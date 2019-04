TV PREPORUKA DANA: Večer provedite uz novu seriju Pavao IV: Papa u oluji, komediju Marley i ja i ratnu dramu Nemilosrdni gadovi

RTL TV, 10.15, OBITELJSKA KOMEDIJA, Draga, smanjio sam djecu

Znanstvenik i izumitelj Wayne Szalinski (Rick Moranis) s obitelji živi u predgrađu, ali je sav posvećen pokušaju da usavrši svoj laser koji smanjuje stvari. Njegova supruga Diana (Marcia Strassman) posvađa se s njime i privremeno odlazi svojoj majci, no ne može prestati brinuti za njihovo dvoje djece, kćer Amy (Amy O’Neill) i sina Nicka (Robert Oliveri), koji su naslijedili očevu genijalnost i intuiciju. Njihovi susjedi se spremaju na izlet, no susjedov sin Russ (Thomas Wilson Brown) nije oduševljen zbog odlaska na pecanje, više ga zanima druženje s Amy. Kada susjedov mlađi sin Ron slučajno baci svoju bejzbol lopticu kroz Wayneov prozor u potkrovlju, ona udari u laser, aktivira ga i blokira. Stariji brat Russ natjera Rona da prizna Nicku i Amy što je učinio pa Amy odvodi Rona po lopticu, ali kada se približe laseru – on ih smanji.

RTL TV, 12.05, ANIMIRANI FILM, Hop

Na Uskrsnom otoku, mladi zec U.Z. naslijedit će svog oca Uskrsnog Zeca. Prestrašen zbog velike odgovornosti, ignorirajući očeve naredbe, U.Z. pobjegne u Hollywood u potrazi za svojim snom da postane bubnjar. Shvativši da je nestao, otac šalje Ružičaste beretke kako bi ga našao. U međuvremenu, Pile Carlos planira svrgnuti Uskrsnog Zeca i preuzeti vlast na otoku. Blizu Hollywooda, U.Z.-a vozilom udari Fred (James Mardsen), besposleni lijenčina te primi neočekivanog gosta u svoj dom. I dok ga Fred pokušava pustiti u divljinu, U.Z. ga nagovori da mu pomogne jer, ipak, on je uskrsni zeko.

HRT2, 13.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dječje igre

Sad već odrasli ljudi i najbolji prijatelji Julien (G. Canet) i Sophie (M. Cotillard) nastavljaju s neobičnom igrom koju su započeli kao djeca. Riječ je o neustrašivom nadmetanju da nadmaše jedno drugo smionim i bestidnim ekshibicijama. Iako često nešto provode u djelo kako bi jedno drugomu ublažili bol, njihova je igra možda način da izbjegnu suočavanje s činjenicom da su uistinu stvoreni jedno za drugo.

DOMA TV, 19.15, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS New Orleans

Tim istražuje ubojstvo mornara na žestokoj motorističkoj utrci. LaSalle od Gregorio traži savjet o privatnim stvarima.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Pavao VI: Papa u oluji

Bliži se Uskrs 1978. i papa Pavao VI. piše meditaciju o Križnom putu kada dobije strašnu vijest o otmici Alda Mora koji mu je oduvijek bio poput sina. Papa čini sve moguće da spasi prijatelja, no vremena je jako malo a nad Morom se nadvila smrtna presuda. Bol vraća papu natrag u prošlost sve do 1924. kada su uslijed otmice zastupnika Matteottija mladi don Battista Montini i njegovi studenti s FUCI-ja shvatili da im fašizam krade slobodu. Odmah potom don Battistin otac, Giorgio Montini, nagovara sina da postane niži službenik u Državnom tajništvu u Vatikanu. Kada se zatekne pred Piom XI., Montini odmah shvaća kako će teško biti njegovo naukovanje. Ne bi izdržao činjenicu da je surađivao na Lateranskim ugovorima i pregovorima s Mussolinijem da nije bilo podrške njegova ispovjednika i dugogodišnjega prijatelja oca Giulija Bevilacque.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Marley i ja

Nedugo poslije vjenčanja John i Jenny Grogan (O. Wilson i J. Aniston) bježe od oštrih zima i presele se u kuću u Floridi gdje se zaposle kao novinari u suparničkim novinama. Kada John nasluti da Jenny razmišlja o majčinstvu, njegov prijatelj i kolega Sebastian Tunney (E. Dane) predloži paru da nabave psa da vide jesu li spremni za podizanje obitelji… Prema istoimenim memoarima Johna Grogana.

TV1000, 21.00, RATNA DRAMA, Nemilosrdni gadovi

Tijekom Drugog svjetskog rata, skupina židovsko-američkih vojnika, poznata kao “Gadovi”, odabrana je da bi širila strah u Trećem Reichu, skalpirajući i brutalno ubijajući naciste.

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Treći Reich: Neispričane priče

U travnju ćemo zaroniti u povijesne knjige da bismo otkrili nevjerojatne priče o Trećem Reichu koje su godinama ostale skrivene. Premijerno prikazujemo dokumentarne filmove ”Nacist koji je spašavao Židove: Karl Plagge” i ”Žene Trećeg Reicha”, kao i dvodijelnu dokumentarnu seriju ”Moj život u Hitlerovoj Njemačkoj”.

HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Sveti Leopold Mandić

Može li netko visine 1,35 cm, s govornom manom i nespretnog hoda postati velikanom svjetskih razmjera? Primjer sv. Leopolda Bogdana Mandića pokazuje nam da može. On nije zaslužan za neki važan izum poput izmjenične struje, ali je ispovijedajući i po 12 sati dnevno izmijenio brojne ljude. A jeste li znali da je bio plemićkog roda i da je završio u progonstvu jer je odbio prihvatiti talijansko državljanstvo? Jeste li znali da njegovo svetište u Padovi godišnje posjeti više od 150.000 hodočasnika i da mu je tijelo i danas neraspadnuto? Zašto ga kao sveca časti cijela Katolička Crkva i što znači biti svet, otkrivamo u ovoj epizodi Hrvatskih velikana. Gledajte u miru.

HRT3, 22.50, MELODRAMA, Najdraži učenik

James Gannon (C. Gable) hladni je i često antipatični urednik gradskih novina, koji smatra da je jedini pravi način da se izuči taj posao okušavanje na terenu i učenje na vlastitim pogreškama, i nimalo ne drži do novinarskih tečajeva, a kamoli škola ili fakulteta. Kada mu šef naredi da pomogne Erici Stone (D. Day), profesorici u novinarskoj školi, on to prihvati jer mora. U početku mrzovoljan odluči predstaviti se kao njezin učenik, ne otkrivajući svoj pravi identitet.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Tako to ide

Oren Little (Michael Douglas) egoistični je i antipatični prodavač nekretnina. Nakon smrti žene, okrenuo je leđa svojim susjedima. Njegova susjeda Leah (Diane Keaton) svoju tugu za preminulim suprugom pretočila je u pjevanje. Oren nije ljubitelj djece pa se nađe zatečen kada mu se pojavi sin i zamoli ga da mu pričuva devetogodišnju kćer Sarah (Sterlin Jerins). Ova molba ne bi bila toliko čudna da je Oren znao da ima unuku. Malo po malo, Oren počinje otvarati svoje srce.