TV PREPORUKA DANA: Večeras nas na Maksimiru očekuje pomalo revijalna utakmica Dinama i Anderlechta

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Kako se poznati pripremaju za blagdane? Što će se nositi na blagdanskim proslavama i koje su frizure u trendu? Klub 7 donosi i opsežan vodič o gastronomskim užicima na zagrebačkom adventu. Bili smo u francuskoj Champagni, saznali sve o tajnama izvrsnih šampanjaca, skijali se u Austriji te obišli Maroko i uživali u delicijama legendarne Casablanke. Donosimo i intervju tjedna s dr. sc. Nikšom Sviličićem, trostrukim doktorom znanosti, filmskim redateljem, multiinstrumentalistom i spisateljem.

ARENA SPORT3, 21.00, NOGOMET, EUROLIGA: Dinamo – Anderlecht

Modri su osigurali prvo mjesto u skupini, a Anderlecht je bez šansi za prolazak pa se utakmica igra samo za prestiž i oko pola milijuna eura nagrade koliko nosi pobjeda. Momčad Nenada Bjelice ovom će utakmicom zaključiti jednu od najuspješnijih europskih zima Modrih u povijesti.

HRT2, 21.00, TRILER, Kradljivac uspomena

U Parizu na tajanstven način nestaje istaknuti diplomat i obavještajac Juraj Fran Krsto Križanić (Sven Medvešek). Njegov nestanak, po nalogu obavještajne službe, istražuje Gawain Skok. Gawain je nekadašnji vukovarski branitelj koji je obolio od PTSP-a i ovaj ga slučaj dovodi u niz nepredviđenih situacija i stavlja u nova iskušenja… “Kradljivac uspomena” žanrovski se može označiti kao politički triler s natruhama art-filma, a rađen je prema istoimenom romanu hrvatskog diplomata i književnika Dine Milinovića koji je radio u našem veleposlanstvu u Parizu.

HRT1, 21.00, INFO MAGAZIN, Puls

Tina Šimurina provela je radni dan s tri medicinske sestre u njihovim smjenama, noćnim ili dnevnim, i iz prve ruke vidjela sve lijepo, ali i teško u njihovoj svakodnevici. Otkrile su joj zašto vole svoj posao, kako se nose s potplaćenošću i podcjenjivanjem profesije, zašto neke njihove kolegice i kolege odlaze u inozemstvo, a zašto su one ipak odlučile ostati. Buta, čapa, drica, leva… riječi koje čuvaju otočku tradiciju. Otkrivamo koju. Karmen Šore donosi reportažu iz Komiže gdje se za Svetog Nikolu tradicionalno spaljuje brod, čut ćemo priču o čovjeku koji je sačuvao tradiciju. Jedan je na pragu rukometne mirovine, drugi u naponu snage, a obojica su na sjeveru Njemačke. I posvećena istom sportu. Posjetio ih je Viki Ivanović. Blaženko Lacković i Domagoj Duvnjak samo za Puls otkrivaju kakav im je život na sjeveru. Njegov stvaralački moto jednostavno zvuči. I o najozbiljnijim se temama može govoriti na humorističan način. Miro Gavran naš je najprevođeniji i najizvođeniji književnik. Zdravko Fuček izdvojio je nekoliko jednostavnih sličica iz Gavranova života.

DOMA TV, 21.50, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Tim ponovno otvara slučaj Skilla Jonesa i Madison Reed, dvoje tinejdžera koji su ustrijeljeni u različitim dijelovima grada istog dana 2002. u točno osam sati i tri minute.

RTL2, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Trudna Judith otkriva da nosi djevojčicu, a Alan je uvjeren da je otac djeteta. Svejedno pomogne Herbu u ličenju zidova dječje sobe. Jake je loše volje, a Charlie misli da zna razlog.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Novi detalji stravičnog zločina premlaćivanja 18-godišnje djevojke iz Zadra! Daruvarac bi u petak mogao na slobodu, a mi donosimo nove telefonske razgovore, kao i svjedočanstvo konobarice koja je u to vrijeme radila u kafiću! Kako se prosvjed protiv najave poskupljenja goriva pretvorio u val kaosa te ozbiljno uzdrmao predsjednika Macrona? Tko su žuti prsluci? Ana Malbaša donosi pozadinu prosvjeda na francuskim ulicama! Dramatične ispovijesti hrvatskih profesora! Odvaljeni retrovizori, probušene gume, vrijeđanje, omalovažavanje. Stotine hrvatskih učitelja stali uz svojeg kolegu i poručili: ‘I ja sam Franjo!’ Kada tvrda Zagora pokaže svoju mekšu stranu. Kako na migrante gledaju mještani malenog mjesta Raščane u Dalmatinskoj zagori?

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Crna lista

Dok zajedno s Redom (James Spader) hvata Tomove ubojice, Liz (Megan Boone) posumnja u njegove motive. Posebna jedinica u međuvremenu zatraži pomoć jednog piromana kako bi uhvatila drugoga.

HRT3, 23.30, DRAMA, Osuđeni

Bivši osuđenik Rade (R. Šerbedžija) izlazi iz zatvora i odluči ispraviti nepravdu koja mu je nanesena te uz pomoć prijatelja Ive (I. Gregurević) otme suca (J. Ličina)i javnu tužiteljicu (M. Furlan) koji su ga osudili. Budući da su se u blizini našli i sučeva kći (S. Savić) s dečkom (Đ. Rapajić), otmu i njih te odvezu k Radinom ujaku u neko napušteno selo. Rade je bio vođa štrajka, inače zaposlen kao skladištar. Kako bi ga se riješili funkcioneri su mu namjestili pronevjeru u skladištu zbog koje je završio u zatvoru. Radina je namjera da oteti osjete kroz što je on prošao boraveći u zatvoru dok Ivo, koji je inače pušten na uvjetnu slobodu, želi taoce zamijeniti za putovnicu i novac kako bi pobjegao preko granice.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Marcus se veseli svojoj prvoj velikoj rođendanskoj proslavi i Will pristaje pomoći oko organizacije. Ali sve se zakomplicira kad Sam pozove Willa na bolnički događaj. Još gore, Will i Andy otkrivaju da netko popularan iz Marcusovog razreda slavi rođendan isti dan. Fiona i Sam se posvađaju i Will se nađe u sredini.

HRT2, 23.30, PUSTOLOVNI TRILER, Oslobađanje

Lewis povede trojicu svojih prijatelja – Eda, Drewa i Bobbyja – na rafting kanuima niz rijeku Cahulawassee koja će s uzbudljivim krajolikom koji ju okružuje uskoro biti uništena zbog izgradnje hidrocentrale. Četvorica gradskih muškarca, poslovnih ljudi, nada se nezaboravnoj pustolovini, no ne slute da ih na putovanju rijekom očekuje pravi užas i borba za opstanak.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, 50 prvih poljubaca

Pomorski veterinar Henry Roth (Adam Sandler) živi bezbrižnim životom te se u havajskom akvatoriju brine za životinje. Osim brige za životinje Henry ima vrlo zanimljiv hobi. Naime, on slama srca turistkinjama, koje traže ljubavnu romansu te nakon provedene noći, ostavlja ih bez imalo grižnje savjesti. Nakon što doživi nesreću, dolazi u kafić gdje primijeti prelijepu i šarmantnu Lucy Whitmore (Drew Barrymore). Kada se sljedećeg jutra vrati da opet vidi Lucy, prekrši vlastito pravilo o izlascima s mještankama, te dogovori sa zgodnom konobaricom spoj. Sav sretan, Henry sljedeće jutro dođe u kafić, no kada Lucy spomene njihov jučerašnji razgovor, ona misli da je nekakav luđak te ga ne prepoznaje. Henry, sav izbezumljen, dođe do šokantnog otkrića te shvati da prvu djevojku koja mu se uistinu sviđa, mora opet osvojiti. Shvati da, ukoliko želi osvojiti Lucyino srce, svakog dana, do kraja života mora ju nanovo osvojiti.