i beskućniku, podrijetlom iz razorene obitelji kojeg udomljuje bjelačka obitelj Tuohy kako bi mu pomogla da ispuni svoj puni potencijal. U isto vrijeme, njegova prisutnost u njihovim životima navest će ih na mnoga samo-otkrića u vlastitim životima. Živeći u novom okolišu, mladi tinejdžer morat će se suočiti s potpuno drugačijim životnim izazovima.

HRT2, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Sunce, more i muljaže

Woody se zaposli na brodu na kojem se organiziraju piratske zabave za turiste. Kada se pojavi konkurentska tvrtka koja im prijeti sabotažama i odvlačenjem mušterija, Woodyja zamole za pomoć. Nakon što se ukrca na brod (prerušen u pirata), Woody otkriva da nije sve kao što se čini. Otet je nasred pučine, a piratska bitka pretvara se iz igrokaza u pravu borbu. Woody se ponovno mora pouzdati u svoju snalažljivost i prerušavanje, među ostalim u glasovitog britanskog tajnog agenta Petera Smileyja, ali iz nevolje će ga morati izvlačiti i Brutus i Melody.

HRT1, 23.50, AKCIJSKA KOMEDIJA, Štemer

Ovako to kaže Dave Lizewski: “Uvijek sam se pitao zašto to nitko prije mene nije učinio? Zar je svakidašnji život tako uzbudljiv, škole i uredi, da sam ja jedini koji o tome mašta? Hajde, budite pošteni prema sebi: svatko od nas u nekom trenutku svog života želi postati superjunak!” A Dave (A. Taylor-Johnson), srednjoškolac i ljubitelj stripova, čija je jedina sposobnost, kako sam za sebe kaže, da bude nevidljiv za cure, poželjet će biti superjunak najviše zbog Katie (L. Fonseca). Nabavit će odijelo superjunaka i nazvati se Kick-Ass. A tamo negdje živi slavni crtač stripova i Daveov stvarni junak, Damon Macready (N. Cage), koji svoju kćerkicu Mindy (C. G. Moretz) od malih nogu uči vještinama svojih stripovskih junaka.