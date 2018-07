TV PREPORUKA DANA: Večeras pogledajte dramu Putnici s Anne Hathaway i politički triler Pošiljka s Geneom Hackmanom

24KITCHEN, 13.00, KULINARSKI SHOW, Tajna tete Katie

Katie Goarmon bivša je finalistica portugalske inačice Masterchefa, iznimno kreativna kuharica koja od svakog modernog ili tradicionalnog jela napravi pravo malo osobno remek djelo. Zbog svojeg prirodnog stila prezentacije u kuhinji, kao i zbog svojih kulinarskih tajni opravdano je stekla ugled i postala jedan od omiljenih portugalskih televizijskih chefova. Katiene su emisije uvijek pune ukusne hrane, a priče iz njenog privatnog života koje prate pripremu jela – njen su osobni pečat i začin svakoj kulinarskoj izvedbi.

HRT3, 18.20, KRIMI FILM, Za policajčevu kožu

Privatnog detektiva, nekadašnjeg policajca Choucasa (A. Delon) angažira jedna stara dama da nađe njezinu slijepu kćer. Pomažu mu njegov kompanjon, umirovljeni inspektor Haymann (M. Auclair) i tajnica Charlotte (A. Parillaud). No, zapravo se radi o klopci koju postavljaju i policajci i trgovci drogom da bi se riješili Choucasa.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Teresa otkrije prijateljicama da se poljubila s Vittoriom, ali je sigurna da se to neće ponoviti jer ga smatra ženskarom.

HRT2, 21.00, DRAMA, Putnici

Mladu psihijatricu Claire Summers (A. Hathaway) usred noći pozovu u bolnicu zbog petero ljudi koji su preživjeli pad putničkog aviona. Pod nadzorom svog mentora, Perryja (A. Braugher), Claire s njima organizira grupni rad. Posebnu pozornosti posvećuje Ericu (P. Wilson), jer joj se čini kako on predobro reagira, pa pretpostavlja da sve potiskuje. Stoga s Ericom počinje i individualan rad. Iznenađana je što Eric zna detalje o njezinom privatnom životu. Tretmani s Ericom brzo prelaze u bliskost i zaljubljenost, a on se i dalje ponaša nedokučivo, kao da zna nešto što ona ne zna. Dok Claire radi s preživjelima, uoči čovjeka koji ih uporno prati. Posumnja da je on predstavnik zrakoplovne kompanije koja sa sebe želi skinuti odgovornost za nesreću, a sve postaje gore kad putnici jedan po jedan počinju nestajati.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Dok Kipo sanja o Marini i živi nemirne vojničke dane, ratujući zbog glazbe s poručnikom Lopticom, Žungul se preselio kao podstanar k Dunji gdje je uredio i mali laboratorij za razvijanje fotografija među kojima su se počeli pojavljivati i aktovi nekih žena i djevojaka iz njegova okružja. Ksenija upoznaje Dominika sa svojim nepovjerljivim i znatiželjnim ocem Rudijem, a za njihov brak sasvim slučajno doznaje i Jura kojemu će ta novost pomutiti dobro rođendansko raspoloženje. Una je nabavila bas gitaru i osnovala rock sastav, a Žac zbog toga, ali i zbog jednog drugog, puno važnijeg razloga, počinje drugim očima gledati na svoju “ne-pravu” sestru.

VIASAT HISTORY, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Ožiljci Nanjinga

U seriji ‘se američki misionari bore da bi spasili kineske civile od pokolja i silovanja japanskih osvajača te da bi prokrijumčarili dokaze o zloglasnom pokolju u Nanjingu iz 1937. godine. Tijekom brutalne invazije Kine 1937. godine, pripadnici japanske carske vojske silovali su žene i pobili na desetke tisuća civila i ratnih zarobljenika, u gradu koji je tada bio glavni grad Kine, što će u povijesti ostati zabilježeno kao ”Silovanje Nanjinga”. Mnogi su pobjegli prije invazije, no dvadeset i dvoje stranaca nije napustilo Nanjing. Ovo je priča o nekima koji su odlučili ostati unatoč velikoj opasnosti: američki misionari među kojima je bilo učitelja, liječnika i svećenika, a svi su se trudili učiniti sve što su mogli kako bi zaštitili četvrt milijuna kineskih civila.

HRT2, 22.35, POLITIČKI TRILER, Pošiljka

Krajem osamdesetih američke i sovjetske vlasti pokušavale su postići sporazum kojim bi spriječile daljnju utrku u naoružanju. Nakon što je pod njegovim osiguranjem na konferenciji u Berlinu ubijeno nekoliko američkih dužnosnika, narednik Johnny Gallagher (G. Hackman) dobiva zadatak prevesti ratnog zatvorenika (T. L. Jones) iz Njemačke u Ameriku. Na američkom aerodromu obojica su napadnuti, a zatvorenik koristi priliku i bježi. Gallagher tada kreće u potragu te ubrzo sazna kako zatvorenik nije onaj za koga se predstavlja. Za pomoć se obraća svojoj bivšoj supruzi Eileen (J. Cassidy), časnici američke vojske.

DOMA TV, 23.05, AKCIJSKA SERIJA, Arrow

Oliver i Diggle saznaju da će Merlyn pomoći Darhku pobjeći iz zatvora. U međuvremenu, Laurel prima iznenađujuću ponudu, a Felicity iskreno razgovara s Curtisom.

NOVA TV, 23.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Samo nebo zna

Elizabeth Masterson (Reese Witherspoon) je liječnica koja toliko naporno radi da nema vremena gotovo ni za što. Kada joj sestra dogovori spoj na slijepo Elizabeth doživi tešku prometnu nesreću i padne u tromjesečnu komu. Za to vrijeme, u njezin stan za iznajmljivanje useljava arhitekt David Abbott (Mark Ruffalo) koji nakon smrti svoje supruge prekomjerno pije. U stanu ga počinje progoniti njezin duh kojeg samo David može vidjeti i čuti. U početku to pripiše pijanstvu, no ubrzo shvati da je duh stvaran. Elizabeth ne zna tko je ona, tko je njezina obitelj ni što je radila. David joj odluči pomoći u otkrivanju identiteta i tako se polako počinju zaljubljivati.

RTL2, 00.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Cijela je obitelj iskoristila zadnje trenutke kampanje kako bi pokušala animirati susjede da stanu na Clairinu stranu u utrci za gradskog vijećnika. Claire tijekom intervjua izlude tehničke poteškoće.