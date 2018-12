TV PREPORUKA DANA: Večer provedite uz filmove Tko pjeva, zlo ne misli, Razum i osjećaji, Ostavljeni na Antarktici i Izbor

HRT2, 13.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dvanaest božićnih darova

Anna Parisi (K. Law) ima oko za umjetnost, a ima i dobar osjećaj za darove. U stvari, da bi se znalo dobro darivati, nije potrebno imati samo novac i ideje, potrebno je prije svega imati osjećaj za ljude. Njezin je prvi klijent Marc Rehnquist (A. O’Connell), uspješni direktor koji je po pitanju darova izgubljen: on je od onih za koje to uvijek rade tajnice.

HRT2, 14.40, OBITELJSKA DRAMA, Priča o dupinu

Priča o mladom dupinu Winteru koji je ostao bez repa i povučenom jednaestogodišnjaku Sawyeru (N. Gamble) s kojim se sprijateljio. Njihov prvi susret bio je u rehabilitacijskom središtu gdje je Sawyer okupio prijatelje i obitelj s namjerom da pomognu Winteru. Naime, nastoje uvjeriti dr. Camerona McCarthyja (M. Freeman) da za Wintera konstruira jedinstvenu protezu koja će mu omogućiti da ponovno pliva… S obzirom na dobar prijam kritike i publike te priličnu zaradu snimljen je i nastavak 2014. “Priča o dupinu 2”.

HRT1, 17.20, DRAMSKA SERIJA, Anka

Bajka o djevojčici Anki te snazi i moći dječje ljubavi. Bilo je to negdje u srednjoj Europi početkom prošloga stoljeća kad Anku (C. Viljac) iz sirotišta k sebi uzme bogata rođakinja. Ubrzo otmjena rođakinja pokazuje drugo lice, a razočarana i utučena Anka pobjegne jer želi natrag u sirotište. Put je dovodi do ciglane okružene visokim stablima i čudesnom prirodom. Grubih lica i velikoga srca, ciglari joj daju novi privremeni dom. Stave je u sobu buntovnoga ciglara Brazilijanca (É. Cantona), siročeta poput nje, koji je tu noć završio u zatvoru.

HRT2, 20.05, PRIJENOS, Božić u Ciboni 2018.

Pred nam je tradicionalni Božić u Ciboni, veličanstveni koncert koji nas već 30. put poziva na zajedničku pjesmu Božiću u čast u popularnoj Ciboni – Košarkaškom centru Dražena Petrovića. Koncert pratimo na Drugom programu HTV-a, Drugom programu Hrvatskog radija, Radio Sljemenu te platformi HRTi. Organizator Centar za kulturu i informacije Maksimir uz podršku Grada Zagreba u suradnji sa Zagrebačkom nadbiskupijom i suorganizaciji HRT-a, posebno Programskog odjela Glazbeni sadržaji, daruju nam božićne pjesme.

HRT3, 20.05, KOSTIMIRANI FILM, Romeo i Julija

Veronske plemićke obitelji Montecchi i Capuletti odavno su do smrti posvađane. Slučajno, prilikom jedne svetkovine Romeo (L. Whiting), mladi Montecchijev sin, na prvi se pogled zaljubi u četrnaestogodišnju Juliju (O. Hussey), za koju tek naknadno sazna da je kći Capulettijevih. I ona se zaljubi u njega, čvrsto odlučivši da će biti njegova pod svaku cijenu. Njih dvoje, nakon nekoliko skrivenih sastanaka, vjenčaju se krišom u crkvi. No, znajući da zbog loših okolnosti njihova veza nikada neće biti priznata, Julija poduzme riskantan korak – insceniranje smrti lažnim otrovom koje bi joj omogućilo bijeg od obitelji. Međutim, dogodit će se neke neočekivane stvari koje će izazvati nešto gore.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Papa – Najmoćniji čovjek u povijesti

U ovoj epizodi bavimo se čovjekom koji je bio svjedokom uspona nacističke stranke i djelovanja Katoličke Crkve u najturbulentnijim vremenima u modernoj povijesti. Od doba kad je Vatikan dobio autonomiju 1929. do nacističke invazije na Rim 1943. gledatelji će vidjeti kako je papa manevrirao kao duhovni vođa u svijetu sve dominantnije politike, te kako se moderna Crkva i dalje hrva sa svojom prošlošću.

RTL2, 20.05, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Tim kreće prema Medfordu, u Oregon istražiti seriju ritualnih ubojstava. Žena vjeruje da se bori protiv vraga i njegovih žena, a kada umre, borbu nastavlja njezina nezainteresirana kći.

HRT1, 20.50, GLAZBENA KOMEDIJA, Tko pjeva, zlo ne misli

Devetogodišnji Perica piše dnevnik nadajući se da će ga za tisuću godina pronaći znanstvenici i da će postati znamenito povijesno svjedočanstvo. U njemu on potanko opisuje događaje koji su se dogodili u tjedan dana tijekom ljetnih praznika: prilikom izleta u Samobor s mamom, tatom i tetom Minom upoznali su se sa zanimljivim, elegantnim čovjekom, g. Fulirom koji ih je fotografirao. Već sljedećega dana on ih je posjetio poklonivši im fotografije, te se sprijateljio s tatom. Od tada on će stalno k njima navraćati, a tata će početi kovati lukavi plan: vidjevši u novome znancu dobru partiju za supruginu neudanu sestru, odlučit će ih spojiti.

DOMA TV, 21.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kraljevski Božić

Mlada krojačica iz Philadelphije Emily (Lacey Chabert) doživi veliko iznenađenje kada joj zaručnik Leo (Stephen Hagan) otkrije da je on zapravo princ jedne male europske kraljevine. Kada njih dvoje stignu u posjet njegovoj obitelji, Emily će se morati dobro potruditi da pridobije svoju strogu buduću svekrvu koja je odbija prihvatiti kao dio obitelji, kraljicu Isadoru (Jane Seymour), te tako saznati može li ljubav uistinu nadvladati sve prepreke.

NOVA TV, 22.00, DRAMA, Izbor

Gabby je studentica medicine koja se zbog toga doseljava u novo predgrađe, gdje odmah dolazi u konflikt s novim susjedom, koji je veterinar i njenih je godina. Gabby ga napada zbog psa i zbog jake muzike koja joj smeta. Međutim, ponovno ga viđa u veterinarskoj stanici, te se počinje zbližavati s njim.

HRT2, 22.10, MELODRAMA, Razum i osjećaji

Kad gospodin Dashwood (T. Wilkinson) umre, svoje imanje oporučno ostavi gramzivom sinu Johnu (J. Fleet) iz prvog braka, što ostavlja njegovu drugu ženu i njihove tri kćeri na pragu siromaštva, s jedva petsto funti godišnje. Nad ženama se sažali rođak i ponudi im stan u svojoj kućici, ali to im ne djeluje kao pomoć na duge staze: naime, usred takvih financijskih poteškoća, teško da će se kćeri Elinor (E. Thompson), vrlo realna i praktična, te Marianne (K. Winslet), razigrana i u oblacima, naći prikladnog udvarača. Elinor se zaljubi u bogatog Edwarda Ferrarsa (H. Grant), brata Johnove umišljene žene, ali s obzirom na njezinu neimaštinu, njegova ih obitelj razdvaja. Marianne pak mašta o jednom muškarcu iz okolice, unatoč činjenici da se u nju zaljubio bogati pukovnik Brandon.

HRT3, 22.20, KOMEDIJA, Taxi

Žuti taksi vozi šarenim ulicama Teherana. Ulaze raznoliki putnici, a svaki od njih iskreno izražava svoje mišljenje dok taksist s njima razgovara. Vozač je ni manje ni više nego sam redatelj koji tako razotkriva društvene promjene u Iranu… Film je osvojio mnogobrojne nagrade na međunarodnim festivalima, među ostalim: na Berlinskom međunarodnom filmskom festivalu 2015. Zlatnog medvjeda (Jafar Panahi), nagradu FIPRESCI (Jafar Panahi); u Francuskoj je nominiran za nagradu César 2016. za najbolji strani film.

HRT3, 23.40, DRAMA, Ljubav i bijes

Nekoliko redatelja iznova interpretiraju parabole iz evanđelja. Bertolucci se vraća na avangardnu pozornicu Living Theatrea epizodom L’agonia. Lizzani u L’indifferenzi stvara lik neorealističkog dobrog Samaritanca. Pasolini se vraća nevinosti Ninetta Davolija u epizodi La sequenza del fiore di carta. Godard u epizodi L’amore sina razmetnoga pretvara u brechtovsku osobu. U Discutiamo, discutiamo Bellocchio i njegovi studenti improviziraju na temu kompetitivnosti.

RTL TV, 23.50, AKCIJSKI TRILER, Nemoguća misija 2

Posao Ethana Hunta (Tom Cruise) ovog puta je zaustaviti Seana Ambrosea (Dougray Scott) u distribuciji smrtonosnog virusa imena Chimera. Znanstvenik (Rade Šerbeđija) razvio je smrtonosni virus kao i cjepivo za njega. koji padaju u ruke zločestom dečku Ambroseu (Dougray Scott), inače bivšem IM agentu. Pri tome dobije naređenje IM-ovog Mr. Biga (Anthony Hopkins) da se ujedini s bivšom Amroseovom ljubavnicom (Thandie Newton) kako bi misija bila uspješna.