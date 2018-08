TV PREPORUKA DANA: Večeras na malim ekranima pogledajte tri drame, Spasilac, Pisma Juliji i Olujne noći

HRT2, 12.05, ANIMIRANI FILM, Moje najdraže čudovište

Kad dječaku iznanada ugine njegov obožavani pas, pokušava ga vratiti u život znanstvenim eksperimentom…

Tim Burton nominiran je za Oscara.

HRT2, 13.35, OBITELJSKA DRAMA, Ožiljci na srcu

Kao mala djevojčica Kate (C. Wilmot) je našla majku mrtvu u automobilu u garaži: ubila se ispušnim plinom. Kate je za majčinu smrt krivila oca i potpuno se od njega otuđila, kao i od svog brata Ryana (C. O’Reilly). Kao odrasla, Kate Weston (M. Gilbert) odlična je odvjetnica i u svojoj se odvjetničkoj firmi specijalizirala za malodobne zločince. U stanju je obraniti čak i brutalno ubojstvo, iskreno vjerujući da je počinitelj i sam žrtva. U privatnom je životu nemirna i osamljena, često previše pije. Kad je brat pozove da se vrati kući na farmu, jer se otac počinje čudno ponašati, na mahove gubiti pojam o vremenu i nesuvislo govoriti, ona nevoljko dođe samo na vikend, jer je upravo počela novi slučaj – malodobnica optužena za napuštanje tek rođenog djeteta, koja očito nije svojom voljom imala seksualni odnos, ali o tome ne želi govoriti. Za razliku od Kate, Ryan, iako je preživio istu traumu, majčino samoubojstvo, ima sretan obiteljski život i odavno je prihvatio i prevladao tragediju iz prošlosti.

HRT3, 15.30, LJUBAVNA KOMEDIJA, Vlakom prema jugu

To bi bila najsažetija karakteristika ovoga filma čija se radnja zbiva u golemoj stambenoj zgradi s osam stubišta. Bračni par Marina i Branko Ban sa svojim 18-mjesečnim sinom žive kao podstanari u neboderu u zagrebačkom Zapruđu. Branko radi, pomalo zabušava, dolazi s prijateljima kući za radnog vremena na gemišt, Marina tijekom dana samuje, šije za susjede i znance i druži se s onima koji prije podne samuju po stubištima: domaćicama i umirovljenicima. Jednog jutra, dok je Branko na poslu, u zgradi pukne vodovodna cijev i svi se stanari nađu u nevolji. Ispast će da je problem još veći kada shvate da nitko nije zadužen za popravke u zgradi. Ipak, neprilika će dovesti do privremenog zbližavanja stanara.

RTL TV, 20.00, PUSTOLOVNA DRAMA, Spasilac

Ben Randall (Kevin Costner) vrhunski je spasilac američke obalne spasilačke službe. Zbog čestog izbivanja iz kuće, njegova supruga izgubila je strpljenje i na koncu zatražila razvod. Jednog dana, u akciji spašavanja, helikopter sa spasilačkim timom sunovrati se u ocean, a njegov najbolji prijatelj pogine. Potresen tom smrću Ben razmišlja o napuštanju službe, no njegov nadređeni nađe drugo rješenje – šalje ga u školu za obučavanje budućih spasilaca. Tamo Ben upozna mladog i umišljenog plivača Jakea Fishera (Ashton Kutcher).

HRT1, 20.05, ROMANTIČNA DRAMA, Pisma Juliji

Očekujući vjenčanje s Victorom (G. G. Bernal), koji uskoro otvara elitni restoran, mlada Njujorčanka Sophie Hall (A. Seyfried) s njim krene na predbračno putovanje u Veronu. Dok Victor bude otkrivao tajne talijanske kuhinje i vina, osamljena Sophie upoznat će četiri žene predvođene Isabellom (L. Ranieri), koje u ime Shakespearove tragične junakinje Julije odgovaraju na ljubavna pisma i poruke koje žene ostavljaju na zidu njezine navodne kuće. Kad otkrije 50 godina staro pismo davno zaljubljene Britanke Claire Smith-Wyman (V. Redgrave), koja nikad nije ostvarila ljubav prema jednom mladiću, Sophie joj odluči odgovoriti. Claire će u Italiju stići u pratnji svog unuka, umišljenog i arogantnog snoba Charlieja Wymana (C. Egan), s kojim Sophie isprva nikako neće uspijevati pronaći zajednički jezik. No kad s Claire krene u potragu za Lorenzom Bartolinijem (F. Nero), odnosi između nje i Charlieja postupno će se početi mijenjati.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour, mladi Morse

Travanj 1967. Slikar Simon Hallward pogine u strašnom požaru stana kojemu oksfordska policija ne može dokučiti uzrok. Kad mlada kućanica umre od naočigled iste tajnovite želučane viroze zbog koje je pola službenika načelnika Brighta na bolovanju, detektiva Endeavoura Morsea istraga odvede do supermarketa u središtu grada u vlasništvu bogate obitelji kvekerskog podrijetla.

Povijesno suparništvo vlasnika i uprave razdiru tvrtku pod upitnim vodstvom Lea Richardsona, čiji je privatni život jednako problematičan kao i profesionalni, a kći Verity i žena Annette i same imaju skrivena nezadovoljstva, pa uskoro postaje jasno da nije sve kao što se na prvi pogled čini.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Velike ljubavi 20. stoljeća: Lude dvadesete

Time kako su se voljeli, kako su živjeli, s kime su se sve družili i što su bili užici poznatih ljubavnih parova serija govori o ludim godinama u Francuskoj. Pričice ovdje postaju povijest s velikim P. Parovi koje upoznajemo u ovoj epizodi jesu: Josephine Baker i Giuseppe Abatino, Scott i Zelda Fitzgerald, Man Ray i Kiki de Montparnasse, Coco Chanel i Igor Stravinski.

HRT3, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Kad istina pobijedi

Film je priča o dr. Esther Gitman, povjesničarki židovskog podrijetla koja je početkom ožujka 2011. u Americi objavila knjigu “Kad hrabrost prevlada” (When Courage Prevailed). Knjiga obrađuje temu spašavanja i preživljavanja Židova u NDH te ulozi zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca u tom razdoblju.

U filmu se govori o tome kako je i zašto dr. Gitman od brojnih ponuđenih tema za doktorsku disertaciju na sveučilištu u New Yorku prije desetak godina odlučila svoj znanstveni rad posvetiti isključivo hrabrim Hrvatima koji su spašavali Židove u NDH i Stepincu za kojeg nikada prije nije čula do trenutka kad u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu otkriva zametnute kutije s desecima tisuća neobrađenih dokumenata u kojima se spominje nadbiskupovo časno djelovanje u ratu.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Mračni zločini

Ubrzo pronalaze novu žrtvu, a uz nju i zastrašujuću poruku za Claire – oznake s njezine stare policijske uniforme. To nije puka slučajnost – netko želi privući Claireinu pozornost, a njoj je već ionako dosta bježanja. Vraća se u Manchester i počinje raditi s Johnom. Njezin povratak probudi u Johnu stare osjećaje i on odluči iskoristiti zajedničku istragu kako bi obnovio njihovu vezu – na što neće svi blagonaklono gledati. Norrie, koji osjeća da gubi Claire, nastoji je uvjeriti da se vrati kući. Tijekom njihove prepirke na vidjelo izlaze mnoge tajne iz Claireine prošlosti.

Od Claire traže da identificira tijela. Pritom njezina želja za pravdom nadjača njezin strah od nasilja. Nastoji uvjeriti obitelj Fenton da joj pomognu identificirati njihovu kćer Mimi, jednu od mogućih žrtava. No, kada je John pozove da zajedno pogledaju tijela, ona odbija – još uvijek nije spremna.

HRT1, 21.50, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Cole i Luisa odluče se za ozbiljan korak naprijed u vezi i nađu iznenađujućeg partnera za svoj novi poslovni plan. Izdani Scotty, ionako na rubu snaga, zbog toga potone do dna. Noah o Alison otkrije štošta što ga potakne da ponovno razmisli o svemu što je mislio da zna o njoj, a dalekosežna odluka na koju se Alison odvaži mogla bi presuditi njihovoj vezi.

RTL TV, 22.40, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Carstvo vatre

Za vrijeme građevinskih radova koje je vodila njegova majka, dječak Quinn Abercromby (Christian Bale) svjedoči buđenju zmaja koji je godinama mirovao u svom podzemlju. Danas, dvadeset godina kasnije, Quinn je vođa vatrogasne jedince koja gasi požare i odgovorna je za destrukciju zmajeva. Situacija je alarmantna jer je ljudska vrsta pod naletima zmajeva postala ugrožena. Jedina nada čovječanstvu i općenito civilizaciji su Denton “koljač zmaja” Van Zan (Matthew McConaughey), poznat kao jedini čovjek koji je uspio ubiti zmaja, i Alex (Izabella Scorupco) znanstvenica i pilot, dio Van Zanove vojske, koja ima tajno oružje za borbu protiv zmajeva – arhanđele, padobrance koji služe kao mamac zmajevima, koji napadajući njih upadaju u klopku.

HRT1, 23.25, TRILER, Tajna petog staleža

Ključan je bio susret novinara Daniela Domscheit-Berga (D. Brühl) i australskog kompjutorskog hakera Juliana Assangea (B. Cumberbatch), dvojca koji je pokrenuo WikiLeaks, stranicu na kojoj se otkrivaju tajne i povjerljive informacije nedostupne javnosti. Njihova prva akcija bila je razotkriti ilegalne poslove ekspoziture privatne švicarske banke na Kajmanskim otocima…

Scenarij se temelji na knjigama Daniela Domscheit-Berga Inside WikiLeaks: My Time with Julian Assange at the World’s Most Dangerous Website (2011.) i britanskih novinara Davida Leigha i Lukea Hardinga WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy (2011.).

NOVA TV, 23.30, ROMANTIČNA DRAMA, Olujne noći

U dobi od četrdeset pet godina, Adrienne Willis (Diane Lane) promišlja o vlastitom životu kada je suprug napušta zbog mlađe žene. Seli se u mali obalni gradić Rodanthe u Sjevernoj Carolini. Ali kada se oluja počne približavati gradiću, čini se da je Adriennein bijeg uništen sve dok ne stigne gost Pavao Flanner (Richard Gere). Pavao je u svojoj 54. godini došao u Rodanthe kako bi pobjegao od svoje prošlosti. Kad se oluja počne stišavati, dvoje ozlijeđenih ljudi će potražiti utjehu jedno u drugome, a jedan vikend će zauvijek promijeniti njihove živote.