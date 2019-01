TV PREPORUKA DANA: Večer provedite uz filmove Ta divna splitska noć, Zamka za roditelje, Osloboditelj i Španjolski Engleski

HRT3, 14.35, VESTERN, Na stočnome putu

Mladi Chester (D. Stockwell) slučajno je ostao usred pustoši kad je vlak otišao. Našli su ga kauboji koji tjeraju stoku i poveli sa sobom pod uvjetom da zaradi za put do San Diega. I tako se Chester našao u situaciji da mora teško raditi i surađivati s ostalima.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Murdoch lovi pohotnog kostimiranog zločinca čiji ljubavni susreti završavaju ubojstvom.

RTL2, 19.15, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House misli da njegov pacijent ima ozbiljnijih problema nego što mu je prvotno dijagnosticirano. Iako je čovjek dobro raspoložen, House je skeptičan i pokušava doznati što se krije iza njegove vedre vanjštine, a u međuvremenu raspravlja s Wilsonovom djevojkom Amber kako će rasporediti druženje s Wilsonom.

HRT3, 20.05, BIOGRAFSKA DRAMA, Osloboditelj

Vojskovođa i državnik Simon Bolivar (1783.-1830.) borio se za neovisnost Južne Amerike u više od stotinu bitaka protiv španjolskog carstva. Prejahao je više od 110.000 kilometara. Svojim vojnim pohodima obuhvatio je dvostruko veći teritorij od onog Aleksandra Velikog. Njegova vojska nikad nije osvajala – oslobađala je.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Gdje će poznati provesti zimske praznike, vole li više planine ili toplije krajeve? Kakav je advent u Splitu te koje blagdanske specijalitete obožavaju Dalmatinci? Što nakon blagdana? Kako očistiti organizam nakon konzumiranja prevelike količine hrane i pića? Koji su najnoviji trendovi u estetskoj dentalnoj medicini? Igrali smo košarku s glumcem Jankom Popovićem Volarićem, razgovarali s glumcima i redateljem najiščekivanije nove dramske predstave u zagrebačkom HNK-u, “Svaki tvoj rođendan” Mire Gavrana, saznali zašto je ručni rad ponovno u trendu i još mnogo toga.

DOMA TV, 20.50, AKCIJSKA SERIJA, CSI Cyber

“Brown Eyes, Blue Eyes” – Kad hakiraju policajčevu kameru te kontroverzni video postane viralan, cyber-ekipa mora otkriti istinu i pronaći hakera prije nego što u gradiću izbiju neredi. “Red Crone” – Cyber-tim istražuje otmicu djeteta utemeljenu na „Red Croneu“, online mitu prema kojem otmičar mami djecu preko aplikacije na mobitelu. Elijah zbog agresivnog ponašanja na poslu dobiva zabranu rada na terenu, a D. B. osjeća romansu u zraku.

RTL TV, 21.00, KOMEDIJA, Zamka za roditelje

U ljetnom kampu jedanaestogodišnja Hallie Parker (Lindsay Lohan) susretne Anie James (Lindsay Lohan). Djevojčice ubrzo shvate da su sestre blizanke, koje su bile razdvojene odmah nakon rođenja. Njihovi roditelji Elizabeth (Natasha Richardson) i Nick (Dennis Quaid) žive odvojeno pa je Hallie odrasla uz Nicka u dolini Napa Valley, a Anie je živjela u Londonu s Elizabeth. Kako bi doznale više o roditeljima, Anie i Hallie zamijene mjesta te pokušaju ponovno rasplamsati ljubav među roditeljima.

HRT2, 21.00, DRAMA, Ta divna splitska noć

U mračnim i pustim uličicama splitskog geta tijekom posljednja dva sata stare godine isprepleću se tri priče izdvojene od neobuzdanog novogodišnjeg slavlja. Tri različita ljubavna para koji se zatiču oko Peristila – sitni diler Nike i udovica Marija s djetetom, mlada narkomanka u krizi Maja i razočarani mornar Franky te zaljubljeni i naivni adolescenti Luka i Anđela – pokušavaju naći izlaz iz krajnosti u koje su gurnuti i koje nepovratno mijenjaju njihove živote.

HRT1, 21.00, INFO MAGAZIN, Puls

Što kada zbog manjkavosti sustava neki ljudi ne dobiju drugu šansu? Oko 370 osoba godišnje u Hrvatskoj oboli od raka grla. Nekima se u cijelosti odstrane govorni organi pa moraju ponovno učiti gutati i govoriti. Kako bi mogli komunicirati i vratiti se normalnom životu, potrebna im je pomoć tima stručnjaka, a najvažnija je terapija kod logopeda. No, dio pacijenata nikada je ne dobije. Za njih nema druge prilike. Tina Šimurina istražila je zašto te posjetila one koji su imali više sreće. Pa su na kraju i propjevali. Koja je ovo država – zapitao se to i naš najgledaniji redatelj Vinko Brešan, pa sa scenaristom Matom Matišićem snimio novi film istoimena naslova. Kažu, to je komedija apsurda. Radnja je smještena u blisku budućnost. Likovi su ministri, premijer, predsjednik, general, umirovljenici. Prema prvim komentarima – navest će nas na razmišljanje. A hoće li biti i novi Brešanov hit, tek ćemo vidjeti. Vinko Brešan našem je redatelju Matiji Vukšiću otkrio neke manje poznate detalje o nastanku filma koji se čekao s nestrpljenjem. Nije baš odmah znao što želi biti u životu, čime bi se bavio. Malo se tražio. Ali sve je zapravo vodilo onomu što je danas. On je razigrani dječarac i razuzdani motorist. Televizijska zvijezda i kreativni kuhar. Voli motore, teretanu, tetovaže. Ali prije svega, on je ribarev sin. David Skoko otkrio nam je – kakav je zapravo!

HRT3, 22.00, VESTERN, Ulzanin prepad

Apač Ulzana (J. Martinez) jednog dana pobjegne sa skupinom ratnika iz rezervata i počne pljačkati, ubijati i masakrirati doseljenike. Zapovjednik vojnog utvrđenja, bojnik Cartwright (D. Watson), ne može poslati mnogo ljudi za Ulzanom. Sastavi malu jedinicu čije vođenje povjeri mladom i neiskusnom poručniku Garnettu DeBuinu (B. Davison). Glavni DeBuinov “savjetnik” bit će iskusni vojni izviđač McIntosh (B. Lancaster) koji poznaje Apaše. S njima će kao vodič jahati i Apač Ke-Ni-Tay (J. Luke). U jedinici je prvi DeBuinov podčinjeni jedan iskusni i hrabri narednik (R. Jaeckel). DeBuin je sin protestantskog svećenika. Odgojen je u strogom kršćanskom duhu i ne može razumjeti zašto su Ulzana i njegova skupina tako okrutni. On je zaboravio da su se i bijelci također prema njima tako ponašali.

NOVA TV, 22.40, INFO MAGAZIN, Provjereno

Ekskluzivno s mjesta gdje hrvatska kamera nije bila godinama. Fotoreporter Zoran Marinović u pojasu Gaze. Kako izgleda život na granici, gdje svakoga petka demonstracije odnose nove žrtve. Među njima i najpoznatiji palestinski nogometaš kojega je snajper pogodio u obje noge. Vrijeđanje, psovanje, cirkus! Što se to događa na političkoj sceni? Umjesto da rade ono za što su izabrani oni nas zabavljaju, nasmijavaju ili pak zgražaju. Od pokojnog je oca naslijedila je stari automobil. Nije ni slutila kakvu će joj dramu to od života napraviti. Otac je bio jamac za kredit a dužnik nije plaćao jer je i on bio jamac. Sve češće ljudi odustaju od nasljedstva zbog dugova. Priča 7-godišnjeg dječaka potresla je regiju. „Drugari u školi me zovu strašilo!“ Kada je izgovorio ove riječi koje slamaju srce, dogodilo se čudo. Javio se liječnik koji će mu ispuniti san.

HRT2, 23.25, KOMEDIJA, Stani! Ili će moja mama pucati

Joe Bomowski (S. Stallone) radi kao policijski detektiv u Los Angelesu. U ljubavnoj je vezi sa svojom šeficom poručnicom Gwen Harper (J. Williams) koja mu ljubomorno prigovara zbog telefonskih razgovora s nekom ženom. Ta žena je Joeova mama Tutti (E. Getty) koja živi u New Yorku i upravo mu stiže u posjet. Mama je mala, ali odlučna i obožava sina. Još uvijek je on za nju dijete kojem ona želi samo najbolje. Najprije mu dobro očisti kuću, koja je doduše bila čista, a onda mu i službeni pištolj opere u deterdžentu. Kako bi ga razveselila za rođendan, kupi mu mali mitraljez čija je prodaja zabranjena. Ona se udalji od prodavača, a njih napadnu i pobiju drugi kriminalci. Mama je svjedok ubojstva i zato odmah ode u Joeovu policijsku postaju. I dok Joe crveni od stida, mama zabavlja njegove kolege. No, to je tek početak. Mama će se umiješati i u Joeov ljubavni život, a “pozabavit” će se i s kriminalcima koje bi on trebao pohvatati.

HRT3, 23.40, BIOGRAFSKI ART FILM, Ljubav je vrag

Iznenadivši provalnika, slikar Francis Bacon (D. Jacobi) poziva ga u krevet. Provalnik George Dyer (D. Craig), podrijetlom iz siromašne radničke obitelji i sitni lopov, trideset godina mlađi od sredovječnog Bacona, prihvaća poziv. Tako počinje za Georgea mučna i iscrpljujuća veza. Baconov je odnos prema Georgeu zaštitnički i sentimentalan, a privlače ga njegova istodobna amoralnost i nevinost. U seksualnom životu Dyer dominira, jer je Bacon mazohist. Slikar uvodi mladića u društvo i upoznaje sa svojim prijateljima i kolegama iz Sohoa. Ta veza rafiniranog intelektualca i samoživog umjetnika s mladićem koji se teško prilagođava slikarevom stilu života i ponašanju u njegovim krugovima izazvat će kod mladića duboku i tragičnu krizu. On pije, uzima pilule i muče ga noćne more, a teško podnosi i Baconove povremene nevjere.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Španjolski Engleski

Meksikanka Flor (Paz Vega) ima 12-godišnju kćer Christinu (Shelbie Bruce). Počinje raditi kao sluškinja u bogatoj obitelji koja ima puno problema. John Clasky (Adam Sandler) divan je otac i suprug. On je glavni kuhar i vlasnik restorana, dok je njegova supruga Deborah (Tea Leoni) nedavno izgubila posao te njezina nesigurnost narušava bračnu idilu. Kad Claskyji unajme ljetnikovac u Malibuu do kojeg je nemoguće doći autobusom, Flor i Cristina su prisiljene useliti se. Kao rezultat toga gledamo sudar kultura i vrijednosti te osvježavajuće iskren pogled na brak, roditeljstvo i predanost obitelji, te stvari koje mijenjaju život.

RTL TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Čovjek sa željeznim šakama

Kina u 19. stoljeću. U Jungle Villageu, domu nekolicini zaraćenih klanova, kovač (RZA) sela stvorio je smrtonosno oružje s namjerom da kupi slobodu svoje voljene Lady Silk (Jamie Chung) te da zajedno napuste selo. Guverner (Terence Yin) regije naredi klanu Lavova i njihovom vođi Zlatnom Lavu da štite veliku pošiljku zlata koja mora tuda proći. No Zlatnog Lava (Kuan Tai Chen), izdaju njegovi podređeni – Srebrni (Byron Man) i Brončani Lav (Cung Lea), koji planiraju ukrasti bogatstvo. Koristeći kaos koji je nastao u borbi s klanom Hijena, oni dopuste da Otrovni Bodež (Daniel Wu), guvernerov pomoćnik, ubije Zlatnog Lava. Sin Zlatnog Lava, Zen-Yi (Rick Yune) dozna o ubojstvu svog oca te krene u selo tražeći osvetu. U međuvremenu, carev tajni izaslanik Jack Knife (Russell Crowe) stiže u selo, kako bi pazio na zlato te se smjesti u bordelu koji vodi Madam Blossom (Lucy Liu), gospodarica Lady Silk.