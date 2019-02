TV PREPORUKA DANA: Večer provedite uz filmove Pregovarač, Glasnici vjetra, Kad te ljubav pronađe, Za tvoje plave oči i ZG80

HRT2, 13.50, LJUBAVNA DRAMA, Tajni život drugih žena

Lynn (A. Roth) se udala za Jacka (B. McNamara) iz ljubavi. Njegov posao je išao dobro, a ni ona nije bila siromašna, pa su planirali kupiti novu kuću, jer Lynn baš nije bila presretna što žive u kući u kojoj je on živio s prvom ženom. Međutim, Jack joj otkriva da zbog problema s porezom još neko vrijeme moraju izdržati u staroj kući. U isto vrijeme, njegova kći Meredith planira vrlo luksuzno vjenčanje, koje će uglavnom financirati Jack i Lynn, dok njegov sin Patrick živi s njima i o njihovom trošku, ne uspijevajući naći posao. A Jackova majka, koja im dođe u posjet, i ne trudi se govoriti tiho kad upozori Jacka da svu imovinu treba prepisati na djecu jer da se “nikad ne zna što druga žena može učiniti”. Stoga nije neobično da Lynn sve više vremena provodi u društvu muškarca kojega, za razliku od Jacka, iskreno zanima kako se ona osjeća.

HRT1, 20.05, AKCIJSKO-KRIMINALISTIČKI FILM, Pregovarač

Čikaški policajac Danny Roman (S. L. Jackson) nebrojeno je puta uspio spasiti taoce zahvaljujući svojim pregovaračkim vještinama. Jednog mu dana partner otkrije da u njihovoj postaji ima korumpiranih policajaca koji u dogovoru s članovima Unutarnje kontrole potkradaju mirovinski fond. Te večeri Danny pronađe svog partnera ubijenog, a ubrzo sazna da je upravo on glavni osumnjičeni za ubojstvo. Nakon što je završilo ispitivanje u zgradi Unutarnje kontrole, Danny optuži inspektora Niebauma (J. T. Walsh) da je umiješan u potkradanje fonda i odgovoran za ubojstvo njegova partnera. Kad Niebaum odbije komentirati te optužbe, Danny pribjegne sili te zadrži inspektora i još nekoliko prisutnih, pod prijetnjom oružjem. Zgradu uskoro okruže policija i novinari, no Danny ne želi pregovarati s policajcima iz svoje postaje. Svoje će zahtjeve iznijeti jedino pred Chrisom Sabianom (K. Spacey), pregovaračem iz drugog dijela grada.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Ljubav prema planetu

Nekoliko puta na tjedan roni s morskim psima koje smatra bezopasnijima od nas ljudi. Putuje zemljom kako bi predstavio svoje filmove snimljene pod vodom, kako bi dokazao zašto se za naše oceane vrijedi boriti. Promjena mjesta radnje; u indijskoj Odishi filmašica Rita Banerji zaokupljena je snimanjem impresivnog spektakla. Tisuće maslinastih želvi izlaze iz mora kako bi jaja položile na obali. Samo šest tjedana poslije male kornjače velike kao ljudska ruka naselit će cijelu plažu. Rita je spremna, oprema je na mjestu.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Nikki otputuje u Meksiko nakon što joj prijateljicu ubiju u otmici automobila. No ono što uskoro potom otkrije dovodi je u sukob s opasnim i nepredvidivim silama. Thomas pošalje Jacka da Nikki vrati kući, no i on se ubrzo zaplete u novonastalo klupko. Dok se Nikki bori da preživi, Jack mora primijeniti sve što zna i umije kako bi je pronašao. Nakon što mu tajanstveni glas telefonski postavi uvjete za Nikkino oslobođenje, Jackova moralna načela nađu se na kušnji.

RTL TV, 21.00, RATNA DRAMA, Glasnici vjetra

U krvavim danima 2. svjetskog rata američka vojska razvila je tajni kod za komunikaciju, temeljen na izumrlom jeziku Navajo naroda, kako bi onemogućila svojim protivnicima dešifrirati vojne tajne. Joeu Endersu (Nicholas Cage), vođi američkih marinaca, povjerena je nova misija, dobiva zadatak čuvati Bena Yahzeea (Adam Beach), Navajo vojnika, jedinog koji može razumjeti tajni kod za komunikaciju, nemoguć za dešifriranje japanskim vojnicima. Kada se između dvojice vojnika razvije prijateljstvo i odnos temeljen na poštovanju i odanosti, zadatak čuvanja neće više biti nimalo lak. Naime, ako Navajo vojnik dospije u ruke neprijatelja, naredba je veoma jasna – smaknuti ga i onemogućiti Japance u dešifriranju tajnog koda američke vojske.

HBO3, 21.00, TALK SHOW, Proteklog tjedna s Johnom Oliverom

Ova polusatna emisija daje aktualan pogled na tjedne vijesti, politiku i tekuće događaje. Svaka epizoda daje Oliveru jedinstvenu platformu odakle može nuditi svoje specifično gledište o svjetskim problemima uz razne posebne goste i segmente.

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Povrh jezera

Blizu plaže Bondi policajci nalaze Felicity, koja tvrdi da je izgubila dijete. Robin u postaji ispituje nju i njezina muža, nakon čega na detektivku fizički nasrne Al Parker. Za to vrijeme Puss se na školskome plesu sukobljava s Marynim ocem Pykeom. Ondje su i neke djevojke iz bordela Silk 41, a Puss nagovara Mary da počne raditi s njima kad navrši 18 godina. Nakon što se Robin vraća na posao, Brett joj otkriva da je i Kineskinja radila u Silku 41 te da je u stanu iznad živio sumnjivi lik koji se zove Puss.

NOVA TV, 21.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kad te ljubav pronađe

Holly Berenson (Katherine Heigl) radi na karijeri u cateringu, a Eric Messer (Josh Duhamel) je obećavajući sportski urednik. Nakon katastrofalnog prvog spoja, zajedničko im je to što se jedno drugome ne sviđaju, ali i ljubav prema kumčetu Sophie. U jednome trenutku Hooly i Eric postaju sve što Sophie ima na svijetu i prisiljeni su svoje razlike ostaviti po strani. Žonglirajući ambicioznim planovima za karijere i pretrpanim društvenim kalendarom, morat će pronaći zajedničko tlo kao osnovu življenja pod istim krovom.

HRT2, 22.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Kraljevske žene windsorske

Nakon vjenčanja iz bajke počinju pravi izazovi za kraljevsku suprugu. Od rađanja djece do zauzimanja za plemenite ciljeve, popis je kraljevskih dužnosti neiscrpan. Postoje prekrasne prednosti i pogodnosti, ali sve se supruge suočavaju i s opasnim zamkama. Od žena koje su poštovale pravila do onih koje su im se suprotstavile, nemilosrdni mediji svima neumorno kopaju po životu. U bajkama princeze žive sretno do kraja života. Ali u stvarnosti kraljevskim suprugama brak može biti poput doživotne kazne.

HRT1, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Za tvoje plave oči

Michael Felgate (H. Grant) radi kao aukcionar slika za poznatu kuću i tipičan je britanski, šarmantni, no pomalo zbunjeni mladić, ludo zaljubljen u svoju djevojku, školsku učiteljicu Ginu (J. Tripplehorn). Planira je zaprositi, uvjeren da će ona pristati. Međutim, na njegovo iznenađenje, Gina oklijeva. Michael će uskoro saznati i razlog: Gina je, naime, pripadnica mafijaške obitelji Vitale, te se boji za Michaelov život i potencijalne usluge koje će njezina “obitelj” od njega tražiti. Michael sve to ne shvaća.

RTL TV, 23.35, AKCIJSKA KOMEDIJA, ZG80

Krajem 80-ih skupina navijačke skupine Blue Boysa, Buba (Filip Detelić), Fićo (Matija Kačan), Kizo (Marko Cindrić), te mladi Krpa (Rene Bitorajac) odlaze na utakmicu obožavanog kluba Dinama, koji igra protiv Crvene zvezde u vrijeme turbulentnih događanja u Jugoslaviji. U Beogradu ih dočekuju Delije te kreće prava zbrka i rat na ulicama Beograda.

HRT3, 23.50, DOKUMENTARNI FILM, Ispod sunca

Zin-mi živi sa svojim radišnim roditeljima u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, zemlji čiji pokojni politički vođe i dalje budno motre svoje podanike. Njihovi sveprisutni portreti vise u dnevnim sobama, školama pa čak i u podzemnoj željeznici. Zin-mi će se uskoro pridružiti Korejskom dječjem savezu, čime će postati dio tog idealnog društva u kojem su ključne stvari naporan rad i preuzimanje odgovornosti za samog sebe. Redatelj Vitalij Manski snimao je cijelu godinu Zin-mi i njenu obitelj, sve pod budnim okom korejske vlasti, koja je nadgledala proces. U raznim scenama svjedočimo kako obitelj prima upute nadležnih autoriteta o tome kako se još bolje predstaviti publici kao domoljubna obiteljska jedinica. Postaje sve jasnije da film ne prikazuje svakodnevicu jedne sjevernokorejske obitelji, nego otkriva kako nastaje propaganda. U konačnici, unatoč svim neumornim nastojanjima da se predstavi jedno idealno društvo, Manski ipak uspijeva snimiti stvarnost života Sjeverne Koreje.

NOVA TV, 00.05, ROMANTIČNA DRAMA, U mojim snovima

Natalie (Katharine McPhee) i Nick (Mike Vogel) su veoma usamljeni i frustrirani. Nickova majka (JoBeth Williams) konstantno se trudi upoznati ga s djevojkama s kojima bi mogao biti u vezi. Nakon što Natalie i Nick zasebno bace novčić u mjesnu fontanu, počnu sanjati jedno drugo, tijekom čega se zaljube i počnu čeznuti da budu zajedno. Problem je kako pronaći osobu iz njihovih snova u stvarnom životu.