TV PREPORUKA DANA: Večeras pogledajte dvije komedije, Divlja salsa i Ljubav na daljinu te triler Red letenja

HRT2, 13.45, LJUBAVNA DRAMA, Srce neznanca

Callie Morgan (S. Mathis) rano je ostala bez majke, rasla je uz oca, kojega je zvala Duds (T. Kopache), koji se nikada nije oporavio od ženine smrti. Nije se oporavila ni Callie, njezino srce kao da je iz dana u dan slabjelo. Sve dok jedini spas nije bila transplantacija. U bolnici je upoznala ljude u sličnom stanju u kakvome je došla i ona, među njima i Jaspera (P. Dobson). Na sreću, oboje su uspjeli dočekati novo srce, a po izlasku iz bolnice nastavili su se viđati. Callie, koja nikad ranije nije imala potrebu za djecom, odjednom je poželjela imati dijete, iako je znala da ga, zbog svog zdravstvenog stanja, ne može imati. Dok se fizički dobro oporavljala, u nju se uvlačio nemir koji nije znala objasniti. Kako je po zanimanju bila novinarka, počela je, mimo propisa o doniranju organa, istraživati čije je srce dobila. Otkrila je da joj je transplantirano srce mlade učiteljice koja je imala kćer Cricket (M. Mouser). Callie se ne može oduprijeti želji da vidi Cricket, pa dane provodi u parku na klupi, odakle se vide djeca kako se igraju pred školom, a među njima i djevojčica čija joj je majka dala svoje srce.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Zdravko Čolić

Zdravko Čolić je bio najveća zvijezda u bivšoj državi, ali i u svima koje su kasnije nastajale. Štošta se s godinama mijenjalo, samo on je ostao isti. Ni nakon 46 godina karijere nije dobio ozbiljnijeg suparnika da ugrozi njegov neupitni zvjezdani status, a o svemu tome govorit će u večerašnjoj emisiji.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Divlja salsa

S trinaest godina bio je britanski juniorski pobjednik u salsi. Na ulicama Londona doživio je zlostavljanje i to je uništilo njegovo samopouzdanje te život skrenulo drugim tokom. Odrasli Bruce Garrett (N. Frost) nije više u formi, ima viška kilograma i uglavnom žali sam sebe. Međutim, njegova nova šefica, veličanstvena, pametna i zabavna Amerikanka Julia (R. Jones), dala mu je nov poticaj u životu. Iako mu se čini nedostižna, mašta o njoj, a kad sazna da je njezina tajna strast ples, vraća se na plesni podij.

DOMA TV, 21.00, AKCIJSKA SERIJA, Seal Team

Dok su Jason i tim sve bliže osvećivanju tima Echo, Mandy uzima stvari u svoje ruke nakon što joj šef ne dopusti provođenje misije uništenja njihove najveće mete. Jason nije siguran na čemu je s Amy.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Putovanje prostor-vremenom: Rizični svemirski letovi – opasnosti u svemiru

John F. Kennedy jednom je rekao da je svemir novi ocean. Tijekom više od pola stoljeća čovjek istražuje taj ocean. Tako se kreće u opasnom području koje se odlikuje hladnoćom, vrućinom i kozmičkim zračenjem. Ali za jednu je od najvećih opasnosti u svemiru odgovoran sam čovjek – svemirske krhotine prava su opasnost za astronaute i satelite. Kad bi neki od tih fragmenata udario u Međunarodnu svemirsku postaju, posljedice bi mogle biti katastrofalne. Stotine tisuća tih fragmenata jure Zemljinom orbitom procijenjenom brzinom od 8 kilometara u sekundi i svaki bi od njih mogao izazvati katastrofu. Otkad su počeli svemirski letovi, čovjek ostavlja svoj otpad u svemiru. Sateliti, svemirske letjelice i Međunarodna svemirska postaja neprestano su u opasnosti da čestice krhotina udare u njih, oštete ih ili čak unište. Astronauti su također u opasnosti od kozmičkog zračenja. Naše Sunce može ubiti ljude u svemiru.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Howard pokušava doći do dozvole za rad na vladinom satelitu, zbog čega mu FBI šalje agenticu (Eliza Dushku) koja u razgovoru s njegovim prijateljima treba provjeriti njegovu prošlost. Raj i Leonard su poprilično neprijateljski nastrojeni prema agentici, jer se boje da bi mogla deportirati Raja u Indiju. Ipak, Sheldon slučajno otkriva da je Howard uništio vozilo za istraživanje Marsa, u želji da impresionira djevojku.

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Odvažne

U drugoj sezoni koja kreće, mlade žene nastavljaju svoje turbulentne živote pune uspona i padova. Jane, nakon kontroverznog članka o žrtvama seksualnog zlostavljanja, donosi konačnu odluku i odlazi iz časopisa „Scarlet“ te počinje pisati za digitalni magazin „Incite“. Kat je jako zaljubljena i sretna u vezi s Adenom, a nova korporativna politika dozvoljava Sutton i Richardu da se viđaju, međutim Sutton počinju opterećivati tračevi o njenom poslovnom usponu.

HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Tabu

Došlo je vrijeme za konačni obračun. James Delaney konfrontira se sa Sir Stuartom Strangeom iz Istočnoindijske kompanije i priopći mu pravu istinu. Na vidjelo izađu spoznaje o ljudima oko njega, s ubojitim posljedicama. James skuje plan za bijeg, ali kad regentov hladni animozitet preraste u opasan gnjev, Kruna poduzme još jedan konačni korak da ga uništi. Vrijeme istječe, moraju se podmiriti računi i snositi tragične posljedice.

HRT3, 23.15, BIOGRAFSKA DRAMA, Anton Čehov 1890.

Priča o ruskom književniku Antonu Pavloviču Čehovu i prijelomnoj godini u njegovom životu, 1890. Skromni kotarski liječnik Čehov pisao je kratke priče za novine, a onda je stigla Puškinova nagrada i velik uspjeh za njega… Scenaristu, redatelju i producentu ovoga filma, Reneu Feretu, bilo je to posljednje djelo, umro je mjesec dana poslije premijere.

RTL TV, 23.25, TRILER, Red letenja

Suprug Kyle Pratt (Jodie Foster) preminuo je u Berlinu. Shrvana žena se zajedno sa šestogodišnjom kćerkom Julie (Marlene Lawston) ukrca u avion za New York i kreće kući. Nakon nekoliko sati u zrakoplovu, Kyle se budi, a Julie nije pokraj nje. U panici ona kreće u potragu po velikom avionu. Najgore od svega je što se nitko od putnika ne sjeća male Julie, a pogotovo da je bila s majkom. Kyle se čini da gubi razum.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Rosa i Amy udružuju snage kako bi sredile Bijeloga kita, nemilosrdnog ubojicu koji im već sedam godina izmiče. Terry pomaže Jakeu sa svadbenim obvezama, a kapetan Holt i njegova suparnica Olivia Crawford (Allison Tolman) jedno drugo nagovaraju da povuku kandidaturu za mjesto ravnatelja policije.

HRT2, 23.40, AKCIJSKI KRIMI FILM, Kordon

Ben Shockley (C. Eastwood) je policijski detektiv sklon piću. Ni on sam a ni njegovi pretpostavljeni u Phoenixu ne drže mnogo do njega. Zato mu šef i povjerava, kako sam kaže, potpuno nevažan zadatak. Iz Las Vegasa u susjednoj državi Nevadi treba u Phoenix sprovesti zatvorenicu koja će svjedočiti u posve beznačajnom suđenju. Shockley u Las Vegasu ubrzo shvati dvije stvari. Zatvorenica Gus Mally (S. Lock), prostitutka, svjedočit će u vrlo važnom procesu mafijašima jer zna mnogo o njihovim vezama na najvišim mjestima, a mafijaši i Shockleyev šef ne žele da Shockley i prostitutka živi stignu u Phoenix. Zbog toga im je već u Las Vegasu automobil dignut u zrak, a nakon toga policija, zbog pogrešne dojave, mitraljira njezinu kuću. Shockley prisili revolverom jednog policajca u patrolnom automobilu da ih odvede do granice s Arizonom kamo mu je šef obećao poslati kolonu policijskih automobila koja će ih odvesti do Phoenixa. Ali, sad je i Shockleyu, doduše pod utjecajem pametne zatvorenice, postalo jasno da nešto nije u redu.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav na daljinu

Erinina (Drew Barrymore) ironičnost i posvemašnja iskrenost šarmiraju novopečenog samca Garretta (Justin Long). Njihova kemija pokreće pravu ljetnu avanturu, za koju oboje sumnjaju da će potrajati kada se Erin vrati kući u San Francisco, a Garrett zbog posla ostane u New Yorku. No kada šest tjedana razuzdanog veselja poprime ozbiljnije značenje, ni on ni ona nisu sigurni da žele kraj.