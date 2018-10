TV PREPORUKA DANA: Večeras nas na Nou Campu očekuje susret divova europskog nogometa, ozljedama pogođena Barcelona dočekuje zahuktali Inter i hrvatsku koloniju

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Najpoželjniji donor

Steffi (M. Weichselbraun) i Richard (S. Groth) ne mogu dobiti dijete, uzrok je Richard. Stoga se odlučuju za anonimnog donora. Vrlo su izbirljivi, donor treba biti zgodan, visoko obrazovan, uspješan i perspektivan, po mogućnosti glazbeno nadaren. Kad napokon zanese, Steffi je presretna. Ushićeno juri kući da javi mužu, ali u svom bračnom krevetu nađe nepoznatu ženu, Richardovu ljubavnicu. Uzima najnužnije stvari i odlazi. Kako je preko veze doznala ime i adresu donora, odlazi k njemu. Umjesto visokog, zgodnog, kultiviranog muškarca, pred njom je oniži, ne baš vitak, ne baš zgodan, upadljivo neuredan, definitivno neprivlačan momak, Tommy (O. Wnuk).

RTL2, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Camerona brine kakvi će biti rezultati HIV testiranja, dok House uživa u trenutku nakon što je poljubio Stacy. Wilson ga upozorava da ostane pribran jer već novi slučaj zaposlene domaćice (Julie Warner), koja pokazuje znakove fizičkog i mentalnog propadanja, zaslužuje njegovu potpunu koncentraciju.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Smrtonosni lažni lijekovi

Lažni lijekovi svake godine ubiju više od pola milijuna ljudi. Falsificiranje lijekova postalo je unosan i organiziran međunarodni kriminal. Stoga, lažni su lijekovi sve veća opasnost za zdravlje šire javnosti. Za uklanjanje te prijetnje nema lakog rješenja jer ona je povezana s brojnim društvenim i birokratskim slojevima. Cecilia Fant, obavještajna službenica i čelnica Interpolove organizacije Pangea, ima misiju. Odrekla se obiteljskog života kako bi danonoćno, uz pomoć kolega iz cijeloga svijeta, radila na uvođenju promjena. Dokumentarni film istražuje što se događa kada društvo postane svjesno prijetnje koja je presnažna da je se pobijedi. Pa ipak, neki ljudi unutar tog sustava, bez obzira na to koliko je situacija bezizlazna, i dalje su voljni upustiti se u Sizifov posao koji nadilazi njihove dužnosti.

DOMA TV, 20.10, KRIMI SERIJA, Mentalist

Motiviran obećanjem osuđenog ubojice da će mu nakon puštanja dati informacije o Crvenom Johnu, Patrick Jane odluči cijelo svoje vrijeme posvetiti ovom slučaju te napušta CBI da bi dokazao da je zatvorenik nevin. Patrick Jane postavi mentalnu zamku kako bi otkrio tko je odgovoran za ubojstvo srednjoškolske football zvijezde koja je ubila mačku lokalne, samoprozvane vještice i time stekla neprijatelja.

HRT2, 21.00, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Barcelona – Inter

Obje ekipe zasad su stopostotne, a pobjednik ovog dvoboja napravio bi važan korak prema osvajanju skupine. Nesumnjivo je da nogometaši Luciana Spallettija u ovaj susret ulaze s puno manjim ulogom od Barcelone jer ne nose predznak favorita, a upravo to bi mogao biti faktor koji će odlučiti derbi večeri.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Preživljavanje: Priča o globalnom zdravlju: Ne ostavljajmo nikoga

Posljednja epizoda razmatra budućnost te brojne mogućnosti koje nam napredak u biotehnologiji nudi, od zamjene vlastitih dijelova organizma umjetnima, do “krađe” evolucijskih rješenja iz genetske upute drugih bića, kako bismo stekli neka osjetila koja nismo imali. Razmatra se i koliko smo blizu tome da počnemo ugrađivati umjetne organe ili tehnološke dodatke poput memorijskih čipova, te možemo li značajno produljiti biološki zadani ljudski vijek.

NOVA TV, 22.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Ne diraj mi mamu

Budimir se dodvorava Ivanu Galijatoviću, najbogatijem tajkunu u regiji, kako bi preuzeo sve njegove pravne poslove. Ivan je bahat, ali Budimir je spreman na sve, pa čak i da mu pere auto. Sustret sa visokomoralnim Ivanovim prijateljem, Budimira ipak ostavlja kratkih rukava. Međutim, na nagovor Zlatka, odlazi kod Ivana, ali ga zatječe u nezgodnoj situaciji. Vjerujući da Ivan radi sklekove, napušta njegov ured. S druge strane Ivan vjeruje da ga je Budimir vidio s ljubavnicom, te u potpunosti mijenja svoje ponašanje prema njemu. Osim ugovora, u zamjenu za njegovu šutnju, poklanja mu Porschea i jahtu. U međuvremenu, Dževad, kako bi se dokazao pred Milanom, svojim školskim prijateljem, predstavlja se kao odvjetnik, Dunju predstavlja kao suprugu, a na večeri se razmeće skupocjenim vinom i kavijarom, vjerujući da je Milan uspješan i da će on platiti.

HRT3, 22.55, POVIJESNA DRAMA, Doba Cosima de’Medicija

Cosimov uspon na vlast, njegov izgon i povratak odigravaju se pred prizorima opore ljepote koji predstavljaju kulisu gospodarstvenih, pravnih, vojnih, vjerskih i estetskih struktura grada-države iz 15. stoljeća. Rossellinijeva trilogija o procvatu renesansne Firence prvobitno je snimljena za televiziju (prvi dio: The Exile of Cosimo de Medici; drugi dio: The Power of Cosimo de Medici; treći dio: Leon Battista Alberti). To je svojevrsna je doku-drama koja povijesne informacije posreduje dramatiziranim razgovorima što se vode među povijesnim osobama i među ljudima toga doba.

RTL TV, 23.25, PUSTOLOVNI SF FILM, Jurski park 2

Nakon incidenta u Jurskom parku na otoku Nublaru, na čelu korporacije InGen više nije John Hammond (Richard Attenborough) već njegov nećak Peter Ludlow (Arliss Horward), koji planira iskoristiti otok Sornu, kako bi se oporavili od gubitka koji su pretrprjeli na Nublaru. Matematičar Ian (Jeff Goldblum) sureće se s Ludlowom, koji mu objašnjava da je Sorna zapravo mjesto na kojem je InGen stvorio dinosaure, no kompanija se zbog uragana morala premjestiti na Nublar. Hammond se nada da će zaustaviti Ludlowa i sprječiti novu katastrofu te na otok Sornu šalje tim kako bi dokumentirao život dinosaura i dobio podršku javnosti protiv uplitanja ljudi u život na otoku. Ian ne želi otići na otok nakon još uvijek vrlo traumatičnih sjećanja na Jurski park, no kada dozna da je njegova djevojka, paleontologinja Sarah Harding (Jullianne Moore) već tamo, ipak odlazi s timom.

NOVA TV, 23.45, KOMEDIJA, Ponovno 17

Srednja škola baš i nije bila najsretnije razdoblje za tatu Mikea O’Donnela (Zac Efron) koji se sada vratio u tijelo sedamnaestogodišnjaka. Sada Mike mora pohađati školu zajedno sa svojom kćerkom i sinom. Stvari postanu dodatno komplicirane za Mikea kada se u njega zaljubi njegova kćerka tinejdžerka, ne znajući da joj je on ustvari otac. Film je 2009. godine osvojio nagradu ‘Blimp’ te nagradu ‘Teen Choice’, a dobio ih je glumac Zac Efron.

HRT2, 23.45, TRILER, Odjevena da ubije

U mozaiku zločina pojavljuju se privlačna call-girl, tajanstveni ubojica, odjeven u tamni kišni ogrtač s tamnim naočalama na licu, te pomodni psihijatar kojemu je nezadovoljna žena povjeravala svoja maštanja. No, call-girl je vidjela ubojicu i to njezin život dovodi u opasnost… Glasoviti američki redatelj Brian De Palma (Carrie, Lice s ožiljkom, Nedodirljivi, Opsesija, Žrtva rata, Bijes, Strast i td.) satkao je u ovom trileru složenu priču strave o seksualno nezadovoljnoj ženi čiji su dani i noći ispunjeni maštanjima što prelaze u mračnu stvarnost. De Palma je snimio savršenu hičkokovsku priču, punu šokova i napetosti, s raskošnim dizajnom i dojmljivom glazbom Pine Donaggia. Ovo je jedan od De Palminih najvećih hitova, a isto tako jedan od najvirtuoznije režiranih fimova.