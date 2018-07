TV PREPORUKA DANA: Večeras pogledajte dvije drame, Uloži na favorita s Bruceom Willisom i Stimulans s Jamesom Woodsom

HRT2, 11.40, VESTERN, Ludi konj

Godine 1877. legendarni ratnik indijanskog plemena Siouxi Ludi Konj (M. Greyeyes) nalazi se u zarobljeništvu američke vojske. Prije samo godinu dana Ludi Konj porazio je generala Custera (P. Hornton) u slavnoj bici kod Little Big Horna…

Dvadeset godina ranije. Ludi Konj kao mladić zvan Kovrčavi (T. Bigcharles) nemoćno promatra kako američki vojnici zauzimaju zemlju njegovog plemena. Situacija će se pogoršati nakon što 1865. završi Američki građanski rat te prema Zapadu krenu mnogobrojni bijeli naseljenici. To će dovesti do sve većeg broja sukoba s indijanskim starosjediocima pri čemu će Ludi Konj odlučiti oružjem braniti slobodu svojih sunarodnjaka.

HRT2, 13.20, DRAMA, Primalja – između života i smrti

Rosa Koelbl (B. Hobmeier) borila se za dostojanstvo majki i preživljavanje novorođenčadi, a njezine metode sablažnjavale su njezine suvremenike, ne samo obične ljude nego i liječnike. Godina je 1813. U austrijskoj pokrajini Tirolu Katolička Crkva bdije nad ćudoređem društva. Rosa, babica koja je vrlo stručna u svom poslu, poznata po toplini i dobrom srcu prema rodiljama, također vjeruje u boga, ali u boga milosti a ne gnjeva. Dolazak mladog liječnika iz grada, dr. Gennara Kaunera (M. Maticevic), zauvijek će promijeniti njezin život. Impresioniran njezinim znanjem i vještinom, ponudi joj mjesto u rodilištu u gradu, što ona prihvaća, zahvalna što sa sobom može povesti svoju mlađu, trudnu sestru.

Između njih dvoje ubrzo dođe do sukoba, iako jedno drugoga privlače, jer se liječnik teško miri s činjenicom da su Rosine primitivne metode često uspješnije od njegovoga knjiškog pristupa. A kad on izvrši nepotreban carski rez i pacijentica umre, Rosa ga prijavljuje vlastima. Iako se pokaže da je bila u pravu, ona napušta rodilište i vraća se u svoje selo zajedno sa sestrom i počinje propagirati takve “heretične” ideje kao što su kontracepcija, jednaka prava za žene i muškarce. U sukobu s crkvom neočekivano joj priskače u pomoć dr. Gennaro koji joj daje knjigu instrukcija za babice, koju je kompilirao od njezinih bilježaka, pod njezinim imenom. Bila je to jedna mala pobjeda na dugom i mukotrpnom putu do pravde i jednakosti.

HRT3, 19.00, VESTERN, Rad na crno

Iz Varšave u London 1981. stiže električar Nowak (J. Irons), koji razumije engleski, s trojicom radnika koji ne znaju ništa. Njihov je posao renovirati kuću za koju su sa sobom donijeli alat, a Nowak ima novac za ostalo. Budući da rade ilegalno, Nowak traži od radnika da budu u kući kad on odlazi po hranu i materijal. I onda ostane bez novca, pa počne krasti da njih četvorica prežive. Dok oni rade, u Poljskoj su demonstracije koje organizira Solidarnost i sukobi, a Nowak to od njih taji da završe posao…

Jerzy Skolimowski u Cannesu je 1982. nagrađen za scenarij i nominiran za Zlatnu palmu.

RTL TV, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Tereza je i dalje u Branimirovoj nemilosti, a Fedor iskorištava Jožin dolazak i pokušava ga uvjeriti da uloži novac u njegov genijalan poslovni plan. Stjepan, Fedor, Franjo i Joža se druže igrajući golf, a najstariji brat se pokušava uvući mlađoj braći u posao. Franjo mu prijeti da će, ukoliko ne prestane s glupim idejama, reći Stjepanu istinu o njemu, njegovim nepostojećim poslovima i lažnim prijateljstvima u Americi. Joža ga ne shvaća ozbiljno i ponudi braći da mu se pridruže u sumnjivom i riskantnom poslu.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Vittorio se nada susretu s Teresom, no hoće li ona doći?

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Jura i Jagoda odlaze u vikendicu u Zagorju. Netko je, međutim, “zabrljao” raspored, pa u vikendicu stižu i Ksenija, Dominik i Žac. Nitko ne želi popustiti i otići, pa u nabrijanoj atmosferi zajedno provode prvomajske praznike. Tamo doznaju i vijest da je umro drug Tito. Una, koja i dalje nema sreće sa svojim bendom, organizira tulum na kojeg dovodi i Darka Rundeka, no Titova smrt te nagli Jurin i Jagodin povratak kvare njezine planove. Isto se događa Žungulu i Marini koji su krenuli u Makedoniju, u posjetu Kipu čiji vojnički sastav već danima uvježbava “prigodni” repertoar tužnih

HRT1, 21.50, KRIMI SERIJA, Počivali u miru

Ambiciozna, ali neiskusna televizijska novinarka Lucija Car (Judita Franković) radeći reportažu o pripremama za rušenje Vukovšćaka, najstarijeg zatvora u zemlji i neobično brzom pražnjenju zatvorskog groblja, nailazi na žestoko protivljenje svoje okoline. Urednik je suspendiran, a ne dobiva podršku ni od dečka, perspektivnog političara Borisa. Međutim, Lucija je uvjerena da zatvorsko groblje krije zanimljivu priču i ipak kreće u samostalnu istragu u čemu je ne pokoleba niti anonimna prijeteća poruka. Pronalazi umirovljenog zatvorskog čuvara, osamljenog osobenjaka Martina Strugara (Miodrag Krivokapić) i zamoli ga za pomoć. Martina progone mračne uspomene iz Vukovšćaka te je isprva odbije. No kad se otkrije da je grob u kojem je trebao biti pokopan opasni nasilnik i višestruki ubojica prazan, Martin se predomisli i kreće s Lucijom u istragu davno pokopanih tajni.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Istrage zrakoplovnih nesreća: Posebni izvještaj

Ova dodatna sezona ima tri nastavka u kojima se analiziraju višestruki slučajevi sa zajedničkom temom. Epizoda “Eksplozivni dokazi” donosi ispovijesti iz putničkih aviona koji su bili slučajne ili namjerne mete; “Piloti junaci” u centar zbivanja stavljaju pilote i nevjerojatni napor koji ulažu u situacijama u kojima su letjelice osuđene na propast, dok epizoda “Kobne smetnje” opisuje koje su sve kobne posljedice moguće nakon i najmanje pogreške u pilotskoj kabini.

HRT2, 21.55, BIOGRAFSKA DRAMA, Uloži na favorita

Beth Raymer (R. Hall) spaja kraj s krajem radeći kao plesačica na privatnim zabavama. Kad odluči otići u Las Vegas i naći posao konobarice, njezin je otac podržava u odluci, kao i u svemu do tada. U Las Vegasu preko prijateljice upozna se s kockarom i kladioničarem Dinkom (B. Willis), koji joj da posao, budući da Beth ima prirodan dar za brojeve, komunikativna je i rječita. Vrlo brzo Beth postaje pravo čudo od djeteta u svijetu klađenja i kladioničara, ali se i vrlo brzo zaljubi u Dinka. A ni Dink nije ravnodušan prema mladoj, lijepoj, temperamentnoj i darovitoj suradnici. Međutim, kad ga njegova lijepa žena stavi pred izbor “ili ona ili ja”, Dink otpušta Beth uz izdašnu otpremninu. A Beth napušta grad, zaljubljuje se u Jeremyja (J. Jackson) i nađe posao kod Rosieja (V. Vaughan), ilegalnog kladioničara i, za razliku od Dinka, lošeg čovjeka. Prvi veliki gubitak novca zamalo će Jeremyja koštati zatvora, a Beth svog do tada stečenog ugleda.

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Chi

Ova dramska serija donosi kompleksnu priču koncentrirajući se pretežno na komplicirane životne okolnosti protagonista. Naočigled obične egzistencije i jednostavne dnevne rutine, u ovom opakom kvartu, u trenutku mogu zadobiti sudbonosnu promjenu, nakon koje više ništa ne izgleda tako jednostavno i obično. U takvim okolnostima, potreba za iskupljenjem i bliskošću je ono što može biti ključno za povezivanje stanovnika ovog okrutnog kvarta. Upravo na takav način i povezuje Emmeta (Jacob Latimore), Brandona (Jason Mitchell), Ronnieja (Ntare Guma Mbaho Mwine) i Kevina (Alex Hibbert) – protagoniste ove serije.

DOMA TV, 23.00, TRILER SERIJA, Lucifer

Budući da je nesretan monotonim položajem gospodara pakla, Lucifer sišao je s prijestolja i povukao se u Los Angeles gdje je vlasnik luksuznoga noćnog kluba. Šarmantan, karizmatičan i vraški zgodan, Lucifer uživa u mirovini i okružen je nekolicinom svojih omiljenih stvari – vinom, ženama i pjesmom. Najednom, predivna pop-zvijezda biva ubijena ispred Luxa. Prvi put u otprilike 10 milijardi godina, Lucifer osjeti kako se nešto budi duboko u njemu kao posljedica ovog ubojstva. Samilost? Suosjećanje? Sama ga pomisao uznemirava, kao i njegovu najbolju prijateljicu Mazikeen zvanu Maze, opaku demonku u obliku predivne mlade žene. Ubojstvo privlači pozornost detektivke za ubojstva Chloe Decker kojoj je Lucifer u početku veoma odbojan. No počinje je zanimati njegov dar za izvlačenje tajnih želja iz ljudi, kao i njegova želja za postizanjem pravde kroz kažnjavanje onih koji to zaslužuju. Dok zajedno pokušavaju riješiti ubojstvo pop-zvijezde, Lucifera iznenađuje Chloeina urođena dobrota. Lucifer je navikao imati posla s najgorim pojedincima čovječanstva i stoga ga intrigira Chloeina očita čistoća. Počinje se pitati ima li nade i za njegovu dušu. Istodobnno u Los Angeles stiže Božji poslanik, anđeo Amenadiel i to kako bi uvjerio Lucifera da se vrati u podzemlje.

HRT3, 23.35, DRAMA, Stimulans

Newyorški yuppie Lenny Brown (J. Woods) stručnjak je za ulaganja oslobođena visokih poreza čije poslovno umijeće privuče investitora Maxa Shermana (S. Hill). Nakon dogovorene suradnje Lenny se sa suprugom plesačicom Lindom (S. Young) preseli u Los Angeles kako bi pomogao oko Shermanovih investicija u nekretnine. Obogativši se doslovce preko noći Lenny promijeni životne navike i počne uživati u novostečenom luksuzu. No Kongres uskoro donese zakon koji onemogućava mešetarenje s poreznim olakšicama te se Lenny nađe na rubu očaja pronašavši utjehu u kokainu do kojega dođe preko poznanika Joela Millera (J. Kapelos). Međutim, kokain će početi štetiti njegovim poslovima.

NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI TRILER, Velika krađa

Skupina zaštitara koji obavljaju transport blindiranih vozila odluči izvesti napad na same sebe prilikom transporta velike količine novca. No, stvari krenu nizbrdo kada jedan od njih ubije beskućnika dok skrivaju novac.