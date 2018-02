TV PREPORUKA DANA: Večer provedite uz filmove Djevojke iz Coyote bara, Dan poslije sutra i Mamin izlazak

RTL TV, 20.00, PUSTOLOVNI SF FILM, Dan poslije sutra

Kada globalno zatopljenje počne uzrokovati neslućene tragedije po cijelom svijetu, iskusni će se stručnjak za klimu Jack Hall (Dennis Quaid) uputiti u bezumnu borbu s temperaturama daleko ispod ništice kako bi prevalio dalek put od Washingtona do New Yorka, suprotan smjeru svih ostalih koji bježe na topliji jug, te spasio svoga sina Sama (Jake Gyllenhaal).

HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djevojke iz Coyote bara

Violet (P. Perabo) iz Jerseyja dolazi u New York u nadi da će netko prepoznati njezin skladateljski dar. Nakon početnih neuspjeha, Violet se zaposli u baru “Coyote Ugly”. Unatoč urođenoj sramežljivosti, Violet se počne pomalo oslobađati u nekonvencionalnoj i divljoj sredini bara i uskoro upozna kuhara Kevina (A. Garcia), koji joj odluči pomoći da potpuno premosti tremu od scenskog nastupa. No, sve se zakomplicira kad Violetin otac, Bill (J. Goodman), sazna u kakvom mjestu radi njegova kćer…

Film “Djevojke iz Coyote bara” snimljen je u produkciji glasovitog Jerryja Bruckheimera, poznatog po akcijskim, visokobudžetnim filmovima koji imaju vrlo dobru prođu kod publike. Priča filma prokušana je formula o putu do uspona, koja se često obrađuje u mnogim žanrovima, no redatelj David McNally osigurao je gledateljima dobru zabavu jednostavnim, nepretencioznim i šarmantnim filmom. Uz tada mladu zvijezdu u usponu, Piper Perabo, svoju je ulogu izvrsno odglumila i Maria Bello (serija “Hitna služba”, Hvala što pušite). U ulozi oca mlade pjevačice popularni je komičar John Goodman.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Cenzura u Hollywoodu

U doba Velike gospodarske krize i sve manjih prihoda posjećenost kina drastično je opala. Da bi Hollywood preokrenuo taj trend, u filmovima je bilo sve više nasilja i seksa, do te mjere da je postala potrebna nekakva cenzura. Bolje organizirana katolička manjina osnovala je Katoličku legiju za doličnost i svećenici su poticali vjernike koji su nedjeljom dolazili na misu da bojkotiraju određena kina i filmove. Studija časopisa Variety pokazala je da su od 440 filmova proizvedenih u razdoblju 1932. – 1933., tzv. predkodeksnom razdoblju, čak 352 imala seksualni prizvuk, u 145 su bile “sumnjive scene”, a 44 su bila otvoreno seksualne tematike.

No Hollywood nipošto nije želio da se vlada umiješa, stoga su studiji odlučili sami cenzurirati filmove. Angažirali su Willa Hayesa, upravitelja Poštanske službe SAD-a, republikanca i prezbiterijanca, nepušača i protivnika alkohola, povezanog s moćnicima u Washingtonu i na Wall Streetu. Od njega se očekivalo da “pročisti” Hollywood. Naručen je produkcijski kodeks, a napisala su ga dva katolika: jezuit Daniel Lord i izdavač časopisa o kinematografiji Martin Quigley. Stupio je na snagu u srpnju 1934. i provodio se sljedećih 20 godina, sve dok se potkraj Drugoga svjetskog rata američka kultura nije promijenila. Kredo je bio: zločin se ne smije isplatiti.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour, mladi Morse

Jesen dolazi u Oxford, a tijelo staro dvije tisuće godina otkriveno u močvari Bramford Mere daje novi trag u slučaju nestalog Matthewa Laxmana. Gotovo punih pet godina nakon što je Laxman nestao, Morse i Thursday nastavljaju istragu. Slučaj osobito pogađa Thursdaya koji misli da je policija grofovije prije pet godina zabrljala. Istraga ih vodi u nuklearnu elektranu gdje nailaze na zid šutnje koji nadilazi tajnovitost i nacionalni interes. A jedne noći netko provali u Endeavourov stan i opljačka ga. Morse je još pod dojmom toga kad dobije ponudu za posao u Londonu i priliku za novi početak.

HRT1, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Velike ljubavi 20. stoljeća: La Belle Epoque

Kroz priče o ljubavnim parovima – kako su se voljeli, kako su živjeli, s kime su se družili i što su bili užici – dokumentarna serija govori i o Francuskoj u 20. stoljeću, od početka do kraja šezdesetih godina.

Da bismo bolje razumjeli njihov odnos, pratimo njihove tragove, posjećujemo njihove domove i mjesta gdje provode odmore, dijelimo njihove strasti, razonode, njihove kulturne izlaske.

U Parizu današnjice krećemo ususret Parizu minulih vremena. Na pozornici Moulin Rougea Colette i Missy izazivaju sablazan; odlazimo u književni salon Anne de Noailles, ljubavnice Mauricea Barresa i popularne spisateljice francuske prijestolnice; u kabaretu Folies Bergere možemo vidjeti Lijepu Otero, posljednju kurtizanu i ljubavnicu međunarodnoga glasa koja je, između ostalih, uzdrmala i srce budućeg predsjednika Vijeća ministara Aristidea Brianda; odlazimo u kabinet s utabanim zemljanim podom Marie Curie koja je netom bila izgubila svoju jedinu ljubav i suistraživača Pierrea; dvorac Islette čuva uspomenu na burnu i bolnu ljubav Camille Claudel i Augustea Rodina, a na kraju smo u atelijeru Sonije i Roberta Delaunaya, ludo zaljubljenog umjetničkog para čija se umjetnost hrani međusobnim divljenjem.

NOVA TV, 22.30, KOMEDIJA, Mamin izlazak

Sve što Allyson (Sarah Drew) i njezine prijateljice žele jest zajedno provesti mirnu večer ispunjenu večerom i razgovorom. Drugim riječima, prijeko im je potreban „izlazak za mame“. Međutim, kako bi mogle uživati u visokim potpeticama, razgovorima za odrasle i hrani koja nije izašla iz plastične vrećice, moraju zamoliti svoje supružnike da pripaze na djecu na nekoliko sati – što može poći po krivu?

HRT3, 23.10, DRAMA, Na jug

Krajem 70-ih dobro situirane strankinje u zrelim godinama (40+) ljetuju na Haitiju i zabavljaju se s domaćim mladićima. Novcem si mogu priuštiti što god žele, a daleko su od pogleda svojih prijatelja i susjeda u domovini. Posebno im je intrigantan mladi i zgodni Legba u kojeg su zaljubljene i Ellen i Brenda. Dok Ellen skriva svoju zaljubljenost, Brenda se prepušta osjećajima. U siromašnoj zemlji izmučenoj diktaturom stanovništvo jedva preživljava, a za mladog Legbu zabava sa strankinjama odličan je izvor prihoda.

RTL TV, 00.00, HOROR KOMEDIJA, Moj susjed je vampir

Tinjedžer Charley Brewster (Anton Yelchin) živi u predgrađu Las Vegasa. Jednog dana otkrije da ima novog susjeda, vrata do svojih. Charleyev prijatelj Edward „Evil Ed“ Lee (Christopher Mintz-Plasse) govori mu da je mnoštvo studenata, uključujući njihovog prijatelja Adama Johnsona (Will Denton) jednostavno nestalo. Jednu večer nakon škole Charley upoznaje Jerryja Dandrigea (Colin Farrell), novog susjeda. Nakon što se posvađa s Charlyjem, jer vjeruju da je Jerry vampir kriv za nestanke, Ed dozvoli da ga Jerry ugrize nakon čega mu se gubi trag. U potrazi za prijateljem, Charley se ušulja se u Jerryjevu kuću i otkrije da vampir u tajnoj sobi drži nestale osobe.

NOVA TV, 00.30, ROMANTIČNA DRAMA, Neka glazba ne utihne

Faith je napustila obitelj kako bi se probila kao pjevačica u New Yorku. No, umjesto karijere, Faith se udala za Lukea, bogatog nasljednika s kojim živi idiličan život. Jednog dana Luke je uhićen te završi u zatvoru. Faith, iznenađena i začuđena, ne zna što će napraviti sa svojim životom te se vraća kući. Iz života na visokoj nozi okruženoj svime što poželi vraća se na selo te tamo pronalazi sve što joj je nedostajalo otkako je otišla.